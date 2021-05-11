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Андрей Латкин. Топи их всех! Атаки самолетов ВВС КБФ немецких судов у косы Хель 11.04.45г.

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Андрей Латкин рассказывает про атаки самолетов ВВС КБФ немецких судов у косы Хель 11.04.1945г.
- Какие силы были выделены для проведения операции командование ВВС КБФ?
- Сколько судов располагалось в районе гавани Хель?
- Каким ПВО располагал противник?
- Как проводились боевые вылеты?
- Какие потери понесли ВВС КБФ?
- Какие потери понес противник?
Ответ на эти и другие вопросы от ведущего военного историка!

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=EhxZkLCbDvY
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