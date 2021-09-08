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Алексей Исаев о преступлениях нацистов и Нюрнбергском трибунале. Часть 6: «Ленинград обвиняет»

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Представляем следующую лекцию из цикла, посвящённого Нюрнбергскому процессу, нацистским преступлениям и геноциду Советского народа.
Блокада Ленинграда: типичный геноцид в исполнении германской военной машины.

Ленинград – цель №1 операции Барбаросса;
Город должен быть взят или…?
Кейтель, Браухич, фон Лееб – что делать с Ленинградом, мысли и решения;
Бомбардировки и обстрелы;
Капитуляция?
Артиллерийский террор;
Энтузиасты геноцида;
Система уничтожения: 150 000 снарядов, 611 дней обстрелов;
Варианта «жить» – не было.
 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=OiQAxHC43uY
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