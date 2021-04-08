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1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 7. 1935. Вып. 2

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01. Дети Сэма Николса, фермера-арендатора, Арканзас


02. Сэм Николс, фермер-арендатор, Арканзас


03. Сэм Николс, фермер-арендатор, Арканзас


04. Семья издольщика, Арканзас


05. Сборщик фруктов и его семья в лагере для мигрантов в Мэрисвилле, округ Юба, Калифорния


06. Взвешивание хлопка во время уборки урожая на Александровской плантации. Округ Пуласки, Арканзас


07. Дети фермера, округ Плакемин, Луизиана


08. Издольщик в своем доме в воскресенье. Округ Пуласки, Арканзас


09. Мигрантка-сборщица клубники со своим ребенком в картонной хижине в Луизиане.


10. Негритянская семья недалеко от Саутерн-Пайнс, Северная Каролина.


11. Рабочий-мигрант и его семья в машине


12. Рабочий-мигрант


13. Бедная фермерская семья мигрантов, живущая в поле у ​​шоссе 70, разговаривает с представителем федерального правительства


14. Семья фермера со Среднего Запада, которая была вынуждена покинуть свою ферму


15. Сельскохозяйственный рабочий-мигрант в лагере для мигрантов. Мэрисвилль


16. Сын издольщика, округ Миссисипи, Арканзас


17. Фермер, который пополняет свой доход продажей льда, Хантсвилл, Арканзас,


18. Фотография Джеймса Темпла, сборщика клубники, сидящего в поле в Хаммонде, штат Луизиана


19. Хлопковый издольщик Бад Филдс и его семья в своем доме в округе Хейл, штат Алабама


20. Сборщики фруктов из Калифорнии.


21. Флойд Берроуз, хлопковый издольщик, Алабама


22. Элли Мэй Берроуз, жена издольщика хлопка


23. Пыльная буря в Колорадо


24. Пыльная буря на проекте землепользования Управления по переселению в Миллсе, Нью-Мексико. Апрель


25. Пыльная буря в центре Канзас-Сити
Источник: https://humus.livejournal.com/7698776.html
Метки: история, США, фото
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