Андрей Латкин. Топи их всех! Атаки самолетов ВВС КБФ немецких судов у косы Хель 11.04.45г.
Андрей Латкин рассказывает про атаки самолетов ВВС КБФ немецких судов у косы Хель 11.04.1945г.
- Какие силы были выделены для проведения операции командование ВВС КБФ?
- Сколько судов располагалось в районе гавани Хель?
- Каким ПВО располагал противник?
- Как проводились боевые вылеты?
- Какие потери понесли ВВС КБФ?
- Какие потери понес противник?
Ответ на эти и другие вопросы от ведущего военного историка!