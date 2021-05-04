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“Реабилитация опричнины”

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Забавная реакция либеральной общественности на заявления Патрушева про Ивана Грозного. Не стоит забывать, что западная русофобия не вчера возникла. У неё очень долгая история. Нашу страну пытались очернить ещё многие столетия назад. Взять хотя бы Ивана Грозного, которого на Западе почему-то называют Ужасным. «Чёрная легенда» о нём как о жестоком тиране начала входить в оборот ещё при жизни царя с подачи западных хронистов, желавших отвлечь внимание европейцев от того, что творилось в их странах. Не нравилось им, что русский царь не признаёт их политическое и моральное лидерство. Потому что даже в те далёкие времена Москва внимательно смотрела на Запад и видела, что там творится. Резня по религиозным мотивам, инквизиция, охота на ведьм, чудовищное колониальное порабощение народов, да и другие деяния, о которых сейчас на Западе предпочитают не вспоминать. Здесь можно усмотреть явную аналогию с нынешними временами, когда в США и Евросоюзе всеми доступными средствами подавляют инакомыслие и ограничивают в гражданских правах тех, кто не готов поддерживать так называемые западные...

Статья публикуется в сокращённом варианте, так как в ней использованы источники, запрещающие репост своих материалов: rg.ru
Ознакомиться с полным текстом статьи можно перейдя по ссылке источника.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6749946.html
Метки: xvi век, Иван Грозный, история, кино, либералы, московия, патрушев, Россия, ссср, сталин, эйзенштейн
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