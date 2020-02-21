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Жизнь как вихрь: вспоминаем Алексея Ботяна

20:56. 21 февраля 2020 58 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Источник: ИЗВЕСТИЯ @ Владислав Крылов

Он был одним из тех немногих людей, которые не просто видели весь ХХ век и успели захватить добрую часть XXI столетия, но были активными творцами истории мира.Тем, кто в те великие, страшные и незабываемые времена сумел отстоять цивилизацию от наступления ползучей тьмы нацизма. Совсем недавно Герой России, кавалер польского ордена Virtuti Militari полковник Ботян отпраздновал 103-й день рождения. Сегодня Алексея Николаевича не стало. «Известия» вспоминают о человеке, который спас Краков.

Алексей Николаевич Ботян родился в 10 февраля 1917 года, в самый канун революции, в глухой деревеньке Виленского края (ныне Воложинского района Минской области Белоруссии) в крестьянской семье. После 1921 года эти земли отошли к Польше, так что Алексей смолоду прекрасно говорил и на родном белорусском, и на польском. Отец-столяр, ездивший когда-то на заработки в дальние страны — добирался даже до Аргентины! — обучил сына немецкому, что немало помогло Ботяну уже в годы Второй мировой.

В войну он успел отличиться в двух армиях. В рядах польской унтер-офицер 3-го дивизиона зенитной артиллерии Ботян, командуя под Варшавой расчетом, сбил три вражеских «Юнкерса». В советской, куда ставший учителем начальной школы Ботян был призван ещё до начала Великой Отечественной, его ждали не меньшие подвиги…

Жизнь как вихрь: вспоминаем Алексея Ботяна

Герой Советского Союза Алексей Ботян у своего портрета работы Александра Шилова. Фото: ТАСС/Александра Краснова

На смышленого крестьянского парня, получившего стараниями отца приличное образование, полиглота и искреннего антифашиста обратила внимание советская разведка, и уже в 1940 году Ботян был направлен на службу в органы НКВД СССР, а спустя год окончил разведывательную школу. После нападения Гитлера на СССР в составе разведгруппы лейтенант Ботян был переброшен за линию фронта. Участвовал в обороне Москвы, в 1942-м был заброшен в глубокий тыл врага, на западную Украину, где успешно вел разведывательные и партизанские действия. В мае 1944-го группа Ботяна по приказу Ставки перешла в Польшу, где работала в районе Кракова. Именно эта операция и принесла Алексею Николаевичу — точнее, его литературному «брату», майору Вихрю.

Он не был единственным прототипом майора Вихря из одноименного романа Юлиана Семенова и популярного телефильма 1960-х, о чем не уставал при жизни мягко напоминать журналистам.«Майор Вихрь — образ собирательный, в спасении Кракова участвовало несколько групп. И моя, и Евгения Березняка. Перед нами стояла единая задача — обеспечить быстрое продвижение к Кракову советских войск. Можно сказать, с майором Вихрем мы делали общее дело», — говорил Алексей Николаевич в интервью «Известиям» в канун своего 90-летия.

Жизнь как вихрь: вспоминаем Алексея Ботяна

Орденская планка и звезда Героя России на груди разведчика, ветерана Службы внешней разведки РФ Алексея Ботяна. Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Ботян не врывался в немецкий бункер с автоматом наперевес, но именно его разведгруппа, заброшенная в тыл врага, сумела уничтожить собранную в Ягеллонском замке взрывчатку, предназначенную для уничтожения исторического центра Кракова.Сам полковник Ботян рассказывал об этом по-военному кратко и даже словно чуть стесняясь — какой подвиг, просто работа. Но именно благодаря группе «лейтенанта Алеши», как называли его польские крестьяне, бойцы крестьянских «батальонов хлопских», были уничтожены сотни гитлеровцев и сохранены мосты через Вислу, по которым в Краков вступила Красная армия.

Менее известен широкой публике эпизод с рейдом на городок Илжу, когда отряд «лейтенанта Алеши» вместе с бойцами Армии Людовой ворвались в оккупированный немцами город и освободили из гитлеровских застенков польских патриотов. Партизаны ушли с большим количеством захваченного оружия и боеприпасов, перебив немало немецких оккупантов. В память об этом в Илже стоит обелиск, на котором выбито и имя Ботяна — кажется, вот история, которая ждет своего достойного воплощения на экране!

Жизнь как вихрь: вспоминаем Алексея Ботяна

Президент России Владимир Путин поздравяет ветерана разведки Алексея Ботяна с присвоением звания Героя России. 22 мая 2007 года. Фото: РИА Новости/Владимир Родионов

После войны Ботян продолжил работу в органах внешней разведки КГБ СССР. Пока ещё не пришло время рассказывать о том, что он делал в те годы: доводилось выполнять и опасные задания за рубежом, и много сделать для блага Отчизны, перейдя на работу в Москве. Два ордена Красного Знамени, ордена Трудового Красного Знамени и Отечественной войны I степени, «иконостас» из медалей и почетных знаков говорят о его заслугах больше, чем любые слова. Звезда Героя в 2007 году стала законной и заслуженной вершиной карьеры Ботяна, службы на благо Родины.

В начале 1980-х Ботян консультировал создававшуюся тогда легендарную группу спецназа «Вымпел», а в 1983-м вышел на пенсию в звании полковника. Впрочем, до самого конца десятилетия он продолжал консультировать родную «контору» уже как гражданский специалист. Фронтовая закалка не оставляла его и в старости. «В волейбол играю, два раза в неделю. Падать боюсь — мало ли что? А так, когда нужно, приму мяч, распасую», — рассказывал он в 2007 году.

Он прожил долгую и удивительную жизнь, сохранив до последних дней удивительную ясность ума и твердость духа. Он ушел, как и подобает бойцу, не сдавшись — и оставив о себе память, которую навсегда сохранят потомки.

Обложка: Фото РИА Новости/Михаил Воскресенский

Источник: https://nstarikov.ru/zhizn-kak-vihr-vspominaem-alekseja-botjana-113269

Метки: чит.клуб

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