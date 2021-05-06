Пятый приоритет. Наркотики, как инструмент управления обществом.

Но только лишь через алкоголь, сигареты и другие наркотики можно управлять человеком на пятом приоритете? Сегодня мы выявим обобщающее свойство пятого приоритета, выйдем за рамки одних лишь наркотических веществ, и проиллюстрируем как именно на этом уровне В ЦЕЛОМ управляют людьми. Домашнее задание этого дня очень важно для успешного освоения материалов марафона, так что постарайтесь быть сегодня особенно внимательны.

Все видео марафона можно посмотреть в плейлисте:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLG0eHdc0z-o5HVEZuaRI90OpQNfTlzx-z