Андрей Латкин. Самый удачный бой истребителей ВВС Cеверного флота
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Андрей Латкин. Самый удачный бой истребителей ВВС северного флота.
Военный историк Андрей Латкин рассказывает про воздушный бой между истребителями ВВС северного флота и ягдфлигерами из 5 истребительной эскадры Люфтваффе 26 сентября 1944 года.
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Предыдущие ролики Андрея Латкина.
Атака немецкого конвоя 11 октября 1944 года:
https://youtu.be/mwodVwBfMek
Атака немецкого конвоя Rp.119.Ki 16 мая 1944 года:
https://youtu.be/QQVM0yRgddw
Первый успех авиации северного флота 10 апреля 1944 году:
https://youtu.be/fmsQMXE9MlI
Топи их всех! Атаки самолетов ВВС КБФ немецких судов у косы Хель 11.04.45г.:
https://youtu.be/EhxZkLCbDvY
Самолеты ВВС СФ против немецкого конвоя Rp.120.Ki 25 – 26 мая 1944 года:
https://youtu.be/GBiTY7BAMhs
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