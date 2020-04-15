«Черный четверг» для США, снос памятников и Парад Победы

В прямом эфире радио «Комсомольская правда» мы постарались придерживаться правила: ни слова о коронавирусе.

Говорили о более важных вещах, тех, что ушли в тень на фоне «медиа эпидемии».

Это «черный четверг» для американской авиации в 1951 году и освобождение Праги в 1945-м.

Как это было на самом деле?

И, конечно поклон до земли и здоровья Герою Советского Союза летчику истребителю Сергею Макаровичу Крамаренко! Ему исполнилось на днях 97 лет!

Хронометраж:

01:15 — Об участии советских летчиков в Корейской войне

05:10 — О процессе замены памятника Жукову в Москве

10:30 — О том, как Красная Армия освобождала Прагу

16:44 — Будет ли проведён Парад Победы и Бессмертный полк 9 мая

18:30 — О возвращении к сталинской трактовке дат

20:45 — Возможно ли проведение Парада Победы 24 июня

23:10 — Кто подарил Рио-же-Жанейро статую Христа

25:00 — О необходимости спокойного отношения к истории своей страны

28:23 — О нанесённых американцами атомных ударов по Японии.

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Коллеги из «Комсомолки» также предоставили стенограмму эфира:

Источник: «Комсомольская правда»

Стариков: «Предлагаю перенести парад на 3 сентября, с точки геополитики это будет хороший выход»

М. Антонов:

— Ваши сообщения и ваши вопросы Николаю Старикову, который с нами на прямой связи! Николай Викторович будет отвечать на ваши вопросы, обсуждать главные текущие события.

Николай Викторович, приветствую!

Н. Стариков:

— Здравствуйте!

М. Антонов:

— Николай Викторович, будет вступительное слово? Или сразу по повестке.

Н. Стариков:

— Конечно, будет. Сейчас нам не хватает определенного позитива. Очень много негативной информации вокруг нас. Предлагаю. Добавить позитива путем воспоминаний о нашей истории. Благо повод для этого прекрасный. 12 апреля мы отметили День космонавтики. День ПВО. Вот есть ещё одно событие, о котором практически никто не рассказал. 12 апреля 1951 года наши доблестные русские летчики различных национальностей устроили нашим американским партнерам в Корее то, что в Америке называется «черный четверг». И речь идет вовсе не о падении акций или бирж, как любят нам рассказывать, речь идет о падении американских самолетов.

Несколько слов об этом событии. Но перед этим хочу, пользуясь случаем, поздравить с днем рождения Сергея Макаровича Крамаренко, летчика, который участвовал в этих событиях. Ему несколько дней назад исполнилось 96 лет. Здоровья вам! И большое спасибо, что вы делали для нашей страны!

А вот что делали наши летчики. Американцы бомбили, пользуясь своим подавляющим преимуществом в воздухе, просто стопроцентным, войска и Северной Кореи, и китайских добровольцев, которые с китайской территории переходили на территорию Северной Кореи. Там появились наши самолеты. Они действовали исключительно на территории не Кореи, а Китая. Им было запрещено летать за американскими самолетами в акваторию моря, потому что там в случае, если бы их сбили, они могли бы оказаться в плену. И вот американцы отправляют 124 самолета: 48 бомбардировщиков В-29, это летающая крепость, огромные такие самолеты, которые сравняли с землей и Японию, и Германию. И их сопровождают 76 истребителей. Наших 44. В результате боя, который длился 8 минут, 17 самолетов американских оказались на земле. Более ста американских летчиков попали в плен. Наши потери – ноль!

Почему мы сейчас не вспоминаем об этом? Мне сложно сказать. Во-первых, вставили бы хорошую шпильку американцам. Добавили бы позитива. И, в-третьих, герои этого до сих пор живы. И, знаете, стыдно сказать, в Северной Корее об этом помнят. А в Российской Федерации почему-то забывают. Мне кажется, что это просто недопустимо.

М. Антонов:

— Может, потому что 69 лет прошло с того момента… У нас и Великую Отечественную сейчас переписывают, а чего уж про малоизвестные факты? Малоизвестные для широков публики.

Н. Стариков:

— Михаил, если мы с вами расскажем об этом десять раз на радио, на Первом канале, на других, об этом узнают все. И никто забывать не будет. Не нужно сбрасывать со счетов организующую роль государства. Эти летчики воевали по приказу государства. Государство давало им награды. И не только наши. Поэтому именно государство и должно напомнить забывчивым журналистам, писателям, творческим работникам о том, что необходимо об этой дате рассказать. И там много чего интересного. После вот этого «черного четверга» был ещё «черный вторник» — это примерно через несколько месяцев, когда американцы подумали, что, может, только один раз так все печально сложилось. Бой тоже был очень недолгим. В результате чего было сбито 16 американских самолетов 13 октября 1951 года. И я бы хотел назвать для наших радиослушателей статистику участия советских летчиков в корейской войне. Сбито 1309 самолетов противника. Это летчики плюс наше доблестное ПВО поработало. Наши потери 335 самолетов и 120 летчиков. Общий и безвозвратные потери СССР в корейской войне 315 человек. Для сравнения: США потеряли убитыми, ранеными, пленными и так далее 400 тысяч человек.

Итак, 315 и 400 тысяч.

М. Антонов:

— Здесь вопрос, если уж об истории заговорили, от нашего слушателя. Что Николай Викторович думает о ситуации с памятником Жукову в Москве?

Н. Стариков:

— У нас в истории России два объяснения. Дураки и дороги. Я думаю, что дороги тут ни при чем, а вот первая часть этого уникального и всеобъемлющего объяснения, оно точно подходит. Вот какие-то очень неумные люди организовали процесс замены одного памятника другим так, что это выглядело совершенно непотребно. И хотелось бы узнать, в итоге, кто отдал такое распоряжение, чтобы кто-то был снят со своих должностей. Если есть компания, которая таким образом демонтирует памятники, что они разваливаются, их на глазах публики расчленяют, значит, эта компания должна лишиться государственных заказов. Нужно присмотреться к ней и санэпидемстанции, налоговой инспекции, ещё каким-то другим органам. А всем остальным гражданам никогда не делать заказов в этой компании, потому что таким образом работать рядом с Красной Площадью в центре Российской Федерации с памятником одному из героев нашей страны невозможно. Ведь на фоне демонтажа памятника Коневу в Праге произошел демонтаж памятник Жукову. Ладно, если бы один памятник поменяли на другой. Как бы вроде обновили и заменили, улучшили. Но это тоже должно делаться красиво, тихо, чтобы ни у кого никаких отрицательных эмоций не было. Но так, как это было сделано, очень нехорошие параллели происходят.

Здесь я бы хотел сказать, что, конечно, мы должны подумать, что нам делать с нашими чехословацкими партнерами, которые всю войну работали на немцев, вот с ними делать, я, честно скажу, не готов в прямом эфире дать готовый рецепт.

М. Антонов:

— Коли на памятнике Коневу остановились, во-первых, осудил это все президент Чехии, который своими словами показал, что ситуация, он её не контролирует каким-то образом. С другой стороны, они хотят перенести памятник маршалу, как они сказали, в достойное место – это прямая цитата. Например, в музей двадцатого века, который планируется создать в Праге. И это не будет нарушением договора о дружеских отношениях России с Чехией от 96-го года.

Н. Стариков:

— Слушайте, мы же с вами понимаем, что это издевательство.

М. Антонов:

— Мы видели перенос бронзового солдата…



Н. Стариков:

— Это издевательство. Плевок в лицо русскому солдату и советскому офицеру. А так же современному российскому обществу. Именно так к этому надо относиться.

Давайте посмотрим, где у нас на территории России есть памятники чешским деятелям. Я знаю, что в Сибири, к сожалению, есть памятники чешским легионерам. Мне кажется, что их нужно перенести в какой-нибудь музей. Да куда-нибудь подальше, да поглуше, чтобы чешская делегация минут тридцать искала на территории музея памятник, если вдруг ей захочется возложить туда цветы. При этом никакой договор не будет нарушен. Потому что это была добрая воля некоторой нашей несознательной общественности – выступать с инициативой установления памятников тем, кто развязал гражданскую войну на территории нашей страны. Памятник Швейку, если есть где-то, вот пожалуйста, в Бугульме. Пусть стоит. К Швейку вопросов никаких.

М. Антонов:

— Я пытался найти, есть ли у нас памятник Фучику, который погиб в концлагере. Другим чехам.

Н. Стариков:

— Красночехов было мало. Автор Швейка был одним из красночехов. А так 60 тысяч , две дивизии белочехов не воевали, развязали гражданскую войну, награбили, закупорили транссибирскую магистраль, тем самым погубили белое движение. Сейчас неважно, как относиться к белым и красным, я просто говорю, что в нашей гражданской войне они сыграли колоссальную роль. Отрицательную. Они её развязали, они предали одну из сторон. И они ещё вывезли одну четверть золотого запаса. Украли. По сути, после Первой мировой военное благополучие Чехословакии – это на наши деньги.

М. Антонов:

— Сейчас предлагают памятник Ивану Коневу вернуть в Россию. Как такая идея?

Н. Стариков:

— Мне кажется, надо бороться, чтобы памятник стоял там, где он должен стоять. Если уже не получается, то да, нужно памятник забрать. Но это крайняя степень нашей обороны.

Попутно хотел два слова сказать о мифе по поводу того, что Прагу освободили власовцы. Если в двух словах, первая дивизия русской освободительной армии РОА под командованием господина Буниченко, который перебежал на сторону немцев в 43-м, то есть, уже Сталинград был, уже окружили Паулюса, он сдался. И только после этого этот красный командир перешел на сторону немцев. Потому что было понятно, что за кадр.

Эта дивизия участвовала в боях против Красной Армии и фактически самовольно покинула фронт со стороны немцев. Начала движение в сторону американского сектора, чтобы потом сдаться в плен американцев. И попутно вступили в переговоры с чехами, тут очень важно…

М. Антонов:

— У нас звонок от Екатерины.

— Николай, очень уважаю вас. Завтра память моего отца-летчика. Испытателя, который погиб в небе Германии в 51-м году при невыясненных обстоятельствах. Погибло 13 самолетов. 26 гробов. Ребятам не было тридцати лет. Молодые, которые штурмом брали в последний день войны Берлин. Все в медалях. Изумительные люди. Что там произошло? Даже немцам непонятно. Все засекречено.

Я вас очень прошу выяснить. Я только вам скажу, что все мы состоялись, сироты, я получила великолепное образование. Работала по космосу. И у нас у всех есть нравственный иммунитет. И я уверена, что люди, у которых такие предки, они имеют такой иммунитет! Почему у нас тысячи лет существует Россия? И почему гибнут другие народы. Потому что они не помнят! Они сносят памятники! А мы всегда… И меня воспитывали, мы помним добро.

М. Антонов:

— Спасибо! Извините, что недолго вы в эфире, потому что есть и другие звонки.

Н. Стариков:

— Спасибо за ваш звонок. Я не знаю, что там произошло. Можно только предполагать. У меня большая просьба. Мы с коллегами делаем проект, он называется «Летопись героев Отечества». Его несложно найти в интернете. Там есть обратная связь. Напишите. Пришлите нам эту историю. Цель этого проекта – всех, кто служил России, кто личное ставил ниже общественного, всех о них рассказать. И речь идет не только о людях, которые совершили подвиг во время Великой Отечественной, вообще за всю нашу тысячелетнюю историю.

Сейчас я хотел бы закончить по поводу Праги, власовцев, этого мифа об освобождении города. Уважаемые радиослушатели! Вот чтобы вы понимали степень восстания наших чехословацких партнеров. 2 мая капитулировал Берлин. Немецкий гарнизон сдался в плен. 5 мая, то есть, через три дня после этого началось восстание в Праге. Понятно, война не то, чтобы закончилась, а практически совсем закончилась. И только после этого чехословацкие патриоты решили восстать и освободить свою столицу от немецких оккупантов.

Эта дивизия РОА, первая под командованием Буниченко, который сдался в плен даже не немцам в 43-м, а румынам. Сталин и его маршалы, насмотревшиеся на румын, говорили, что румыны – не национальность, а профессия. Шутки ради. Сначала шли на Москву с Гитлером, а потом со Сталиным взяли Берлин. Такие принципиальные товарищи.

Эта дивизия вступила в переговоры с чехами, которые готовились к восстанию. И даже у власовцев, у предателей кулаки чесались ударить по немцам, так уж немцы насолили всем русским за Великую Отечественную войну. Эта дивизия вошла в город. И нанесла удар по немцам. Начались уличные бои. Но она не освободила Прагу. Понимая, что американцы не придут, Буниченко вывел войска из Праги и двинулся дальше к американцам. Для него борьба с немцами – не принципиальный момент, а захватить город, дождавшись американцев, получить себе какую-то индульгенцию.

Советское командование высадило парашютистов-офицеров к Буниченко. Ему предложили перейти на сторону СССР, амнистию предложили. Он отказался. И тем самым, вы понимаете, поставил себя окончательно вне закона. После этого с власовцами расправлялись очень жестко.

М. Антонов:

— Мы знаем судьбу Власова, который был повешен.

Н. Стариков:

— Буниченко вместе с ним.

И буквально два предложения по окончании. Немецкие войска, оставшиеся в городе, поняли, что американцы не придут. Они договорились с чехами о том, что они будут выходить и уходить из города. И сделали они это только потому, что получили информацию, что Красная Армия выдвигается к Праге. Поэтому освободителями Праги была Красная Армия. Без битвы под Москвой, под Сталинградом, без взятия Будапешта без взятия Берлина никакого освобождения Праги бы не было. И сами чехи восстали через три дня после того, как пал Берлин.

Вот это мы с вами тоже должны помнить.



М. Антонов:

— Тогда мы не будем уходить далеко от истории. Но мы будем и про наши события говорить. Вот в Москве очень жесткая вводится пропускная система. Еще два дня подготовки, нужно получить специальный код для перемещения, а дальше с 15 числа начнутся штрафы. И это за три недели до празднования 75-й годовщины Победы. И до сих пор не принято решение, будут или не будут проводить парад. Нужен «Бессмертный полк»? Не нужен? Истории. и современность попробуем сейчас воедино соединить.

Н. Стариков:

— Я думаю, что «Бессмертный полк» в этом году вряд ли будет 9 мая. Это очевидно. Подвергать опасности жизни миллионов, а миллионы людей выходит на улицу, будет неразумно. Второе. То, что решение о проведении парада или его не проведении, до сих пор не принято, это тоже правильно. Военные должны готовиться к параду. И он для нашего самосознания так важен, что его отменять нужно, но когда станет понятно, что точно это невозможно в этом году.

У меня ест предложение, как мне кажется, по тому, как выйти из ситуации. Если станет понятно, что 9 мая парад провести невозможно, предлагаю перенести парад на 3 сентября 2020 года. Для тех, кто не помнил, не знал, напомню, что 3 сентября при Сталине отмечался день победы над Японией. И вот сейчас в период коронавирусного ажиотажа депутаты Госдумы приняли постановление о переносе дня празднования окончания Второй Мировой войны со 2 сентября на 3 сентября. Это, казалось бы, ерунда, но очень важно. Мы вернулись к сталинской трактовке дат. Но к сожалению, уважаемые депутаты забыли в своем постановлении указать важную вторую часть фразы: день окончания Второй Мировой войны. День победы над Японией. Поэтому, пользуясь случаем, я хотел бы напомнить уважаемым депутатам, что это очень важно. И давайте 3 сентября, если 9 мая будет невозможно, проведем парад Победы. И очень многие в мире порадуются.

В США тоже отмечают день победы над Японией. В Китае отмечается. Даже с точки зрения геополитических смыслов это будет хороший выход из ситуации, если 9 мая, подчеркну, парад будет невозможен.

М. Антонов:

— У нас телефонный звонок от Александра.

— Здравствуйте! Как стало возможно, что на сверхохраняемой территории околокремлевской возможны махинации с памятником Жукову? И никто ничего об этом не знает. Спасибо.

Н. Стариков:

— Это тем более делает интересным ответ на вопрос, кто несет ответственность за такую некрасивую ситуацию. Поэтому нам ещё более интересно узнать название компании, чтобы она больше не получала никаких заказов. Потому что за свои действия нужно отвечать. И место, где все произошло, придает этой ситуации ещё большую важность и внимание общественности.

М. Антонов:

— Вот смотрите. Большинство стран мира отмечает День Победы 8 мая. Здесь предлагают парад не 3 сентября, а провести парад как в 45-м году 24 июня. Да, это идет вразрез с празднованием в других странах, но у нас первый парад Победы состоялся именно в эту дату.

Н. Стариков:

— Тоже вариант неплохой, но он лишен вот этой геополитической составляющей. Если мы проведем парад Победы в день, когда в Китае масштабные празднования, когда США ничего возразить не могут, потому что сами, пусть не так широко, празднуют тот же день победы над Японией, мы получаем ещё определенный международный резонанс. Если мы отмечаем парад Победы только свой, то международная общественность начнет нас как-то за это поругивать. Поэтому я не против, но 3 сентября, мне кажется, он и внутри как бы правильный день, и для внешних наших партнеров, с которыми нам все равно взаимодействовать, этот день для нас куда более удобный. Это моя точка зрения.

Н. Стариков:

— Михаил, сейчас в новостях «Комсомольской правды» сказали: в Рио-де-Жанейро памятник Иисусу Христу подсвечен, для того чтобы выразить уважение врачам, которые борются сейчас с эпидемией. Вопрос. А кто подарил эту знаменитую статую Рио-де-Жанейро, которая стала символом этого города?

М. Антонов:

— Я знаю, что её строили. Я видел строительные леса на старых фотографиях. Это не такая история, как со Статуей Свободы, если я не ошибаюсь.



Н. Стариков:

— Михаил, и да, и нет. Я вспомнил эту историю, для того чтобы показать, как знание деталей помогает понять суть. Статуя в Рио-де-Жанейро это важнейший памятник страны. Значит, поставил этот памятник, если он был подарен (а он был подарен), кто-то очень уважаемый на тот момент. Это 30-е годы ХХ века. Я вам скажу, что подарил этот памятник Бенито Муссолини. Значит, мы с вами сразу поняли, что в 30-е годы, когда Великобритания и США были ведущими державами, Бенито Муссолини был уважаемым политиком в мире, рукопожатным, притом что он был лидером фашистской партии и, по сути, диктатором, премьер-министром Италии. Это значит, что западные демократии считали его вполне себе своим мерзавцем. Вот смотрите, маленькая деталь, а она нам объясняет, откуда взялся Муссолини, откуда чуть позже появится Гитлер. И вообще весь генезис Второй мировой войны с этой маленькой детали становится нам понятен.

М. Антонов:

— У нас звонок. Сергей, мы вас слушаем.

Сергей:

— Николай Викторович, Сталин, Ленин, Троцкий, Свердлов – трое отравленных, один зарублен. Могила Свердлова находится у кремлевской стены. Как вы думаете, может быть, убрать всех? Бог уже и там воздал всем. Потому что идти строем и отдавать честь этим бесам, я считаю, преступление перед Всевышним, перед Богом, перед абсолютным мировым разумом.

М. Антонов:

— Убрать всех? Там Гагарин…

Сергей:

— Убрать кладбище. Не надо делать кладбище там.

Н. Стариков:

— Ваш вопрос понятен. Сергей под влиянием эмоций готов в том числе и могилу Гагарина куда-то перенести, не говоря обо всех остальных. Моя позиция здесь очень простая. Советский период это часть периода нашей страны, его не надо стыдиться ни в коем случае. Но и не надо начинать историю России с 1917 года. Потому что точно так же некоторые политические деятели начинают историю России с 1991 года. Конечно, нет. Тысячелетняя история. И всё это один народ, разные флаги, но смысл борьбы, смысл служения стране один и тот же. Поэтому мне представляется, что надо как-то поспокойнее относиться к своей истории. И не надо, как большевики сносить памятники царям. И точно так же не надо, как антибольшевики, сносить памятники Ленину. Потому что мы тогда уподобимся тому, что происходит сегодня в соседнем с нами государстве под названием Украина. Пусть все остается так, как это осталось.

Если все-таки эмоции кипят и бурлят, довод ещё один вам приведу. Коммунистические идеи, красная идея имеет популярность у миллиардов людей в мире. Это как минимум Китай, это часть Индии, это очень много стран так называемого третьего мира. И Ленин, Мавзолей, другие деятели Советского Союза являются символами всего этого. Поэтому это надо использовать с пользой для сегодняшней Российской Федерации. К нам приезжали сотни тысяч китайских туристов, просто для того, чтобы побывать на Красной площади, почувствовать, откуда вырос современный Китай. Потому что он появился именно из революции в России. Поэтому вот это все просто так выкинуть – значит, частично обнулить подвиг 27 миллионов наших солдат во время Великой Отечественной, обнулить жизни миллионов людей, которые погибли в Гражданской войне. Это все произошло, поэтому давайте это использовать для нынешней нашей государственности. Пусть будет Мавзолей, пусть там лежит Ленин. Ничего страшного в этом нет. Пусть потомки через 100-200 лет возвращаются к этому вопросу. Поэтому я считаю, что давайте эти спекуляции – давайте то, давайте сё… Нет, ничего не давайте, все остается так, как оно есть. Давайте об экономике думать, а не о том, где хоронить Владимира Ильича.

М. Антонов:

— Еще один телефонный звонок.

— Николай Викторович, спасибо вам огромное. Вы говорите об адекватном и позитивном отношении к своей истории, вы совершенно справедливы, и я вас поддерживаю. Вот вы предложили очень интересную тему по поводу празднования Дня Победы в сентябре. В этой связи вспоминается очень интересная дата, которую неплохо было бы тоже вспомнить. Это дни атомной бомбардировки Японии. Это единственная атомная бомбардировка в ХХ веке. В принципе это тоже надо напоминать, мне кажется.

Н. Стариков:

— Я очень надеюсь, что два атомных удара американцев по Японии будут не только единственными атомными бомбардировками в ХХ веке, но вообще в истории человечества. Что в XXI, XXII и т.д. тоже этого не произойдет.

Конечно, эти даты нужно помнить. Но в данном случае мы с вами не можем быть святее Папы Римского. То есть Япония должна высказывать свое отношение к этому, а мы – свое отношение к этому. Я бы в данном случае проводил бы, например, научные конференции, фильмы снял. Представляете, хорошая международная конференция, где бы обсуждали, что столько людей были убиты абсолютно напрасно Соединенными Штатами Америки, что это бесчеловечный акт. Хорошая, кстати, тема для ток-шоу. Мы там все время чего-то оправдываемся – Трамп что-то сказал, в Европе что-то газета написала… Давайте вот эти вещи разбирать.

Еще раз. 12 апреля 51-го года – черный четверг американской авиации, который устроили наши герои. Живы до сих пор. Давайте им слово дадим, наше уважение выскажем, чтобы молодежь о них знала. Еще раз – здоровья, здоровья и здоровья Сергею Макаровичу Крамаренко, которому 96 лет.

М. Антонов:

— Николай Викторович, спасибо большое.