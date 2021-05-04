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А зори здесь тихие (аудиокнига)

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Другая версия:Озвучка Елены Сидоровой тык: https://youtu.be/kwvVC_IGPO8​

Описание: Борис Львович Васильев Родился в 1924 г. в Смоленске в семье военного. Ушел на фронт добровольцем. После войны окончил Бронетанковую академию и работал испытателем. Литературный дебют – пьеса «Офицер» (1955), потом – сценарии фильмов. И, наконец – проза.

Он стал автором более 30-ти повестей и романов, полутора десятков фильмов, в том числе таких известных как «Офицеры», «А зори здесь тихие…», «Завтра была война», «Не стреляйте белых лебедей». Истинная слава пришла к писателю именно с выходом повести «А зори здесь тихие…» (1969), инсценированной, экранизированной, переведенной на десятки языков, наконец, удостоенной Государственной премии (1975).

Эта повесть по праву вошла в золотой фонд русской литературы и по сей день остается самым знаменитым произведением Бориса Васильева. Сюжет прост и жесток, как всякий военный сюжет. Интонация правдива и безжалостна. Язык незатейлив и прозрачен.

В чем же главная сила повести? Быть может, в том, что ее героини идут на подвиг и погибают неизбежно и страшно. И заставляют вас задуматься о несовместимости самих понятий «женщина» и «война». И особенно больно становится оттого, что каждый образ выписан ярко, детально, вы успеете сродниться и с Соней Гурвич, и с Ритой Осяниной и с Женей Комельковой… И еще долго будут звучать для вас их голоса… Издание вошло в серию: "Школьная библиотека".

А зори здесь тихие (1972 год)

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dP48cgfrNCQ
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