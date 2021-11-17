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Ленинград и Нюрнбергский процесс/Егор Яковлев

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Блокада Ленинграда не была случайностью. Она вытекала из заблаговременно составленного нацистами плана уничтожения советского населения и разрушения крупных городов нечерноземной зоны СССР. Егор Яковлев в новом видео рассказывает, чего не знало советское обвинение в Нюрнберге и что ему все же удалось доказать, отправив на виселицу гитлеровского генерала Альфреда Йодля.
#цифроваяистория #ЕгорЯковлев #ДолгийНюрнбергЦИ

Хроника Нюрнбергского процесса, документы (в том числе, упоминаемые в лекции), свидетельства очевидцев и фотографии – всё это на сайте проекта «Нюрнберг | Без срока давности».
Сайт – https://nurnberg1945.ru
Соцсети – https://vk.com/nurnberg1945

Аудиоверсия: https://t.me/egoryakovleff/707

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=w1uUiaVK8JI
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