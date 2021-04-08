1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 7. 1935. Вып. 2
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 1. 1930. Вып.1
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 1. 1930. Вып.2
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 1. 1930. Вып.3
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 2. 1931. Вып.1
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 2. 1931. Вып.2
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 3. 1932. Демократия vs «Бонусной Армии». Вып.1
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 3. 1932. Демократия vs «Бонусной Армии». Вып.2
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 4. 1933
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 4. 1933. Вып.2
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 5. 1934. Нью-Йорк в Великую Депрессию
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 6. 1934. Вып.1
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 6. 1934. Вып.2
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 7. 1935. Вып. 1
01. Дети Сэма Николса, фермера-арендатора, Арканзас
02. Сэм Николс, фермер-арендатор, Арканзас
03. Сэм Николс, фермер-арендатор, Арканзас
04. Семья издольщика, Арканзас
05. Сборщик фруктов и его семья в лагере для мигрантов в Мэрисвилле, округ Юба, Калифорния
06. Взвешивание хлопка во время уборки урожая на Александровской плантации. Округ Пуласки, Арканзас
07. Дети фермера, округ Плакемин, Луизиана
08. Издольщик в своем доме в воскресенье. Округ Пуласки, Арканзас
09. Мигрантка-сборщица клубники со своим ребенком в картонной хижине в Луизиане.
10. Негритянская семья недалеко от Саутерн-Пайнс, Северная Каролина.
11. Рабочий-мигрант и его семья в машине
12. Рабочий-мигрант
13. Бедная фермерская семья мигрантов, живущая в поле у шоссе 70, разговаривает с представителем федерального правительства
14. Семья фермера со Среднего Запада, которая была вынуждена покинуть свою ферму
15. Сельскохозяйственный рабочий-мигрант в лагере для мигрантов. Мэрисвилль
16. Сын издольщика, округ Миссисипи, Арканзас
17. Фермер, который пополняет свой доход продажей льда, Хантсвилл, Арканзас,
18. Фотография Джеймса Темпла, сборщика клубники, сидящего в поле в Хаммонде, штат Луизиана
19. Хлопковый издольщик Бад Филдс и его семья в своем доме в округе Хейл, штат Алабама
20. Сборщики фруктов из Калифорнии.
21. Флойд Берроуз, хлопковый издольщик, Алабама
22. Элли Мэй Берроуз, жена издольщика хлопка
23. Пыльная буря в Колорадо
24. Пыльная буря на проекте землепользования Управления по переселению в Миллсе, Нью-Мексико. Апрель
25. Пыльная буря в центре Канзас-Сити
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