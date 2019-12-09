Самозванец или святой. Кто перед тобой? Алексей Орлов и Михаил Ять
Раньше осенняя пора считалась временем простудных заболеваний, а сейчас осенью на некоторых людей навалилась новая “хвороба”, которая называется “звёздная болезнь” или по-другому говоря “мания величия”.
Алексей Орлов и Михаил Ять
Причём разрастается эта напасть в последнее время всё шире и шире, захватывая в свои ряды всё большее количество людей. И вот ещё вчера нормальный человек, после того, как сегодня подхватил эту “заразу”, начинает кругом вещать, что он теперь не просто обыкновенный индивид, а “избранный спаситель мира”, который нас всех спас от всего “плохого”, и вернул нам всем “всё хорошее”… И всё было бы хорошо, если бы этим “горе – спасителям” никто не верил… Но, к сожалению, много ещё в нашем царстве-государстве тех, кто безоговорочно верит другим, не проверяя их слова на “вшивость”…
Чтобы помочь всем нам понять, как же различать слова и действия клоунов, трепачей и самозванцев от слов и действий действительно нужных и полезных нам людей, мы решили записать эту передачу…
Что в итоге из этого вышло, решать Вам, наши уважаемые слушатели и зрители!
Если эта тема важная – расскажите о ней друзьям, сделайте мир лучше!
Быть ДОБРУ!
—————————————-
ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html
Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavmir_org
https://ok.ru/group/57560761958435
https://fb.com/groups/NarodSlavRadio
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.
#народное #славянское #радио #звездная #болезнь #самозванец #святой #ять #мания #мудрость #просветление #эзотерика #душа #саморазвитие #наследие #здравомыслие #алексей #орлов #михаил #величия #предков #вера #гуру
#НародноеСлавянскоеРадио #СлавянскоеРадио #ЗвезднаяБолезнь #Самозванец #Святой #АлексейОрлов #МихаилЯть #МанияВеличия #Гуру #Мудрость #Просветление #Эзотерика #Душа #Саморазвитие #Мудрость #НаследиеПредков #Здравомыслие #Вера
Святой – светой в христианстве. Пытаясь скрыть правду о светоносном начале русских имён, названий и т.д., недоброжелатели подменили в светоносных словах букву ”е” буквой ”я”. Вместо ”свет” получилось ”свят”, вместо ”светой” – ”святой” и т.д.
Светой – человек, достигший просветления, одухотворения всех своих тел и оболочек. После смерти его Плотье тело не смердит, не разлагается, а превращается в мощи. При этом живатмы, из которых состоит Плотье тело, постепенно переходят в Жарье, а светой, который в это время находится в мире Слави, управляет этим процессом и не имеет возможности воплотиться, ибо ждёт его окончания. Для скорейшего нового воплощения необходимо проведения обряда кродирования (сжигание тела умершего). Демоны, не желая воплощения русских светых, запретили проведение этого обряда и ввели захоронение в землю. Они тщательно сохраняют мощи светых, препятствуя воплощению просветлённых Душ. Например, Серафим Саровский, Сергий Радонежский – христианские светые, только надо понимать, что есть учение этих святых, а есть учение христианской церкви.