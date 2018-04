Ложь – главный метод освещения Западом русской истории

Завоевание Украины и других областей Советского Союза означало войну с Советским Союзом, и к этой войне готовились заранее.



Поэтому нацистское министерство пропаганды во главе с Геббельсом начало кампанию вокруг мнимого геноцида, организованного большевиками на Украине, ужасного периода катастрофического голода, спровоцированного Сталиным для того, чтобы заставить крестьянство согласиться с политикой социализма.



Целью нацистской пропаганды было подготовить мировое общественное мнение к «освобождению» Украины немецкими войсками. Несмотря на огромные усилия нацистская кампания вокруг мнимого «геноцида» на Украине не получила заметного успеха в мире, если не считать нескольких публикаций в английской прессе.



Гитлер и Геббельс нуждались в помощи по распространению клеветнических слухов о Советском Союзе.



Эту помощь они нашли в США.



Вильям Херст – друг Гитлера

Вильям Рендольф Херст – так зовут мультимиллионера, который постарался помочь нацистам в их пропаганде ненависти к Советскому Союзу.



Херст, знаменитый газетный магнат, получил известность как отец так называемой «желтой прессы», то есть прессы, основанной на сенсации. В. Херст начал свою карьеру редактором газеты в 1885 году, когда его отец, Джордж Херст, угольно-горнопромышленный миллионер, сенатор и сам владелец газеты, поставил его заведовать San Francisco Daily Examiner.



Это положило начало газетной империи Херста, империи, которая оказала мощное влияние на умы американцев.

После кончины отца В. Херст продал все унаследованные им акции горной промышленности и начал вкладывать деньги в журналистику. Его первым приобретением была New York Morning Journal, обычная газета, которую Херст превратил в «тряпку с сенсациями».



Он покупал свои истории по любой цене, и если подходящих зверских убийств и громких дел не случалось, журналистам и фотографам следовало их сфабриковать. Это и составляет отличительную черту «желтой прессы»: ложь и сфабрикованные сенсации представлены в ней как правда.

Вымыслы Херста сделали его миллионером и очень влиятельной личностью в газетном мире. В 1935 году он был одним из самых богатых людей в мире, его состояние оценивалось в 200 млн. долларов.



После покупки Morning Journal Херст продолжал скупать и учреждать ежедневные и еженедельные газеты по всем Соединенным Штатам. В 1940 г. В. Херст был владельцем 25 ежедневных и 24 еженедельных газет, 12 радиостанций, 2 мировых агентств новостей, одного предприятия по производству новых тем для кинофильмов, киностудии Cosmopolitan и многого другого.



В 1948 году он приобрел одну из первых американских телевизионных станций, BWAL-TV в Балтиморе. Газеты Херста продавались в количестве 13 млн. экземпляров ежедневно и имели около 40 млн. читателей.



Почти треть взрослого населения США ежедневно читала газеты Херста. Кроме того, миллионы людей по всему миру получали информацию из прессы Херста через сообщения информационных агентств, фильмов и газет, которые переводились и печатались в огромных количествах по всему миру.



Цифры, представленные выше, показывают, в какой мере империя Херста могла влиять на американскую политику, а точнее на политику в мире.



И это влияние было направлено на недопущение вступления США во Вторую мировую войну на стороне Советского Союза и на поддержку начатой в 1950 г. Маккарти антикоммунистической «охоты на ведьм».

Мировоззрение Херста было ультраконсервативным, националистическим и антикоммунистическим. Он отличался крайне правыми взглядами.



В 1934 году он совершил путешествие в Германию, где был принят Гитлером как гость и друг. После поездки в газетах Херста появилась серия статей против социализма, против Советского Союза и, в особенности, против Сталина.



Херст пытался также использовать свои газеты для неприкрытой фашистской пропаганды, публикуя статьи Геринга, правой руки Гитлера. Протест читателей заставил его, однако, прекратить публикации.

Итак, после визита Херста к Гитлеру американские газеты наполнились «описаниями» ужасов, происходящих в Советском Союзе, – убийств, геноцида, рабства, раскола правящей верхушки, голода среди населения.



Все это стало темой для новостей почти ежедневно. Материалы для Херста поступали от Гестапо, политической полиции нацистской Германии. На первых полосах газет часто появлялись карикатуры на Сталина, изображенного в виде убийцы, держащего кинжал в руках.

Мы не должны забывать, что все эти статьи читались ежедневно 40 миллионами людей в США и миллионами по всему миру…

Миф о голоде на Украине

Одной из первых кампаний херстовской прессы против Советского Союза был непрерывно прокручиваемый вопрос о миллионах умерших от голода на Украине.



Эта кампания началась 18 февраля 1935 года с заголовка первой страницы в Chicago American: «6 миллионов человек умерли от голода в Советском Союзе».



Используя материалы, поставляемые нацистской Германией, В. Херст – газетный барон и сторонник фашистов – начал печатать фальсификации о геноциде, задачей которых было убедить читателей в том, что большевики сознательно пошли на преступление, ставшее причиной гибели нескольких миллионов жителей Украины от голода.

На самом деле то, что было в Советском Союзе в начале 30-х гг., можно назвать большой классовой битвой, в которой крестьяне-бедняки поднялись против богатых крестьян-собственников, кулаков и начали борьбу за коллективизацию, за колхозы.

Классовая борьба на селе, в которую было вовлечено прямо или косвенно около 120 миллионов крестьян, несомненно, отразилась на нестабильности сельскохозяйственного производства и сократила производство продуктов питания в некоторых областях.



Нехватка пищи ослабила людей и, в свою очередь, привела к увеличению числа жертв от эпидемических болезней. Болезни были тогда хотя и прискорбным, но повсеместным фактом.



Между 1918 и 1920 гг. эпидемия гриппа-испанки стала причиной смерти 20 млн. человек в США и Европе, но никто не осудил правительства этих стран за убийства своих граждан.



Остается фактом, что данные правительства не могли ничего противопоставить эпидемиям этого рода. Только с открытием пенициллина во время Второй мировой войны стало возможным эффективно бороться с эпидемиями.

Статьи херстовской прессы, утверждавшие, что от голода на Украине умерли миллионы голода, умышленно спровоцированного коммунистами, снабжались живописными и сенсационными деталями.



Херстовская пресса использовала все возможное, чтобы ложь стала похожей на правду, и преуспела в осуществлении глубокого поворота общественного мнения в капиталистических странах против Советского Союза.

Таков источник первого гигантского мифа, сфабрикованного в подтверждение того, что в Советском Союзе погибли миллионы людей. На волне развязанного прессой протеста против «организованного коммунистами голода» никто не интересовался контраргументами Советского Союза и полным разоблачением херстовской лжи.



Такая ситуация просуществовала с 1934 по 1987 годы. Более 50 лет несколько поколений людей в мире выросло на этих измышлениях, прививающих негативное представление о социализме в Советском Союзе.

Империя СМИ

Вильяма Херста в 1998 году

Вильямс Херст умер в 1951 году в своем доме в Беверли Хиллс (Калифорния, оставив после себя империю СМ, которая до сегодняшнего дня продолжает распространение реакционных сообщений по всему миру.



Корпорация Херста является одним из самых крупных предприятий в мире, объединяя более 100 компаний и используя труд 15 000 работников. На сегодняшний день империя включает в себя газеты, журналы, книги, радио, телевидение, кабельное телевидение, агентства новостей и мультимедиа.

После 52 лет лжи всплывает правда

Нацистская кампания дезинформации о голоде на Украине не закончилась с гибелью нацистской Германии. Напротив, она была подхвачена ЦРУ и МИ-5. Ей всегда уделяли особое внимание в пропагандистской войне против Советского Союза.

Антикоммунистическая «охота на ведьм», развязанная Маккарти, нуждалась в рассказах об умерших от голода на Украине.

В 1953 г. этот вопрос был рассмотрен в книге «Черные дела Кремля». Ее издание финансировалось украинской эмиграцией – людьми, сотрудничавшими с нацистами в период Второй мировой войны, которым американское правительство предоставило политическое убежище, провозгласив их «демократами».

Будучи избран американским президентом, Рейган начал в 80-е гг. крестовый поход против коммунистов, и пропаганда о миллионах умерших от голода на Украине была возрождена.

В 1984 г. некий профессор из Гарварда опубликовал книгу «Жизнь человека в России». Книга повторяла измышления херстовской прессы 1934 года.



Таким образом, в 1984 г. нацистский вымысел 30-х годов был возобновлен, но на этот раз под респектабельным покровом американского университета. Но этим дело не кончилось. В 1986 г. появилась новая книга – «Жатва скорби».



Автор книги – бывший английский разведчик, ныне профессор Стамфордского Университета (Калифорния) Роберт Конквест.



За свою «работу» над книгой Конквест получил гонорар в 80 тыс. долларов от Организации украинских националистов (ОУН).



Та же организация в 1986 г. оплатила съемки фильма «Жатва отчаяния», где как бы между прочим использован материал из книги Конквеста. Время выхода в свет названых книг и фильма ознаменовано громадным ростом числа жертв голода на Украине – аж до 15 миллионов!

Ложь, распространенная прессой Херста, воспроизведена во множестве изданий и фильмов и вошла в обыденное сознание.

Канадский журналист Дуглас Тоттл скрупулезно показал фальсификации в своей книге «Мошенничество, голод и фашизм. Миф о геноциде на Украине от Гитлера до Гарварда».



Эта книга опубликована в Торонто в 1987 г. Тоттл доказал, что устрашающие фотографии голодных детей сделаны во время гражданской войны, интервенции 8 иностранных армий и имевшего место голода и взяты из изданий 1922 г. Дуглас Тоттл приводит данные, лежавшие в основе сообщений о голоде 1934 г.



Примером разоблачения подтасовок херстовской лжи является следующий факт: журналист, долгое время снабжавший херстовскую прессу фотографиями и репортажами из голодных районов Украины, Томас Уолтер – человек, никогда не бывавший на Украине. Даже в Москве он пробыл не более 5 дней. Этот факт был раскрыт московским корреспондентом американской газеты Nation Люисом Фишером.

Фишер обнаружил также то, что журналист М. Перротт, корреспондент херстовских газет, в действительности работавший на Украине, посылал Херсту сообщения о высоких урожаях, полученных в 1933 году в СССР. Эти репортажи не опубликованы до сих пор.

Тоттл обнаружил к тому же, что журналист, писавший отчеты об украинском голоде, Томас Уолкер, в действительности был Робертом Грантом, осужденным, затем исчезнувшим из тюрьмы в Колорадо.



Этот Уолкер, или Грант, был арестован, когда возвратился в США, и на допросе признался, что никогда на Украине не был. Вся ложь относительно миллионов умерших от голода на Украине в 30-е годы, голода, якобы организованного Сталиным, обнаружилась лишь в 1987 году!



Херст, фашисты, полицейский агент Конквест и другие формировали мнения миллионов обывателей сфальсифицированными сообщениями. Даже сегодня нацистско-херстовские россказни все еще повторяются в изданиях, написанных авторами за денежки реакционных сил.

Херстовская печать, имеющая монопольное положение во многих штатах США и имеющая агентства новостей по всему миру, была огромным рупором Гестапо.



В мире господства монополистического капитала вполне в ее власти преобразовать гестаповскую ложь в «правду», исходящую из дюжин газет, радиостанций и ТВ-каналов по всему миру.



Когда исчезло Гестапо, кампания войны против Советского Союза была подхвачена ЦРУ. Антикоммунистические настроения в американской печати не понизились ни на йоту.



Роберт Конквест – главный сказочник

Человек, которого так широко цитирует буржуазная печать, этот поистине оракул буржуазии, заслуживает определенного внимания. Роберт Конквест – один из двух наиболее читаемых авторов о миллионах умерших в Советском Союзе.



Он является создателем всех мифов и лжи о Советском Союзе, появившихся на свет после Второй мировой войны. Конквест прежде всего известен своими книгами «Великий террор» (1969) и «Жатва скорби» (1986).



Он пишет о миллионах умерших от голода на Украине, в трудовых лагерях ГУЛАГа и в период репрессий 1936-1938 годов, используя в качестве источников информацию оказавшихся в изгнании украинцев, живущих в США и принадлежащих к крайне правым партиям, людей, которые в свое время сотрудничали с нацистами.



Многие из героев Конквеста были известны как военные преступники, руководившие или участвовавшие в массовых уничтожениях евреев на Украине в 1942 году.



Один из этих людей, Микола Лебедь, осужденный как военный преступник после Второй мировой войны, был шефом полиции во Львове в период фашистской оккупации и руководил расправой над евреями в 1942 году. В 1949 ЦРУ выслало Лебедя из США, где он работал источником дезинформации.

Стиль Конквеста – фанатичный антикоммунизм. В своей книге 1969 года он сообщает нам, что тех, кто умер от голода в Советском Союзе в период 1932-1933 гг., было 5-6 млн. человек, половина из них – это жители Украины.



Но в 1983 г. при Рейгане Конквест распространил голод до 1937 г. и увеличил число жертв до 14 млн.! Как оказалось, такие утверждения щедро вознаграждаются: в 1986 году сам Рейган поручил Конквесту написать материал для его президентской кампании, чтобы «подготовить американский народ к советскому вторжению».



Этот текст был назван в форме вопроса: «Что делать, когда придут русские? Книга для выживших». Не правда ли, странные слова в устах профессора истории! Однако не странные для человека, прожившего всю свою жизнь во лжи о Советском Союзе и Сталине.



Прошлое Конквеста было обнародовано газетой Guardian 27 января 1978 г. в статье, которая описала его как бывшего агента отдела дезинформации британской разведки, то есть Информационного исследовательского отдела (ЭКД). ЭКД был учрежден в 1947 г. (первоначально назывался «коммунистическое информбюро»), главной задачей которого была борьба с коммунистическим влиянием по всему миру путем насаждения соответствующей информации среди политиков, журналистов и других людей подобного рода, с тем чтобы они в нужном русле влияли на общественное мнение.



Деятельность ЭКД как в Великобритании, так и за рубежом была очень многогранна. Когда ЭКД был формально распущен в 1977 г. в результате обнаружения ее связей с крайне правыми, оказалось, что в одной Великобритании более 100 самых известных журналистов имели контакт с ЭКД, которая регулярно снабжал их материалами.



Это было обычным для ряда крупнейших английских газет, например, Finacial Times, The Times, Economist, Daily Mail, Daily Mirror, The Express, The Guardian и др. Факты, обнародованные The Guardian, после этого раскрывают, как секретные службы могут свободно манипулировать новостями для самой широкой публики.

Роберт Конквест работал на ЭКД с момента его создания до 1956 г. «Работа» Конквеста была вкладом в так называемую «черную историю» Советского Союза, выдаваемую за правду и распространенную среди журналистов и всех, кто оказывает влияние на общественное мнение.



После того, как он формально вышел из ЭКД, Конквест продолжал писать книги по заказу спецслужб, пользуясь их же финансовой поддержкой.



Его книга «Великий террор» – основной документ правых по вопросу классовой борьбы, имевшей место в Советском Союзе в 1937 году – была фактически переработкой материалов, которые он написал для секретных служб.



Книга была окончена и опубликована с помощью ЭКД. 3-е издание книги было куплено Praeger press, обычно публикующей литературу ЦРУ.



Книга Конквеста была предназначена для презентации «полезным дуракам», таким, как университетские профессора и люди, работающие в печати, на радио и ТВ, чтобы ложь Конквеста продолжала распространяться среди масс населения.



И для реакционных историков этот человек до сих пор остается одним из наиболее авторитетных исследователей по Советскому Союзу.



Александр Солженицын

Другой личностью, которая неизменно ассоциируется с книгами и статьями о лишившихся жизни и свободы в Советском Союзе, является русский автор Александр Солженицын. Солженицын стал известным во всем капиталистическом мире в конце 60-х гг. благодаря своей книге «Архипелаг ГУЛАГ».



Сам он был приговорен в 1946 году к 8 годам трудового лагеря за контрреволюционную деятельность, выразившуюся в распространении антисоветских пропагандистских материалов.



По Солженицыну, войны против фашистской Германии во Второй мировой войне можно было избежать, если бы Советское правительство достигло компромисса с Гитлером.



Солженицын также осуждает Советское правительство и лично Сталина за ужасные последствия войны для народов Советского Союза, причем гораздо сильнее, чем Гитлера. Солженицын не скрывал своих симпатий к фашистам. Он был осужден как изменник.

Солженицын с 1962 г. начал публиковаться в Советском Союзе с согласия и при помощи Никиты Хрущева. Первой опубликованной книгой был «Один день Ивана Денисовича», посвященной тюремной жизни. Хрущев использовал материал Солженицына как таран для разрушения сталинского наследия.



В 1970 г. Солженицын получил Нобелевскую премию по литературе за книгу «Архипелаг ГУЛАГ», после чего его книги стали печататься на Западе огромными тиражами, а их автор стал одним из самых ценных орудий империализма для разрушения социализма в Советском Союзе.



Его материалы по трудовым лагерям присоединились к пропаганде о миллионах жертв, которые, если верить буржуазным СМИ, якобы умерли в Советском Союзе. В 1974 г. Солженицын отрекся от советского гражданства и эмигрировал в Швейцарию, а затем в США.



В то время капиталистическая пресса представляла его как величайшего борца за свободу и демократию. Его профашистские симпатии замалчивались, поскольку это сделало бы фигуру нашего «борца против социализма» крайне непривлекательной.

В США Солженицын часто приглашался для выступлений на влиятельных собраниях.



Он был, в частности, главным докладчиком на объединенном конгрессе Американской Федерации труда и Конгресса производственных профсоюзов (AFL-CIO) в 1975 г.



А 15 июля 1975 г. он был приглашен прочесть лекцию по ситуации в мире в американском Сенате! Его лекции представляют собой яростную агитацию, выдержанную с самых реакционных позиций.



Помимо прочего он агитировал за новое вторжение во Вьетнам, и это после поражения, которое потерпели там США.



И более того, после 40 лет фашизма в Португалии, когда леворадикальные офицеры захватили власть в ходе народной революции 1974 г., Солженицын принялся выступать за военную интервенцию США в Португалию, которая, по его мнению, вступит в Варшавский договор, если США не предпримут интервенцию!



В своих лекциях Солженицын всегда оплакивал освобождение Португальских колоний в Африке.



Но, разумеется, главной темой солженицынских речей всегда была грязная война против социализма – от приписываемого истребления нескольких миллионов людей в Советском Союзе до десятков тысяч американцев, якобы заключенных в тюрьмы и превращенных в рабов в социалистическом Северном Вьетнаме.



Последняя идея Солженицына, будто американцы использовались в качестве рабов в Северном Вьетнаме, нашла достойную экранизацию в фильмах «Рэмбо».



Американские журналисты, отваживавшиеся писать о необходимости мирного сосуществования США и Советского Союза, клеймились Солженицыным в его выступлениях как потенциальные изменники.



Солженицын выступал также за наращивание американской военной мощи против Советского Союза, который, как он заявлял, имел превосходство над США в танках и в авиации в 5-7 раз, также как и в атомном оружии, которое, как он утверждал, было в 2,3 и даже в 5 раз мощнее в СССР, чем в США.



Лекции Солженицына о Советском Союзе представляли позицию крайне реакционных сил. Но сам он шел даже дальше реакции в своей публичной поддержке фашизма.



Поддержка фашиста Франко

После смерти Франко в 1975 г. фашистский режим в Испании стал терять контроль над политической ситуацией, а в начале 1976 г. события в Испании захватили общественное мнение.



В стране прошли стачки и демонстрации с требованием свободы и демократии, и наследник Франко король Хуан Карлос был вынужден очень осторожно ввести некоторые либеральные реформы, чтобы успокоить социальную напряженность.



В этот чрезвычайно важный момент Солженицын прибыл в Мадрид и дал интервью программе Directisimo-1 в субботний вечер 20 марта в самый пик телевизионного времени (см. испанские газеты, ABC и Ya от 21.03.1976 г.).



Солженицын, вопросы которому задавались заранее, воспользовался случаем, чтобы сделать полный набор реакционных заявлений. В его намерения не входило поддержать так называемые либеральные меры короля.



Напротив, Солженицын предостерег против демократических реформ. В своем телеинтервью он заявил, что 110 миллионов русских погибли, став жертвой социализма, и сравнил «рабство, которому подвергается советский народ», со свободой, которой наслаждаются испанцы.



Солженицын также осудил прогрессивные круги «утопистов», рассматривающих испанский режим как диктатуру. Под прогрессивными он имел в виду любого представителя демократической оппозиции, будь то либерал, социал-демократ или коммунист.



«Прошлой осенью, – сказал Солженицын, – мировое общественное мнение было озабочено судьбой испанских террористов (т.е. испанских антифашистов, приговоренных к смерти режимом Франко). Все время прогрессивное общественное мнение одновременно требует демократизировать политическую сферу и поддержать терроризм».



Все, кто выступает за быстрые демократические реформы, если верить Солженицыну, вряд ли понимают, что будет завтра и послезавтра. «В Испании завтра будет демократия, но послезавтра может ли она избежать перехода к тоталитаризму».

На осторожный вопрос журналиста, не выглядят ли подобные заявления как поддержка режимов, в которых отсутствуют демократические свободы, Солженицын ответил: «Я знаю только одну страну в мире, где свобода отсутствует, – это Россия».



Солженицынские заявления по испанскому телевидению явились прямой поддержкой испанского фашизма, идеологии, которую он поддерживает по сей день.



Это одна из причин, почему Солженицын начал исчезать из поля зрения общества через 18 лет своего пребывания в США и частично потерял поддержку буржуазных правительств.



Для капиталистов это был небесный дар – использовать людей, подобных Солженицыну, в войне против социализма, но всему есть предел.



В новой капиталистической России, которая зависит от поддержки Запада, тех политических кругов, которые заинтересованы в получении прибыли в условиях буржуазной демократии, фашизм как альтернативный политический режим в России менее пригоден для бизнеса.



По этой причине политические планы Солженицына в России – дохлый номер, поскольку без помощи Запада он ничего из себя не представляет. Чего Солженицын хочет для будущей России, так это возврата к самодержавию рука об руку с традиционным русским православием.



Даже наиболее надменные империалисты не заинтересованы поддерживать политическую глупость таких масштабов.



А его сторонников на Западе, если они есть, следует искать среди наиболее дубиноголовых представителей крайней реакции.





Марио СОУСА

"Дуэль", № 41, 43,44, 2004 г.