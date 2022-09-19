Признать блокаду Ленинграда военным преступлением нацистов, преступлением против человечности и геноцидом национальных и этнических групп, проживавших в СССР, – предварительное заседание по рассмотрению этого иска, который подала петербургская прокуратура, начал в пятницу городской суд Санкт-Петербурга.

Как сообщил СМИ прокурор города Виктор Мельник, на суде впервые представят актуальные цифры по ущербу, нанесенному нацистами во время блокады, и документы, составляющие государственную тайну. По его словам, доказательства, собранные специалистами, говорят о гораздо большем числе жертв блокады, чем давала статистика до сих пор.

Всего в деле 45 томов, множество исторических документов и потрясающих свидетельств очевидцев. В их числе знаменитый дневник Тани Савичевой, очерки жителей блокированного Ленинграда о «хлебных очередях» и «железных дождях», другие документы.

Суд также впервые даст правовую оценку действий европейских стран — союзников нацистской Германии: Бельгии, Италии, Испании, Латвии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Финляндии, Франции и Чехии.

Согласно информации, представленной суду доктором исторических наук профессором Борисом Ковалевым, в блокаде Ленинграда принимали участие граждане Бельгии (добровольческий легион «Фландрия»), Испании («Голубая дивизия»), Нидерландов (добровольческий легион «Нидерланды»), Норвегии («Норвежский легион») и военные подразделения Финляндии. Кроме того, участвовали в смертоносной блокаде города на Неве даже жизнерадостные жители Апеннин. Во втором-четвертом кварталах 1942 года итальянский отряд из 12 флотилий принимал участие в боевых действиях на Ладожском озере в целях недопущения прорыва блокады.

На процесс планируют пригласить девять выдающихся ученых и исследователей, а также огласить на нем показания 12 жителей блокадного Ленинграда. Общее число жертв блокады, по разным данным, составляет от 400 тысяч до полутора миллионов человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные — от голода. Но как объявят на суде, на самом деле жертв европейского геноцида Ленинграда было куда больше.

То, что уничтожение мирного населения Ленинграда была заранее спланировано, неопровержимо свидетельствуют документы. После нападения фашистской Германии на СССР Адольф Гитлер отдал приказ: сравнять Ленинград с землей.

В изданной 22 сентября 1941 года в специальной директиве отмечалось: «Фюрер принял решение стереть город Ленинград с лица земли. Предполагается окружить город тесным кольцом и путём обстрела из артиллерии всех калибров и беспрерывной бомбежки с воздуха сравнять его с землёй… В этой войне, ведущейся за право на существование, мы не заинтересованы в сохранении хотя бы части населения».

7 октября Гитлер отдал еще один людоедский приказ — не принимать беженцев из Ленинграда и выталкивать их обратно. Таким образом, Ленинград немцы превратили в один большой концлагерь, а 18-й армии группы «Север» была уготована роль надсмотрщиков. Этими палачами-надсмотрщиками были не только немецкие солдаты, но и пришедшие вместе с Гитлером в СССР вояки-добровольцы из Франции, Испании, Нидерландов и других европейских государств. Идея уничтожения Ленинграда и полного истребления его жителей была поддержана также союзником Германии — Финляндией, которая сегодня решила вступить в НАТО.

Вот директива германского военно-морского штаба от 29 сентября 1941 года: «Фюрер решил стереть город Петербург с лица земли. После поражения Советской России нет никакого интереса для дальнейшего существования этого населенного пункта. Финляндия также заявила о своей незаинтересованности в дальнейшем существовании города непосредственно у новой границы».

Впервые на международном уровне вопрос о чудовищных преступлениях гитлеровцев и их европейских сателлитов в Ленинграде был поднят на Нюрнбергском процессе после окончания войны, на котором судили нацистских преступников. Три дня на нем были полностью посвящено именно делу о Блокаде.

Были изучены материалы и свидетельские показания о разрушениях Ленинграда и его пригородов: Павловска, Царского села, Петергофа и Михайловского. Ленинградцы собрали тысячи документальных свидетельств, документов и материалов, напрямую обвиняющих гитлеровцев в преступлениях. Выступали авторитетные свидетели (Николай Ломакин, Иосиф Орбели, Яков Григорьев и др.), которых пригласила сторона советского обвинения, выступали с горькими рассказами именно о ленинградской блокаде.

В качестве доказательств на трибунале были представлены преступные приказы и директивы Гитлера и его генералов: Франца Гальдера, Филиппа Кеффеля, требующие сравнять город с землей, а его жителей уничтожить. Трибуналу был, например, представлен акт Ленинградской городской комиссии. В нем подтверждалось, что в нарушение всех конвенций о ведении войны, подписанных Германией, на мирных жителей за почти 900 дней осады сброшено 107 158 зажигательных и фугасных бомб, по Ленинграду выпущено более 150 000 артиллерийских снарядов. Приводились огромные цифры пoгuбшuх и раненых в ходе обстрелов и бомбежек, а также — умepшuх от голода ленинградцев.

Виновность нацистов в осуществлении голодной блокады, т.е. геноцида мирного населения, была в Нюрнберге российской стороной полностью и убедительно доказана. Однако на тот момент в международном праве не существовало запрета на ведение войны и осуществление геноцида с помощью голода.

Чем и воспользовались нацисты, увильнув от наказания по этим эпизодам. Только после Нюрнбергского процесса и освещения на нем дела Ленинградской блокады, в 1946 году было введено понятие гeнoцuдa как преступления, а запрет на ведение вoйны голодом прописали лишь в Женевской конвенции 1977 года.

На самом Нюрнбергском трибунале обвинение в блокаде Ленинграда фигурирует в приговоре Альфреду Йодлю, начальнику штаба оперативного руководства Верховного командования вермахта, в квалификации «бессмысленное разрушение города». Однако именно за геноцид мирного населения Ленинграда никто наказания в Нюрнберге не понес.

Другая причина, по которой остро необходимо сегодня на официальном уровне признать чудовищные преступления немцев и их европейских пособников в СССР, в Ленинграде, в частности, именно геноцидом, состоит во все усиливающихся циничных попытках Запада переписать историю войны, реабилитировать нацизм, что связано с нынешними событиями на Украине.

К сожалению, некоторые предпосылки для того, чтобы наши враги смогли сегодня это делать, дали мы им сами. Великая Отечественная война еще не закончилась, а в СССР был наложен негласный запрет на упоминание об «ужасах блокады», а многие документы о ней, в том числе и связанные с геноцидом мирного населения, были надолго спрятаны в архивах с грифом «секретно».

После окончания блокады в городе был создан замечательный Музей обороны Ленинграда, где были собраны многочисленные экспонаты и документы, рассказывающие об истории блокады и чудовищных преступлениях нацистов. Но в 1949 году началось так называемое Ленинградское дело, были осуждены более 200 человек, а бывшие руководители города обороны Кузнецов, Попков, Капустин и Вознесенский были расстреляны. После этого был разгромлен и музей, а многие его бесценные экспонаты уничтожены.

Под репрессии попал создатель музея и его первый директор Лев Раков. Его обвинили в том, что в этом учреждении якобы содержалось оружие для захвата власти, хотя все образцы вооружения были выведены из рабочего состояния. Ракова приговорили к высшей мере, потом заменили приговор 25-летним заключением, в 1954 году его реабилитировали. А сам музей был воссоздан лишь 1989 году.

Все это время говорить, и, тем более, писать об ужасах блокады, о геноциде в СССР было не принято. Даже известному еще тогда писателю Даниилу Гранину вместе с соавтором Алесем Адамовичем с большим трудом удалось издать знаменитую теперь «Блокадную книгу», которая перед этим подверглась жестокой цензуре.

А о том, что в блокаде Ленинграда участвовали, помимо гитлеровцев, еще и солдаты других европейских стран, в том числе добровольцы из Латвии, тогдашней советской республики, долгое время вообще в печати в СССР не упоминали из ложной политкорректности.

Сыграли неприглядную роль в искажении правды о блокаде и некоторые представители доморощенной либеральной интеллигенции, которые дошли до того, что вину за голод и геноцид населения Ленинграда пытались переложить с гитлеровцев на советское руководство. Заявляя, что будто бы это Сталин умышленно хотел уморить население «непокорного» Ленинграда.

А кое-кто из числа тех, кто после начала СВО сбежали за границу, в том числе писатель Дмитрий Быков и ему подобные, заявляли, что вообще лучше было бы сдать город немцам, тогда бы, мол, «пили баварское». Хотя именно такие «любители баварского» и были бы уничтожены нацистами в первую очередь, если бы до того не умерли бы с голода.

Когда зачастившие сегодня в Киев лидеры европейских стран, в том числе Германии и прежних государств-пособников Гитлера, наезжают в гости к главе неонацистского режима Зеленскому, тот непременно показывает им Бучу. Там бандеровцы устроили чудовищную провокацию для фальшивых обвинений в адрес России. А их следовало бы свозить в Петербург и привезти на Пискаревское кладбище — самое большое кладбище Второй мировой войны в мире, а может быть, и всех мировых войн вообще. Таковы были страшные последствия не сфабрикованного, как в Буче, а подлинного геноцида «цивилизованной» Европы в нашей стране, в Ленинграде, и пора нам об этом заявить официально, поведать во весь голос всему миру. Для того в Петербурге и начался сегодня судебный процесс.





