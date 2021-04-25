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Россия начала строить «русский Мир» в космосе. Вот почему

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Россия уйдёт с МКС и построит свою собственную национальную орбитальную станцию. Мы привыкли с осторожностью относиться ко всем планам в космосе, но в данном случае уже ведётся строительство первого модуля. Поэтому есть смысл взглянуть на проект пристальнее. Расскажем о нём и не только в сегодняшнем выпуске.

00:00​ Вступление
00:30​ История вопроса
02:34​ Время новостей
03:48​ Символ надежда
05:32​ Особое положение
07:26​ Всё своё
09:27​ Время Человека
 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xjheyFlG2dU
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