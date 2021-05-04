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Первый парад советских войск в Берлине

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Колоризация хроники мая 1945 года с помощью нейросетей.



Выглядит вполне неплохо и вполне сравнимо по качеству с ручной колоризацией.
Ну а кадры сами по себе сильные.

Плюс еще цветная хроника.


Капитуляция вермахта на западном фронте. Май 1945.


Штурм Берлина в цвете.


Американский лагерь для военнопленных.


Геринг в заключении. На прогулке.


Берлин после Победы. 14 мая 1945 года.


Визит американцев в занятый Красной Армией Берлин.

PS. На заглавной фотографии женщины-снайперы 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта. Берлин, 4 мая 1945-го года.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6749101.html
Метки: 1945, великая отечественная война, Видео, колоризация, нейросети, хроника
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