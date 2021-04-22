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1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 8. 1936

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01. Дети мигрантов из Оклахомы. Калифорния


02. Двое детей мигранта из Теннесси перед своим временным домом. Эта семья из восьми человек разбила лагерь в поле рядом с упаковочным цехом в Уинтер-Хейвен, Флорида


03. День стирки. Дочь мигранта из Теннесси, разбившего лагерь недалеко от Уинтер-Хейвен, Флорида,


04. Часть семьи мигранта из Теннесси. Эта семья из восьми человек разбила лагерь в поле рядом с упаковочным цехом в Уинтер-Хейвен, Флорида


05. Временный дом мигранта и его семьи. Эта семья из восьми человек разбила лагерь в поле рядом с упаковочным цехом в Уинтер-Хейвен, Флорида


06. Сын мигранта. Эта семья из восьми человек разбила лагерь в поле рядом с упаковочным цехом в Уинтер-Хейвен, Флорида


07. Обездоленная семья из девяти человек собирается продать свой трейлер и свое имущество, чтобы собрать деньги на покупку еды


08. Портрет семьи перед сельской хижиной, Теннесси


09. Заброшенный фермерский дом после безуспешных попыток выращивания сельскохозяйственных культур, Центральный Орегон


10. Люк Уэлдон, мелкий фермер, и его сын используют древний бьюик в качестве импровизированного трактора. Нью-Джерси


11. Автомобиль, используемый сельскохозяйственными рабочими-мигрантами; задняя часть была приспособлена как кровать, недалеко от Уинтер-Хейвен, Флорида


12. Самый старший мальчик в семье из девяти человек, живет со своей семьей в открытом поле, на шоссе 70 между Камденом и Брюсетоном, Теннесси


13. Бад Филдс, издольщик, его жена Лили и их ребенок в их доме в округе Хейл, штат Алабама


14. Дети крадутся под цирковой шатер, Розуэлл, Нью-Мексико


15. Жилищные условия в одном из лагерей сельскохозяйственных рабочих-мигрантов Флориды, недалеко от Бель-Глэйд


16. Одноногий знахарь расположился лагерем с рабочими-мигрантами в Бель-Глэйд, Флорида


17. Туалеты в лагере для сельскохозяйственных рабочих-мигрантов недалеко от Бель-Глэйд, Флорида


18. Сборщик апельсинов из Флориды. Многие из этих рабочих – мигранты


19. Упаковка сельдерея в Сэнфорде, Флорида. Многие из этих рабочих здесь – мигранты


20. Типичное жилье для мексиканских рабочих


21. Часть семьи сельскохозяйственных рабочих-мигрантов возле Бель-Глэйд, Флорида


22. Флоренс Томпсон с ребенком на руках во временном лагере в Калифорнии

Источник: https://humus.livejournal.com/7722529.html
Метки: история, США, фото
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