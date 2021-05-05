Песни композитора Василия Соловьёва-Седого
Песни композитора Василия Соловьёва-Седого
00:00 – "Подмосковные вечера". История создания песни (1974)
02:46 – Владимир Трошин "Подмосковные вечера" (1977)
06:58 – Сергей Захаров "Баллада о солдате" (1976)
10:42 – Валерий Золотухин "На солнечной поляночке" (1975)
13:00 – Мария Пахоменко "Матросские ночи" (1976)
15:44 – Лидия Клемент "Двадцать лет" (1964)
18:12 – Леонид Утесов "Песня о Неизвестном матросе" (1966)
22:29 – Ансамбль Ленинградского военного округа "Давно мы дома не были" (1984)
25:11 – Хор ЦТ и ВР "Пора в путь-дорогу" из к/ф "Небесный тихоход" (1973)
28:08 – Леонид Кострица "Вечерняя" (Город над вольной Невой) (1962)
31:26 – Дважды Краснознаменный им. А. Александрова ансамбль песни и пляски Советской Армии "В путь" (1962)
34:45 – Анна Герман "Соловьи" (на польском и русском языках) (1988)
36:59 – Геннадий Белов "Дорога, дорога" (1982)
40:16 – Эдуард Хиль "Если бы парни всей земли" (1990)
42:34 – Петр Глебов "Вечер на рейде" (1975)
46:02 – Мария Пахоменко "Не тревожь ты себя" (1982)
49:02 – Евгений Беляев "Где же вы теперь, друзья-однополчане" (1969)
51:46 – Заур Тутов "Услышь меня, хорошая" (1994)
54:45 – Ансамбль Ленинградского военного округа "Мы, друзья, перелетные птицы" из к/ф "Небесный тихоход" (1984)
57:05 – Павел Кравецкий "Разговор с городом" (1970)
1:00:54 – Марк Бернес "Вечерняя песня" и "Если бы парни всей земли" (1987)
Василий Павлович Соловьев-Седой был одним из самых любимых композиторов всего Советского Союза. Он написал великое множество замечательных песен. Их знают и поют, они стали частью нашей жизни. Во время войны он даже получил звание «Маршал песни». Так на фронте его назвал сам Георгий Жуков.