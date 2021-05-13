Радио Аврора 12.05.2021
Здравствуйте, уважаемые зрители. В эфире информационного агентства “Аврора” журналист Михаил Кокорев и мой сегодняшний гость публицист Анатолий Александрович Вассерман.
Здравствуйте, Анатолий Александрович.
Здравствуйте.
Анатолий Александрович, как и всех зрителей, я вас поздравляю с прошедшим девятого мая с Днем Победы советского народа над фашистской Германией, над объединённой фашистской Европой.
Спасибо, вас также поздравляю с тем же.
Спасибо. Анатолий Александрович, ну кроме праздников, что вам из политических и экономических, возможно, мировых событий запомнилось за прошедшую неделю? Ну, наверное и включая и речь президента Владимира Путина на параде Победы.
Да, речь очень сильная. Но в связи с этой речью более всего заинтересовало меня, что президент сказал – что наш народ в самый тяжкой части этой войны был один. Ну, сразу же начались рассуждения в том, что президент оговорился и хотел сказать не один, а един. Кто-то даже ухитрился увидеть на сайте Kremlin.ru, официальном сайте президента, что там мол уже исправили это “один” на “един”. Но к сожалению президент был прав и скрывать нам тут нечего и уж подавно незачем переделывать что-то на сайте.
Приведу один малоизвестный факт – ну очень часто упоминают, что нам англосаксы поставили за время войны всего одну двадцать пятую от того объёма продукции, что мы за это же самое время произвели сами. Но не много конечно, но многие отвечают, что дорога ложка к обеду. Так вот, ложка к обеду действительно дорога именно поэтому мы её к обеду не получили. Всего одна пятнадцатая общего объёма этих поставок поступила в первой половине войны. Более того, в самый тяжкий для нас момент во время боёв на северном Кавказе и в Сталинграде, а тогда решалось очень многое, вплоть до того будет ли у нас возможность снабжать свои войска топливом. А ведь это была “война моторов” в первую очередь. И вот в самый разгар этих битв был перерыв в поставках нам с запада в общей сложности ни много, ни мало на пять месяцев…