Алексей Исаев о преступлениях нацистов и Нюрнбергском трибунале. Часть 6: «Ленинград обвиняет»
Представляем следующую лекцию из цикла, посвящённого Нюрнбергскому процессу, нацистским преступлениям и геноциду Советского народа.
Блокада Ленинграда: типичный геноцид в исполнении германской военной машины.
Ленинград – цель №1 операции Барбаросса;
Город должен быть взят или…?
Кейтель, Браухич, фон Лееб – что делать с Ленинградом, мысли и решения;
Бомбардировки и обстрелы;
Капитуляция?
Артиллерийский террор;
Энтузиасты геноцида;
Система уничтожения: 150 000 снарядов, 611 дней обстрелов;
Варианта «жить» – не было.