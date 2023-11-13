Вступление Николая Солодникова:

— В 2021 году исполняется 75 лет выдающемуся русскому артисту Николаю Петровичу Бурляеву. Картины, которые стали частью его судьбы в этом году, тоже отмечают юбилей: 55 лет с момента выхода на экраны «Андрея Рублёва» Тарковского, «Мальчика и девочки» Файта. Большой разговор о друзьях, соратниках, коллегах, съемках и репетициях больших мастеров — всё это в новом выпуске #ещенепознер. Приятного просмотра!

Контекст выпуска — https://eshenepozner.ru/episodes/burl…

Выпуск #ещенепознер с Юлием Файтом —

О чём этот выпуск:

00:00 Тизер

1:22 О родителях, соседях, школе и известных одноклассниках

6:25 Как случился «Мальчик и голубь» Андрея Кончаловского

12:25 Наталья Кончаловская, Сергей Михалков и «Лермонтов»

16:30 О предубеждениях к семье Михалковых

17:30 Об учёбе на артиста

19:35 Анастасия Вертинская

22:00 Театральные интриги и Николай Мордвинов, который помог Бурляеву остаться актёром

26:53 Фаина Раневская, Любовь Орлова, Вера Марецкая и Ростислав Плятт

30:30 «Плотью здесь, а духом там» — об Андрее Тарковском и вечере его памяти

37:55 Гений Вадим Юсов, забавная история со съёмочной площадки «Иванова детства» и последняя совместная работа

42:40 Ещё о съёмках «Иванова детства»

43:44 Вячеслав Овчинников, отношения с другими артистами и звёздная болезнь

46:22 Изменил ли успех Андрея Тарковского и «Тарковский с актёрами не работает»

51:28 «Роль Фомы он написал для меня» — как Бурляев стал Бориской

54:48 Где и как снимали «Андрея Рублёва»

58:37 «Мальчик и девочка» Юлия Файта и 26 кровоподтёков

1:01:05 «Его жизнь ломалась на этом фильме»

1:03:25 Анатолий Солоницын

1:05:55 «Я доставал Андрея при каждой встрече»

1:07:33 «Тарковский — режиссёр номер один на планете»

1:08:23 Горящая корова и падающая лошадь

1:10:00 Пётр Тодоровский, «Военно-полевой роман», Инна Чурикова, Наталья Андрейченко и «кино стало товаром»

1:14:22 Алексей Герман и «Проверка на дорогах»

1:17:05 Что будет после смерти

Комментарий редакции

Вот основные тезисы беседы Николая Бурляева:

1. Рассказал о своем детстве, родителях, школьных годах. Отметил влияние на него режиссера Андрона Кончаловского, который впервые пригласил его сниматься в кино.

2. Подробно рассказал о работе с Андреем Тарковским на съемках фильмов "Иваново детство" и "Андрей Рублев". Описал особенности режиссерского стиля Тарковского, его отношение к актерам.

3. Рассказал о встречах и совместной работе с такими режиссерами, как Петр Тодоровский, Алексей Герман, Кончаловский. Поделился впечатлениями о них как о личностях и профессионалах.

4. Затронул философские темы: отношение к смерти, вера в загробную жизнь. Высказал мысли о духовности, гармонии, предназначении человека.

5. Выразил обеспокоенность состоянием современного российского кинематографа, отметил упадок духовности и глубины в большинстве современных фильмов.

Вывод: беседа представляет большой интерес для понимания истории советского и российского кино, творческих взаимоотношений между режиссерами и актерами разных поколений. Николай Бурляев – яркая личность, много работавшая с великими мастерами кино и сохранившая преданность высоким духовным ценностям.