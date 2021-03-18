Главная » История, Творчество

1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 6. 1934. Вып.1

41 0


1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 1. 1930. Вып.1
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 1. 1930. Вып.2
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 1. 1930. Вып.3
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 2. 1931. Вып.1
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 2. 1931. Вып.2
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 3. 1932. Демократия vs «Бонусной Армии». Вып.1
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 3. 1932. Демократия vs «Бонусной Армии». Вып.2
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 4. 1933
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 4. 1933. Вып.2
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 5. 1934. Нью-Йорк в Великую Депрессию


01. Беженка из «пыльной чаши» в Оклахоме остановилась в Империал-Вэлли, Калифорния, после одной из самых сильных пыльных бурь того времени


02. Бездомный в трущобах на Уэст-Хьюстон-стрит.


03. Безработные мужчины в доках Нью-Йорка


04. Бродяги обедают сваренными вкрутую яйцами


05. Бродяги греются от печки


06. Гувервиль в Сиэтле


07. Питание для безработных в Нью-Йорке






10. Малолетние бродяги спят на улице


11. Более чем столетние рекорды холодной погоды в Нью-Йорке были побиты 9 февраля, когда температура упала до 13,3 градуса ниже нуля, что вызвало неисчислимые трудности у бездомных


12. Browery Mission в Нью-Йорке поставляет хлеб бродягам и бездомным


13. Демонстрация безработных, апрель


14. Драки между безработными и полицией


15. Эта бедная пожилая женщина держит сумку с углем, который город раздает со многих точек по всему Нью-Йорку


16. Элеонора Рузвельт раздает нуждающимя проднаборы. Вашингтон, 4 января


17. Часть ежедневной очереди у Управления по безработице штата, Мемфис


18. У обездоленных и бездомных жителей Нью-Йорка теперь есть дневной центр отдыха. Склад 71-го полка на Парк-авеню и 34-й улице была официально открыта 17 декабря в качестве убежища


19. Рабочая комната в приюте Федеральной службы временного размещения для 500 безработных в Лос-Анджелесе, 12 декабря


20. Хотя у них не так много места в подвале заброшенного здания в Нью-Йорке, эти безработные нашли место для своей рождественской елки, которую им удалось украсить мишурой
Источник: https://humus.livejournal.com/7662822.html
Метки: история, США, фото
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 5. 1934. Нью-Йорк в Великую Депрессию
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 4. 1933
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 3. 1932. Демократия vs «Бонусной Армии». Вып.1
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 2. 1931. Вып.2
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 2 1931. Вып.1
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 1 1930. Вып.3
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 1 1930. Вып.2
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 4. 1933. Вып.2

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru