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Алексеев Михаил Николаевич – Ивушка неплакучая (ЛР, спектакль по трансляции, 1978)

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Роман известного советского писателя Героя социалистического труда, лауреата Государственных премий СССР и РСФСР Михаила Алексеева "Ивушка неплакучая" рассказывает о подвиге русской женщины-крестьянки в тяжелую годину испытаний нашей родины. В романе показано, сколько горя принесла война народу, как драматически складывались из-за нее человеческие судьбы. За это произведение М.Алексеев получил Государственную премию СССР.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XpXO-Ctoy-s
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