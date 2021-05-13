“Слабое звено” Роснефти. В чем вина и беда российских энергокомпаний. Б. Марцинкевич, А. Фефелов
Чего мы не знаем о проекте "Восток Ойл" и почему нам это никто не рассказывает. Уйдет ли в прошлое добыча углеводородов и как остальной мир относится к этой тёмной и дремучей технологии получения энергии. Какую важную сферу деятельности госкорпорации РФ поностью игнорируют и почему им неплохо бы ей заняться. Об этом и многом другом беседуют ведущий Андрей Фефелов и главный редактор портала "Геоэнергетика" Борис Марцинкевич.