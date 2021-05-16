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Военная приемка. Тувинский десант

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В новом выпуске «Военной приемки» зритель узнает об уникальных учениях одного из самых мощных спецподразделений России, Сил специальных операций, проведенных зимой 2021 года в горах Республики Тыва. Несколько сотен километров по непроходимой тайге с полным комплектом вооружения без связи и поддержки извне, среди сугробов по грудь и коварных снежных болот – именно так офицеры Арктического подразделения Минобороны России проверяют способность к выполнению особых задач в условиях холода и высокогорья. Съемочная группа «Военной приемки» не впервые участвует в подобных экспедициях, но впервые сталкивается с таким большим количеством препятствий.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vBpxM124uF0
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