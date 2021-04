Оказывается, город Назарет называли «ан-Назиром» (араб.). Греки, русские называют его Назаретом (Энциклопедия).

Но Назир это ещё и астрономический символ.

Когда солнце в своём движении с восхода на востоке до заката на западе может находиться прямо у тебя над головой в половине дня в полдень эта точка называется Зенит. Противоположная Зениту точка на тёмной стороне Земли на небе, там в это время ночь, называлась Надир или Назир. В словаре русского языка А. П. Евгеньевой «Надир» это арабское «nazir» (назир).

Но так назывался библейский Назарет-Назир. Если бы он был связан со славянами, то напрашивается такая расшифровка- «Город На Заре». На иврите Назарет это «нецер», означающее «ветвь». Так в каком переводе больше смысла, в значении «ветвь» нет никакого смысла.

Значит надо искать земли «На Зира» и «На Дира».

Из чего исходить.

Повторюсь ещё раз (см. п 72), чтобы было понятно на чём основывается поиск исторических персонажей. У почти что всех народов мира странно совпадают их истории с Библейской Историей. Так может у них всех была когда-то общая история и родина, откуда они разбрелись по миру. Было предположено, что Библия отражает историю России, а не Израиля, и именно оттуда из России пошло расселение многих народов. На карте Келлера 1590** г. земли России заселены, а Европа, Израиль, Греции «пустые».

К тому же многими историками отмечено, что «Библия», «История» Геродота и Древнегреческие Мифы описывают одних и тех же героев. Например, главный герой в библии «Моисей» описан, как Великий Кир (по имени «СИ РУС» на монете, см. п.15) в «Истории» Геродота, как Ясон в греческих мифах. Это «Белый» Вождь троянцев народа «сынов Иилевых», названных в честь их троянского царя Ила.

Поэтому нет, как сейчас принято историками, разноса во времени происходящих там событий (одни события греческие якобы происходят до нашей эры, другие геродотовские после нашей эры, библейские вообще в глубокой древности). Эти события происходят в одно и то же время. Эта история была заимствована Израилем и за давностью лет стала для него своею.

Главными северными союзниками Белого Вождя «Си Руса» был Тесей (Солнцепоклонник) с Гекатой (Луной). Тесей описан как северный царь Крёз в «Истории» Геродота и Иисус Навин в Ветхом Завете.

Посмотрим на карту Московии 1706 г.

Но вернёмся к поиску Назарета-Назира. Как выше сказано, надо искать страну с названием Зир и Дир. И такие названия обнаруживаются на карте Московии 1706 г. (i706 г. на карте Московии). Вот оно перед вами царство «Зиранние», река «Зириания» (современная СыСола-Солнце) и, как видно, одноимённое с библейским НаЗиром.

Карта Московии Зиранни Полуденная волость. Зиранни на современной карте.

Это царство названо- «Полуденная Волость». На современной карте этому царству соответствует Коми Пермяцкая область и Северные Увалы. Там всё покрыто густыми лесами. Смотрите, особенно внизу-на юге самый густой лес на карте Московии.

В этой Полуденной стране летом самый длинный день. Он длится полгода.

«В месте их расположения день и ночь длятся по полгода (Здесь полгода – день, полгода – ночь, одна ночь и один день вместе равны году)».

«До Полярного круга от Увалов рукой подать, а потому все астрономические феномены высоких широт можно наблюдать и здесь. Полярная звезда в зените, Большая Медведица высоко над головой; чуть ближе к побережью – и уже видно Северное сияние, а год состоит из одного полярного дня и одной полярной ночи, которые «Веды» называют «сутками богов». Жарникова.

На самом деле Полярная Звезда не в Зените, а в Надире, там в это время Ночь. Зенит связан с Солнцем. Когда наступает ночь, то в Назире мы видим над головой Полярную Звезду, вокруг которой вращается весь звёздный Мир.

По смыслу, одноимённый город Назир-Назарет должен лежать на одноимённой реке Зиранния и так же называться НаЗиром или Зарёй. Но с таким названием Зир-НаЗир там города не находится. Это название должно быть скрыто в топониме.

Там на реке лежат три города:

первый лежит на центральном Великом Сибирском Пути (Царской Дороге, старой) в верховье реки и называется Ям Усга (село Ужга),

второй в месте впадения реки Зириани в Вычегду город ОусСизоли (Усть Сысола),

третий город Селенец на Вычегде прямо в месте впадения реки Зириании (Сысолы) в Вычегду. Название Селенец явно указывает на Селену-Луну-Гекату.

Один из них должен быть Назаретом-Назиром, так как все они лежат на реке Зиранни.

Село Ужга

Рассмотрим первый город на карте Московии «Ям Усга». Это современное село Ужга. Это очень древнее село. Очень важное село, так как лежало на сибирском тракте на «Великом Сибирском пути». Недалеко от Койгородка. Смотрите на карту.

На втором фото внизу Ужга

«Впервые Ужга была упомянута в 1490 году, когда она являлась центром обширной Ужгинской земли-волости, включавшей в себя верховья Сысолы и верховья Камы (в конце XVI века верховья Камы вышли из состава Ужгинской волости). В XV веке возле Ужги построили укреплённый городок, где жители укрывались во время вражеских нападений».

«Ужга с 16 века находилась на Великом Сибирском пути, в плоть до прекращения использования этой северной ветви пути после открытия пути в Сибирь через Казань». Население 158 человек. Село опустело.

А теперь посмотрите на его название Ус . Но, это на греческом ЭОС (Ἠώς)- Aúōs-Ауос или римское Аура и это Богиня Утренней и Вечерней Зари Аврора (Аура). Она сестра Гелиоса-Солнца. Известно из мифов, что у Тесея была сестра-близнец Артемида (Единорог), значит и являлась Зарёй. Здесь в Ужге была её ставка. Она охраняла путников, которые шли по Сибирскому тракту.

Обычно её изображали с белыми крыльями, тут у неё золотые.

ЗНАЧИТ, село Ужга ( «Ям Усга») была торговой ставкой Тесея и Гекаты, так как лежало на Великом Сибирском Пути. «Ямами» называли пристанище путников. Отсюда термин «ямщики», перевозившие путников от Ямы до Ямы. Яма другое имя Яфета в библии. Здесь находился пост воинственной Артемиды-сестры Тесея. Она же Богиня Зари. Наличие в названии Ям Усга Зари (Эос-Ус) и нахождение села на реке Зириани указывает, что Назарет может быть именно тут. Рядом с Ужгой лежит село с интересным названием Койгородок (Hoi).

Жители Койгородка. Вид на Койгородок

Находятся сёла в районе гор Северные Увалы.

В совсем глубокой древности Ужга должна была называться Зарёй-НаЗаретом.

Село Селенец

На месте села Селенец на карте Московии 1706 г. расположен на современной карте посёлок Зеленец. А должен быть Селенец, как на древней карте Московии, так как в этом топониме оно приобретает смысл-СЕЛЕНА-ЛУНА. Это имя Колдуньи Гекаты. В этой Селене была её ставка. «Первое название населенного пункта Зеленец было Шордоръяг («возле лесной речки»-дор). Там появляется интересное слово «грезд». «Грезд» употреблялось в смысле деревни или починка. Так были названы деревни, прилегающие к селу Зеленец: Ванегрезд, Любимгрезд, Пыдыгрезд, которые сохранили своё название до настоящего времени» (интернет).

Удивительное совпадение –имя северного царя Креза-Крёза-Греза совпало с местным наименованием посёлков-«грезды».

Усть Сысола или Сыктывкар

Тогда рядом с селом Селенец обязательно должна быть ставка её «мужа» Тесея-Солнцепоклонника. Рядом с селом Селенец южнее расположен на карте Московии город ОусСизоли (Усть-СыСола, то есть Соло- «Солнце»). С ним совпадает современный большой город с суровым названием Сыктывкар без всяких намёков на поэтическое Солнце. На карте Московии он почему-то (неправильно?) указан на месте села Красный Затон и Верхняя Максаковка.

Усть Сысола-Сыктывкар старая

Там в Назарете по сведениям из хроники должна быть какая-то гора «Прыжка», город Назарет лежал рядом с некой горой «Прыжка». В самом Сыктывкаре действительно имеется небольшая сглаженная Красная Гора, где есть каменный ост анец (на фото он, к сожалению, мною не найден). «Стоянка Красная гора находится в окрестностях Сыктывкара, на левом берегу реки Сысола, на ОСТАНЦЕ боровой террасы Красная гора». Там был найден бронзовый кельтский топор. Сам Сыктывкар лежит на возвышенности, внизу протекает река Сысола.

Другие настоящие горы находятся на карте только на юге –это Северные Увалы.

Итак. На месте ОусСизоли (Усть-Сысола) расположен современный город с названием Сыктывкар, а раньше в древности он назывался Усть Сысола. Зачем переименовывать древние названия? Тут в древности жила колдунья Геката-Луна. Она покровительствовала Тесею Солнцепоклоннику, он был побочным сыном «Зевса» от жрицы Калисто и известен в «Истории» Геродота, как правая рука Великого Кира («СиРуса»). Заместителями у царей были только сыновья. Тесей с Гекатой там- в Полуденной стране Зириании жили временно, пока у них не созрел план захватить весь Мир. Они создали союз с Белым Вождём «Си Русом» и пошли на юг, Урал и в центр России, оставляя за собой «шлеф» топонимов. Образно «стартовали» с гор «Северные Увалы».

«В 1780 году по Указу Екатерины Великой погост Усть-Сысола был преобразован в город и назван «Усть-Сысольск». Екатерина многое знала про этот город. Так как Екатерина местным народам не указ, то народ коми переименовал его в не очень благозвучный Сыктывкар, что на их языке «город на Сысоле» и он превратился в город с ничего не значащим названием. А раньше он был «СеСолнце». Коми пришли сюда в 16 веке. Они ничего не знали о прошлом и переименовали всё по- своему. «с XVI века с погоста, когда в этой местности поселились коми , пришедшие из находившихся выше по Сысоле селений». Хорошо, что реку не переименовали, оставили хоть какую-то историчность.

Поразительно. «В атласе Ортелиуса 1570 года[19] на месте современного Сыктывкара стоит населённый пункт Пермевелиск». Но это же «потерянная» Пермь Великая, которая сместилась на юг в современную Пермь, когда отсюда шло переселение войск Тесея и Гекаты на юг. По моим расследованиям Пермь находилась в месте указанном на карте (на основании карты Московии 1706 г.).

Поразительно. «(13) октября 1780 года был утверждён герб Усть-Сысольска, который представлял рисунок, в нижней половине которого изображался лежащий в берлоге медведь («в знак того, что такого рода зверей в окрестностях сего города находится довольно»), а в верхней половине герба находился герб Вологодского наместничества». Медведь (белый) это символ Тесея (Михаила Архангела) и его матери Большой Медведицы.

Герб современного Сыктывкара тоже Золотой Медведь. Что очень верно.

Но у Медведиц в созвездиях большие хвосты. Поэтому вполне возможно, что это хвостатые Росомахи, похожие на Медведей.

Поразительно. Там в Сыктывкаре есть местечко Дырнос на реке Дырнос. Какое совпадение со словом «НаДир». Надир=Назир. Значит, до сих пор сохранились древние топонимы и кое- что из древней памяти. Значит, это местечко в Сыктывкаре может быть НАЗАРЕТом, там рядом Красная Гора.

Назарет, возможно, находился в городе Сыктывкаре в местечке Дырнос на реке Дырнос. Там недалеко Красная Гора на берегу реки в Сыктывкаре.

Про глухое место-захолустье мы говорим «жить в дыре». Может именно отсюда пошло выражение «жить в дыре». Там в Дырносе, в этих глухих таёжных местах, начинали свою карьеру Геката-Селена и Тесей-будущий Михаил Архангел в туманных «грезах».

На самом высоком месте вероятно в местечке Сыктывкара Красная Гора на останце находились святилища Солнца и Луны.

Тогда там должен остаться типаж «Тесея», остаток его племени. И он действительно остался.

Коми и зыряне

В Полуденной стране обязательно должен сохраниться типаж Тесея, ведь у него был очень большой гарем (около 50 наложниц), так как он формировал свой РОД (Грейвс). Действительно, часть племени «зиранни» там осталась и до сих пор сохранилась, и, что самое удивительное, народ так и называется до сих пор, как в древности. Это племя «зырян».

Их типаж, как у Тесея –европейский, светловолосые, высокого роста с удлинённым лицом. Это отчётливо видно на фотографиях. Обратите внимание, какой праздник они отмечают, на шесте большое Солнце. Праздник Солнца-(«Тесея»). Среди них много блондинов. Их наряды пёстрые и одинаковые с русскими. Потом сюда к зырянам (живущие на Заре) в 16 веке пришли народы «коми», скуластые, тёмноволосые с раскосыми глазами, невысокие.

И они все вместе начали называться «коми», исключив название зырян, чтобы ничего не напоминало о древности зырянского племени. И в 1922 г. всю землю «Тесея» назвали именем народа коми и сделали там отдельную республику Коми ССР. У коми другая одежда-накидки из оленьих шкур, жилище- шатры, укрытые шкурами, как у оленеводов.

Странный Дивный Лес-Лес Зиранни на карте и Северные Увалы

На карте Московии изображён дремучий лес на юге Зирании-Полуденной волости и он назван «Лес Зиранни». Этот «Лес Зиранни» на современной карте полностью совпадает с горной грядой Северными Увалами.

Это сглаженные горы-западный отрог Уральских гор. Там самые густые непроходимые леса на карте Московии. И там не показано ни одного города. Но в древности это было очень престижное место. Как раз мимо вдоль них проходил Великий Сибирский путь. Они покрыты сосновыми лесами. Вот какая надпись на фоне леса на карте Московии.

«Forest longue de ibo Lieces habitee par

Les Ziranni. Ces Peoples on tune langue

Particuliereet des manures fort singulieres

Its etoient c udevant Idolatres its sant

Aujourd hui Chretiens, et Tributarires

Du Czar».

Приблизительный перевод со словарём таков. Может кто-нибудь переведёт точнее.

«Лес долгий де ибо Лиесес обитаемый часть

Леса Зиранни. Прекращено населять онт уне (ныне?) безжизненный

Исключительная приверженность дес удобренный форт (укрепление) странный (необыкновенный)

Есть тому подобное с удевант Идолатрес есть святой

Автор Христиан, платящий дань

ду Царю».

ИТАК. Из текста явствует, что здесь проживал «Автор» Христианства-Христоса и подчинялся он какому-то царю («Си Руссу»?). Упоминаемый в тексте «Необыкновенный» форт –укрепление, явно указывает на село Ужга или Койгородок (Heigorodek на карте), ведь именно в этом таинственном лесу они и находятся сейчас. Но это только предположение.

На современной карте там есть и другие посёлки. Северные Увалы популярны у туристов. Там много красивых озёр и болот.

«В июне на возвышенности начинается период знаменитых среди туристов белых ночей. Многие из них приезжают сюда, посмотреть, как ЗАРЯ здесь сходится с новой ЗАРЁЮ (Полярный День). На склонах холмов здесь повсеместно встречаются крупные гранитные валуны» (интернет).

Назарет в Израиле.

Назарет в современном Израиле «назначили» приблизительно, исходя из очень скудных сведений о нём. Там построили церковь Архангела Гавриила в 1969 году. Что очень кстати. Архангел Гавриил это Колдунья Геката (автор).

Что же известно о Назарете в источниках.

-Назарет упоминался только в Евангелие в Новом Завете.

-Располагался на севере Галилеи (Алилеи, автор) или ИуДеи.

- «В настоящее время известно и более раннее нехристианское упоминание Назарета. Это надпись на мраморном фрагменте синагоги из Кесарии Палестинской[12]. Надпись датируется ок. 300 г. н. э. и рассказывает о назначении священников, которое произошло через некоторое время после восстания Бар-Кохбы (Назарет упомянут как дом священнической семьи Хафизаз)».

-Там находилась «гора Прыжка, Свержения-Низвержения».

-О «Назарете (говорится) как о селении в Иудее, причём располагает его в тексте рядом с до сих пор не идентифицированным селением под названием «Кохаба».

-Там с Назаретом должно быть селение Кохаба.

В современном городе Назарет в Израиле нет ни одного древнего топонима, связанного с Назаретом, а если есть, то появились позднее. «Сейчас исторический официально принятый историками (то есть Нижний) Назарет населен израильскими арабами, примерно 31 % из которых составляют арабы-христиане разных вероисповеданий, и около 69 % — мусульмане (по состоянию на 31.12.2010)[25], поэтому Назарет — это самый христианский город Израиля» (википедия).

Сейчас в «назначенном» Назарете в Израиле живут одни арабы. А где же народ «ессеи» Христа. А вот в России сохранилось его племя «зыряне».

ИТАК. На карте Израиля нет ориентира Кохабы. А вот в Полуденной стране- Зирианнии ( на карте Московии) на современной карте имеется село Кобра на реке Кобра, название которого известно с 17 века (см. карту). Считается, что название заимствовано из финно-угорского языка: коми-пермяцкое «корби» означает «глухой лес»; карельское «корби» - это местность, поросшая дремучим лесом». О Кобре Филипп Шубин пишет так: «... Дорог в этой местности не было, существовали только тропинки. Частые лесные пожары наводнения».

Там должна быть «Гора Прыжка=Свержения=Низвержения». Действительно, село Кобра находится на Северных Увалах и там- на Кобре безымянная высота 235 м. Побывать бы на ней. С этих гор Тесей с Гекатой совершили такой «прыжок», что оказались властителями МИРА. Правда со второй попытки. Первая была неудачная.

Значит имя «Тесея» или Гекаты должно быть связано с Бар Кохба.

Когда вы посмотрите на созвездие Малой Медведицы –Росомахи (Гекаты) то в хвосте у неё находится Полярная Звезда, а на груди в сердце у неё горит звезда КОХАБ.

А рядом с Малой Медведицей (Гекатой) находится Большая Медведица (мать Тесея), рядом с которой ярчайшая Звезда неба Гигант-Арктур (Медведь-Тесей). Как здесь всё взаимосвязано.

Здесь имя КохБа появляется в нескольких источниках:

-в созвездии Малая Медведица (Геката) прямо в её сердце горит звезда Кохаб,

-в упоминании о селении Кохаба рядом с Назаретом,

-имя некого «восставшего» было Бар Кохба,

-есть река Кобра и село Кобра у горы выс.235 в Северных Увалах в Коми на современной карте в России, которое переводится как «густой-дремучий лес».

-есть алмаз Кохинор — это самый большой и древний ограненный алмаз, бриллиант чистейшей воды и высочайшей огранки в короне английской королевы.

- присутствует в немецкой фамилии Кох.

-Кохана на украинском «любимая и желанная» и относится только к женщине. Красивая на украинском –«гарная» (почти что индуиская Карна). Значит от северных народов пошло словечко Кох Анна.

Алмаз Кох- и- Нор

Возможно, именно алмаз Кохинор связан с Гекатой. По легенде алмаз, огранён в виде РОЗЫ, а потом в Англии его огранили в виде ЗВЕЗДЫ, что вызвало негодование общественности. Он получил впоследствии название Кох-и-Нор (Нур), что значит «Вершина, Гора Света». Нур-Ур значит солнечный свет. Огранка в виде Розы явно указывает на женщину. У Гекаты символом был белый цветок Розы-шиповника. Если бы он имел северные корни, то его можно было бы перевести, как «КохАной»-« Любимой и желанной Ане».

А где вершина Света- на Севере. Там День длится полгода.

«Алмаз изначально весил целых восемьсот карат и был найден на юге Индии. Первым владельцем этого колоссального по всем параметрам драгоценного камня был человек, который считался основателем династии Моголов. Затем камнем украсили трон другого правителя – Шаха-Джахану».

«История у этого камня поразительная и кровавая – его не раз захватывали, силой или хитростью. Мирная «жизнь» у алмаза началась, когда он был преподнесен в дар королеве Виктории (середина 19-ого века). Большой свет он увидел годом позднее – на лондонской выставке. Еще через год камень ждала переогранка, из-за которой он «похудел» почти на 80 карат. Из-за этого утратил алмаз и значительную часть своей привлекательности.

«Кох-и-нур в переводе означает "пик света" (В смысле «вершина, гора света». Говорят, что такое название камню дал, впервые его увидев, иранский правитель Надир-Шах. Прим. Portalostranah.ru). Давайте же проследим его античность и путь, проделанный камнем от владельца к владельцу. Камень имеет размеры полтора дюйма в длину и один дюйм (25 мм) в ширину ( сильно скруглённый на углах).

Полагают, что он был глазом одного из индуистских богов . Согласно легенде Карна (из "Махабхараты") носил его на правой руке в битве при Курукшетре . Следующая историческая ссылка указывает на то, что могольский правитель Бабур приобрел его от раджи Гвалиора после победы над ним. Сын Бабура невезучий Хумаюн подарил его шаху Ирана за предоставление ему убежища. Шах Джахан или же купил его у шаха, или же приобрел его у торговца алмазами Мира Джумлы, когда он был губернатором Дакхана (Деккана). Полагают, что Кох-и-нур был добыт в шахте Голконды возле Хайдерабада (Андхра-Прадеш)» (интернет).

В истории известен некий Магог, у которого второе имя Монгул (см. п 72). Его сын Гог (Унг) и, как выяснилось (см. текст выше), его имя было Хумаюн. Но это же легендарная птица Гамаюн-«Хам Унг». Они были древними праславянами России из династии Магов-Монгулов, но их историки посчитали монголами из современной Монголии, поставив знак равенства между Монгулами и Монголами. Гог потому и назван невезучим Хумаюном, что проиграл войну и были изгнан из России Третьим Вождём. Гог (Хумаюн) стал владельцем алмаза Кохинор от своего отца Магога (Бабура). Именно Бабур оказался владельцем алмаза, когда победил в первой войне. Его сын Хумаюн (Гог) подарил его шаху Ирана за предоставление убежища, когда был изгнан из России.

Гамаюн.

Историки не могут разгадать смысл имени Хумаюн. Но, это же очевидно, Хамаюн это «Хама Унг» (Гог-Унг сын Магога, см п. 72). От Унга осталась фамилия Юнг.

И это имя легендарной и таинственной птицы Гамаюн.

Может что-нибудь проясниться в сведениях о птице Гамаюн.

«Гамаю́н — мифическая райская птица в русской культуре. В произведениях книжности XVII—XIX веков это залетающая из рая безногая и бескрылая вечнолетающая при помощи хвоста птица, предвещающая своим падением смерть государственных деятелей[⇨]. В XVII—XVIII веках эта птица изображалась на произведениях декоративно-прикладного искусства, пушках и знамёнах. Гамаюн попал на герб Смоленска и на производные от него символы. Мифическая птица счастья, приносящая владычество тем, над кем она очень низко пролетит, повеяв им крыльями на голову».

«От потомков жителей калужской Гамаюновщины произошли гамаюны — жители Нижнесергинского района Свердловской области, а по ним был назван мыс (полуостров) Гамаюн у посёлка Палкино в Екатеринбурге». Палкино знаменит мегалитами.

ИТАК. Потомки птицы Гамаюн-Гога Магогова (Унга) проживают в Калуге, в Свердловской области, в Екатеринбурге.

«Образ птицы гамаюн не проник в русский фольклор и памятники книжной литературы этого времени».

Конечно же, ведь Гог потерпел сокрушительное поражение от Белого Вождя «Си Руса» и был врагом русского народа и прорусских славян-«белых». Но среди «красных» праславян (Восставших Магов) это был Великий Вождь прошлого времени.

«Впервые слово "гамаюн" встречается в книге 15 века "Христианская топография" - христианское описание мира. О птице гамаюн сказано, что она вместе с птицами феникс и харадр (белая птица, предсказывающая смерть или выздоровление больного) прилетает на мифический остров Макарийский в восточном море, откуда недалеко до Рая. Птицы источают благоухание».

Феникс-Жар птица

«Интересно, что в своём письме к Великому князю Московскому Василию Третьему османский султан Сулейман Великолепный называет адресата Великим Гамаюном».

Значит, Василий III имел родство с Гогом (Унгом), который был Великим Красным Правителем-Волхвом до прихода сюда Белого Вождя.

Гвалиор

Как выше написано «Бабур (Магог,автор) приобрел его (алмаз) от раджи Гвалиора после победы над ним». Карна (из "Махабхараты") носил его на правой руке в битве при Курукшетре .

Здесь в тексте появляется имя Гвалиора. Но «Гвалиорой» (раджа Гвариор) звали супругу короля Артура. « (имён) супруги короля Артура немало - Гвиневра, Гвинивер, Гуиневра, Гвенифар, Кунневаре и т.д., а этимология не слишком ясна. Тем не менее данный сюжет хорошо знаком многим: в брак с Гвиневрой , дочью короля Лодегранса, Артур вступил после того как стал взошёл на престол – то ли для укрепления своих политических позиций , то ли по любви, но однозначно вопреки воле Мерлина , прочившего своему воспитаннику множество бед от этого союза».

Отсюда можно предположить, Гвинерва-Геката проиграла первую войну с Магогом и алмаз, ей принадлежащий, каким-то образом попал к Магогу (Бабуру). Возможно, как выкуп за какое-то важное лицо. А вот вторая война против сына Магога-Гога была ею выиграна. Поэтому невезучий Хумаюн отдал алмаз за предоставление убежища в Индии. А вот почему индийский магараджа попросил убежище именно в Англии, отдав за это алмаз, непонятно. Гог и Магог покровители Англии и видимо потомки их в Англии заступились за своего «невезучего» Хумаюна. Так алмаз появился в английской короне, а должен быть в русской.

Царство Немо и Немейский Лев

Рядом с Полуденным царством Крёза-Тесея слева на Уральских горах («Каменный Пояс») располагаются интересные названия Немская возвышенность, река Нем, посёлок Усть Нем. Из мифов известно, что Тесей в образе Геракла сокрушил Немейского Льва. Помогал ему ИоЛай. Это вероятно и была первая земля, присоединённая к Полуденному царству Тесея. Так он захватил древний перевал через Уральские Горы» Сибирского Тракта (см. карту). Там на карте Московии на перевале расположен город Ростес (Rostes), на современной карте это посёлок Растес (сейчас несуществующий). Геракл (Тесей) убил Льва, снял с него шкуру, разинув пасть Льву и вырвав острый зуб, которым и разрезал шкуру льва. Но откуда здесь взялись львы? Если Тесей –Геракл победил Льва, то «львиные» названия должны были исчезнуть и переименоваться. Осталось только почему-то слово Нем. Может эту землю он закрепил за своим сыном от Гекаты, который, как сказано в мифах, был немым и вероятно имел прозвище Немо. Но потом после потрясения он заговорил. Второй сын его Атис от Гекаты был убит в юности в 18 лет.

Сюда на Немскую возвышенность после 2-ой мировой войны 1941-45г.г. ссылали пленных немцев, как будто знали, что здесь была их прародина (версия автора).

Тут река Кельтма и много названий Парма. Вот перед вами часть Сибирского тракта через Растес (Ростес) от Соликамска в Верхотурье. Это Бабинский Тракт, названый так в честь какой-то Великой -Колдуньи (Бабы)..

Бабинская дорога-Бабинский Тракт через Растес (Ростес). Сейчас Растеса нет, он заброшен, там добывали золото. Тракта тоже нет, а жаль, для туристов это был бы очень экзотический маршрут. За него шла война «богов».

Заброшенный Растес

Визинга и Мерлин

Обращает на себя внимание очень интересные топонимы прямо в центре Полуденного царства. Река Большая Визинга и Малая Визинга притоки Сысолы, город Визинга. Визирь, надзиратель слова одного смысла. Смотрящие за порядком. Заместитель Главы царства. Можно лишь предположить, что там была ставка заместителя Тесея или Гекаты-«Визиря». Может Мерлина. Как выше сказано, Артур женился на Гвинерве и « взошёл на престол – то ли для укрепления своих политических позиций , то ли по любви, но однозначно вопреки воле Мерлина , прочившего своему воспитаннику множество бед от этого союза».

Когда совпадают названия рек и городков это указатель их важности в истории. Визинга расположена прямо в центре Полуденного царства. Отсюда зрил за царством визирь царя Мерлин. Возможно это мать Тесея Калисто.

Где находился гарем Тесея

Может быть какой-то топоним укажет нам на гарем Тесея.

Из мифов известно, что у Тесея был большой гарем из наложниц, так как он формировал свой РОД. Так появились современные «зыряне». Местных даже раздражала его любвеобильность. Вопрос, где находился гарем Тесея. Наверное, подальше от дороги.

Возможно «местечко Любимгрезд» в селении Зеленец-«Селенец». Что логично, ведь жрицы должны были находиться в ставке главной жрицы Гекаты-Луны-Селены.

Заключительная версия

Как оказалось, в стране Крёза ночью в «НаДире» прямо над головой находилась Полярная Звезда и Малая Медведица. Оказалось, это созвездие Гекаты самой могущественной Колдуньи Мира, автора Христианства и Христа (Архангел Гавриил). Как продуманы были наименования Звёзд и их расположение. Они все связаны с конкретными великими историческими личностями.

Алмаз Кохинор принадлежал Гекате и был подарен ей её «возлюбленным» Тесеем. У них разница в 20 или 30 лет. Это был политический союз, продуманный Гекатой. Только женитьбой на царевнах можно было стать легитимным царём, так как тогда был матриархат-главенство БАБ-колдуний-жриц.

Название Алмаза означает «Любимой и желанной» или «Центр Сердца Любви-Света». Но может это и правда «Вершина Света»-Луч. Возможно алмаз мог работать, как линза в каком-то устройстве, источающем «убийственный луч». В созвездии Малой Медведицы звезда Кохаб находится в груди в сердце Малой Медведицы (Росомахи). Он был выполнен в виде усечённого конуса –пирамиды и огранён в основании в виде цветка розы-белого шиповника-цветка Гекаты и сделан был специально для неё. Может он был похож на ГЛАЗ или ЗРАЧОК глаза. Но тут нестыковка, в тексте его носила «Карна» на правой руке в «битве при Курукшетре», а не Гвалеора-Геката. Геката одалживала Карне (матери Тесея или самому Тесею), как талисман или устройство, как в истории сестёр Грай в мифах? Грайи одолжили такой «волшебный глаз» Персею отцу «Ясона», чтобы он им убил Медиусу. Жаль, что его переогранили англичане, и мы теперь не узнаем тайну его «убийственной» силы.

За этот алмаз была вероятно выкуплена Чаша Грааля (голова убитого «Зевса»-Белого Вождя «Си Руса», из которой мятежники сделали Чашу) у мятежников Гога. Это произошло в тот момент, когда была проиграна первая война с Магогом из-за предательства элиты. Гекате с Тесеем пришлось бежать в Англию. Во время второй войны-реванш Гог с войском был побеждён «Тесеем» и бежал в Индию. Они стали известны как Великие Моголы.

Так алмаз появился у Гога Магогова ( Унга Монгулова) за выкуп Чаши. Поэтому этот алмаз связывают с «кровавой» историей (смертью Зевса- «Белого вождя»). Этих Монгулов (Магов-Волхвов) «красных» праславянских вождей приписали к современным монголам из-за сходности наименований. Как пишется в Ветхом завете, это была война БРАТЬЕВ из одной семьи за власть. Когда «красные» были разгромлены Новым Белым Вождём (Тесеем-Иисусом Навиным-Михаилом Архангелом-Крёзом) невезучий Гог «Гамаюн» бежал и нашёл приют в современной Индии и в Англии.

Алмаз называли «глазом Бога». Когда вы посмотрите на двух Архангелов победителей, стоящих на Исаакиевском соборе, только у них на груди вы увидите «глаз Бога»-«всевидящее Око» в пирамиде «алмаза» (Кохинора). Это Архангел Михаил (Тесей) и Архангел Иеремиил (мать Тесея).

ИТОГИ.

НАЗАРЕТ

НАЗАРЕТ, вероятнее всего, находился в ставке сестры Тесея Эос (Уса) богини Зари (Артемиды-Единорога) в селении Ужга (Ям Усга), так как совпадают названия села Заря-Эос на греческом с названием села УсГа. Это очень старинное село известное с 1490 г. Название села Эос-Заря тоже указывает на нахождение именно здесь древнего Назарета. Он находился на Сибирском Тракте и был торговым городом. Там находилась гора. И село Кохаба. Действительно, он лежит на Северных Увалах. Рядом западнее расположен посёлок Кобра (древняя Кохба). В источниках именно село Кохба было рядом с Назаретом и там же была гора «Прыжка» («старта», автор). К тому же Ужга стоит на реке Зириани (Зариани-Заря).

Здесь всё указывает на Зарю и связь Зари с НаЗаретом. Там появился на свет Христос. Интересно, есть ли в Ужге какой-нибудь храм.

Там в Ужге «В 1858 г. построена каменная церковь вместо существовавшей до этого деревянной церкви в честь свт. Афанасия Александрийского». Александром звали греческого Париса.

Неспроста топоним и название Заря самое популярное по всей России. Даже фабрика по выпуску духов называется «Заря».

Совместная ставка Гекаты жены Тесея и самого Тесея, по предложенной версии, находилась на месте современного города Сыктывкара (Усть Сысола-Солнце) в местечке Дырнос на реке Дырнос, то есть в «НаДире». Именно в НаДире (астрономич.) ночью сияет над головой Полярная Звезда (Гекаты). И там же днём сияет Солнце полгода в астрономическом НаЗире.

Там же в Сыктывкаре в местечке «Любимгрезд» находился гарем Тесея, отсюда пошло племя «зыряне», от названия страны-родины Тесея «Зириания» (ЗариАния, автор).

Ставка Гекаты Луны (Селены)-жены Тесея находилась и в селении Зеленец (Селенец) рядом с Сыктывкаром. Но, вероятнее всего, здесь воспитывались дети от Тесея ( будущие «зыряне»).

Алмаз Кохинор был личным камнем Гекаты, подаренным ей Тесеем. Он одновременно был «глазом» и «розой» в огранке, пока его не переделали в Англии в Звезду. Что тоже верно, Полярная Звезда её звезда. Возможно, этот алмаз важная деталь оптического древнего оружия и действительно «глаз Бога». Но, скорее всего, это не глаз, а ЗРАЧОК «глаза»-некого «глазного ЯБЛОКА»-ВИЗИР. У Архангела Гавриила в руке прозрачная сфера «яблоко», куда наверное и вставлялся «зрачок», а в другой руке тонкое копьё-«луч». Тогда при переогранке алмаза мы потеряли не просто бриллиант, мы потеряли древний артефакт , деталь древнего оптического устройства.

Известно, что Персей подарил какое-то необыкновенное «яблоко» Афродите. Не это ли «яблоко» (человеческий глаз тоже называют «глазным яблоком») изображено в руке Архангела Гавриила и на знаменитой картине Леонардо Да Винчи «Спаситель Мира»-«Салватор Мунди».

А где изготовлялись эти «зрачки»-«Визиры»? Может в Визинге.

Ставка матери Тесея (Мерлин) находилась в селении Визинга.

В предполагаемом местонахождении Назарета-НАЗИРА в Полуденном царстве Крёза в селе Ужга (первая версия), современном городе Сыктывкаре (вторая версия) или в селении Кобра (третья версия) не осталось никаких выдающихся памятников и воспоминаний за давностью лет, но осталось множество топонимов-Сысола-Солнце-Тесей, Селенец-Луна Геката, Визинга. Остались название народа «Тесея»- «ЗЫРЯНЕ» и название страны Зириания и реки Зириании. Остались «ГРЕЗДЫ», превратившиеся в имя северного царя Греза-Крёза (Тесея). Это второе имя Тесея-Грёза было неверно названо на картах, как «Грязи». Осталось на карте имя Эос (Уса) богини Зари и сестры Тесея.

Геката и Тесей именно здесь в Полуденной стране создают РОД библейских «Ессеев» от Тесея (зырян) и становятся «авторами» Христа, они предтеча Христианства. Из этого рода и был Давид (Ахиллес)-из «ессеев».

По символу Гекаты РОЗЫ (Rossi) северные союзники Белого Вождя «СиРуса »- (Тесеевцы) получают название РОССЫ.

Такова версия.

Так как утверждается, что Назарет был на севере Галилеи (Алилеи), то тогда ниже на юг от Северных Увалов находилось царство «геродотовского» царя Алиата (у греков Атиса) первая «Аттика».

Статьи на сайте «Ящик Пандоры», рубрика «Свобода слова».

1. В оригинале Острожской библии нет Израиля.

2. Библейские имена в России.

3. «Неиудейская война» Иосифа Флавия.

4. Славяне и Слава Господня в Острожской библии.

5. Как Гостяту и Северяту превращали в «иудохазарский каганат».

6. «Светильник» в Острожской Библии.

7. «Слава Господня» как непобедимое оружие в Острожской Библии.

8. Европа и Азия (Исход).

9. Исход в Острожской Библии. Безжалостный и беспощадный.

10. «Золотое Руно». ( О Ясоне и Медее).

11. Герои греческих мифов-реальные великие исторические личности.

12. Библейский Исход в Мифах Древней Греции.

13. Трагедия Древнего Урала. Зороастр.

14. Город Самара и Древний Вавилон.

15. Восстание Магов и смерть Аса. Древний Урал. (Кир, Крёз в «Истории» Геродота)

16. Алтай, «Три Мага» и Урал. Скорпион для Великого Кира.(Смерть Кира).

17. «Фороней» в мифах Древней Греции и …город Воронеж.

18. Верные спутники Ориона-Лебедь, Ворон, Собаки, Лиса и города

Лебедянь, Воронеж, Нововоронеж, Лиски. Гора Белуха на карте 1590 года.

19. Царевна Лебедь и Крест. Созвездие Близнецы и города Ярославль и Кострома. Русские.

20. Александр Македонский и Созвездие Стрелец. Геркулесовы Столпы.

21. Русский Медведь и Сибирь. Созвездия Большая и Малая Медведица. Кто убил Великого Кира.

22. Куда пропал «величайший» праздник «избиение магов» в Истории Геродота. Его празднование в Европе и России.

23. Звёзды Геродота. Группа Крёза на звёздном атласе. Звезда магов. Часть 1.

24. Звёзды Геродота. Группа созвездий Ориона-Великого Кира. Часть 2.

Атлас звёздного неба как самый правдивый артефакт. Михаил Архангел.

25. Звёзды Геродота. Группа созвездий Орфея на звёздном атласе. Часть 3.

Чёрный Лебедь и Чёрная Корона.

26. Города Сибири и Урала на древнегреческой карте 6 века. Кемерово-святилище Химеры.

27. Исход из Сибирского Египта. Часть1. Путь в «Египет». (Путь предков троянцев в Сибирский Египет)

28. Исход из Сибирского Египта. Часть 2. «Троянцы» уходят из «Сибирского Египта». Город Златоуст и город Мармора.

29. Исход из Сибирского Египта. Часть 3. Война «Троянцев» за Новый «Египет». Путь к Волге.

30. Исход из Сибирского Египта. Часть 4. Война «Троянцев» за Русскую Равнину. Смерть вождя. Чаша Грааля.

31. Кто они 24 ангела на Исаакиевском соборе. Часть 1. Архангелы. «Царю Царствующих».

32. Кто они 24 ангела на Исаакиевском соборе. Часть 2. Ангелы и Музы Древней Греции.

33. Падшие Ангелы. Восстание элит.

34. Апокалипсис «всея Руси» уже был. «Откровение» Иоанна Богослова. Часть 1. Пророчество 7 церквям.

35. Апокалипсис «всея Руси» уже был. «Откровение» Иоанна Богослова. Часть 2. Трагедия Денницы.

36. В оригинале Острожской библии нет Израиля. Дополненное издание от 14.12.2018.

37. Лев, Медведь, Барс, Дракон в Книге пророка Даниила. Символы Казани Барс и Дракон.

38. Великое опустошение в Книге пророка Иеремии. Сербы и «Истребители народов» Лев, Волк, Барс. 28.01.2019г.

39. Адские машины в Книге пророка Иезекии. Месть 7-ми Ангелов. От 13.02.2019г.

40. Найти Иерусалим. Иерусалим в Книге пророка Иезекии и город Саратов.

41.Навуходоносор и Архангел Иегудиил. От 27.04.2019г.

42.Мадабская карта. Библейские города находятся в «РОСДАНЕ», а не в Израиле. От 16.06.2019г. (Продолжение темы о сибирских городах на древнегреческой карте, п. 26)

43. «Небесные корабли» Архангелов и города Орёл, Воронеж, Курск, Скопин, Гусь Железный и т.д. «Чёрный Ворон» Михаила Архангела. От 06.07.2019г.

44. Михаил Архангел и Иисус Навин. Три сына Вождя. От 15.07.2019

45. Михаил Архангел и его война в библии. Часть 1. Галгал-Иерихон-Гай-Иерусалим

От 14. 08. 2019

46. Михаил Архангел и его война на Русской равнине. Часть 2. Гаваон и др. библейские города. Смерть 5 царей. От 15. 08. 2019

47. Михаил Архангел. Конец войны. Часть 3. Города Муром, Нижний Новгород, Арзамас и др. От 01. 09. 2019.

48. Падшие Ангелы в Мифах Древней Греции. Марс и Красный Дракон. От 13. 09. 2019

49. Руины Рязани на карте Московии 1706 г. Город Рязань и библейский город Ресен. От 7. 10. 2019.

50. Киев не мать городов русских. От 16. 10. 2019.

51. Троян, Ярило и Георгий Победоносец как персонажи русской истории. От 29. 10. 2019.

52. О «документальном» фильме «Рюриковичи» 2019 г. От 7. 11. 2019. Тонких Г.Л.

53. Синеус и Трувор. Кто сказал, что это мифические герои. Города Изборск, Псков, Новгород Северский. От 19. 11. 2019.

54. Смерть Олега Вещего. Где его могила. Город Череповец и Лобное место. От 25. 11. 2019.

55. Олег Вещий последний Герой Древности. Орвар Одд. Город Углич. Библейский порт Тир и город Константинополь. От 18. 12. 2019.

56. «Один» мятежный Демон древних славян. От 04. 01. 2020 г.

57. Асгард земля «Одина». Северный Казахстан. От 26. 01. 2020.

58. Российские города на древней Мадабской карте. Царство Крёза «Лидия» в Пермском крае. Тор, Тюр и Туркестан. От 02. 04. 2020. (О хронологии)

59. Рязанский Армагеддон. Древнее царство Рязанское. Версия. От 23. 04. 2020. (Продолжение «Руины Рязани…» п. 49).

60. Мервино и Мурмино в Рязанской области. От 09. 05. 2020.

61. Архангел Иеремиил и город Вятка. От 17. 05. 2020.

62. «Библейские» земли Нагорная, Низовская, Полуденная на карте Московии 1706 г. От 19. 05. 2020.

63. Архангел Уриил и город Архангельск. От 04. 06. 2020.

64. Странности древней истории Грузии. Древние названия России. (Грузия) ( Этруски) От 15. 07. 2020.

65. Странности древней истории Грузии. Часть 2. Армази. Русские надписи на артефактах в Армази. От 1. 08. 2020 г.

66. Архангел Михаил. «И пасть, опалённый звездой по имени Солнце». От 02. 09. 2020 г.

67. Геракл и Русское отечество. Петербург и библейский город Нево. От 29. 10. 2020 г.

68. «Сибирский Египет» на старой карте мира. 12 библейских родов в мифах Древней Греции. Казаки и греческие Атаманты. От 23. 01. 2021 г.

69. Химера, Геката и Афина Паллада. Воинственный клич Афины Паллады. От 10. 02. 2021 г.

70. Библейскую «Долину Сеннаарскую» и Ноев Ковчег ищите в России. От 22. 02. 2021 г.

71. Фракийский царь Рес, «Ресеи» и Русы. Город Рязань От 18. 03. 2021 г.

72. Гог и Магог покровители Лондона. Как Росомаха «сожрала» Гога. От 08. 04. 2021 г.

73. Назарет библейский на карте Московии 1706 г. в Пермском крае. «Невезучая» птица Гамаюн и алмаз Кохинор. Сыктывкар и Ужга. От 17. 04. 2021 г. Тонких Г.Л.

**Карта в хорошем разрешении находится на сайте Михаила Волка и называется Карта Даниэля Келлера и Герарда Меркатора 1590 г. (7522г от сотворения мира в Звёздном Храме).