Огонь, вода и медные грабли. Алексей Орлов и Михаил Ять

Бывает так, что когда на человека сваливается популярность и слава, то он начинает считать, что теперь может жить по схеме состоящей из двух пунктов.



Алексей Орлов и Михаил Ять



Первый пункт гласит: “Я всегда прав!”

А второй: “Если я не прав, смотри пункт первый…”



Но, что будет, если действительно так жить? Ведь если мы не хотим слышать о наших недостатках от своих близких, то о них мы узнаем в самый неподходящий момент, от наших врагов…

Как выявить в себе на ранней стадии черты “звёздной болезни”, и устранить заранее, то, что в итоге может испортить жизнь не только тебе, но и другим?



Чтобы ответить на эти вопросы подробней, мы решили записать эту передачу.

Что же в итоге из этого вышло, решать Вам, наши уважаемые слушатели и зрители.



Если эта тема важная – расскажите о ней друзьям, сделайте мир лучше!



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=F_YWczj0qSw