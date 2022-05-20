На настоящий момент на наш взгляд никто так и не смог отчётливо ответить на вопрос — в чём же сущностная и жизненная (онтологическая и экзистенциальная) первопричина противостояния Запада и Русского мира? Не имея должного ответа, многие совершенно искренне недоумевают, почему нас не слышат и не понимают на Западе, но упорно сохраняют наивное представление, что это противостояние временное, что его можно преодолеть. Строят иллюзорные планы единого человечества как живого многообразия народов, а на худой конец мечтают о едином Общеевропейском доме от Лиссабона до Владивостока… В подтверждение своих фантазий радостно выискивают отдельные эпизоды доброго или хотя бы разумного отношения иностранцев и отдельных политиков к России и русскому народу.

Настоящая история этого народа [русского] начнётся лишь с того дня, когда он проникнется идеей, которая ему доверена и которую он призван осуществить, и когда начнёт выполнять её с тем настойчивым, хотя и скрытым, инстинктом, который ведёт народы к их предназначению .



Откапывают в далёком прошлом общепланетарные империи, говорящие на одном языке, сожалеют о разрушении Вавилонской башни, когда все ещё будто бы говорили на одном (и почему-то русском!) языке, и мечтают о том, что будущее человечество будет как в романе-утопии Ивана Ефремова «Туманность Андромеды».

История противостояния

Свое изначальное духовное миролюбие и стремление к сотрудничеству со всеми народами мира мы упорно и слепо, невзирая на исторические факты, считаем естественным свойством всего человечества.



Тем более, когда это касается наших извечных соседей, с которыми переплетена наша история.



И тем более, когда это относится к так называемым «развитым, цивилизованным», сделавшим в прошлом огромный вклад в мировую культуру, науку и мировое развитие странам Запада, где особую роль играла европеоидная белая раса, к которой мы себя тоже причисляем.

Действительно, русский народ и народы Западной Европы это дальние родственники, произошедшие от мужского рода R1, только наши предки из рода R1a произошли около 22 тыс. лет назад, а предки западных народов R1b произошли приблизительно там же между Байкалом и Алтаем, но на пару тысяч лет позже.



Однако после долгих переходов и стоянок согласно данным ДНК-генеалогии потомки рода R1b (эрбины) и рода R1a жёстко столкнулись около 4500 лет назад на землях будущей Западной Европы.



В результате нашествия «эрбинов» с Пиренейского полуострова на земли будущей Европы, в том числе современной Германии, где найдены массовые ископаемые ДНК предков восточных славян (R1a-Z645-Z280, культура шнуровой керамики) часть потомков рода ариев R1а-Z645 (часть восточных славян, часть западных славян и часть южных ариев) была вынуждена уйти на восток в Русскую равнину.



И с тех пор все прошедшие тысячелетия западные народы отгрызали от географически единого материка Асии свой «политический континент», названный ими Европой, вели истребительную этническую войну против славян вцелом, а потом в особенности против русов как наиболее большого и сильного восточнославянского народа, т. к. русский народ — в значительной мере наследник генотипа, языка и культуры восточных славян.

Исторические факты доказывают наличие многовековой западной русофобии и массового геноцида в отношении славян и особенно русского народа.



Вспомним про уничтоженных, вытесненных, порабощённых или насильственно обращённых в католицизм вендов, ободритов, вильцев, пруссов, про многочисленные «дранх нах остен», крестовые походы, Наполеона, Гитлера, «нулевую» Крымскую, Первую и Вторую мировые войны, расширение НАТО на восток и вокруг России.



В этом же ряду находится и СВО, идущая сейчас на Украине, которую возможно впервые в истории, понимая всю неизбежность столкновения с Западом и проведя все возможные попытки мирного урегулирования, Россия вынужденно начала первой, чтобы избежать ещё больших потерь и жертв.

Распространённые версии причины противостояния

Для начала кратко без серьёзного разбора вспомним основные, кочующие в литературе, выступлениях и статьях типичные попытки ответа на вопрос о корне этого антагонизма.



Выдвигаются самые разные причины, относящиеся буквально ко всем важным сторонам человеческого бытия: экономические, политические, геополитические, культурные, цивилизационные,…



Но все они на наш взгляд вторичны и являются следствием неизвестной внутренней мировоззренческой причины, поэтому не могут объяснить многовекового онтологического противоборства.

Несколько дней назад была опубликована интересная и важная статья И.М. Титенко о противостоянии «Запад – Россия» ( http://www.trinitas.ru/rus/doc/0012/001g/5191-tt.pdf ), в которой были перечислены следующие причины русофобии.

1. Неприятие духовных начал России, в частности православия, воспринимаемого на западе как скрытое язычество или ересь.



Однако существуют или существовали другие страны, где также есть православие (Украина, Молдавия, Грузия, Румыния, Болгария, Македония, Черногория, Греция и Кипр), но к которым на Западе нет такого антагонизма. И не вскрыта причина, почему русское православие — это ересь с точки зрения католицизма?

2. Неприятие идеологии и основанного на ней общественно-политического строя, например коммунистической идеологии во время СССР, объявленной Западом мировым злом. Но Россия до СССР и после развала СССР также подвергалась ненависти.

3. Страх перед силой огромной России. Но почему-то сила мировой империи США не пугает, а ей покорно подчиняются в странах Запада, а до этого там так же поклонялись Британской империи.

С другой стороны высказываются версии русской национальной идеи и самобытности, которые отличают нас от других народов прежде всего стран Запада, претендующего на глобальное господство и лидерство. Совершенно ясно, что без разгрома России Запад не может осуществить своё мировое господство.

1. И. Титенко в той же статье отмечает принципиальное различие цивилизационных моделей Запада и России в том, что «западноевропейцы стремятся колонизировать это пространство вместе с проживающим там народом; при сопротивлении тамошнего народа его – по возможности – насильственно подчиняют.



Русские же стремятся освоить это пространство вместе с проживающим там народом, а при сопротивлении последнего пытаются заключить с ним мирное соглашение».

Однако не раскрыто, в чём причина этого отличия? Почему в отличие от западноевропейцев русские «пассионариев не уничтожают, и с автохтонным населением пытаются, как правило, придти к миру и согласию»?



Почему Россия наоборот «выводила некоторые народы из небытия», насаждала в них письменность, культуру, науку, производство, в ущерб русскому народу повышала их уровень жизни, часто за счёт исторических русских земель (как на Украине и в Казахстане) выделяла им территории для проживания, создавала органы местного самоуправления, способствовала «сохранению числа народов и, соответственно, к сохранению этнического многообразия на Земле» (И. Титенко. Там же)?

К этому наблюдению можно также добавить, что само понимание сущности времени и пространства, которое глубинно определяет поведение народа, в культуре западноевропейцев и русских разное.



Для европейца время преимущественно представляется в виде неподвижной шкалы, дороги, по которой он движется для достижения своих личных выгод, а для русского человека — время текущая река, в которой он может рядом с другими плыть, тонуть, быть на волне, в водовороте, в стремнине или прибиться к тихой заводи.

2. Русская идея, возникшая сначала как «дух русского человека по крови», привела к тому, что «на Восточно-Европейской равнине стал появляться человек, нерусский «по крови», но русский «по духу» или, если хотите, по менталитету» (И. Титенко. Там же), что доказательно проявилось в период Смуты, и особенно в период ВОВ и идущей сейчас СВО.



Однако опять не раскрывается, что является сутью, корнем русского духа, что объединило народы Восточно-Европейской равнины и Сибири в нечто единое целое? Определение, предложенное С. Кочеровым, что «русская идея — это цель и идеал своего социокультурного мира в его историческом развитии», также ничего не объясняет. (Кочеров С.



Русская идея как предмет философского анализа: к вопросу о необходимости философии идей // Credo New. 2010. № 1.). У каждого народа есть свои цели и идеалы. Вопрос в том, чем же наконец-то русские цели и идеалы отличаются?

Дальше в статье И. Титенко перечисляются сформулированные исторические цели и идеи русского народа, служащие его выживанию:

1) «Москва — Третий Рим» (старец Филофей, 1523-1524);

2) «правила мудрого Самодержавия и Святой Веры» (Н.М. Карамзин, 1815);

3) «Православие, Самодержавие и Народность» (С.С. Уваров, «государственный канон» Империи, 1833);

4) коммунистическая идеология, советская власть.

В результате деятельности СССР, разрушившего мировую колониальную систему, победившего нацизм, первым покорившего космос и т. д., согласно мысли автора возник зародыш «Русского мира» как всемирной цивилизации с центром в Советском Союзе.

Но чем таким особым идея выживания русского народа отличается от идей выживания семи тысяч народов и племён на Земле, от выживания 200 государств нашего времени? И почему цели и идеи русского народа кардинально революционно меняются?



То это ведическая Русь, то православно-самодержавная, то коммунистически-советская, то капиталистически-либеральная, то непонятно какая нынешняя?… Народ то ведь всё тот же живёт и на одном и том же языке говорит?!

Корень противостояния

На самом деле причина противостояния с Западом и не только с ним, выраженная в особенностях русского духа, мировоззрения, социального идеала, русской национальной идеи и цели, лежит на самой поверхности, но её почему-то никто не замечает, или не хочет замечать.

Корень русской духовности и идеологии: русского православного ведизма, затем русской православной версии христианства, которое не зря считается католическими иудохристианами языческим отходом от авраамического учения, так как на деле утверждает идею Христа как Отца, а не как Творца, русской модели государственного и имперского строительства, русского коммунизма и советской власти, как проявления исконного соборного копного общинного начала, русского образа будущего, русской глобальной идеи человечества как согласия и сопряжения народов в многообразном единстве, лежит в особенностях русского понимании целого и цели.

Любое явление природы или предмет (объект) познания представляют собой определённую целостность, состоящую из более частных явлений (систему из элементов) и входящую в явление-целостность более высокого уровня.



Различие между русским и западным пониманием сущности целого напрямую отражает духовные и идейные различия между Западом и Россией.



Понятие цели в русском языке означает достижение полноты целого, восстановление своего включения как части в целое, восстановление своей целостности и целостности того, во что ты входишь как деятельная часть.



Отсюда и особое русское понятие части, неразрывно связанной, соучаствующей с целым.



Соучастие в общем целом означает для русского человека достижение счастья.



На английский же язык понятие цель переводится в совершенно ином смысле:

— goal (гол, задача, ворота, финиш, мета);

— purpose (назначение, намерение, устремленность, воля, результат);

— objective (задача, объектив, объект, стремление);

— aim (стремление, прицел, намерение, замысел);

— target (мишень, задание, контрольная цифра, сигнал, маленький круглый щит);

— object (объект, предмет, вещь, дополнение, несуразный человек);

— end (конец, окончание, завершение, часть, край);

— destination (пункт назначения, назначение, место назначения, предназначение, адресат);

— intent (намерение);

— mission (миссия, задание, предназначение, призвание, делегация);

— intention (намерение, стремление, замысел, идея, понятие);

— point (точка, балл, пункт, момент, очко).

Как мы видим, для англосакса цель — это устремление к мишени, задача, адрес воздействия, завершение действия.

Мировоззрение, логика народов полностью, наглядно и буквально отражены в их языках как знаковых системах, орудиях мышления и познания.



Прежде всего это проявлено в грамматическом строении предложения как отдельной мысли или высказывания, но также выражено и в значениях слов, указанных в толковых и специальных словарях. Каждый народ по своему членит воспринимаемую им непрерывную действительность на отдельные понятия (прерывности) в виде языковых знаков (слов).



Из полу миллиарда слов русского языка общих понятий со всеми иными языками мира насчитывается только 52!



В итоге в силу различия синтаксиса и лексики точные переводы невозможны и всегда происходят со снижением, упрощением смысла от более развитого языка к уровню менее развитого.

Мысль в целостном (синтетичном), живом, свободном, гибком (флективном) русском языке строится преимущественно с помощью изменения слов: в виде добровольного сопряжения (спряжения у глаголов), внутреннего падения и склонения (изменения имён существительных по падежу и числу), т.е. согласно внутреннему кону русского языка и мышления.

Целостное строение языка, выражающее дух русского народа как развивающейся живой общности, находится на высшей ступени живого разума, преодолевшего отвлечённый рассудок (метафизическую рефлексию) и согласовавшего его противопоставления в целом как строении.



Триады окружают нас везде, всюду и всегда. Как только возникает согласование двух положений, сил, то возникает триада, которая их согласовала.



На основе основного корня -ТР- в русском языке народом давным-давно создан целый пучок родственных слов: труд, три (тройка), тереть, терпеть, торный, строительство, стремление. Согласование позиций требует труда и терпения.



Основной смысл даёт многогранное представление о человеческом пути в Вечности, о высшей триаде и её становлении. О том же говорит и русская пословица «терпенье и труд всё перетрут».

На этом триалектическом уровне логики всякое, даже закрытое и не развивающееся, т. е. косное по своей природе целое предстаёт как Триада, как нечто большее чем сумма его частей, как несводимое к своим частям.



Знание целого здесь предшествует познанию его частей, частные факты выводятся из общих основных положений (дедукция): ведь невозможно говорить о части, производной от чего-то целого, не имея уже сознания этого целого.



Такой подход, когда целое обретает новые свойства по сравнению с его частями, называется холизмом (от греч. holos — целый).

Оправданность холизма очевидна, напр., из такого явления, что части автомобиля (мотор, колеса, руль, сидения) сами по себе не могут использоваться для езды, только автомобиль как их единство обладает этим свойством, наделяя им все свои части.



Благодаря чему при возникновении целого происходит резкое качественное развитие (эмерджентная эволюция).



Данное понимание приоткрывает тайну возникновения живых сущностей, неожиданно приобретающих на уровне целостной клетки жизненное начало (витализм, от лат. vita жизнь), в силу чего они решительно отличаются от косных явлений, и не описываются по существу законами физики и химии.



Производящее (продуктивное) творческое мышление, смекалка, свойственная русскому человеку, возникает на основе его целостного (синтетичного) и живого (органичного) строения мировосприятия и языка.

Особое и очень редкое грамматическое строение русского языка и мышления, проявляющееся в смыслообразе предложения, содержащем больше, чем сумма характеристик входящих в него слов, подтверждает идею французского философа Э. Гуссерля, что восприятие мира носит непосредственный целостный характер, а в его основе лежит направленность сознания, замысел того, кто воспринимает и познаёт (философская феноменология). Целостный образ русского предложения, иллюстрирует идею австрийского психолога X. фон Эренфельса, что его качества не сводятся к сумме частей.



Под воздействием идей Гуссерля и Эренфельса идеи холизма получили выражение в гештальтпсихологии, согласно которой сложные душевные явления не разлагаются на простые умственные составляющие (ментальные компоненты в структурализме) или на цепи побуждение — противодействие (стимул — реакция в бихевиоризме).

На основе целостного сознания формируется и воспроизводится в разных исторических формах русская община, присущая самому внутреннему устройству и духу русского человека и народа, всегда, вольно или невольно являющегося носителем идеи общины.



Именно поэтому Россия стала первой страной в мире, где победили идеи социализма и коммунизма как народовластия трудящихся в их национальной русской форме, противостоящей западной социал-демократии и троцкизму.

С иной стороны в западных косных рубленых (аналитических) языках мысль преимущественно строится на основе за-кона, т. е. внешнего силового управления, служебных слов и жёсткого порядка.



Соответственно этому выстраиваются мировоззрение, образцы и идеалы Западной цивилизации.



Аналитическое общественное массовое сознание западных народов сформировалось и навсегда закрепилось на уровне отвлечённого рассудка (метафизической рефлексии), не достигающего согласования антиномий, и поэтому сводит понимание целого к его частям, рассматривает свойства целого только и не более как сумму свойств его частей.



Такой подход, названный меризмом (от греч. meros — часть), познаёт всякое единое целое (систему, совокупность, предмет, объект, организм, живую сущность или общности и т. д.) через знание его частей, связанных в целое внешними силами (законами).



Данный подход в познании от частей к общему, способный лишь к упрощённому объяснению строения косных предметов и явлений, является результатом выведения общих положений о целом на основе частных фактов (индукции).

В доказательство своего подхода сторонники меризма пытаются указывать на такие совокупные множества, как стая, стадо, созвездия, все свойства которых будто бы определяются суммированием свойств входящих в них предметов.



Однако давно выявлено, что эти совокупности обладают особыми свойствами, которыми они наделяют свои части.



Например, сезонные перелёты птиц возможны только в стае. В стаде устанавливается общий ритм жизни, проявляющийся в том, что животные в нём согласованно кормятся, отдыхают, перемещаются и защищаются от хищников.



Именно поэтому мы и выделяем понятия стаи, стада, созвездия как самостоятельных целостных явлений, обладающих особыми характеристиками.

В естествознании частный подход (меризм) нашёл выражение в редукционизм е и его крайней форме механицизме.



Редукционизм (от лат. reduclio — отход назад к прежнему состоянию), утверждает, что высшие формы бытия могут быть полностью объяснены на основе закономерностей, свойственных его низшим формам, сведены к ним (животные явления через законы естествознания; общественные на основе животных, психические к сумме связей типа «стимул — реакция» и т. д.).



Вследствие этого редукционизм по сути отбрасывает идею качественного развития, не замечает новые особенности, характеризующие переход на более высокий уровень строения от части к целому, от элемента к системе.



Поэтому на его основе в том числе невозможно выстраивание более совершенного образа будущего в общественном бытии. В результате получаются уродливые нежизнеспособные бесовские химеры вроде инклюзивного капитализма, транс- и постгуманизма.



Такое воспроизводящее (репродуктивное) мышление сводится лишь к слепому повторению уже усвоенных ответных действий (реакций) применительно к отдельным частям целого, к механической перекомпоновке частей в рамках известного.

Крайней формой сведения сложного к простым элементам, характерной для западной формы сознания, явился механицизм (от лат. machina и греч. μηχανη — вымысел, хитрость, козни).



Это учение отрицает сущностное отличие живой природы от косной, исключает иные формы движения материи кроме механической, в соответствии с которым все явления могут быть полностью объяснены только законами движения материальных тел.



Оно утверждает, что подобно машине действие всякого целого в природе не зависит от воли, направляющей действие к цели, а обеспечивается лишь механическими движениями его частей.



В наше время механицизм принял опасную форму гипертрофированной цифровизации, не как помощи в деятельности человека и общества, а как вытеснения живого разума искусственным интеллектом, а человека машиной.

В духовно-религиозном и философско-мировоззренческом плане она порождает двойственную логику противопоставлений (антиномий), на основе которой построены учения, утверждающие мировоззренческим основанием одну из антиномий (материю или идею), включая авраамические религии иудаизма, христианства и ислама, и отрицающие учения агностицизма, атеизма, сатанизма и пр.

В общественном и государственном бытии аналитическая, редукционисткая, механистическая логика понимания вопроса о целом и части выражается в косных политических формах на основе внешнего управления и диктата закона в виде западного либерально-демократического или социал-демократического общества (Социнтерн) на основе гражданского договора, либо противоположных им авторитарных, диктаторских, нацистских форм власти.

На основании сказанного можно утверждать, что между Западом и Русским миром имеются глубинные расхождения в важнейших вопросах строения мироздания, для разрешения которых потребуется огромная работа.



И прежде всего необходимо чёткое самоосознание (самоидентификация) русского народа как носителя особой ярко выраженной и чётко проявленной национальной идеи гармонии, согласования целого, единого соборного согласия.



Необходимо помочь западным народам перейти от метафизической рефлексии меризма к триалектической рефлексии холизма, согласовать антиномии западного сознания.

В бескрайностях наших, пред лицом тьмы тем языков и племен, в стужах лютой зимы, у края степей — надобна нам единая власть, единое соборное согласие, не то изгибнем! И жребий наш тяжелее иных жребьев, ибо на нас, на нашу землю и язык русский, возложил Господь самую великую ношу учения своего: примирять ближних, сводить в любовь которующих, быть хранительницею судеб народов, окрест сущих! Вот наш долг и наш крест, возложенный на рамена наши.

Балашов Дмитрий. Святая Русь. Книга 2. С. 61

Необходимо засучить рукава и строить Русский мир как практическое воплощение русского Образа Будущего. Терпение и труд — всё перетрут!

Андрей Кинсбурский



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