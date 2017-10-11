Совместный парад поляков и гитлеровцев 11 октября 1938 года в оккупированном чешскос городе Тешине

После того как Германия произвела «воссоединение» с Австрией, а Варшава одобрила это событие, затем Берлин поддержал притязания Польши на Вильно и Вильнюсскую область, в обмен на признание немецких прав на Клайпеду, Берлин и Варшава продолжили «плодотворное» сотрудничество – в агрессии против Чехословакии, её расчленении.

Польская элита с самого начала создания Чехословакии выдвигала к Праге территориальные претензии. Юзеф Пилсудский, 1-й глава государства Польши в 1918 – 1922 гг., военный министр в 1926 – 1935 гг., вообще заявлял, что «искусственно и уродливо созданная Чехословацкая Республика не только не является основой европейского равновесия, но, наоборот, является его слабым звеном». Поляки хотели ещё в 1918 году расширить своё государство за счёт Чехословакии, претендуя на ряд территорий, особенно их интересовала Тешинская область.



Справка: Тешинская Силезия – это историческая область юго-восточной Силезии, расположенная в междуречье Вислы и Одры. На этой территории с 1290 по 1918 годы существовало Тешинское герцегство, до середины 17 столетия герцогством управляла ветвь польской династии Пястов. В 1327 герцог Цешинский Казимир I стал вассалом короля Богемии (так тогда называли Чехию) Иоанна Люксембургского, и Тешинское (или Цешинское)герцогство стало автономным феодальным владением в составе Богемии. После смертив в 1653 году последнего правителя из рода Пястов — герцогини Цешинской Елизаветы Лукреции — Тешинское герцогство стало владением австрийских Габсбургов и стало называться по-немецки: Тешин. Австрийской, а затем Австро-Венгерской державе герцогство принадлежало до 1918 года, когда империя развалилась после поражения в Первой мировой войне. В этой области говорили на смешанном польско-чешском диалекте, который чехи относят к чешскому языку, а поляки, соответственно, к польскому. До конца 19 столетия тут не было преобладания какой-либо группы населения – чехов, поляков, силезцев, но затем польские гастарбайтеры начали массово приезжать из Галиции в поисках работы. В итоге к 1918 году поляков стало большинство – 54%, но полное преобладание они имели только в восточных районах.

Польская карта Тешинской Силезии.

Конфликт 1919-1920 годов

После распада Австро-Венгрской империи 5 ноября 1918 года польское правительство Тешинского княжества — Национальный совет Тешинского — подписал договор с чешским Национальным комитетом по Силезии о разделе Тешинской Силезии, согласовав временные границы. Его должны были подписать центральные правительства Польши и Чехословакии. Чешская сторона основывала свои претензии на область на трёх факторах: экономическом, стратегическом и историческом. Область принадлежала Богемии с 1339 года; через область шла железная дорога, соединяющая Чехию и Восточную Словакию, в тот период Венгерская Советская Республика была в состоянии войны с Чехословакией, претендуя на Словакию; кроме того, область обладала развитой промышленностью, была богата каменным углём. Польша аргументировала свою позицию этнической принадлежностью большинства населения.



Чешская сторона попросила поляков остановить свою подготовку к национальным парламентским выборам в области, те отказали, в январе 1919 года чешские войска вошли в область, основные польские силы были заняты в борьбе с Западно-Украинской Народной Республикой, поэтому не встретили серьёзного сопротивления. Под давлением Антанты в феврале 1919 года обе стороны подписали договор о новой линии демаркации границы. В 1920 году чехословацкий президент Томаш Масарик (первый президент республики в 1918 – 1935 годы) сделал заявление, что в случае, если конфликт из-за Тешин

а будет решён не в пользу Чехословакии, его республика выступит на стороне Москвы в начавшуюся советско-польскую войну. Польское руководство, напуганное перспективой войны на два фронта, пошло на уступки. Завершающий договор между Польшей и Чехословакией был подписан 28 июля 1920 года на конференции в Бельгии: западная часть спорной Тешинской области была оставлена за чехами, тогда как Варшава получила восточную часть. Но в Варшаве считали, что конфликт не закончен и ждали момента вернуться к спору.

Расчленение Чехословакии

Поэтому, когда Гитлер задумал отобрать у Праги Судетскую область, поляки моментально с ним скооперировались, предложив оказать двойное воздействие как по судетскому, так и по тешинскому вопросам. 14 января 1938 года Гитлера посетил глава МИД Польши Юзеф Бек, начались германо-польские консультации по поводу Чехословакии. Берлин выступил с требованиями обеспечить права судетских немцев, Варшава с аналогичными требованиями по поводу тешинских поляков.



Кроме того, когда Советский Союз 12 мая выразил готовность оказать Чехословакии военную помощь в противостоянии с Германией, при условии пропуска Красной Армии по территории Румынии и Польши, эти государства заявили, что не допустят прохода советских войск. «Обкатили холодным душем» и Париж, хотя Франция была традиционным союзником Польши, Юзеф Бек сообщил, что в случае войны Франции и Германии Польша сохранит нейтралитет и не будет выполнять франко-польский договор, так как он предусматривает лишь оборону от Германии, а не нападение на нее. Париж ещё и обвинили в том, что тот не поддержал Варшаву весной 1938 года в желании захватить Литву. Варшава категорически отказалась поддерживать Прагу против Германии, запретили и возможный пролёт советских ВВС для помощи чехословацкой армии.



С Берлином же складывались настоящие союзнические отношения: Польша подтвердила обещание не пропускать силы Красной Армии через свою территорию, 24 августа предложила Берлину и свой план раздела Чехословакии. По нему Тешинская Силезия отходила Польше, Словакия и Закарпатская Русь – Венгрии, остальные земли – Германии. В сентябре в Третьем рейхе создан «Добровольческий корпус освобождения силезских немцев», а в Польше «Добровольческий корпус освобождения Тешина». Немецкие и польские диверсанты, боевики начинают пограничные действия – провокационные нападения на чешские пограничные наряды, посты, полицейских, после ударов тут же скрывались на территории Польши и Германии. Одновременно идёт германо-польское дипломатическое давление на Прагу.

Польское руководство не только отказалось рассматривать возможность пропуска советских войск и авиации, но и организовало на советско-польской границе крупнейшие за всю новую историю Польши военные манёвры. В них участвовали 6 дивизий (одна кавалерийская и пять пехотных), одна моторизованная бригада. Согласно легенде учений, наступавших в востока «красных» остановили, разбили, после чего устроили 7-часовой парад в Слуцке, который принял «вождь нации» Эдвард Рыдз-Смиглы. В это же время против Чехословакии развернули отдельную оперативную группу войск «Шленск», в составе 3-х пехотных дивизий, Великопольской кавбригады и моторизованной бригады. 20 сентября 1938 года Гитлер заявляет польскому послу в Германии Липскому, что в случае войны Польши с Чехословакией из-за тешинской области Третий рейх встанет на сторону Польши. Не остановило Варшаву и заявление Москвы от 23 сентября о том, что, если польские войска вступят на территорию Чехословакии, СССР денонсирует договор 1932 года о ненападении.



Происходит активизация пограничного военного давления: в ночь на 25 сентября в местечке Коньске близ Тршинца польские боевики забросали ручными гранатами и обстреляли дома, где находились чехословацкие пограничники, в результате этого нападения два здания сгорели. После двухчасовой перестрелки нападавшие отступили на территорию Польши. В этот же день польские боевики обстреляли и забросали гранатами железнодорожную станцию Фриштат. 27 сентября Варшава опять требует «вернуть» область, всю ночь на границе идёт ружейная и пулемётная перестрелка, слышны взрывы гранат. Кровавые стычки произошли в окрестностях Богумина, Тешина и Яблункова, в местечках Быстрице, Коньска и Скшечень. Самолёты ВВС каждый день нарушают воздушное пространство Чехословакии.

29 сентября 1938 года: польские дипломаты в столицах Англии и Франции настаивают на равном подходе к решению проблем Судет и Тешина. Польское и немецкое военное командование договаривается о линии демаркации войск на случай вторжения в Чехословакию.



В ночь с 29 на 30 сентября 1938 года было подписано знаменитое Мюнхенское соглашение (т. н. «Мюнхенский сговор»). 30 сентября Варшава предъявила чехословацкому правительству новый ультиматум, где требовала немедленного удовлетворения своих требований. Польская элита уже мечтала о «крестовом походе» против СССР, так, польский посол во Франции сообщил американскому послу следующее: «Начинается религиозная война между фашизмом и большевизмом, и в случае оказания Советским Союзом помощи Чехословакии Польша готова к войне с СССР плечом к плечу с Германией. Польское правительство уверено в том, что в течение трех месяцев русские войска будут полностью разгромлены и Россия не будет более представлять собой даже подобия государства».



Прага не решилась на войну, 1 октября начинается отвод чехословацких вооружённых сил из спорных областей, уже 2 октября польские войска оккупировали Тешинскую область – операция получала название «Залужье». Это был развитый индустриальный район, где проживало 80 тыс. поляков, 120 тыс. чехов, тешинские предприятия в конце 1938 года дали более 40% выплавляемого в Польше чугуна и почти 47% стали. В Польше это событие было расценено как национальный успех – глава МИД Юзеф Бек был награжден высшим орденом государства, Белым орлом, получил звания почётного доктора Варшавского и Львовского университетов, а польская пресса усилила накал экспансионистских настроений в обществе.



В докладе 2-го отдела (разведывательный отдел) главного штаба Войска Польского (в декабре 1938 года) говорилось буквально следующее: «Расчленение России лежит в основе польской политики на Востоке… Поэтому наша возможная позиция будет сводиться к следующей формуле: кто будет принимать участие в разделе. Польша не должна остаться пассивной в этот замечательный исторический момент». Поэтому главная задача поляков состоит в том, чтобы заранее хорошо подготовиться к этому. Главная цель Польши — «ослабление и разгром России». 26 января 1939 года Юзеф Бек сообщит главе МИД Германии, что Польша будет претендовать на Советскую Украину и на выход в Чёрное море (всё по плану «Великой Польши» — от моря до моря). 4 марта 1939 года (в тот период, когда надо было усиленно готовиться к обороне с западных направлений) польское военное командование подготовило план войны с СССР – «Восток» («Всхуд»).



Это безумие прервал удар вермахта – 1 сентября 1939 года; Берлин решил, что в походе на Восток обойдётся и без Польши, её же территория должна войти в «жизненное пространство» возрождающейся Германской империи. Более мелкого хищника задавил более крупный. Но эти исторические уроки, к большому сожалению, не дают устойчивую прививку к различным химерам типа «Великой Польши», Великой Румынии» и т.д., миллионы польских жизней дали только полвека спокойствия. Современная польская элита опять идёт в связке с большим хищником – США, всё чаще вспоминает о былом величии, о державе «от можа до можа»…

Интересна дальнейшая судьба этих территорий. После крушения Польши Орава и Спиш были переданы Словакии. После окончания Второй мировой, земли снова были оккупированы поляками, правительство Чехословакии было вынужденно согласиться с этим. На радостях поляки устроили этнические чистки против этнических словаков и немцев. В 1958 территории были возвращенны Чехословакии. Сейчас входят в состав Словакии.-прим. b0gus

Чехословацкий город Карвин являлся центром тяжелой промышленности Чехословакии, производства кокса, одним из важнейших центров добычи угля Остравско-карвинского каменноугольного бассейна. Благодаря проведенной поляками операции «Залужье» бывшие чехословацкие предприятия уже в конце 1938 года дали Польше почти 41% выплавляемого в Польше чугуна и почти 47% стали.

После того, как Словакия 14 марта 1939 года под нажимом Гитлера объявила о своей независимости и распалась Чехословакия, Венгрия получила от Германии разрешение на оккупацию части Словакии — Подкарпатской Руси. 15 марта премьер-министр Подкарпатской Руси Августин Волошин провозгласил независимость Карпатской Украины, которая не была признана другими государствами. 16 марта 1939 года венгерские войска начали штурм Хуста, в котором принимали 24-й венгерский батальон пограничников и 12-й самокатный батальон, и захватили город.

Источники:

История дипломатии. Т. 3, 4.

http://topwar.ru/5876-zabytoe-prestuplenie-polshi-popytka-okkupacii-litvy.html

http://topwar.ru/3561-vneshnyaya-politika-polshi-nakanune-vtoroj-mirovoj-vojny.html

http://ru.wikipedia.org/wiki/Тешинская_область

http://alternathistory.livejournal.com/66427.html

Автор: Самсонов Александр

Источник: nnm.me