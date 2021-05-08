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Егор Яковлев о планах фашистов на Ленинград и Москву

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0:00​ Вступление
0:43​ Тексты, которые не оставляют никаких сомнений относительно намерений нацистской Германии
4:57​ У Гитлера есть речь, обращенная к Рузвельту
9:44​ Гитлер был сыном XIX века
15:10​ В США очень болезненно стоит вопрос о судьбе американских индейцев
18:46​ Классическое расистское отношение британца к коренному населению
24:02​ “У вас в племени нет демократии и свободы”
26:41​ Миф о человеке, который идет в неизведанные края
34:56​ Образ его был чрезмерно лакирован
39:58​ Цитаты очевидцев
45:04​ О свежих находках нацистских документов
48:35​ ”Цель похода на восток – сокращение числа славян на 30 миллионов человек”
55:15​ Указания Кейтеля
1:00:02​ ”Фюрер категорически подчеркивает, что хочет сравнять с землей Москву и Ленинград”
1:05:57​ Письмо Гейдриха о разрушении Ленинграда и Москвы
1:10:48​ Из дневника Геббельса
1:15:12​ Чтобы люди в конце концов узнали, что планировалась блокада Москвы

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=l13PdNS2HT8
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