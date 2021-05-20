Следующий урок марафона будет опубликован через неделю.

Подробней о пректе ДОТУПРАКТИК: https://vk.com/dotupractic

Марафон подготовили и провели:

Профессор, доктор экономических наук Виктор Алексеевич Ефимов; авторы и ведущие курса ДОТУПРАКТИК: кандидат технических наук Евгений Юрьевич Шашихин и кандидат экономических наук Василий Викторович Ефимов.

Третий приоритет. Идеология.

Чем выше мы поднимаемся по пирамиде приоритетов, тем более абстрактные категории становятся предметом для обсуждения, и тем существенней влияние приоритета на качество жизни человека. Как вы наверно уже заметили, 6 приоритетов это не только про масштаб общественного уровня. Эти знания так же применимы для любого человека, если этот человек действительно хочет управлять своей жизнью, достигать желаемых целей, а также реализовываться в русле предназначения, данного человеку творцом. Сегодня мы будем раскрывать тему того, что мешает человеку, а что помогает на этом пути в нём самом. Если в масштабе сложных социальных суперсистем речь на третьем приоритете идёт об идеологиях и вере, которая признаётся в обществе, то в масштабе личности речь идёт об идеалах, ценностях и убеждениях, которые человек транслирует в свою реальность. Что это такое и как с этим работать – это предмет сегодняшнего разговора, который получился достаточно продолжительным, но при этом, как нам кажется – очень интересным.

Все видео марафона можно посмотреть в плейлисте:

https://youtube.com/playlist?list=PLG…