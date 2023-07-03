Нацистский план голода. Первая полная публикация/Дмитрий Пучков и Егор Яковлев
В беседе с Дмитрием Пучковым Егор Яковлев рассказывает о нацистском плане голода, полный текст которого впервые опубликован в коллективной монографии «Нацизм на оккупированных территориях Советского Союза».
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