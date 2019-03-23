Россия, вперёд!

Комиссар Катар





***

.

Сегодняшняя история не наука, а мифология, появившаяся в следствии всеобщей растерянности нашего общества, корни которой следует искать во времена Великой Смуты начала 17 века.И эта мифология обслуживает не стремления человечества к красоте и гармонии, а узконаправленные меркантильные интересы небольшой кучки людей, захвативших власть в мире и создавших современную антинародную и антиприродную систему человеческого общества, известную, как мировой порядок.И все войны, все преступления мира последних 400 лет это попытки, этих далеко не умных личностей, удержать власть, создавая постоянное напряжение и угрозу жизни самого человечества по всему миру ради своего благополучия.Национальная идея России, всегда была и будет объектом пристального внимания государственных мужей и философов. Другое дело, на что способны эти люди и соответствуют ли они критериям государственности и научности. Ведь безыдейные руководители и ученые воспитывают безыдейный народ, не способный к сопротивлению.Удивительно, каких только болванов в науке и государственном управлении не переживала Россия, каких только завоевателей не изгоняла со своей земли, но все они, рано или поздно приходили к выводу, что с этим народом, что то не так. Не вписывается он в рамки западных норм и правил, а если и есть среди нас предатели, то разбор их генного опыта доказывает, что привнесен он в эти тела, как правило, со стороны.Вообще, все изыскания власть придержащих на тему национальной идеи России с времен первых Романовых, были лишь способом оправдать поведение самого руководства, его просчеты, откровенную дремучесть и головотяпство. Если вы помните, я говорил, что в Древнем Мире существовала всего одна династия ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ правителей – Ромеи. Это нормально, вас же не удивляет наличие кузнечных цехов, купеческих гильдий или цеха казначеев в прошлом нашего человечества.Даже попы до 20 века не могли выходить за пределы своего цеха священнослужителей и составляли закрытую касту. То есть, при правильном и грамотном правителе нет необходимости выдумывать национальную идею, по типу той, которую придумал граф Уваров для Романовской России:- Самодержавие, Православие, Народность.Скажи, читатель, тебя сильно взял за душу этот лозунг? Как по мне,Или вот: «За веру, царя и Отечество». Все вроде бы и не плохо, да царя свергли, веру попрали (), а Отечество вообще сегодня мало кто понимает, иначе, как землю предков,. Вон даже малую родинув виде деревеньки над речушкой, где прошло босоногое детство.Были и иные лозунги «За Родину, за Сталина». Национальной идеей тоже не стал, хотя, несомненно, сделал свое дело. Да, что там Сталин, сегодня многие дети и про Ленина не слышали.Поиск национальной идеи России не начался с Уварова в 19 веке. Например, формула «Москва – Третий Рим», наиболее удовлетворяла имперскому представлению о месте России в мире. Это сейчас американцы «главнюки», а раньше мы были, не ходи к гадалке.Но вот беда, эта идея была спущена сверху, от боярства, а народ ее не воспринял, поскольку не осознал необходимости в том, что бы умирать за величие правителей. «За Родину, за Сталина», как раз пример попытки правителя внести свой образ в национальную идею. Не получилось и не получится, как не получилось с Лениным.Я, например, много воевал за СССР и Россию, но не желаю становиться под знамена с изображением его чучела из Мавзолея. Простите, может я и обидел, чьи-то чувства, но вещи следует называть своими именами.Я вообще не могу понять, почему лидер несуществующей РСДРП(б) и руководитель несуществующего государства, может рассматриваться символом современной России. Это наше неотъемное прошлое,, что весь репертуар этого прошлого, мы должны волочь с собой в будущее. Ну не Христос же со Словом Бога, чья сила не меняется с веками!Обычный политэконом и вообще порождение писательской фантазии американца, автора книги «10 дней, которые потрясли мир», Джона Рида. Самый обычный литературный персонаж.Давайте поставим себе вопрос: «А для чего вообще нужна национальная идея?».Я как представитель отечественной науки не желаю удовлетворяться положением догм, и потому считаю, что необходимо применить к теме, вполне приличные научные методы. Ведь ученый человек, это тот, который разработав свой собственный или получив от учителя его научный метод, с помощью него исследует окружающий мир. Мне повезло – у меня есть и то и другое. Я применю свой.Возьмем официальную доктрину национальной безопасности государства Российская Федерация. В ней перечислено такое огромное количество угроз нашей стране, как изнутри, так и извне, что совершенно логично предположить – усилий Путина и руководства страныдля выполнения документа. Возникает единственно правильное логическое решение – нужно навалиться всем миром.Помните недавние выборы, президента? Ведь навалились и никому шансов не оставили. И каждый себя чувствовал сопричастным к тому, что в России произошло. Удивительное чувство, неправда ли? А ведь в прошлом Отечества много эпизодов,Практически всегда помогает, каким бы идиотом-правителем, не наградили Русь бояре.То есть, существует необходимость скрепить народ в единстве, создать тот самый мир, который и навалится, а для этого требуется национальная идея. Которая бы устраивала все 192 народа РФ.Вопрос второй. России принадлежат огромные пространства, на которых живет всего 5% населения планеты. Наши недра полны богатств и все они являются предметом зависти народов не русского мира. Есть много недовольных, желающих отобрать у русских и территории и недра.Очевидно, что национальная идея должна, как то пояснить это положение дел сначала самому народу, тем более, что народ сегодня не очень жирует от этих богатств. Этим умело пользуются наши враги, фарисействуя на тему, какая разница, чьи олигархи будут тебя грабить? Почему сплоченный идеей народ должен защищать чужую роскошную жизнь? Ой, какой сложный вопрос и многие даже не представляют, как на него ответить. Я в конце работы все поясню, и все встанет на свои места.Вопрос третий. Давайте разберем взаимоотношения человека с понятиями Отчизна и государство. В самые тяжелые для страны годы. Про него вообще не думают. Воюют за родные березки и осинки, за деревеньку мамы на косогоре, да за тихую речушку с окушками, над которой притихли в старости покосившиеся баньки «по-черному», за слезу обиженного наглецом деда с трясущимися, как сухостой ногами., за наш генетический код.Что, взяло за сердце, читатель? Так, профессор психологии тебе лекцию излагает, могу и до грусти довести по родной сторонушке! То есть, как ни крути, а возникает интереснейшее положение – надо бы народу пояснить, на кой ему нужно такое государство, если оно про Отечество не думает?А ведь пробовали пояснить, еще как пробовали. Например, путем создания мысли о главенстве идеи собственного материального благополучия. Одни реформы Гайдара чего стоили!Но как видите, никакой либерализм в наш генофонд вбить не удалось. Победили консерваторы, которые, как раз во главу угла ставят национальную идею. Заметьте, не русскую национальную, а идею всей страны, всех 192 наций. Хохлы попробовали идти иным путем и развалились.Видите – национальная идея имеет две стороны: прогресс и регресс. Очень щепетильная тема, требующая серьезных знаний и порядочности. В противном случае «Слава Украине» продержится не дольше уваровской триады 19 века.Я могу бесконечно приводить примеры необходимости создания национальной идеи, но не собираюсь этого делать, по причине того, что она уже создана и есть в России. Ты просто пока о ней не догадываешься, хотя в моих работах с ней сталкиваешься постоянно.Не мудрено, ведь в них я использую инструмент, данный мне моим учителем, но развиваю свои собственные методы. А они, как и все новое требуют постоянного совершенствования, вот потому-то ты и не успеваешь понять, что за материал я тебе предлагаю. Так бывает, не все сразу, нужно людей подготовить, научить, а далее они сами выработают свои методики постижения истины. Я ведь тоже, как и ты учусь, просто иду немного впереди и тому есть веские основания. Я катар и потомок катаров.Вспомните, каким свежим воздухом подуло над страной, после слов «Крым наш». Многие их почли за национальную идею, но ведь Крым уже давно наш, а для идеи он слишком мал. Но вот то, что он высветил одну из граней моего народа (а это все 192 национальности и вообще все люди русского мира), сомнений нет. Как тебе читатель это: « СВОИХ НЕ БРОСАЕМ»?Значит дело не в Крыме, а в точном понимании: кто свои, а кто чужие? Что-то шевельнулось в сердце твоем, если Россия воспрянула духом, услышав эти слова? Уж не гены ли наши откликнулись, в подвигах пращуров великих? А я отвечу, что!В Крыму живут люди русского мира. Их мало, и им самим, не устоять. Им угрожают и их нужно защитить. И вот мы себя почувствовали необычайно сильными, способными одним взглядом отогнать обидчика. И обидчик испугался. Конечно, это не национальная идея, это только след ведущий в ее сторону и мы его верно обнаружили. Верно!А теперь добавим сюда возрождение русских традиций, интерес к старой дониконианской вере, открытие невероятных фактов лживости истории и удивление русской былине, презрение к нуворишам и внимательный взгляд к людям дела и держателям своего слова.Народ все больше отказывается верить в феерические обещания либералов, и все больше надеется на свои силы. Да, мы потеряли поколение, рожденное в 90-х годах прошлого века. Слишком много соблазнов и веселых картинок упало на них из рекламных шоу. И они поражены либеральными идеями благосостояния, от которых есть только одна действенная прививка – проза жизни.Кстати, не столько виноваты они, сколько те, кто сегодня выступает за сохранение старой пенсионной системы, то есть те, кто активно участвовал в развале СССР и его ценностей. Но есть и положительный эффект, как мы не верили старшему поколению, считая себя умнее его, так сегодняшняя молодежь не верит тем, кто в период распада страны был полон сил. И в этом смысле всем нам, представителям этого поколения достается поделом.Мы не можем предложить детям стройки сталинских пятилеток, опыт ВОВ и Победы, первых полетов в космос и многого другого, что нам оставили наши отцы. В большинстве мы сетуем на предательство «горбатого», хитроумных евреев и утерянные возможности. И это все наследие.Лишь немногие из нас осознали всю губительную роль жертвы западного аборта СССР и принялись строить новое общество. Большинство так и не поняли, что у России нет пути возврата ни к монархии, ни к советскому прошлому. Все это пожило и отмерло, не сумев доказать свою живучесть. То есть ни романовская Россия ни Советский союз не дали народу национальной идеи, а потому и накрылись медным тазом.А вот то, что было ранее 17 века, в той или иной форме существовало во все времена и существует сейчас. Вы просто этого не замечаете, стесненные рамками истории, созданной отцами-иезуитами и их же хронологией. Вы не видите того, что уже разворачивается в нашем Отечестве.Иначе, в чем смысл всех этих санкций и угроз Запада? Если просто отобрать деньги у наших богатеев, то такое понимание примитивно, для мыслящего человека. Западу мешает новая Россия и потому такое сопротивление по всем фронтам.А вот еще один русский феномен. Он наблюдается в нашем отечестве практически во все времена экспансии Запада на наш русский мир. До 17 века высшие и низшие сословия, оторванные в своем историческом существовании друг от друга, тем не менее имели одинаковые нравственные ценности.Первые же западные реформы, происходившие в России, как важнейшие социально-экономические преобразования, характеризуются установлением конкуренции в экономике, либерализме в политической жизни, утверждением идей западного свободомыслия и просвещения.Они способствовали распространению новых европейских социокультурных ценностей, которые по сути не укоренились в массах – ими смогла овладеть только элита. Посмотрите, что произошло сейчас? Все тоже, что и в петровские времена: народ отдельно, элита отдельно.Знаете, Плеханов как-то сказал, что Россия в эпохи реформ «имела европейскую голову и азиатское туловище». Но есть и то, что объединяло элиты и народ – одна из главных ценностей в жизни высших и низших сословий – семья и семейные традиции. А они у нас восходят к временам далеким, намного дальним, чем Великая Смута.Можно воскликнуть, так вот же она, национальная идея – семья. Тут и либералы со своими родовыми поместьями устроятся, и демократы получат поле деятельности. Тут даже коммунистам есть место! Однако все это не так. Семья это исток лозунга «Своих не бросаем», значительная часть национальной идеи, но все таки не она.Читатель вправе заорать: «Кончай Ваньку валять, профессор! Являй уже идею, а то опухну от чтения!». Да, пора, пора явить тебе ее, вот только давай, я еще раз повторю, что во все времена русский народ хранил свои ценности, как бы, не пытались их подменить власти.Он берег изначальные идеологические догматы, связанные с православием и самодержавием, глубоко укорененные традиции, политические и социальные установления. Надеюсь, ты услышал слово ИЗНАЧАЛЬНЫЕ? То есть речь идет о Руси Изначальной и именно в ней стоит искать национальную идею. Ту самую, которую отобрали у нас в 17 веке и без которой все наше общество вот уже 400 лет находится в состоянии растерянности.Немного психологии. Ты никогда не задавал себе вопрос, почему тебе так интересна старина глубокая? Почему так влекут сказания о делах минувших дней? А я тебе отвечу. Ты сверяешь себя с предками и невольно представляешь свою личность членом русского рода.И так происходит по всей России, по всему русскому миру, среди тех, кто воспитан в наших традициях. И вот когда ты начинаешь разбираться в прошлом, то не смотря на великие и красочные картины его, преподносимые историками, неожиданно приходит осознание того, что после 17 века Россия уже не тот русский мир, да и правится она далеко не русскими элитами.Становится ясным, что в те времена, произошли какие-то события, которые изменили Россию и принесли ей неописуемые страдания. Ты читаешь про великие деяния Романовых и понимаешь, что все это миф, красиво раскрашенный лубок, псевдорусская действительность, принесенные извне на нашу почву.Неожиданно попадаются слова Льва Николаевича Толстого и привычный образ реформатора Петра Великого, начинает рушиться на глазах!«С Петра І начинаются особенно поразительные и особенно близкие и понятные нам ужасы русской иcтории… Беснующийся, пьяный, сгнивший от сифилиса зверь четверть столетия губит людей, казнит, жжет, закапывает живьем в землю, заточает жену, распутничает, мужеложествует… Сам, забавляясь, рубит головы, кощунствует, ездит с подобием креста из чубуков в виде детородных органов и подобием Евангелий — ящиком с водкой… Коронует б***ь свою и своего любовника, разоряет Россию и казнит сына… И не только не понимают его злодейств, но до сих пор не перестают восхваления доблестей этого чудовища, и нет конца всякого рода памятников ему»(ПСС. — М., 1936. — Т. 26. — С. 568)Что происходит, задаешься ты вопросом? Как же так, признанный всеми гуманист, писатель, отказавшийся от Нобелевской премии, всемирно известный человек и его мнение идет вразрез с мнением официальной истории государства, его церкви, его элиты? Настолько вразрез, что отлучен благородный граф от русской православной церкви и предан анафеме! Чем провинился столбовой дворянин, снискавший любовь у народа и ненависть у властей?И снова ответ кроется в понимании Львом Николаевичем факта, что Руси существует две: официальная, которая держится на терроре и подлости лже-учений и народная Русь, никак не похожая на созданный о ней миф. И как только эта народная Русь начинает поворачиваться к своим истокам, по всему миру возникает крик и гам, а проще собачий лай. Ужас, запредельный ужас, вплоть до воспроизводства кишащих вшей на теле Запада, вот какова реакция на любое усиление России. О чем помнят там, что мы забыли у себя? Ответ один – о нашей национальной идее.Ты спросишь, как ее найти и возродить. Возьми работы академика РАН Фоменко, самые критикуемые работы в мировой истории.Почитай мои работы – я его ученик, правда, идущий путем науки психология, в то время, как Анатолий Тимофеевич математик мирового уровня. Посмотри на иных авторов, отвергающих мистику и туманные пояснения, основанные на догмах.Потому и критика обрушилась на научное направление «Новая Хронология», что она писана для умных людей, а не тех, кто пересказывает байки или дает ссылки на Википедию. А умных людей мало, зато много комментаторов,Этим людям лень читать, им требуется в одной-двух СМС пояснить все, чем я занимаюсь уже более 30 лет, а Анатолий Тимофеевич и того больше. Причем не просто пояснить, но и рассказать, что значит каждое слово, поскольку любое пояснение рождает у таких людей все новые и новые вопросы. Вы даже не представляете, насколько бездарны сами вопросы, заданные в духе примитивизма первобытнообщинного строя, случайно освоившего гаджет.Сегодня мало кто понимает, что Новая Хронология, определенную не догмами, а мировыми законами,, и заканчивая духовными. И в создании ее применен принцип научного скептицизма, который применяют многие ученые по всему мируПоследовательная оппозиция учениям, не имеющим доказательств опытного знания – именуется научным скептицизмом. Однако опытное знание, отсутствие которого порождает научный скептицизм, не следует путать с понятием нерефлексируемого неявного знания. Последнее, это то, что сложно передать другому человеку, поскольку эти знания находятся вне осмысления того, кто ими обладает, то есть от природы.Научный скептицизм — практика подвергать сомнению достоверность концепций, у которых отсутствуют экспериментальные доказательства и воспроизводимость результатов — является частью методологической научной нормы, призванной обеспечивать прирост проверенного знания.Научные скептики используют критическое мышление и дедуктивную логику для оценки заявлений, у которых отсутствует экспериментальное подтверждение. Такими заявлениями являются практически все церковные догмы, вне зависимости от конфессий.Согласно критерию Поппера, — научная теория или утверждение не могут быть принципиально неопровержимыми, если существует возможность их экспериментального или иного опровержения. Это закон для любого мыслящего человека, который порождает стремление к познанию мира. Христианство поощряет это познание и даже словами евангелиста Матфея сообщает: «Просите – и вам дадут, ищите – и найдете, стучите – и вам откроют. Потому что каждый, кто просит, получает, и кто ищет, находит, и тому, кто стучит, откроют».То есть христианство в самой своей основе предлагает именно научный скептицизм, предлагая познавать мир и утверждая, что у Бога нет тайн от людей. И вдруг, среди ясного и понятного, вдруг выступает парадокс догмата.Сегодня люди совершенно не понимают значение этого слова, как не понимают его сами попы. По их мнению, догма и догмат одно и тоже. Вот, как сегодня это определяется по справочнику:«Догма, или догмат — основное положение какого-либо учения, принимаемое в рамках данного учения истинным, без требования доказательства».Однако, простая логика подсказывает, что если фанат последователь бога Фана, то догмат последователь догмы. А перевод догма – «дума, уложение, вера». То есть догмат, это такой же фанат или проще адепт веры. А теперь небольшая тайна, о которой я писал в иных работах.В якобы «древнем» Риме по одной из идеологических версий, существовали идиоты. Жили они на провинциальных и второстепенных территориях, то есть не в метрополии, а на ее окраинах и дана была им богиня Белонна в качестве главной богини.Именно их, посылал Рим против неспокойных областей, развивая в обычное время у провинциальных жителей культ собственной исключительности и этнического превосходства над другими регионами Рима. Вот эти жители и носили название идиоты. В общем понятии, это слово обозначало человека имеющего права голоса на демократических выборах, но в силу определенных обстоятельств, голосующего себе самому в ущерб или просто не голосующего.Жрецы богини (лат. Bellonarii — беллонарии) носили черное одеяние и колпаки, имели в качестве атрибутов двойные секиры, доводили себя до исступления в ее честь, они наносили друг другу побои и раны, принося таким образом богине человеческую кровь, причем они предсказывали будущее. Их называли фанатиками (лат. fanatici — неистовые).То есть войны под эгидой Беллоны проводились силами идиотов, под руководством фанатиков. Конечно, ничего этого в действительности не было, поскольку древний Рим создан в Средневековье с единственной целью – создание ИДЕОЛОГИИ под именем история.И цель этой разрушительной идеологии проста – Россия. Именно ради сдерживания этой страны и ее народа создана история. Ее главная задача скрыть нашу национальную идею, поскольку, эта идея камня на камне не оставит от того общества, которое построил Запад.Ну что, читатель, пора тебе сказать то, что спрятано от нашего взора, но что мы чувствуем всеми фибрами нашей души с самых младых ногтей, то, что так счастливо мучает нас всю нашу жизнь. Я расскажу сейчас почему мы русский народ, а не какой либо иной.А начну с того, что наши святые это не канонизированные попы официальной церкви, а наши предки, а точнее те из них, кто смог преодолеть земное испытание и вернуться в дом нашего небесного Отца – Всевышнего Бога Рода. И все они праведники без исключения, поскольку постояли и за Русь и за Древнюю ее веру.Мы не язычники, поскольку никакого язычества на земле никогда не было, а на Руси и подавно. Мы христиане, ведь Ромеи, которые правили нами, тоже русские и в их семье родился Исус Христос – Андроник Комнин – князь Андрей Боголюбский. Вот только христианство у предков было иное – РОДОВОЕ, то есть идущее по роду и данное нам от Всевышнего Рода.Потому мы и народ, что НАСЛЕДНИКИ Рода, то есть потомки нашего небесного Отца и всех тех, кто был перед нами. А назвали нас язычниками не потому, что мы истуканам поклонялись, а из-за того, что мы говорим на языке, на котором говорит Всевышний Род, на Русском Языке.Я ранее пояснял, что до 17 века на Руси было два языка: разговорный – татарский (все мы татары без исключения, а не только те, кто себя сегодня татарами именуют; мы жители Великой Тартарии) и святой язык, на котором писались древние письменные свидетельства, и сохранялось устное наследие народа.Поясню проще: если другие народы были представлены в виде языков мастеровых, зодчих, художников и прочих цехов, то русский народ несет особую миссию, закрепленную в нас на генном уровне – сохранение святого языка. А уж из этого вытекают все тайны русской души, от ее загадочности до жертвенности, от миролюбия до воинственности, от аскетизма до крайности. Мы все без исключения волхвы!- Волхвы не боятся могучих владыкИ княжеский дар им не нужен.Правдив и свободен их вещий языкИ с волей небесною дружен.Вот только мы не колдуны и шарлатаны а именно волхвы, волгвы или проще дети Волги, той самой небесной коровы, пролившей молоко на Млечный Путь.- Гой еси, добрый молодец (красна девица)?- Гой, баушка, гой еси!Гой это говий или говяжий, то есть коровий сын великих русских рек или дона. Путь коровы и есть наш путь «Вол – га». Вся Русь это наша КОРМИЛИЦА изливающая своему народу молочные реки с кисельными берегами, но главное пищу духовную. И через этот народ, понимающий правдивый язык, с миром общается Всевышний.Потому то он и правдивый, что истина доступна всем на земле, а правда – только от Бога.Пс.84:11. Милость и истина сретятся, правда и мир облобызаются;Пс.84:12. истина возникнет из земли, и правда приникнет с небес;Пс.84:13. и Господь даст благо, и земля наша даст плод свой;Пс.84:14. правда пойдет пред Ним и поставит на путь стопы свои.Вот потому-то наш язык и вещий, что на нем не говорят, а вещают.Так, как же, все таки, определить нашу национальную идею? Наверно, коротко, но емко:- МЫ ДЕТИ РОДА И БРАТЬЯ ХРИСТА.Мне, например, с осознанием этого живется свободно. Ну, а кто себя рабом божьим желает считать, тот рабом и будет. Вот только мой Род, мой Христос и я сам, рабов презирают.Рожденные в сегодняшней России дети, это тот самый десант из будущего, который принесет в мир правду. И так будет до скончания веков, пока последняя душа не покинет место своего исправления – Землю, и не соединится с Родом. В этом смысл всего русского мира – нести человечеству правду. Предназначение России быть храмом правды.Ты скажешь мало нас? Мало, согласен. Зато какие! Воюют не числом а умением, что мы русские не раз доказывали и еще докажем всем, кто пожелает почувствовать нашу силу.