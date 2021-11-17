Ленинград и Нюрнбергский процесс/Егор Яковлев
Блокада Ленинграда не была случайностью. Она вытекала из заблаговременно составленного нацистами плана уничтожения советского населения и разрушения крупных городов нечерноземной зоны СССР. Егор Яковлев в новом видео рассказывает, чего не знало советское обвинение в Нюрнберге и что ему все же удалось доказать, отправив на виселицу гитлеровского генерала Альфреда Йодля.
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