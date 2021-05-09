Антология советской песни. Военные сороковые (1975)
Песни военных лет исполняют Валерий Золотухин, Олег Даль, Лариса Голубкина, Петр Глебов, Михаил Воронцов, Всеволод Абдулов, Ирина Мирошниченко, Михаил Ножкин, Алексей Кузнецов, Марк Бернес
Дважды Краснознаменный академический им. А.В.Александрова ансамбль песни и пляски Советской Армии п/у Б.Александрова "Священная война" (фонограмма на кадрах военной хроники)
Автор слов: Лебедев-Кумач Василий
Композитор: Александров Александр
Голубкина Лариса "Огонек"
Автор слов: Исаковский Михаил
Композитор: Неизвестный Автор
Глебов Петр "Вечер на рейде"
Автор слов: Чуркин Александр
Композитор: Соловьев-Седой Василий
Бернес Марк "Темная ночь" (песня из кинофильма "Два бойца")
Автор слов: Агатов Владимир
Композитор: Богословский Никита
Кузнецов Алексей "В землянке"
Автор слов: Сурков Алексей
Композитор: Листов Константин
Ножкин Михаил "Моя Москва"
Автор слов: Лисянский Марк
Композитор: Дунаевский Исаак
Мирошниченко Ирина "В лесу прифронтовом"
Автор слов: Исаковский Михаил
Композитор: Блантер Матвей
Воронцов Михаил "Давай закурим"
Автор слов: Френкель Илья
Композитор: Табачников Модест
Шульженко Клавдия "Синий платочек"
Автор: Максимов Михаил
Композитор: Петерсбурский Ежи
Золотухин Валерий "На солнечной поляночке"
Автор слов: Фатьянов Алексей
Композитор: Соловьев-Седой Василий
Абдулов Всеволод "Под звездами Балканскими"
Автор слов: Исаковский Михаил
Композитор: Блантер Матвей
Даль Олег "Дороги"
Автор слов: Ошанин Лев
Композитор: Новиков Анатолий
Фильм-концерт "Военные сороковые. Антология советской песни. Фильм третий"
ТО Экран, 1975 год
Автор сценария – Нина Василькова
Режиссер – Алексей Симонов
Оператор – Александр Пекарь
Оператор – Константин Хлопунов