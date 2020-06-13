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На дальних подступах: как Группа советских войск в Германии обеспечивала безопасность СССР

16:53. 13 июня 2020 103 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
Источник: RT @ Святослав Князев

75 лет назад приступила к выполнению своих задач Группа советских оккупационных войск в Германии. После завершения Великой Отечественной войны она участвовала в ликвидации последствий деятельности нацистского режима, а с началом холодной войны стала играть важную роль в сдерживании НАТО и сохранении мирового баланса сил. Её вывод и расформирование на невыгодных для Москвы условиях историки называют крупной геополитической ошибкой.

10 июня 1945 года приступила к осуществлению своих функций Группа советских оккупационных войск в Германии. В дальнейшем она дважды меняла своё название, однако вплоть до начала процесса своего расформирования оставалась одним из ключевых звеньев в системе обеспечения безопасности СССР и поддержания мирового баланса сил.

Воины ГСОВГ на параде Победы в Берлине, 8 мая 1946 года © Deutsche Fotothek‎

Для поддержания безопасности и порядка

После разгрома нацистского режима на территории Германии было сконцентрировано значительное количество советских военных подразделений. 29 мая 1945 года была принята директива Ставки Верховного Главнокомандования, предписывающая создать мощное объединение войск в Германии для поддержания безопасности и порядка, получившее наименование Группа советских оккупационных войск в Германии (ГСОВГ).

По словам действительного члена Академии военных наук Андрея Кошкина, перед новой группой войск стояло сразу несколько серьёзных задач.

«Мало того что в Германии оставались нацисты, не смирившиеся с новой реальностью, так и наши союзники уже в мае 1945 года подготовили планы нападения на СССР, в том числе с применением гитлеровских дивизий, которые для этих целей планировалось снова вооружить. Речь идёт о планах операции под кодовым наименованием «Немыслимое», — рассказал эксперт в интервью RT.

Согласно директиве ставки, группа создавалась на базе 1-го Белорусского фронта. Кроме того, в её состав вошли части 2-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов. Первым главнокомандующим группы стал маршал Советского Союза Георгий Жуков. Полевое управление группы было размещено в городе Потсдам, а в 1946 году переведено в Вюнсдорф.

Перед войсками группы были поставлены задачи по охране границы советской зоны оккупации Германии и участию в мероприятиях, направленных на ликвидацию последствий существования нацистского режима.

Советские войска были быстро разведены по местам постоянной дислокации и приступили к подготовке, необходимой для поддержания боеспособности в мирное время.

«Процесс был налажен таким образом, чтобы минимизировать любые неудобства для местного населения. Для размещения советских войск во многих случаях использовалась пустовавшая инфраструктура вермахта», — отметил Кошкин.

Советские солдаты в Берлине в 1945 году © Yevgeny Khaldei / Global Look Press

«Обеспечение защиты западных рубежей»

По словам Кошкина, после Фултонской речи, в которой экс-премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль подверг деструктивной критике Советский Союз, противоборство между Западом и соцстранами приняло открытый характер — началась холодная война.

В 1949 году на базе советской зоны оккупации возникла Германская Демократическая Республика, а в 1954 году Москва официально признала её суверенитет. Оккупационные задачи советских войск в Германии исчерпали себя. В том же 1954 году ГСОВГ была переименована в Группу советских войск в Германии.

Согласно договорам между СССР и ГДР, охрана госграницы Германской Демократической Республики была передана её пограничным войскам, однако советские военнослужащие контролировали проезд в Западный Берлин представителей западных стран.

«ГСВГ была крупнейшим в мире оперативно-стратегическим объединением вооружённых сил за рубежом. Её главным предназначением было обеспечение защиты западных рубежей СССР от любого посягательства извне. Это был надёжный щит родины, оснащённый самой совершенной и современной боевой техникой и оружием, в том числе ядерным», — рассказал в беседе с RT научный сотрудник Музея Победы Станислав Давыдов.

По словам эксперта, боевой потенциал ГСВГ был сопоставим со всеми европейскими армиями, входившими в НАТО. В состав группы входили несколько общевойсковых и танковых армий, воздушная армия, специальные войска и вспомогательные подразделения.

Как отметил Андрей Кошкин, численность группы колебалась в разные периоды. После войны она была свыше 2 млн человек, затем около 1,5 млн, в 1980-е упала примерно до 500 тыс.

«ГСВГ была характерна высочайшая боеготовность. Это были образцовые войска, в которые в первую очередь поступала новейшая техника, новейшие системы вооружения. Учения в группе шли беспрерывно, боевая подготовка была организована на высочайшем уровне. Служить в её рядах было честью для советских офицеров. Из ГСВГ вышел целый ряд высокопоставленных советских и российских военных руководителей», — подчеркнул эксперт.

Солдаты помогают восстанавливать хозяйство, 1958 год © Bundesarchiv

По его словам, ГСВГ оказывала отрезвляющее воздействие на руководство НАТО и помогала поддерживать мировое равновесие.

«Группа была острым кинжалом, направленным в сторону европейских государств, входящих в альянс. В НАТО понимали, что в случае агрессии против СССР части ГСВГ за несколько дней дойдут до Ла-Манша», — заявил Кошкин.

Он подчеркнул, что за время своего существования ГСВГ превратилась в «государство в государстве». Группа имела собственные предприятия, мощное подсобное хозяйство, учреждения образования для детей военнослужащих, торговую сеть, средства массовой информации, учреждения культуры.

Советские войска в ГДР в 1981 году © Wikimedia

«Крупнейшее геополитическое поражение»

По словам Андрея Кошкина, в конце 1980-х годов под видом международной разрядки началась сдача геополитических позиций СССР. Советские лидеры под устные гарантии представителей западных государств соглашались на передачу союзных СССР государств под контроль прозападных сил, что в дальнейшем привело к их вхождению в НАТО.

В 1989 году на базе ГСВГ была создана Западная группа войск. 12 сентября 1990 года ГДР, ФРГ, Великобританией, США, СССР и Францией был подписан Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, предусматривавший, помимо прочего, вывод советских войск из Германии до конца 1994 года. Детали вывода были оговорены в договоре, заключённом месяц спустя между СССР и ФРГ.

В 1992 году, после распада СССР, Западная группа войск перешла под юрисдикцию Российской Федерации. В конце того же года после совместного заявления президента России Бориса Ельцина и канцлера ФРГ Гельмута Коля о переносе срока окончания вывода войск из Германии с 31 декабря на 31 августа 1994 года график вывода стал ещё более плотным. При этом финансирование ГСВГ сначала резко сократилось, а потом и вовсе остановилось.

В сентябре 1994 года Западная группа войск была официально упразднена. 9 сентября на территории штаба Западной группы войск в Вюнсдорфе был спущен флаг России.

Менее чем за четыре года на территорию бывшего СССР из Германии были выведены шесть армий, вернулись 546,2 тыс. военнослужащих и гражданских специалистов. Германской стороне передали 21,1 тыс. зданий в 777 военных городках.

«Оставленное имущество стоило миллиарды долларов, однако ФРГ компенсировала лишь несколько сотен миллионов, так как в Москве никто тогда позиции страны особо не отстаивал. Что-то из бывшего советского имущества стоит заброшенным, но многое активно используется немцами и сегодня. В свою очередь, нормальная база для размещения военнослужащих ГСВГ в постсоветских странах подготовлена не была», — рассказал Андрей Кошкин.

Погрузка советской военной техники на паром «Композитор Мусоргский» в Ростокском порту. Вывод советских войск из Германии РИА Новости

По словам политолога Семёна Багдасарова, вывод в одностороннем порядке советских войск из Германии был «высочайшей формой предательства».

«Были уничтожены наши лучшие танковые, артиллерийские, авиационные соединения. Это был разгром, одно из наших крупнейших геополитических поражений. В итоге мы имеем войска НАТО возле наших границ», — подчеркнул эксперт.

Аналогичной точки зрения придерживается и Андрей Кошкин.

«Дело не только в высочайшей боеспособности и вооружении ГСВГ. Расформировывались гвардейские части, носившие почётные наименования ещё со времён Великой Отечественной войны. Нашу армию тогда лишили её духа. Это был тяжёлый урок, и о нём мы должны помнить всегда», — подчеркнул он.

Источник: https://nstarikov.ru/na-dalnih-podstupah-kak-gruppa-sovetskih-vojsk-v-germanii-obespechivala-bezopasnost-sssr-116106

Метки: чит.клуб

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