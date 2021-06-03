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Ефимов В.А. Марафон по 6 приоритетам. 1 приоритет

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Подробней о пректе ДОТУПРАКТИК: https://vk.com/dotupractic

Марафон подготовили и провели: Профессор, доктор экономических наук Виктор Алексеевич Ефимов; авторы и ведущие курса ДОТУПРАКТИК: кандидат технических наук Евгений Юрьевич Шашихин и кандидат экономических наук Василий Викторович Ефимов.
Первый приоритет. Мировоззрение и смысл жизни. Вот мы и добрались до заключительного дня марафона по шести приоритетам. Мировосприятие очень сильно меняется, когда начинаешь видеть мир, а особенно когда начинаешь видеть СЕБЯ, как целостную систему, где всё взаимосвязано и всё работает как слаженный механизм. Если эту взаимосвязь осознавать и уметь ею пользоваться, то приобретается статус вершителя реальности, который действительно воплощает своей жизнью замысел творца в него заложенный. Сегодня мы будем говорить об абстракциях высших уровней, о душе и смысле жизни. Вы услышите рассуждения о концепции добра и зла. Так же мы попробуем вместе подумать о новой концепции, концепции 21 века, когда жизнь в «старых шаблонах» ведёт человечество к неминуемой гибели, и человечеству в целом и каждому человеку в отдельности, не остаётся ничего кроме как войти в новую эпоху и стать лучшим её представителем.
Все видео марафона можно посмотреть в плейлисте: https://youtube.com/playlist?list=PLG…
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_YzxoH9On6M
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