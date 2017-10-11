Совместный парад поляков и гитлеровцев 11 октября 1938 года в оккупированном чешскос городе Тешине
После того как Германия произвела «воссоединение» с Австрией, а Варшава одобрила это событие, затем Берлин поддержал притязания Польши на Вильно и Вильнюсскую область, в обмен на признание немецких прав на Клайпеду, Берлин и Варшава продолжили «плодотворное» сотрудничество – в агрессии против Чехословакии, её расчленении.
Польская элита с самого начала создания Чехословакии выдвигала к Праге территориальные претензии. Юзеф Пилсудский, 1-й глава государства Польши в 1918 – 1922 гг., военный министр в 1926 – 1935 гг., вообще заявлял, что «искусственно и уродливо созданная Чехословацкая Республика не только не является основой европейского равновесия, но, наоборот, является его слабым звеном». Поляки хотели ещё в 1918 году расширить своё государство за счёт Чехословакии, претендуя на ряд территорий, особенно их интересовала Тешинская область.
Польские танки 7ТР входят в чешский город Тешин (Цешин). Октябрь 1938 года
Справка: Тешинская Силезия – это историческая область юго-восточной Силезии, расположенная в междуречье Вислы и Одры. На этой территории с 1290 по 1918 годы существовало Тешинское герцегство, до середины 17 столетия герцогством управляла ветвь польской династии Пястов. В 1327 герцог Цешинский Казимир I стал вассалом короля Богемии (так тогда называли Чехию) Иоанна Люксембургского, и Тешинское (или Цешинское)герцогство стало автономным феодальным владением в составе Богемии. После смертив в 1653 году последнего правителя из рода Пястов — герцогини Цешинской Елизаветы Лукреции — Тешинское герцогство стало владением австрийских Габсбургов и стало называться по-немецки: Тешин. Австрийской, а затем Австро-Венгерской державе герцогство принадлежало до 1918 года, когда империя развалилась после поражения в Первой мировой войне. В этой области говорили на смешанном польско-чешском диалекте, который чехи относят к чешскому языку, а поляки, соответственно, к польскому. До конца 19 столетия тут не было преобладания какой-либо группы населения – чехов, поляков, силезцев, но затем польские гастарбайтеры начали массово приезжать из Галиции в поисках работы. В итоге к 1918 году поляков стало большинство – 54%, но полное преобладание они имели только в восточных районах.
Польская карта Тешинской Силезии.
Конфликт 1919-1920 годов
После распада Австро-Венгрской империи 5 ноября 1918 года польское правительство Тешинского княжества — Национальный совет Тешинского — подписал договор с чешским Национальным комитетом по Силезии о разделе Тешинской Силезии, согласовав временные границы. Его должны были подписать центральные правительства Польши и Чехословакии. Чешская сторона основывала свои претензии на область на трёх факторах: экономическом, стратегическом и историческом. Область принадлежала Богемии с 1339 года; через область шла железная дорога, соединяющая Чехию и Восточную Словакию, в тот период Венгерская Советская Республика была в состоянии войны с Чехословакией, претендуя на Словакию; кроме того, область обладала развитой промышленностью, была богата каменным углём. Польша аргументировала свою позицию этнической принадлежностью большинства населения.
Танки на улицах города, польские мигранты ("пятая колонна") загодя вывесили польские флаги.
Чешская сторона попросила поляков остановить свою подготовку к национальным парламентским выборам в области, те отказали, в январе 1919 года чешские войска вошли в область, основные польские силы были заняты в борьбе с Западно-Украинской Народной Республикой, поэтому не встретили серьёзного сопротивления. Под давлением Антанты в феврале 1919 года обе стороны подписали договор о новой линии демаркации границы. В 1920 году чехословацкий президент Томаш Масарик (первый президент республики в 1918 – 1935 годы) сделал заявление, что в случае, если конфликт из-за Тешин
а будет решён не в пользу Чехословакии, его республика выступит на стороне Москвы в начавшуюся советско-польскую войну. Польское руководство, напуганное перспективой войны на два фронта, пошло на уступки. Завершающий договор между Польшей и Чехословакией был подписан 28 июля 1920 года на конференции в Бельгии: западная часть спорной Тешинской области была оставлена за чехами, тогда как Варшава получила восточную часть. Но в Варшаве считали, что конфликт не закончен и ждали момента вернуться к спору.
Расчленение Чехословакии
Поэтому, когда Гитлер задумал отобрать у Праги Судетскую область, поляки моментально с ним скооперировались, предложив оказать двойное воздействие как по судетскому, так и по тешинскому вопросам. 14 января 1938 года Гитлера посетил глава МИД Польши Юзеф Бек, начались германо-польские консультации по поводу Чехословакии. Берлин выступил с требованиями обеспечить права судетских немцев, Варшава с аналогичными требованиями по поводу тешинских поляков.
Польские оккупанты заменяют чешское название города на польское на городском железнодорожном вокзале города Тешин.
Кроме того, когда Советский Союз 12 мая выразил готовность оказать Чехословакии военную помощь в противостоянии с Германией, при условии пропуска Красной Армии по территории Румынии и Польши, эти государства заявили, что не допустят прохода советских войск. «Обкатили холодным душем» и Париж, хотя Франция была традиционным союзником Польши, Юзеф Бек сообщил, что в случае войны Франции и Германии Польша сохранит нейтралитет и не будет выполнять франко-польский договор, так как он предусматривает лишь оборону от Германии, а не нападение на нее. Париж ещё и обвинили в том, что тот не поддержал Варшаву весной 1938 года в желании захватить Литву. Варшава категорически отказалась поддерживать Прагу против Германии, запретили и возможный пролёт советских ВВС для помощи чехословацкой армии.
Польские оккупанты входят в Тешин
С Берлином же складывались настоящие союзнические отношения: Польша подтвердила обещание не пропускать силы Красной Армии через свою территорию, 24 августа предложила Берлину и свой план раздела Чехословакии. По нему Тешинская Силезия отходила Польше, Словакия и Закарпатская Русь – Венгрии, остальные земли – Германии. В сентябре в Третьем рейхе создан «Добровольческий корпус освобождения силезских немцев», а в Польше «Добровольческий корпус освобождения Тешина». Немецкие и польские диверсанты, боевики начинают пограничные действия – провокационные нападения на чешские пограничные наряды, посты, полицейских, после ударов тут же скрывались на территории Польши и Германии. Одновременно идёт германо-польское дипломатическое давление на Прагу.
Польское руководство не только отказалось рассматривать возможность пропуска советских войск и авиации, но и организовало на советско-польской границе крупнейшие за всю новую историю Польши военные манёвры. В них участвовали 6 дивизий (одна кавалерийская и пять пехотных), одна моторизованная бригада. Согласно легенде учений, наступавших в востока «красных» остановили, разбили, после чего устроили 7-часовой парад в Слуцке, который принял «вождь нации» Эдвард Рыдз-Смиглы. В это же время против Чехословакии развернули отдельную оперативную группу войск «Шленск», в составе 3-х пехотных дивизий, Великопольской кавбригады и моторизованной бригады. 20 сентября 1938 года Гитлер заявляет польскому послу в Германии Липскому, что в случае войны Польши с Чехословакией из-за тешинской области Третий рейх встанет на сторону Польши. Не остановило Варшаву и заявление Москвы от 23 сентября о том, что, если польские войска вступят на территорию Чехословакии, СССР денонсирует договор 1932 года о ненападении.
Польские солдаты позируют с низложенным чехословацким гербом у захваченного ими в ходе операции «Залужье» здания телефона и телеграфа в чешском селении Лиготка Камеральна (Ligotka Kameralna- польск., Komorní Lhotka-чешск.), расположенного недалеко от города Тешин.
Происходит активизация пограничного военного давления: в ночь на 25 сентября в местечке Коньске близ Тршинца польские боевики забросали ручными гранатами и обстреляли дома, где находились чехословацкие пограничники, в результате этого нападения два здания сгорели. После двухчасовой перестрелки нападавшие отступили на территорию Польши. В этот же день польские боевики обстреляли и забросали гранатами железнодорожную станцию Фриштат. 27 сентября Варшава опять требует «вернуть» область, всю ночь на границе идёт ружейная и пулемётная перестрелка, слышны взрывы гранат. Кровавые стычки произошли в окрестностях Богумина, Тешина и Яблункова, в местечках Быстрице, Коньска и Скшечень. Самолёты ВВС каждый день нарушают воздушное пространство Чехословакии.
29 сентября 1938 года: польские дипломаты в столицах Англии и Франции настаивают на равном подходе к решению проблем Судет и Тешина. Польское и немецкое военное командование договаривается о линии демаркации войск на случай вторжения в Чехословакию.
ольский танк 7ТР из состава 3-го бронебатальона (танк 1-го взвода) преодолевает пограничные чехословацкие укрепления в районе польско-чехословацкой границы. 3-й бронебатальон имел тактический знак«Силуэт зубра в круге», который наносился на башню танка. Но в августе 1939 года все тактические знаки на башнях были закрашены, как демаскирующие.
В ночь с 29 на 30 сентября 1938 года было подписано знаменитое Мюнхенское соглашение (т. н. «Мюнхенский сговор»). 30 сентября Варшава предъявила чехословацкому правительству новый ультиматум, где требовала немедленного удовлетворения своих требований. Польская элита уже мечтала о «крестовом походе» против СССР, так, польский посол во Франции сообщил американскому послу следующее: «Начинается религиозная война между фашизмом и большевизмом, и в случае оказания Советским Союзом помощи Чехословакии Польша готова к войне с СССР плечом к плечу с Германией. Польское правительство уверено в том, что в течение трех месяцев русские войска будут полностью разгромлены и Россия не будет более представлять собой даже подобия государства».
Прага не решилась на войну, 1 октября начинается отвод чехословацких вооружённых сил из спорных областей, уже 2 октября польские войска оккупировали Тешинскую область – операция получала название «Залужье». Это был развитый индустриальный район, где проживало 80 тыс. поляков, 120 тыс. чехов, тешинские предприятия в конце 1938 года дали более 40% выплавляемого в Польше чугуна и почти 47% стали. В Польше это событие было расценено как национальный успех – глава МИД Юзеф Бек был награжден высшим орденом государства, Белым орлом, получил звания почётного доктора Варшавского и Львовского университетов, а польская пресса усилила накал экспансионистских настроений в обществе.
Рукопожатие польского маршала Эдварда Рыдз-Смиглы и немецкого атташе полковника Богислава фон Штудница на параде «Дня независимости» в Варшаве 11 ноября 1938 года. Фотография примечательна тем, что польский парад особо привязывался к захвату Тешинской Селезии месяцем ранее.
В докладе 2-го отдела (разведывательный отдел) главного штаба Войска Польского (в декабре 1938 года) говорилось буквально следующее: «Расчленение России лежит в основе польской политики на Востоке… Поэтому наша возможная позиция будет сводиться к следующей формуле: кто будет принимать участие в разделе. Польша не должна остаться пассивной в этот замечательный исторический момент». Поэтому главная задача поляков состоит в том, чтобы заранее хорошо подготовиться к этому. Главная цель Польши — «ослабление и разгром России». 26 января 1939 года Юзеф Бек сообщит главе МИД Германии, что Польша будет претендовать на Советскую Украину и на выход в Чёрное море (всё по плану «Великой Польши» — от моря до моря). 4 марта 1939 года (в тот период, когда надо было усиленно готовиться к обороне с западных направлений) польское военное командование подготовило план войны с СССР – «Восток» («Всхуд»).
Бронечасть польских войск занимает чешское селение Йоргов во времяпроведения операции по аннексии чехословацких земель Спиша. На переднемплане — польская танкетка TK-3.
Это безумие прервал удар вермахта – 1 сентября 1939 года; Берлин решил, что в походе на Восток обойдётся и без Польши, её же территория должна войти в «жизненное пространство» возрождающейся Германской империи. Более мелкого хищника задавил более крупный. Но эти исторические уроки, к большому сожалению, не дают устойчивую прививку к различным химерам типа «Великой Польши», Великой Румынии» и т.д., миллионы польских жизней дали только полвека спокойствия. Современная польская элита опять идёт в связке с большим хищником – США, всё чаще вспоминает о былом величии, о державе «от можа до можа»…
Польские войска занимают чешское селение Йоргов во время проведения операции по аннексии чехословацких земель Спиш.
Интересна дальнейшая судьба этих территорий. После крушения Польши Орава и Спиш были переданы Словакии. После окончания Второй мировой, земли снова были оккупированы поляками, правительство Чехословакии было вынужденно согласиться с этим. На радостях поляки устроили этнические чистки против этнических словаков и немцев. В 1958 территории были возвращенны Чехословакии. Сейчас входят в состав Словакии.-прим. b0gus
Польские оккупанты на захваченном чешском КПП у чехословацко-германской границы, у пешеходного моста, построенного в честь юбилея императора Франца-Иосифа в чешском городе Богумин. Виден еще не снесенный чехословацкий пограничный столб.
Польские войска окупируют чешский город Карвин в ходе операции «Залужье». Польская гастарбайтеры встречают оккупантов цветами. Октябрь 1938 года.
Чехословацкий город Карвин являлся центром тяжелой промышленности Чехословакии, производства кокса, одним из важнейших центров добычи угля Остравско-карвинского каменноугольного бассейна. Благодаря проведенной поляками операции «Залужье» бывшие чехословацкие предприятия уже в конце 1938 года дали Польше почти 41% выплавляемого в Польше чугуна и почти 47% стали.
Бункер чехословакской линии укреплений в Судетах («Линия Бенеша»).
Судетские немцы выламывают чехословацкий пограничный столб во время оккупации Германией Судетской области Чехословакии в конце сентября-начале октября 1938 года.
Немецкие войска входят в чешский город Аш (на границе с Германией в Судетской области, самый западный город Чехии). Местные немцы, составлявшие большинство населения этого региона в то время, радостно приветствуют объединение с Германией.
Главнокомандующий сухопутными войскам Германии генерал-полковник Вальтер фон Браухич приветствует немецкие танковые части (танки PzKw I) на параде в честь присоединения Чешских Судет к Германии. Назначенный на должность главнокомандующего сухопутными войсками с присвоением звания генерал-полковника накануне незадолго перед операцией по присоединению Судетской области Чехословакии к Германии, Вальтер фон Браухич являлся одним из организаторов этой операции
Колонна чехословацких танков LT vz. 35 перед отправкой в Германию. На первом плане танк с регистрационным номером 13.917, поступил на вооружение чехословацкой армии в 1937 году. Был приписан PUV-1 (PUV – Pluk Utocne Vozby – дословно: полк штурмовых повозок). В 1942 году был переделан немцами в артиллерийский тягач (Mörserzugmittel 35(t).
Части польского 10-го конно-стрелкового полка 10-й механизированной бригады готовятся к торжественному параду перед командиром полка по поводу окончания операции «Залужье» (оккупация чехословацких территорий).
Рукопожатие польского маршала Эдварда Рыдз-Смиглы и немецкого атташе генерал-майора Богислава фон Штудница на параде «Дня независимости» в Варшаве 11 ноября 1938 года. Фотография примечательна тем, что польский парад особо привязывался к захвату Тешинской Селезии месяцем ранее. На параде специально прошла колонна тешинских поляков, а в Германии накануне с 9 на 10 ноября 1938 года произошла так называемая «хрустальная ночь», первая массовая акция прямого физического насилия по отношению к евреям на территории Третьего Рейха.
Бойцы чехословацкого пограничного отряда «Отряды Защиты Государства» (Stráž obrany státu, SOS) из батальона №24 (Новые Замки, Нитра) на мосту Марии Валерии через Дунай в Паркано (нынешнее Штурово) в южной Словакии готовятся к отражению венгерской агрессии.
Похороны карпатских сечевиков и солдат чехословацких войск, погибших в бою с венгерскими войсками, вторгшимися в Чехословакию.
Танкетки венгерских оккупационных войск итальянского производства «Фиат-Ансальдо» CV-35 входят на улицы чехословацкого города Хуст.
После того, как Словакия 14 марта 1939 года под нажимом Гитлера объявила о своей независимости и распалась Чехословакия, Венгрия получила от Германии разрешение на оккупацию части Словакии — Подкарпатской Руси. 15 марта премьер-министр Подкарпатской Руси Августин Волошин провозгласил независимость Карпатской Украины, которая не была признана другими государствами. 16 марта 1939 года венгерские войска начали штурм Хуста, в котором принимали 24-й венгерский батальон пограничников и 12-й самокатный батальон, и захватили город.
Венгерские танкетки итальянского производства «Фиат-Ансальдо» CV-35 и солдаты на улице захваченного чехословацкого города Хуст в Карпатской Украине. На заднем плане здание штаба «Карпацкой Сечи» со следами боев.
Братание солдат венгерских и польских оккупационных войск в захваченной Чехословакии.
Немецкие офицеры у чехословацко-германской границы наблюдают за захватом города Богумин польскими войсками. Немцы стоят на пешеходном мосту, построенном в честь юбилея императора Франца-Иосифа.
Источники:
История дипломатии. Т. 3, 4.
http://topwar.ru/5876-zabytoe-prestuplenie-polshi-popytka-okkupacii-litvy.html
http://topwar.ru/3561-vneshnyaya-politika-polshi-nakanune-vtoroj-mirovoj-vojny.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/Тешинская_область
http://alternathistory.livejournal.com/66427.html
Автор: Самсонов Александр
Источник: nnm.me