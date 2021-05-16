Давайте поговорим…

"В нашей жизни всё бывает…" – поёт в одной из своих песен София Ротару…

Бывает даже так, что на человека "сваливается" популярность и слава… Некоторые воспринимают такие подарки судьбы вполне достойно, а другим же почему-то от этих действий "сносит крышу" и они начинают страдать "звёздной болезнью", начисто лишающих её носителей здравомыслия…

Почему так происходит?

Какие профилактические процедуры помогут не заразиться этой звёздной заразой?

Как излечиваться от подобной напасти?

Если эта тема важная – расскажите о ней друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!