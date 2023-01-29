Андрей Латкин. Первый успех в борьбе с “Нарвским патрулем”
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Андрей Латкин. Самый горячий день “Нарвского патруля”.
Рассказ про первый результативный день борьбы ВВС КБФ по кораблям так называемого “Нарвского патруля” 10 апреля 1944 года.
Мирослав Эдуардович Морозов рассказывает про боевые действия в 1944 году на Балтике. Кампания в Нарвском заливе. Часть 1.:
https://youtu.be/cBy2UoCRRJc
https://5rim.ru/product/kamuflyazhi-vvs-krasnoy-armii-1941-god/
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Предыдущие ролики Андрея Латкина.
Самый удачный бой истребителей ВВС Cеверного флота:
https://youtu.be/y0aBjIBUFfg
Атака немецкого конвоя 11 октября 1944 года:
https://youtu.be/mwodVwBfMek
Атака немецкого конвоя Rp.119.Ki 16 мая 1944 года:
https://youtu.be/QQVM0yRgddw
Первый успех авиации северного флота 10 апреля 1944 году:
https://youtu.be/fmsQMXE9MlI
Топи их всех! Атаки самолетов ВВС КБФ немецких судов у косы Хель 11.04.45г.:
https://youtu.be/EhxZkLCbDvY
Самолеты ВВС СФ против немецкого конвоя Rp.120.Ki 25 – 26 мая 1944 года:
https://youtu.be/GBiTY7BAMhs
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