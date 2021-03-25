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1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 6. 1934. Вып.2

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1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 1. 1930. Вып.1
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 1. 1930. Вып.2
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1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 2. 1931. Вып.1
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 2. 1931. Вып.2
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 3. 1932. Демократия vs «Бонусной Армии». Вып.1
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 3. 1932. Демократия vs «Бонусной Армии». Вып.2
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1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 4. 1933. Вып.2
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 5. 1934. Нью-Йорк в Великую Депрессию
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 6. 1934. Вып.1


Фермеры выливают молоко и разбивают бутылки на шоссе 41 в Висконсине, недалеко от границы штата Иллинойс


Столкнувшись с невозможностью найти покупателей на свои излишки молока, фермеры выливают бидоны молока на шоссе в Чикаго, чтобы выразить свой гнев.


60 человек, среди них полицейские и пикетчики были ранены во время беспорядков на фермах в районе Сибрука, неподалеку от Бриджтауна, штат Нью-Джерси. Забастовщики пытались разгрузить грузовики, выезжающие с фермы. 9 июля


Две протестующие безработные женщины арестованы полицией


Полиция Атланты, штат Джорджия, применила слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу из 1000 забастовщиков, которые блокировали подъездную железнодорожную ветку. 6 сентября


Полиция вмешивается в столкновение между бастующими дальнобойщиками и армией горожан. Миннеаполис, Миннесота. 21 мая


Клинт МакГаха, раненный в голову в битве на мельнице Чикола, болтает с Робертом Боукумом, который был ранен в ногу там же.


Демонстрация перед правительственными учреждениями, отвечающими за предоставление безработным рабочих мест: «Машины готовы, мы хотим работать»


Забастовщики, пикетирующие текстильный комбинат, издеваются над парой небастующих рабочих, когда они прибывают на завод на работу.


Марш работников почты у Капитолия


Паттерсон, Нью-Джерси. «Один за всех и все за одного» – это лозунг бастующих рабочих полиграфистов


Забастовщики из Knit Products Corporation в Бельмонте, Северная Каролина, получают еду и другие предметы первой необходимости


Профсоюзные рабочие на демонстрации возле бойни, Чикаго


Рабочие Манхэттена собираются в знак протеста против сокращения заработной платы и увольнений, произведенных Управлением строительных работ.


Рабочие, протестующие на морозе


Сторонники Управления строительных работ протестуют против предстоящего упразднения организации возле мэрии Нью-Йорка, март


Фермеры Техаса стоят в очереди, чтобы забрать свои чеки во время Великой депрессии. Кауфман, штат Техас, июль


Благотворительная организация раздает бродягам горячие напитки


Группа видных жителей Нью-Йорка принимает участие в церемонии поднятия флага в штаб-квартире новой государственной администрации национального восстановления на Манхэттене


Пожар в бедном районе Нью-Йорка
Источник: https://humus.livejournal.com/7674666.html
Метки: история, США, фото
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