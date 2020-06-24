Бейся, песня: как «Священная война» помогла стране победить

«Священная война» сразу стала больше, чем песней. Александров даже сравнивал ее с оружием, которое помогло победить захватчика. Сегодня можно сказать, что она духовно сплотила людей, оказалась гимном мужеству и своего рода коллективной молитвой, давшей силы бороться в тяжелейшей ситуации, заставившей нацию поверить: победа будет за нами.

— На фронт приезжали ансамбли, в том числе заводские. Завод имени Лихачева, где я работал, тоже посылал такие бригады самодеятельности. «Священная война» всегда была в их репертуаре. Эта песня поддерживала наш дух, вдохновляла на боевые подвиги. После таких концертов было уже совсем другое настроение, — поделился с «Известиями» ветеран войны Сергей Колонин.

На фронте «Вставай, страна огромная…» пели артисты и простые солдаты, аккомпанируя себе на баяне. Под ее звуки всё новые и новые эшелоны отправлялись на передовую, а в тылу свершались трудовые подвиги, без которых победа была бы невозможна. И, конечно, эта музыка и эти стихи побуждали множество мальчишек стать добровольцами и внести свой вклад в разгром фашистов.