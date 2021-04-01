1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 7. 1935. Вып. 1
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 1. 1930. Вып.1
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 1. 1930. Вып.2
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 1. 1930. Вып.3
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 2. 1931. Вып.1
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 2. 1931. Вып.2
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 3. 1932. Демократия vs «Бонусной Армии». Вып.1
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 3. 1932. Демократия vs «Бонусной Армии». Вып.2
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 4. 1933
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 4. 1933. Вып.2
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 5. 1934. Нью-Йорк в Великую Депрессию
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 6. 1934. Вып.1
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 6. 1934. Вып.2
01. Две девочки в спальне, обклееной старыми пакетами от кукурузных хлопьев
02. Двое детей фермера, переселенные на Новую Землю, Вирджиния
03. Дети сборщиков гороха, Нипомо, Калифорния
04. Дитя издольщика в окне, Литл-Рок, Арканзас
05. Дети-мигранты без матери, Калифорния
06. Ребенок издольщика, округ Пуласки, Арканзас
07. Обездоленные фермеры-арендаторы, горы Озарк, Арканзас
08. Обездоленная семья, горы Озарк, Арканзас
09. Отец и четверо его маленьких детей на веранде
10. Портрет рабочего-мигранта с молодой женой и четырьмя маленькими детьми, отдыхающих на заднем сиденье автомобиля, Мэрисвилль, Калифорния
11. Жена сборщика клубники, Хаммонд, Луизиана
12. Жена и ребенок издольщика, Горы Озарк, Арканзас
13. Жена и дитя издольщика, хлопковая плантация Сторц, округ Пуласки, Арканзас
14. Жена и дитя издольщика, Арканзас
15. Жена и дети переселенного фермера, графство Джексон, Алабама
16. Жена и дети издольщика, Арканзас
17. Жена издольщика кормит ребенка грудью, Литл-Рок, Арканзас
18. Миссис Добсон и некоторые из ее детей, Национальный парк Шенандоа, Вирджиния
19. Пыльная буря, округ Бака, Колорадо
22. Последствия пыльной бури, Колорадо
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