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Николай Бурляев: «Мой друг, мой брат, мой любимый…» #ещенепознер (2021)

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Вступление Николая Солодникова:
— В 2021 году исполняется 75 лет выдающемуся русскому артисту Николаю Петровичу Бурляеву. Картины, которые стали частью его судьбы в этом году, тоже отмечают юбилей: 55 лет с момента выхода на экраны «Андрея Рублёва» Тарковского, «Мальчика и девочки» Файта. Большой разговор о друзьях, соратниках, коллегах, съемках и репетициях больших мастеров — всё это в новом выпуске #ещенепознер. Приятного просмотра!

Контекст выпуска — https://eshenepozner.ru/episodes/burl…

Выпуск #ещенепознер с Юлием Файтом —  

О чём этот выпуск:

00:00 Тизер
1:22 О родителях, соседях, школе и известных одноклассниках
6:25 Как случился «Мальчик и голубь» Андрея Кончаловского
12:25 Наталья Кончаловская, Сергей Михалков и «Лермонтов»
16:30 О предубеждениях к семье Михалковых
17:30 Об учёбе на артиста
19:35 Анастасия Вертинская
22:00 Театральные интриги и Николай Мордвинов, который помог Бурляеву остаться актёром
26:53 Фаина Раневская, Любовь Орлова, Вера Марецкая и Ростислав Плятт
30:30 «Плотью здесь, а духом там» — об Андрее Тарковском и вечере его памяти
37:55 Гений Вадим Юсов, забавная история со съёмочной площадки «Иванова детства» и последняя совместная работа
42:40 Ещё о съёмках «Иванова детства»
43:44 Вячеслав Овчинников, отношения с другими артистами и звёздная болезнь
46:22 Изменил ли успех Андрея Тарковского и «Тарковский с актёрами не работает»
51:28 «Роль Фомы он написал для меня» — как Бурляев стал Бориской
54:48 Где и как снимали «Андрея Рублёва»
58:37 «Мальчик и девочка» Юлия Файта и 26 кровоподтёков
1:01:05 «Его жизнь ломалась на этом фильме»
1:03:25 Анатолий Солоницын
1:05:55 «Я доставал Андрея при каждой встрече»
1:07:33 «Тарковский — режиссёр номер один на планете»
1:08:23 Горящая корова и падающая лошадь
1:10:00 Пётр Тодоровский, «Военно-полевой роман», Инна Чурикова, Наталья Андрейченко и «кино стало товаром»
1:14:22 Алексей Герман и «Проверка на дорогах»
1:17:05 Что будет после смерти

Комментарий редакции

Вот основные тезисы беседы Николая Бурляева:

1. Рассказал о своем детстве, родителях, школьных годах. Отметил влияние на него режиссера Андрона Кончаловского, который впервые пригласил его сниматься в кино.

2. Подробно рассказал о работе с Андреем Тарковским на съемках фильмов "Иваново детство" и "Андрей Рублев". Описал особенности режиссерского стиля Тарковского, его отношение к актерам.

3. Рассказал о встречах и совместной работе с такими режиссерами, как Петр Тодоровский, Алексей Герман, Кончаловский. Поделился впечатлениями о них как о личностях и профессионалах.

4. Затронул философские темы: отношение к смерти, вера в загробную жизнь. Высказал мысли о духовности, гармонии, предназначении человека.

5. Выразил обеспокоенность состоянием современного российского кинематографа, отметил упадок духовности и глубины в большинстве современных фильмов.

Вывод: беседа представляет большой интерес для понимания истории советского и российского кино, творческих взаимоотношений между режиссерами и актерами разных поколений. Николай Бурляев – яркая личность, много работавшая с великими мастерами кино и сохранившая преданность высоким духовным ценностям.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=fl5UmaLNSvs
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