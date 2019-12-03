Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

Огонь, вода и медные грабли. Алексей Орлов и Михаил Ять

11:42. 3 декабря 2019 77 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Бывает так, что когда на человека сваливается популярность и слава, то он начинает считать, что теперь может жить по схеме состоящей из двух пунктов.

Алексей Орлов и Михаил Ять

Первый пункт гласит: “Я всегда прав!”
А второй: “Если я не прав, смотри пункт первый…”

Но, что будет, если действительно так жить? Ведь если мы не хотим слышать о наших недостатках от своих близких, то о них мы узнаем в самый неподходящий момент, от наших врагов…
Как выявить в себе на ранней стадии черты “звёздной болезни”, и устранить заранее, то, что в итоге может испортить жизнь не только тебе, но и другим?

Чтобы ответить на эти вопросы подробней, мы решили записать эту передачу.
Что же в итоге из этого вышло, решать Вам, наши уважаемые слушатели и зрители.

Если эта тема важная – расскажите о ней друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!
—————————————-
ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html
Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavmir_org
https://ok.ru/group/57560761958435
https://fb.com/groups/NarodSlavRadio
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.

#народное #славянское #радио #звездная #болезнь #ять #что #это #саморазвитие #путь #себе #популярность #управление #алексей #орлов #михаил #звезды #жизнью #звёздная

#НародноеСлавянскоеРадио #СлавянскоеРадио #ЗвезднаяБолезнь #АлексейОрлов #МихаилЯть #Звезды #ЗвёзднаяБолезньЧтоЭто #Саморазвитие #ПутьКСебе #Популярность #УправлениеЖизнью

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=F_YWczj0qSw

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
БАЦЬКА ДАВНО НЕ БАЦЬКА, А КТО?
Давно пора посмотреть на Лукашенко другими глазами - пришло время. На октябрьской встрече преидента Беларуси А.Лукашенко с российскими журналистами президент посетовал, что российское руководство "отказалось подставить плечо Беларуси, когда та попросила ...
Личность спасителя мира
... позволяет летать и проходить сквозь воду и стены. И переносить предметы...
Евреи в годы Великой Отечественной войны (2016)
Каждый год 9 мая в Иерусалиме проходит парад Победы. Со всего Израиля в город приезжают сотни людей – они сражались в рядах армий разных стран, воевали в партизанских отрядах, были узниками концлагерей, пережили блокаду Ленинграда, самоотверженно работали ...
Газ не про вас: Путин намекнул Европе, что российское терпение не безгранично...
В случае возникновения серьезных проблем с Европой, Россия может переключить потоки газа на восточное направление. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, отметив, что "Газпром" уже начал проектировать возможность соединить ...
Игорь Стрелков: измена кругом
Круглый стол на тему « Оценка прошедших выборов» 12.10.2016 Выступление Игоря Стрелкова Источник: via-midgard.info
ЖИВИТЕ НА СВЕТЛОЙ СТОРОНЕ...
Я встречаю безмерное количество светлых людей… Именно светлых, а не идеальных, не образцово живущих, не подчиняющихся всем замшелым правилам, не соответствующих скучным стереотипам… Свет несут те люди, которые не пропустили черноту дальше себя, друзья мои...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)