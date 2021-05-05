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Песни композитора Василия Соловьёва-Седого

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Песни композитора Василия Соловьёва-Седого

00:00​ – "Подмосковные вечера". История создания песни (1974)
02:46​ – Владимир Трошин "Подмосковные вечера" (1977)
06:58​ – Сергей Захаров "Баллада о солдате" (1976)
10:42​ – Валерий Золотухин "На солнечной поляночке" (1975)
13:00​ – Мария Пахоменко "Матросские ночи" (1976)
15:44​ – Лидия Клемент "Двадцать лет" (1964)
18:12​ – Леонид Утесов "Песня о Неизвестном матросе" (1966)
22:29​ – Ансамбль Ленинградского военного округа "Давно мы дома не были" (1984)
25:11​ – Хор ЦТ и ВР "Пора в путь-дорогу" из к/ф "Небесный тихоход" (1973)
28:08​ – Леонид Кострица "Вечерняя" (Город над вольной Невой) (1962)
31:26​ – Дважды Краснознаменный им. А. Александрова ансамбль песни и пляски Советской Армии "В путь" (1962)
34:45​ – Анна Герман "Соловьи" (на польском и русском языках) (1988)
36:59​ – Геннадий Белов "Дорога, дорога" (1982)
40:16​ – Эдуард Хиль "Если бы парни всей земли" (1990)
42:34​ – Петр Глебов "Вечер на рейде" (1975)
46:02​ – Мария Пахоменко "Не тревожь ты себя" (1982)
49:02​ – Евгений Беляев "Где же вы теперь, друзья-однополчане" (1969)
51:46​ – Заур Тутов "Услышь меня, хорошая" (1994)
54:45​ – Ансамбль Ленинградского военного округа "Мы, друзья, перелетные птицы" из к/ф "Небесный тихоход" (1984)
57:05​ – Павел Кравецкий "Разговор с городом" (1970)
1:00:54​ – Марк Бернес "Вечерняя песня" и "Если бы парни всей земли" (1987)

Василий Павлович Соловьев-Седой был одним из самых любимых композиторов всего Советского Союза. Он написал великое множество замечательных песен. Их знают и поют, они стали частью нашей жизни. Во время войны он даже получил звание «Маршал песни». Так на фронте его назвал сам Георгий Жуков.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=BcbQDa7SYag
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