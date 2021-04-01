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1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 7. 1935. Вып. 1

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1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 1. 1930. Вып.1
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01. Две девочки в спальне, обклееной старыми пакетами от кукурузных хлопьев


02. Двое детей фермера, переселенные на Новую Землю, Вирджиния


03. Дети сборщиков гороха, Нипомо, Калифорния


04. Дитя издольщика в окне, Литл-Рок, Арканзас


05. Дети-мигранты без матери, Калифорния


06. Ребенок издольщика, округ Пуласки, Арканзас


07. Обездоленные фермеры-арендаторы, горы Озарк, Арканзас


08. Обездоленная семья, горы Озарк, Арканзас


09. Отец и четверо его маленьких детей на веранде


10. Портрет рабочего-мигранта с молодой женой и четырьмя маленькими детьми, отдыхающих на заднем сиденье автомобиля, Мэрисвилль, Калифорния


11. Жена сборщика клубники, Хаммонд, Луизиана


12. Жена и ребенок издольщика, Горы Озарк, Арканзас


13. Жена и дитя издольщика, хлопковая плантация Сторц, округ Пуласки, Арканзас


14. Жена и дитя издольщика, Арканзас


15. Жена и дети переселенного фермера, графство Джексон, Алабама


16. Жена и дети издольщика, Арканзас


17. Жена издольщика кормит ребенка грудью, Литл-Рок, Арканзас


18. Миссис Добсон и некоторые из ее детей, Национальный парк Шенандоа, Вирджиния


19. Пыльная буря, округ Бака, Колорадо






22. Последствия пыльной бури, Колорадо
Источник: https://humus.livejournal.com/7686441.html
Метки: история, США, фото
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