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Ефимов В.А. Марафон по 6 приоритетам. Вводное видео

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Следующий урок марафона будет опубликован через неделю.
Подробней о пректе ДОТУПРАКТИК: https://vk.com/dotupractic​

Добро пожаловать на марафон "6 приоритетов в управлении качеством жизни человека".

Раз в неделю, начиная с сегодняшнего дня, вы будете получать доступ к очередному материалу марафона. Первый урок – вводная часть. Со второго урока материалы уже будут предметно по каждому приоритету, по одному приоритету за урок. Продолжительность каждого видео в среднем 30-40 минут. В каждом уроке есть домашнее задание, которое мы очень рекомендуем выполнять. Все уроки, так же, как и все домашние задания связаны друг с другом. Будьте внимательны. Полноценно картина управления своей жизнью по 6 приоритетам сложится как раз к седьмому дню марафона. Желаем Вам удивительных озарений и ясного понимания!

Все видео марафона можно посмотреть в плейлисте:
https://youtube.com/playlist?list=PLG0eHdc0z-o5HVEZuaRI90OpQNfTlzx-z

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZKW7S8jOjig
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