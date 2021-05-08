Егор Яковлев о планах фашистов на Ленинград и Москву
0:00 Вступление
0:43 Тексты, которые не оставляют никаких сомнений относительно намерений нацистской Германии
4:57 У Гитлера есть речь, обращенная к Рузвельту
9:44 Гитлер был сыном XIX века
15:10 В США очень болезненно стоит вопрос о судьбе американских индейцев
18:46 Классическое расистское отношение британца к коренному населению
24:02 “У вас в племени нет демократии и свободы”
26:41 Миф о человеке, который идет в неизведанные края
34:56 Образ его был чрезмерно лакирован
39:58 Цитаты очевидцев
45:04 О свежих находках нацистских документов
48:35 ”Цель похода на восток – сокращение числа славян на 30 миллионов человек”
55:15 Указания Кейтеля
1:00:02 ”Фюрер категорически подчеркивает, что хочет сравнять с землей Москву и Ленинград”
1:05:57 Письмо Гейдриха о разрушении Ленинграда и Москвы
1:10:48 Из дневника Геббельса
1:15:12 Чтобы люди в конце концов узнали, что планировалась блокада Москвы