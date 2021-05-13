Ефимов В.А. Марафон по 6 приоритетам. 4 приоритет
Следующий урок марафона будет опубликован через неделю.
Марафон подготовили и провели:
профессор, доктор экономических наук Виктор Алексеевич Ефимов, авторы и ведущие курса ДОТУПРАКТИК кандидат технических наук Евгений Юрьевич Шашихин и кандидат экономических наук Василий Викторович Ефимов
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Четвёртый приоритет. Это уровень экономики в масштабах государства.
Сегодня мы приведём достаточно наглядные примеры того, за счёт чего экономика страны может процветать, и покажем, что те же самые принципы лежат в основе управления качеством жизни на уровне отдельного человека. Если вы внимательно отнеслись к предыдущим занятиям марафона, то наверно заметили, что каждый день раскрывает отдельную грань человека и показывает, как можно осваивать принципы управления на самых простых житейский примерах. Сегодня очень важное занятие, потому что через уровень третьего приоритета мы начинаем потихоньку выходить на вопросы самоидентификации, осознания своего собственного смысла жизни, выхода на уровень жизни в русле своего предназначения.