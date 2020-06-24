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Бейся, песня: как «Священная война» помогла стране победить

21:05. 24 июня 2020 99 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Источник: Известия

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. А два дня спустя вышел номер «Известий», где было опубликовано обращение заместителя председателя Совнаркома Вячеслава Молотова, указ Президиума Верховного совета СССР о военном положении и — впервые — стихи Василия Лебедева-Кумача «Священная война». На газетной передовице эти несколько строф заняли небольшую колонку справа, внизу. Тогда вряд ли можно было предположить, что вскоре из этого текста родится песня, которая станет настоящим символом подвига советского народа и борьбы против захватчика.

«Эта песня поддерживала наш дух»

Газета «Известия». Выпуск от 24 июня 1941 года

В газете стихи прочитал руководитель Краснознамённого ансамбля песни и пляски Красной Армии Александр Александров. И в тот же день положил их на музыку. Еще день заняли репетиции, а уже 26 июня коллектив исполнил «Священную войну» на Белорусском вокзале, с которого советские солдаты отправлялись на фронт. Успех был невероятным. Музыканты повторяли номер снова и снова, слушатели — рыдали. Вскоре призыв «Вставай, страна огромная…» зазвучал по радио и дошел до каждого дома и до каждого сердца огромной страны.

«Священная война» сразу стала больше, чем песней. Александров даже сравнивал ее с оружием, которое помогло победить захватчика. Сегодня можно сказать, что она духовно сплотила людей, оказалась гимном мужеству и своего рода коллективной молитвой, давшей силы бороться в тяжелейшей ситуации, заставившей нацию поверить: победа будет за нами.

— На фронт приезжали ансамбли, в том числе заводские. Завод имени Лихачева, где я работал, тоже посылал такие бригады самодеятельности. «Священная война» всегда была в их репертуаре. Эта песня поддерживала наш дух, вдохновляла на боевые подвиги. После таких концертов было уже совсем другое настроение, — поделился с «Известиями» ветеран войны Сергей Колонин.

На фронте «Вставай, страна огромная…» пели артисты и простые солдаты, аккомпанируя себе на баяне. Под ее звуки всё новые и новые эшелоны отправлялись на передовую, а в тылу свершались трудовые подвиги, без которых победа была бы невозможна. И, конечно, эта музыка и эти стихи побуждали множество мальчишек стать добровольцами и внести свой вклад в разгром фашистов.

«Даже сейчас, когда звучит эта песня, у меня от ее величия пробегает мороз по коже»
— «Священную войну» мы слушали по радио, пели сами. Она мобилизующе действовала на советский народ, — вспоминает первый зампредседателя Московского городского совета ветеранов Расим Акчурин. — Даже сейчас, когда звучит эта песня, у меня от ее величия пробегает мороз по коже. А тогда мы, пацаны, под впечатлением от нее, под влиянием патриотических чувств пытались убежать на фронт. Забирались в эшелоны и ехали. Конечно, нас, как правило, находили и ссаживали через несколько остановок, отправляли в милицию. Но какую силу эта песня имела! Она действительно подняла наш народ на защиту своей Родины.
«Произведение, созданное на высшем уровне»
Музыка «Священный войны» проста и лаконична — всего 16 тактов (не считая одного такта вступления), причем четыре последних почти в точности повторяют первые. Тема закольцована. Но в этой простоте — невероятная внутренняя сила. После краткого куплета сдержанная мелодия, как пружина, «расжимается» в припеве, охватывает более широкий диапазон, а скорбный минор сменяется вдохновляющим мажором.
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, —
Идет война народная,
Священная война!

Необычна и ее ритмическая сторона. На это в беседе с «Известиями» обратил внимание легендарный композитор, народный артист России Александр Зацепин, только что вылечившийся от коронавируса, а в детстве заставший войну.

— Впервые «Священную войну» я услышал в школе. И тут же заметил ее уникальность. Песня — марш, а музыка — с вальсовым ритмом. Помню, мы с другом Вадимом Миловидовым, с которым вместе учились музыке, иногда собирались и играли в четыре руки на фортепиано. И еще очень удивились, как это можно маршировать на три четверти вместо четырех? А вот маршировали ведь! Сильная доля в музыке менялась, а шаг был ровный, — рассказал Александр Зацепин. — Это произведение, созданное на высшем уровне. Проникновенная мелодия Александрова, патриотические стихи Лебедева-Кумача и, конечно, хоровое исполнение — всё вместе вызывало какие-то неподдельные эмоции. Хотелось выпрямиться и подпевать.

Как и «Марсельеза», родившаяся за одну ночь из-под пера инженера Руже де Лиля, «Священная война» — плод гениального озарения. Но, в отличие от француза, Александров имел консерваторское образование, и почва для появления одной из двух его самых знаменитых мелодий (вторая — гимн СССР, ныне российский) была подготовлена. Еще в 1938 году он написал «Песню о Климе Ворошилове» — сходство между двумя композициями слышится сразу. Однако прославление маршала моментально выветривается из головы, а вот «Священную войну» после прослушивания уже не забыть.

Фото: архив «Известий»

«Какими средствами композитор добился этого — тайна. Вроде простые аккорды — а сила неимоверная»

Объяснить секрет воздействия этой музыки невозможно, считает председатель правления Союза композиторов, народный артист России Рашид Калимуллин.

— Песня имеет потрясающую внутреннюю энергетику. Дрожь берет, когда ее слышишь. Какими средствами композитор добился этого — тайна. Вроде простые аккорды — а сила неимоверная, — поделился с «Известиями» Рашид Калимуллин. — Она действует на людей и поныне. Ровно за месяц до Дня Победы я, сидя на самоизоляции, объявил на своей страничке в Facebook флэшмоб: сыграл «Священную войну» на баяне и предложил своим друзьям тоже поделиться такими записями. Отклик был потрясающий. Эта музыка не устаревает.

Мелодия «Священной войны» состоит из 16 тактов.

От песни к песне

История песен о войне, так или иначе связанных с нашей газетой, получила продолжение в 1965 году, вспоминает ведущий исторического клуба «Известий» Станислав Сергеев. Журналист — известинец Владимир Курасов написал стихотворение под названием «Последний солдат», где были такие строки: «Наверное, там даже холмика нет, / Быть может, там выращен сад, / Где встретился с пулей в прошедшей войне / Последний, последний убитый солдат».

Эти стихи прочёл композитор Арно Бабаджанян. Он никогда не писал музыкальное сопровождение к готовым словам — обычно искал текст к уже созданной музыке. Но стихи журналиста «Известий» настолько запали ему в душу, что он изменил своему правилу и быстро написал одноимённую песню. Она мгновенно стала популярной, ее исполняли лучшие артисты, в том числе Георг Отс и Муслим Магомаев. Включил ее в свои концерты и легендарный Хор им. Александрова.

Вот так и получилось, что между «Священной войной» и «Последним солдатом» был перекинут мостик. Первая песня была посвящена бойцам, уходящим на великую битву, вторая — тем, кто завершил ее, приняв смерть уже после того, как отгремели залпы сражений. И к обоим сюжетам оказались причастны «Известия».

Священная война

Слова Василий Лебедев-Кумач, музыка Александра Александрова
Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой!Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, —
Идет война народная,
Священная война!Дадим отпор душителям
Всех пламенных идей,
Насильникам, грабителям,
Мучителям людей.Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, —
Идет война народная,
Священная война!Не смеют крылья черные
Над Родиной летать,
Поля ее просторные
Не смеет враг топтать!Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, —
Идет война народная,
Священная война!
Над текстом работали:
Сергей Уваров, Валерия Нодельман, Зоя Игумнова, Марина Иванова

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Источник: https://nstarikov.ru/bejsja-pesnja-kak-svjashhennaja-vojna-pomogla-strane-pobedit-116404

Метки: чит.клуб

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