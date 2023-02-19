Андрей Латкин. Бой с конвоем Rp.118Ki 11 мая 1944 года
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Андрей Латкин. Бой с конвоем Rp.118Ki 11 мая 1944 года.
- Как была спланирована и осуществлялась атака конвоя 11 мая 1944 года?
- Какие потери удалось нанести немецкому конвою?
- Какие потери понесли ВВС Северного флота?
- Как советские и немецкие летчики-истребители провели воздушные бои?
Предыдущие ролики Андрея Латкина про бои с немецкими конвоями в Заполярье.
Первый успех авиации северного флота 10 апреля 1944 году:
https://youtu.be/fmsQMXE9MlI
Атака немецкого конвоя Rp.119.Ki 16 мая 1944 года:
https://youtu.be/QQVM0yRgddw
Атака немецкого конвоя Rp.120.Ki 25 – 26 мая 1944 года:
https://youtu.be/GBiTY7BAMhs
Атака немецкого конвоя 11 октября 1944 года
https://youtu.be/mwodVwBfMek
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