Здравствуйте, уважаемые зрители. В эфире информационного агентства “Аврора” журналист Михаил Кокорев и мой сегодняшний гость публицист Анатолий Александрович Вассерман.

Здравствуйте, Анатолий Александрович.

Здравствуйте.

Анатолий Александрович, как и всех зрителей, я вас поздравляю с прошедшим девятого мая с Днем Победы советского народа над фашистской Германией, над объединённой фашистской Европой.

Спасибо, вас также поздравляю с тем же.

Спасибо. Анатолий Александрович, ну кроме праздников, что вам из политических и экономических, возможно, мировых событий запомнилось за прошедшую неделю? Ну, наверное и включая и речь президента Владимира Путина на параде Победы.