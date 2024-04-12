Егор Яковлев рассказывает о своей новой книге «Нацистский геноцид народов СССР. Неизвестные страницы», даёт описание геноцида славян, а также проясняет его периодизацию, методы и результаты.#цифроваяистория #егоряковлев #великаяотечественнаявойна #геноцид

Книга Егора Яковлева на Лабиринте: https://www.labirint.ru/books/1004553/

Шестнадцатый научно-популярный фестиваль «Неизвестная Вторая мировая» 20 и 21 апреля: https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/2807282/

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Новый фестиваль "Неизвестная Вторая мировая война" пройдет 20-21 апреля, на котором выступят известные военные историки.

2. Автор Егор Яковлев выпустил большой альбом "Нацистский геноцид народов СССР" с целью внедрить информацию о нацистских преступлениях против славянских народов в образовательный процесс.

3. Нацисты планировали полное уничтожение государственности на территории СССР до Урала и обращение оставшегося населения в рабство.

4. Блокада Ленинграда была частью плана голода Герберта Бакке по уничтожению гражданского населения.

5. Нацисты планировали использовать методы массовой стерилизации для уничтожения славянского населения.

6. Геноцид славянских народов имел черты геноцида коренных народов, в отличие от геноцида европейских евреев.

7. Жертвы геноцида славян недостаточно представлены в исторической памяти и требуют больше внимания.

Вывод: Лекция посвящена раскрытию преступлений нацистов против славянских народов в годы Второй мировой войны, их масштабу и систематичности. Автор стремится внедрить эту информацию в образовательный процесс, так как считает, что она необходима для полного понимания смысла Победы советского народа.