Амарант всему голова или враг Петра Великого.

«Это нам-де какой царь, он-де не царь, взят с Кокуя. А наш-де царь в немецком государстве.»

(Костромской помещик Василий Аристов,по сохранившимся протоколам допроса)

Русь моя!

Земля верная и чистая, мать сыновей и дев светлооких, плывешь ты большим кораблем навстречу Богу своему, которого за Отца и Друга почитаешь. Гуляет ветер в снастях и веселым Ярилом, полнится парус твой. Щитами червлеными, лучшей защитой, борта твои обихожены и мерно вздымаются над кипящей водой огромные весла, поднимаемые сильными гребцами. Летишь ты быстрою мыслью, невиданным чудом, вся в брызгах соленого пота и натруженного хрипа тысячи тысяч работных твоих, верная лишь кормчему, и пути звездному.

Нет такой преграды и бедствия, через которые, ты, моя любушка, не проходила, роняя кровавые слезы и оставляя в бурных водах лучших из детей своих, твой путь же ведом не многим, а лишь тем, кто в тебя верит!

Земля обильная, светлая побуждениями и чувствами, полная травами и росами, дальними шляхами и добрыми народами, являешься ты люду своему образом Заступницы и Великой Матери.

Верно, есть еще в мире много земель иных, кои тамошним народам близки и понятны, да только наша Россия, дороже всего на свете, русскому человеку. И все равно, какой у нас цвет кожи или разрез глаз, ВСЕХ, кто счастлив был рожденным под твоим ласковым небосводом, всё русский человечище!!!

Это у других народов меж кочками да ухабами конуры собачьей не поставишь! А у нас ширь и высота, трудись только, распространяйся в разные стороны, да не засиживайся в месте оном, дабы зад мхом не порос!

Земля славная, крепкая верой и добротой обильная, тебе ли печалиться, на небеса свои глядя? Летишь ты в молочной кипени Чумацкого шляха, среди звезд и неизвестности, вручив Богу свою душу и уповая на него, как молитву повторяя два слова тайные, иноземцу не понятные, слова не переводимые: «Авось и Небось».

Хлеба твои колосистые, мозолистыми руками ухожены, тянутся в даль золотыми косами и морями разливанными. Тут тебе и рожь, и пшеница ласковая, тут тебе ячмень хмельной и овес сладчайший. Кормили они тебя от века в век, трудом ратая выпестованные, ратника честного славой отстоянные, доброго мастерового руками оглаженные, светлыми очами грозного князя досмотрены.

А сколько позабыто, позаброшено из того, что знали Русичи, да потомки их ленивые разбросали, растеряли по белу светушку? А все иноземцам проклятым спасибо сказать нужно! Читатель верно думает, что злаки мною сказанные и были основой питания человека русского, мол ел он куличи пшеничные и калачи сдобные, ситного хлеба не жалея и ячменное пиво попивая? Было конечно и такое, но хлеб Русича был совсем иным! Это во времена воров и татей Романовых зерновые эти стали главными, а до того, как немецкий род сел на престол русский, убив и осквернив династию ромейских Царей, правивших Русью, ХЛЕБ русского человека совсем иным был. Что ты слышал о щирице Русич?

Вот позволь друг мой в этой миниатюре, поговорить с тобой о ней, о Петре Первом и о том, что доброго сделал он для Руси. Сказанное далее, может не понравиться многим, да только пришло время народу русскому знать правду о своей истории, и понять, от чего уничтожал царь-реформатор любую память о великом государстве, лежавшем на 4 континентах.

А начну я свое повествование с того, что если взглянуть на прижизненную Петру энциклопедию Британика, то можно увидеть, что правил царь не Россией, а небольшой территорией простиравшейся от границ современной Беларуси и Украины, до приуральских степей, от Мурманска до земель Великого войска Донского. И звалась эта страна МОСКОВИЯ.

Дело в том, что пришедшие во времена Великой Смуты (в вассальной Руси Европе-Ливонии ее прозвали Реформацией) немцы Романовы, не смогли удержать западные вотчины Руси – ливонские земли. Да и не стремились особо. Это была их расплата перед папским престолом, который и организовал смуту на Руси. Именно в результате войн Реформации (Смуты) в Ливонии появились те государства, которые читатель видит на карте. Бывшие правители поставленные на княжение Русским Царем, были смещены в ливонских землях и массово заменены на своих, «местных». Если читатель взглянет на хронологию, то увидит, что во времена смуты полностью меняются династии королей и герцогов Европы, которые, по сути были самыми обычными вассалами Руси и имели русское происхождение.

Реформация, одно из крупнейших событий всемирной истории, именем которого обозначается целый период нового времени, охватывающий XVI и первую половину XVII столетия ("реформационный период", 1517—1648). Хотя весьма часто событие это называется более определенно религиозной (или церковной) реформацией, но в действительности оно имело гораздо более широкое значение, являясь важным моментом как в религиозной, так и в политической, культурной и социальной истории Западной Европы. Главным же ее итогом, был Вестфальский мир 1648 года, который закрепил в Европе, границы ныне существующих государств, которые ранее управлялись одним русским баскаком, сидящим попеременно то в нынешнем Риме, то в Вене, мимо которого европейским королям и герцогам было запрещено обращаться напрямую к Русскому Царю. Про это написано в письме Ивана Грозного, хранящегося в Библиотеке Стокгольма, где он прямо называет европейских монархов своими холопами и не считает их ровней. А также запрещает им сношение с собой, помимо его ставленников-надзирателей в Ливонии. Вестфальский мир 1648 года закрепил превращение "Священной Римской" (Германской) империи в конгломерат независимых государств. Номинально просуществовавшая до 1806 г., Германская империя была ликвидирована в ходе наполеоновских войн. Кстати Священной Римской империи никогда не существовало. Просто Ливония украла это название у Руси-Третьего Рима и отделившись от нее, объявила себя таковой. Священная Римская Империя это и есть Русь!

Получившие от развала империи Руссов свою долю, Романовы начали организовывать Русь по своему. Если взглянуть на карты Британики, то можно увидеть название страны руководимой Романовыми. Это Московская Тартария. На восток от нее тянется Великая Тартария, а за ней на месте Китая Желтая Тартария и т.д.

Русь Романовых начнет войны с соседями. Среди известных это европейские и турецкие войны, но мало кто догадывается, что восстания Степана Разина (астраханского воеводы Царя из рода Черкасских,Астраханской Тартарии, а не донского казака), Емельяна Пугачева ( последнего ордынского правителя Великой Тартарии, (столица Тобольск) настоящего царя Петра Федоровича, а не донского казака Зимовейской станицы) это войны двух государств – остатков Великой Орды и романоской империи. Этим и объясняется наличие крепостничества принесенного из Ливонии в Московию и отсутствие его за Уралом, в земле Сибирской. Только после победы над «Емельяном», Романовы получат доступ в Сибирь, которую сделают каторгой. Кличку Пугачев придумала Екатерина Великая, немка и узурпатор власти своего мужа по типу прозвища Отреаьев, пришедшего из более ранней истории Руси. Русские люди всегда прислушивались к именам других людей, они давали им представления о владельце прозвища.. Кстати, династия Романовых закончилась на Петре Первом – царе убитом во времена Великого посольства и подмененном на его двойника. Все последующие цари никакого отношения к этому роду не имеют. Правда, есть вопросы к Елизавете, дщери Петра, но я не буду здесь рассматривать вопрос ее крови. Это сюжет для отдельной миниатюры. И поверь мне читатель не менее занимательный, чем тот, о котором я рассказываю здесь.

Самый эффективный способ разрушения государства — подмена руководителя.

Уехавшее на месяц, но вернувшееся через два года, Великое Русское посольство, сопровождавшее царя, состояло из 20 человек, и возглавлял его А.Д. Меньшиков.

После возвращения в Россию это посольство состояло из одних голландцев (включая небезызвестного Лефорта), единственным из старого состава остался лишь Меньшиков.

Это «посольство» привезло совершенно другого царя, плохо говорившего по-русски, не узнающего своих знакомых и родственников, что сразу выдавало подмену: Это понудило царицу Софью, сестру настоящего царя Петра I, поднять стрельцов против самозванца. Как известно, стрелецкий бунт был жестоко подавлен, Софью повесили на Спасских воротах Кремля, жену Петра 1 самозванец сослал в монастырь, куда она так и не доехала, и вызвал свою с Голландии. «Своего» брата Ивана V и «своих» маленьких детей Александра, Наталью и Лаврентия Лжепётр умертвил сразу, хотя официальная история об этом рассказывает нам совсем по-другому. А самого младшего сына Алексея казнил, как только тот попытался освободить своего настоящего отца из Бастилии, где и содержался настоящий Петр. Предание Франции о свергнутом брате короле, описанном в романе Дюма "Жедезная маска" отголосок именно этих событий!

Папский престол во время увидел, что в Московии появился царь, который может составить угрозу его власти. Вот тогда и созрела идея выманить Петра в Ливонию и подменить другим. Все последующие войны России будут выгодны только Европе. Вспомните, хотя бы Шведскую войну, где Карл был угрозой именно Ливонии и лишь интриги, приведшие к войне с Россией, спасли папизм от похода шведов на Ватикан. А ведь они были совсем рядом с прелукавым римским епископом!

Как мы знаем историю войн Швеции? Как Северные войны России и Швеции, в которых участвовал и мой славный предок, маеор рейтарского новгородского полка нового строя Феодор Пантелеев. А о том, что Швеция поставила на колени почти всю Европу знаем мало или совсем ничего не знаем.

Прорусски настроенный царь Петр воевавший совсем иные земли, до Великого посольства, неожиданно переключился на Швецию, с которой до этого был мир и которая готова была отдать России земли современной Прибалтики, поддержи начинания шведских королей и ударь с ними на Европу.

Разрушить эти планы помогла подмена Петра и предательство Меньшикова, который за это получил титул Светлейшего Князя Священной Римской империи. Кстати это было произведено по личному обращению папы римского к цесарю.

Вот какой ценой расплатилась Русь, ассимилировавшая немцев Романовых (рома-чужой) и сделавших из них русских царей и в первую очередь царя-реформатора Петра.

Петр до Великого Посольства и Петр после него люди разные. И не стоит это объяснять влиянием поездки в Европу.

Пётр-самозванец стал действовать как обычный завоеватель:

— разгромил русское самоуправление — «земство» и заменил его бюрократическим аппаратом инородцев, которые привезли в Россию воровство, разврат и пьянство и усиленно его здесь насаждали;

— передал крестьян в собственность дворянам, чем превратил их в рабов (для отбеливания образа самозванца это «мероприятие» сваливается на Ивана Грозного, при котором Русь не имела понятия о крепостном праве);

— разгромил купечество и стал насаждать промышленников, что привело к уничтожению прежней универсальности людей;

— разгромил духовенство — носителей русской культуры и уничтожил православие, приблизив его к католичеству, что неизбежно породило атеизм;

— ввёл курение, употребление алкоголя и кофе;

— уничтожил древнерусский календарь, омолодив нашу цивилизацию на 5503 года;

— повелел все русские летописи свезти в Петербург, а затем, как и Филарет, приказал их сжечь. Призвал немецких «профессоров»; написать совершенно другую русскую историю не имеющую ничего общего с правдой;

— отменил естественные меры: сажень, палец, локоть, вершок, присутствовавшие в одежде, утвари и архитектуре, сделав их на западный манер фиксированными. Это привело к уничтожению древнерусской архитектуры и искусства, к исчезновению красоты быта. В результате чего люди перестали быть красивыми, так как в их строении исчезли божественные и жизненные пропорции;

— заменил русскую титульную систему на европейскую, чем превратил крестьян в сословие. Хотя «крестьянин» — это титул, выше короля, о чём есть не одно свидетельство. Тех, кого русский человек считает теперь крестьянами, ранее именовались ратаями, а крестьянин, это был титул стоявший между боярином и Царем. Именно так именовались в доромановские времена, ставленники Царя в Европе, мимо которых и запрещал царь Иван Грозный, сноситься королям с его особой, считавшейся на Руси священной и бывшей не помазанником божьим, а прямым потомком Христа. Да читатель, Русью правили потомки Иисуса у которого есть имя, кроме прозвания Мессия. Это император Византии Андроник Комнин, родичами которого по матери Марии и были Русские Цари.;

— уничтожил русскую письменность, состоявшую из 151 знака, и ввёл 43 знака письменности Кирилла и Мефодия;

— разоружил русскую армию, истребив стрельцов как касту с их чудесными способностями и волшебным оружием, и на европейский манер ввёл примитивное огнестрельное и колющее оружие, переодев армию сначала во французскую, а затем в немецкую форму, хотя русская военная форма была сама оружием. В народе новые полки получили название «потешные».

— Уничтожил русское образование (образ + ваяние), суть которого состояла в создании у человека трёх тонких тел, которые он не получает от рождения, и если их не сформировать, то у сознания не возникнет связи с сознаниями прошлых жизней. Если в русских учебных заведениях из человека делали универсала, то Пётр ввёл специализацию, которая сделала его зависимым от других.

- Ввел винопитие. До Петра-самозванца в России не знали, что такое вино, он приказал выкатывать на площадь бочки с вином и бесплатно поить горожан. Это было сделано для отшибания памяти прошлой жизни. Конечно на Руси и до Петра пили хмельное, мед, пиво, водку, но не ведали СМЕШИВАНИЕ этих напитков, вызывавшее страшное опьянение и потерю памяти. Кто перепивал коктейли, тот меня поймет. Не знала Русь алкоголизма, потому как умеренна была в питие и напитки ее не вызывали привыкания и зависимости. Крепленые вина и коньяки, ныне рекламируемые как раз и есть то, чем спаивали Русь. Водкой споить нельзя, если она сделана по правилам винокурения древней Руси. Ту водку, которую знает читатель придумал известный химик в веке 20. Почитай памятник древнего русского наследия именуемый «Домостроем», читатель и ты узнаешь, как наши предки понимали быт русского человека, опираясь на Святое Писание.

- Ввел на Руси Библию, книгу которая еще во времена Елизаветы считалась вредной. До этого русские люди пользовались Палиёй и Кормчей. Познакомься с этими книгами и ты увидишь, что все совершенно иначе, чем вещает официальная церковь.

- В период Петра продолжилось преследование родившихся младенцев, помнящих свои прошлые жизни и умеющих говорить. Преследование их началось ещё с Иоанна IV. Массовое уничтожение младенцев, обладавших памятью прошлой жизни, наложило проклятие на все воплощения подобных детей. Не случайно сегодня, когда рождается разговаривающий ребёнок, он живёт не более двух часов. (но редко всё же бывают и исключения). Мир заговоривший о детях индиго, не подозревает, что они всегда были на Руси и не считались дьявольским наваждением. Русский человек знал гораздо больше своего родства не помнящего потомка.

— под видом борьбы со старой верой, уничтожил всех старцев, живших более трёхсот лет;

— Но главным злом против русского народа было запрещение выращивать амарант и употреблять амарантный хлеб.

Вот мы и добрались до конечного пункта моего повествования, читатель. Давай я расскажу тебе, отчего воин, уходивший в поход, совал за пазуху краюху хлеба и бывал ей сыт несколько дней.

Пришло время поговорить о ЩИРИЦЕ.

Амарант (Щирица) - хлеб Руссов, запрещённый Петром I.

Во время реформ проводимых Петром I было запрещено выращивание амаранта и употребление амарантового хлеба, являвшегося ранее основной пищей русского человека, что привело к уничтожению долгожительства на Земле, которое оставалось тогда ещё в России; (по преданиям старцы жили очень долго упоминается даже цифра 300 лет...).

Целебные свойства амаранта известны с глубокой древности.

В китайской медицине амарант использовался как средство против старения. Его знали и греки, и народы Центральной Америки - инки и ацтеки. Амарантовый хлеб, по преданиям назывался хлебом ацтеков.

У греков он был символом бессмертия. Действительно, соцветия амаранта никогда не увядают.

Слово АМАРАНТ. Мара - это богиня смерти, а приставка "А" означает в языке отрицание - например моральный-аморальный и т.д. Так вот, получается, что АМАРАНТ буквально означает отрицающий смерть, или вернее дарующий бессмертие!!!

Продовольственная комиссия ООН признала амарант культурой XXI века. По содержанию полезных веществ это растение во много раз превосходит пшеницу и другие традиционные злаковые культуры.

Семена амаранта обладают хорошими мукомольными качествами, имеют вкус, напоминающий ореховый. Амарантная мука обладает высокой биологической ценностью, служит богатым источником минеральных веществ, таких как кальций, магний, фосфор, и витаминов С и РР. Мука амаранта не содержит глютена и может стать основой при создании продуктов для больных целиакией (глютеновой энтеропатией), без добавления пшеничной муки.

Уникальный химический состав амаранта определил безграничность его применения в качестве лечебного средства. Древние Руссы использовали амарант для вскармливании новорожденных детей, зерна амаранта воины брали с собой в тяжелые походы в качестве источника силы и здоровья. Являясь настоящей аптекой, амарант использовался для лечения королевской знати в древней Индии и Китае.

В настоящее время амарант с успехом применяется в разных странах при лечении воспалительных процессов мочеполовой системы у женщин и мужчин, геморрое, анемии, авитаминозах, упадке сил, диабете, ожирении, неврозах, различных кожных заболеваниях и ожогах, стоматите, пародонтите, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, атеросклероза.

Но главное это ХЛЕБ, имеющий вкус ореха и непередаваемый запах полей России.

Не растущий в Европе амарант был тем самым источником богатырской силы Славян и их братских Тюрских народов, который Ватикан постарался уничтожить, руками Лжепетра. Именно из муки амаранта и делались куличи, сайки, сдобы, калачи, баранки, бублики, булки и прочие вкусности. Правильно названа и булка в песне «Как упоительны в России вечера» - французской, выпеченной из пшеничной муки, которую и приняли за основу хлебопечения на после Петровской Руси. Да читатель, теперь мы едим европейский хлеб, который Русь не знала, употребляя рожь, овес и прочие злаки но не ведала пшеницы. Настоящий русский хлеб ржаной, черный, тот который мы любим до сих пор и который нынче редко бывает на нашем столе. А Царем Русского Хлеба, есть амарант. Ну а как ты знаешь читатель, ХЛЕБ ВСЕМУ ГОЛОВА, тем более, если голова ЦАРСКАЯ.

В Европу амарант был завезен в XVII, сразу после окончания войн реформации веке и стал настолько популярен, что шведская королева Христина Августа даже основала в 1653 году орден кавалеров Амаранта. Вот так исконный хлеб России стал не известен на своей Родине. В современной «из тории» (то есть взгляде на мировую хронологию, через призму учения Торы о богоизбранности еврейского народа) есть мнение, что в Россию он попал из Америки в 20 веке и называется хлебом ацтеков. Враки все это! Ацтеки не древний народ и их храмы созданы как и пирамиды Египта в 12-15 веках нашей эры, методом опалубки из геополимерного бетона, просто хорошо отштукатуренные и отлично отшлифованные. Не мегалиты это, а искусственный камень на манер того, что сейчас используют на кладбищах, для современных памятников из крошки. Хочешь под мрамор, хочешь под базальт, а можно и под гранит!

Родина амаранта Русь и его встречается на ее просторах более 90 видов.

Вот и все друг мой, читатель сердцу любезный. Я не Меньшиков, тебя не предам, а лишь, хорошему научить постараюсь.

Счастливо тебе, попутчик, по Великому Посольству к русском хлебу-щирице. Увидишь где его на клумбе в городском парке или в поле нашей Матушки России, поклон от меня ему передавай, да и сам не скупись ему поклониться, как делали Великие Предки наши, трудовым потом, его поливая и пестуя рабочими руками данное Русскому Народу БОГОВО ЗЕРНО. Именно так называется щирица в старинных духовных книгах Руссов.

Помни и то, что щирица не единое наше достояние отобранное лживой Ливонией. Изуверcки оболганная история Руси, ждет своего правдивого слова о Великой Державе и Славном Народе!

И оно обязательно будет сказано. И записано. Помните момент из фильма "Место встречи изменить нельзя", где Жеглов допрашивает Маньку-облигацию? Вот в моем разумении Европа, за редким исключением и есть эта Манька. Прижми ее покрепче, она все и выложит: и про папу римского-налетчика и про браслетик-"змейка" работы не виданной, украденный копченым ляхом из Московского Кремля.

Историю нужно пересматривать и делать это должны не угодливые бородатые дяди из уютных кабинетов, за очередную медальку или звание, готовые продать все и вся, а главное Россию, а криминалисты и честные ученые, которым дело важнее, чем ордена и звезды на погонах. Странное дело, но основа любой науки - математика, присутствует практически в каждой отрасли знаний, а вот в истории математического обоснования нет. То есть отсутствует становой хребет, на котором нарастут знания. Причина тут проста, в мифологии нет истины и она не поддается математическому моделированию, потому, что неприродна изначально. Это домысел и фарс, отсутствие реальности и человеческих страстей, это ложная статистика, это уничтожение истины. По моему мнению, становым хребтом БЫЛИНЫ, должна стать хронология, как раздел математики. Вот только не скалигеровско-петафиусская, к которой мы все привыкли, а совершенно новая, основанная на реальном знании, законах небесной механики, человеческой морали и научных принципах.

Такие работы ведутся уже не один десяток лет академиком Фоменко А.Т. и кандидатом наук Носовским Г.В.. Тяжело пробивать этим людям стену равнодушия и ложных канонов. Нет им покоя от злопыхателей, да только на верном пути эти старатели, а значит с него не сойдут. Кстати, это математики с мировым именем, так что дело теперь пойдет.

Человек изучающий историю, может быть уверен, что за любой тайной тщательно охраняемой сильными мира сего прячется самое обычное преступление, закрытое по срокам давности. Вот только преступление против России сроков давности не имеет. Именно поэтому расплата у преступников еще впереди и каждый честный человек обязан содействовать народному следствию, по открытию исторической правды. Иначе так и будем рассуждать о тайнах и загадках хронологии человечества описанных горе-учеными, на основании взглядов через призму легенды о богоизбранности одного народа, через призму "из Тории", то есть Торы.

Источник: https://www.proza.ru/2014/09/12/1150