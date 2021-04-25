Россия начала строить «русский Мир» в космосе. Вот почему
Россия уйдёт с МКС и построит свою собственную национальную орбитальную станцию. Мы привыкли с осторожностью относиться ко всем планам в космосе, но в данном случае уже ведётся строительство первого модуля. Поэтому есть смысл взглянуть на проект пристальнее. Расскажем о нём и не только в сегодняшнем выпуске.
00:00 Вступление
00:30 История вопроса
02:34 Время новостей
03:48 Символ надежда
05:32 Особое положение
07:26 Всё своё
09:27 Время Человека