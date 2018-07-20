Зачем замачивать крупы?

В последнее время все больше ведется разговоров о том, что зерна и крупы могут быть не частью здорового питания, а причиной многих хронических заболеваний 21 века. И заваривая себе овсяные хлопья быстрого приготовления с утра на завтрак, Вы не питаете свое тело клетчаткой и витаминами, а наоборот забираете нужные минералы из организма.

Тем самым перегружаете свой пищеварительный тракт и со временем, если страдаете чувствительностью к антинутриентам — приведете сами себя к аутоиммунным, гормональным, сердечно-сосудистым и другим серьезным заболеваниям.

Это вызывает множество споров со стороны людей, которые утверждают, что хлеб и крупы — всему голова.

Но, если разобраться — наши предки не употребляли большого количества круп. И те, которые шли в пищу — специально традиционно подготавливались перед употреблением.

Они всегда замачивались или даже ферментировались (квасились) продолжительное время; хлеб пекли из свежей муки и не на моментальных дрожжах, как сейчас, а на медленных и, на так называемой, закваске.

Что же происходит сейчас?

По телевидению во всю рекламируют всевозможные быстрые завтраки из овсяных хлопьев или мюсли. Все каши быстрого приготовления — это достаточно новое явление. Впрочем, как и болезни, которые они вызывают.

Люди перестали относится к пище, как к продукту питания своего тела, теперь желудок для многих стал помойкой и они совсем не задумываются к чему это приводит. В наше время мы всегда заняты и мы ищем, как все сделать проще и быстрее. Но какой ценой? Ценой своего здоровья и здоровья наших близких.

Современные крупы поменялись и они уже совсем не то, что употребляли наши предшественники. Их химически удобряют, применяют пестициды, выращивают из ГМО зерен.

Сама почва уже не в силах дать тех витаминов и минералов, которые присутствовали в крупах даже 100 лет назад. И чтобы получить даже те витамины, которые еще там остались и деактивировать антинутриенты, которые могут помешать всасыванию минералов и нормальному пищеварению, мы всегда должны замачивать зерновые перед приготовлением.

Замачивание и квашение круп обогащает их большим количеством витаминов, минералов и ферментов, а также разрушает глютен (частично), фитиновую кислоту(ФК), лектины и другие антинутриенты.

В результате этого, крупа переваривается и усваивается в разы лучше. Замоченные зерновые легче переносятся даже людьми, страдающими пищевыми аллергиями.

Замачивание и ферментация натурально повторяет кислотную среду проращивания зерен, что не только разрушает защитные механизмы крупы, но и частично переваривает вещества в ней.

Защитные механизмы крупы:

Фитиновая кислота, которая, в основном, находится в наружной оболочке зерен или в отрубях. Эта кислота прикрепляется к минералам и не дает им всасываться в нашем ЖКТ, что со временм приводит к дефициту Кальция, Магния, Цинка, Железа. Так что, если у Вас обнаружился дефицит минералов, чаще всего можно винить в этом Фитиновую кислоту. Уже доказано, что причина остеопороза и рахита — это недстаток Кальция, как раз из-за избыточного количества Фитинов в употребляемой пищи. Поэтому настоятельно рекомендую всем отказаться от прославленных отрубей. Ничего кроме дефицита минералов Вы от них не заработаете, а клетчатку можно получить из других источников и даже в больших количествах, причем безопасно.

Ингибиторы пищеварительных ферментов, которые деактивируют ферменты в нашем желудке, что нарушает нормальное переваривание пищи и перегружает панкреатическую железу.

Сложные сахара, которые наше тело не способно переваривать.

Глютен и сложные протеины, которые вызывают многочисленные болезни всего организма и не только ЖКТ.

Лектины.

Животные, основной диетой которых являются зерновые, имеют отличимое от нас строение пищеварительного тракта. У них 4 желудка и кишечник намного длиннее нашего.

Когда мы замачиваем крупу, ее перевариванию также способствуют бактерии Lactobacilli, которые находятся и в 1-м и во 2-м желудках травоядных.

Все зерновые (да и не только) необходимо замачивать.

Время варьируется от количества в них содержащихся антинутриентов.

Оптимальное время замачивания круп:

Овес/овсяные хлопья — 8-12 часов

Спелт, рожь — 8 часов

Рис, коричневый — 12 часов

Рис, белый — 9 часов

Рис, дикий — 5 часов

Перловая крупа — 6 часов

Гречневая крупа — 5 часов

Пшено — 5 часов

Кинва, амарант — 3 часа

Сам процесс очень прост. Все что Вам необходимо — это теплая фильтрованная вода, натуральный окислитель (яблочный уксус, лимонный сок, кефир или йогурт) и время. Удобнее как правило замачивать с вечера.

Метод замачивания крупы: необходимое количество теплой фильтрованной воды для полного покрытия крупы

1 столовая ложка натурального окислителя на каждый стакан воды

Накройте пленкой или крышкой. Не убирайте в холодильник, а поставьте в теплое место.

Старайтесь избегать пластиковой посуды. Пользуйтесь пластиком только если знаете, что он не содержит Бисфенол-А.

В среднем, для активации фермента Фитазы необходимо 12-18 часов.

Дикий рис, белый рис, гречка и пшенка содержат наименьшее количество ФК, поэтому их можно замачивать на 7-9 часов. Коричневый рис, наоборот, содержит отрубную оболочку, где содержится большее количество клетчатки, ровно как и большее количество Фитиновой кислоты, по сравнению с белым рисом. Поэтому замачиваем коричневый рис хотя бы на ночь.

Хорошо промойте крупу после вымачивания. Не забудьте, что вымоченные крупы готовятся быстрее.