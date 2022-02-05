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Андрей Латкин. Атака немецкого конвоя 11 октября 1944 года

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Андрей Латкин. Про атаку немецкого конвоя самолётами ВВС Северного флота 11 октября 1944 года.
- Как были спланированы и осуществлялись атаки последнего немецкого конвоя из Петсамо 11 октября 1944 года?
- Смогли ли советские пилоты наладить взаимодействие?
- Какие потери удалось нанести немецкому конвою?
- Какие потери понесли ВВС Северного флота?

Предыдущие ролики Андрея Латкина.
Атака немецкого конвоя Rp.119.Ki 16 мая 1944 года:
https://youtu.be/QQVM0yRgddw
Первый успех авиации северного флота 10 апреля 1944 году:
https://youtu.be/fmsQMXE9MlI
Топи их всех! Атаки самолетов ВВС КБФ немецких судов у косы Хель 11.04.45г.:
https://youtu.be/EhxZkLCbDvY
Самолеты ВВС СФ против немецкого конвоя Rp.120.Ki 25 – 26 мая 1944 года:
https://youtu.be/GBiTY7BAMhs

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=mwodVwBfMek
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