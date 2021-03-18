1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 6. 1934. Вып.1
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 1. 1930. Вып.1
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 1. 1930. Вып.2
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 1. 1930. Вып.3
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 2. 1931. Вып.1
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 2. 1931. Вып.2
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 3. 1932. Демократия vs «Бонусной Армии». Вып.1
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 3. 1932. Демократия vs «Бонусной Армии». Вып.2
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 4. 1933
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 4. 1933. Вып.2
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 5. 1934. Нью-Йорк в Великую Депрессию
01. Беженка из «пыльной чаши» в Оклахоме остановилась в Империал-Вэлли, Калифорния, после одной из самых сильных пыльных бурь того времени
02. Бездомный в трущобах на Уэст-Хьюстон-стрит.
03. Безработные мужчины в доках Нью-Йорка
04. Бродяги обедают сваренными вкрутую яйцами
05. Бродяги греются от печки
06. Гувервиль в Сиэтле
07. Питание для безработных в Нью-Йорке
10. Малолетние бродяги спят на улице
11. Более чем столетние рекорды холодной погоды в Нью-Йорке были побиты 9 февраля, когда температура упала до 13,3 градуса ниже нуля, что вызвало неисчислимые трудности у бездомных
12. Browery Mission в Нью-Йорке поставляет хлеб бродягам и бездомным
13. Демонстрация безработных, апрель
14. Драки между безработными и полицией
15. Эта бедная пожилая женщина держит сумку с углем, который город раздает со многих точек по всему Нью-Йорку
16. Элеонора Рузвельт раздает нуждающимя проднаборы. Вашингтон, 4 января
17. Часть ежедневной очереди у Управления по безработице штата, Мемфис
18. У обездоленных и бездомных жителей Нью-Йорка теперь есть дневной центр отдыха. Склад 71-го полка на Парк-авеню и 34-й улице была официально открыта 17 декабря в качестве убежища
19. Рабочая комната в приюте Федеральной службы временного размещения для 500 безработных в Лос-Анджелесе, 12 декабря
20. Хотя у них не так много места в подвале заброшенного здания в Нью-Йорке, эти безработные нашли место для своей рождественской елки, которую им удалось украсить мишурой
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