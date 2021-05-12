Алексеев Михаил Николаевич – Ивушка неплакучая (ЛР, спектакль по трансляции, 1978)
Роман известного советского писателя Героя социалистического труда, лауреата Государственных премий СССР и РСФСР Михаила Алексеева "Ивушка неплакучая" рассказывает о подвиге русской женщины-крестьянки в тяжелую годину испытаний нашей родины. В романе показано, сколько горя принесла война народу, как драматически складывались из-за нее человеческие судьбы. За это произведение М.Алексеев получил Государственную премию СССР.