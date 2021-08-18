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Война глазами врага: путь к Ленинграду/Алексей Исаев и Егор Яковлев

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В гостях у ЦИ известный военный историк и друг нашего проекта Алексей Исаев. Продолжаем цикл роликов– Война глазами врага. Во втором видео речь пойдёт о планах нацистов в Северо-Западном направлении. Какая судьба была уготована Ленинграду? Какую роль сыграл Климент Ефремович Ворошилов в противостоянии врагу на пути к городу? Какие документы отображают истинные планы нацистов и что именно в них зафиксировано? Это и многое другое обсудят историки Егор Яковлев и Алексей Исаев в новом ролике на «Цифровой истории».

Аудиоверсия —  https://t.me/egoryakovleff/222

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Csm5WZge-ho
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