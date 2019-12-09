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Самозванец или святой. Кто перед тобой? Алексей Орлов и Михаил Ять

14:16. 9 декабря 2019 77 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Раньше осенняя пора считалась временем простудных заболеваний, а сейчас осенью на некоторых людей навалилась новая “хвороба”, которая называется “звёздная болезнь” или по-другому говоря “мания величия”.

Алексей Орлов и Михаил Ять




Причём разрастается эта напасть в последнее время всё шире и шире, захватывая в свои ряды всё большее количество людей. И вот ещё вчера нормальный человек, после того, как сегодня подхватил эту “заразу”, начинает кругом вещать, что он теперь не просто обыкновенный индивид, а “избранный спаситель мира”, который нас всех спас от всего “плохого”, и вернул нам всем “всё хорошее”… И всё было бы хорошо, если бы этим “горе – спасителям” никто не верил… Но, к сожалению, много ещё в нашем царстве-государстве тех, кто безоговорочно верит другим, не проверяя их слова на “вшивость”…

Чтобы помочь всем нам понять, как же различать слова и действия клоунов, трепачей и самозванцев от слов и действий действительно нужных и полезных нам людей, мы решили записать эту передачу…

Что в итоге из этого вышло, решать Вам, наши уважаемые слушатели и зрители!

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Y_3xSmkgl5Y

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Адекватность этой Женщины зашкаливает. Жена Стерлигова

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 23003 20071
    Вячеслав 9 декабря 2019 в 15:41

    Святой – светой в христианстве. Пытаясь скрыть правду о светоносном начале русских имён, названий и т.д., недоброжелатели подменили в светоносных словах букву ”е” буквой ”я”. Вместо ”свет” получилось ”свят”, вместо ”светой” – ”святой” и т.д.

    Светой – человек, достигший просветления, одухотворения всех своих тел и оболочек. После смерти его Плотье тело не смердит, не разлагается, а превращается в мощи. При этом живатмы, из которых состоит Плотье тело, постепенно переходят в Жарье, а светой, который в это время находится в мире Слави, управляет этим процессом и не имеет возможности воплотиться, ибо ждёт его окончания. Для скорейшего нового воплощения необходимо проведения обряда кродирования (сжигание тела умершего). Демоны, не желая воплощения русских светых, запретили проведение этого обряда и ввели захоронение в землю. Они тщательно сохраняют мощи светых, препятствуя воплощению просветлённых Душ. Например, Серафим Саровский, Сергий Радонежский – христианские светые, только надо понимать, что есть учение этих святых, а есть учение христианской церкви.

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