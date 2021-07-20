Кажется, «рай» это что-то сказочное и связано с небесами. Там Рай. Самое удивительное, что в хрониках (библии и мифах) Рай находился на ЗЕМЛЕ. В Ветхом Завете указано конкретное место Рая. Ветхий завет это дохристианская –«языческая» история, описывающая возникновение человечества из Рая. Естественно Ветхий Завет должен отразить и место возникновения этого Рая.

Было предположено, что Ветхий Завет, а также История Геродота и Мифы Древней Греции описывают самое выдающееся событие в мировой истории- Исход северных и Восточных «белых» народов на Запад через Урал из-за произошедшей там природной катастрофы (похолодания и провала земли на Тихом океане). Это были народы Северной России и Дальневосточной России (Чукотка), а не народ Израиля, которые якобы пошли в Исход из Африканского Нила на север в Палестину. В Ветхом Завете Исход народов был на «Запад Солнца», а не на север. Восточные и северные народы Исхода возвратились к своим соплеменникам- родственникам в центр материка Евразия (Урал). Здесь они были «своими» и здесь был организован тройственный союз народов, который был потом разрушен в результате заговора элиты (восстания Магов).

В библии изложена история предков народов России и борьба за власть среди сложившихся элит в центре России (Урал). Там, откуда они пришли (Чукотка и Магаданский край), и остался первый «потерянный» Рай (Зевса и Посейдона), называвшийся по-славянски Ирий. «Се Ирий»-«Сирия».

Приметы Рая.

Как выяснилось из источников (см. Рай. Часть 2)- Ветхого Завета, Греческих Мифов, Славянских мифов о райских птицах Гамаюн, Сирин и Алконост, указатели места нахождения Рая были такие.

1.Главный указатель Рая это остров Макарийский. «О птице гамаюн сказано, что она вместе с птицами феникс и харадр (белая птица, предсказывающая смерть или выздоровление больного) прилетает на мифический остров МАКАРИЙСКИЙ в ВОСТОЧНОМ море, откуда недалеко до Рая» . Здесь ясно сказано, что Макарийский остров и Рай находятся рядом на Восточном море. Надо найти Макарийский остров и тогда можно найти и Рай. Рай западнее Макарийского острова. Восточными морями до сих пор названы Восточно-Сибирской море в Ледовитом океане, Японское («Восточное») и Жёлтое (Восточное) в Тихом океане. «Восточное» море это Тихий океан.

2. Рай и Макарийский остров находились на Дальнем Востоке, где всходит Солнце и начинается Заря.

3. Гамаюны находились на Макарийском Острове. «Гамаюн…прилетает на мифический остров МАКАРИЙСКИЙ». «Остров Макарийский, первый под самым востоком солнца , близ блаженного рая» . Сначало на Востоке ПЕРВЫМ расположен Макарийский остров, а за ним недалеко Рай. Какой же это «мифический» остров, если указано его конкретное местонахождение.

4. У СЛАВЯН Рай находился на острове Буян. ОСТРОВ омывался с одной стороны ОКЕАНОМ, а с другой стороны РЕКОЙ («рекой-океаном»). «В старинной «Книге, глаголемой Козмография» на карте изображена КРУГЛАЯ РАВНИНА земли, омываемая со всех сторон РЕКОЮ-океаном. На восточной стороне означен «остров Макарийский, первый под самым востоком солнца , близ блаженного рая».

5. Восточнее «библейского» Рая находилась некая земля Нод (Наiдъ), куда был изгнан Каин из Рая. То есть земля Наи в Идифе.

Быт. 4:16 "И изыде Каiнъ отъ лица Божiя и вселися въ землю Наiдъ прямо Едема." Направления «восток» в этой фразе нет. На карте Келлера 1590 г. земля Наи конкретно показана восточнее устья реки Колымы (см. приложенную карту Келлера в красном прямоугольнике).

6. Из Рая (библейского) вытекала река для орошения Рая, которая разделялась на 4 реки Фисон, Гихон-Геон, Хиддекель (Тигр). Они протекают пред Ассирией, то есть 3 реки находятся в «Сирии» ( Се Ирий). А вот 4-река Евфрат находится в Ассирии (Аса Се Ирий). Странно, что нет названия реки, находящейся непосредственно в Раю, которая потом разветвлялась на 4 реки. По смыслу она должна называться Райской-Ра или Ирий или Се Ирий. Это река Лета в Элизиуме-рае эллин.

7. Там в районе Рая (библейского) расположены следующие регионы Хавил, Куш, Сирия, Ассирия. В Хавиле много золота.

(Имя одной реки Фисон: она обтекает всю землю Хавила, ту, где ЗОЛОТО. Гихон [Геон]: она обтекает всю землю Куш. Хиддекель [ Тигр ]: она протекает ПРЕД АССИРИЕЙ. Евфрат протекал в Ассирии).

8. Там, где река Фисон и земля Хавила, располагались месторождения камня «оникса», золота «хорошего» и «бдолах», бдолах переводится со старофранцузского, как «кристал». Этот важный ориентир даёт нам автор библии.

9. Там в раю находился сакральный Центр Мира-древо Жизни. Там взращивали «человека».

Если Исход народов был с Востока через Урал на Запад Солнца, и последующим расселением сначала на Урале, Алтае и на Русской Равнине, то с точки зрения жителя центральной России место Рая должно быть на самом дальнем Востоке - там всходит Солнце на Восходе (Востоке). Там Макарийский остров Гамаюнов, «куда Макар телят не гонял». Рай и Макарийский остров омываются океаном. То есть Рай находится в районе от реки Колымы до оконечности Чукотки на побережье Тихого океана. Это Дальний Восток.

Поэтому стоит присмотреться подробнее к Чукотке и Магаданскому краю. Ведь там должен находиться Рай.

Следует заметить, когда Адам и Ева были выселены из Рая, их одели в кожаные одежды. Совсем не жарко было за переделами Рая.

В поисках Рая обратимся к старым картам, в частности к карте Келлера 1590 г.

Катастрофа на Чукотке и в Магаданском крае

Рассмотрим земли Чукотки на современной карте и на карте Келлера 1590 г. На карте Келлера 1590 г. показана земля до нижеописанной катастрофы и на ней будем искать Рай. Чёрный контур -современное очертание берега Тихого океана.

-Сразу обращает на себя внимание, что на карте Келлера НЕТ четырёх морей: Берингово с Анадырским заливом, Охотского, Японского (Восточного), Жёлтого морей. На их месте находится густо заселённая земля под руководством «Великого Хама», чьими предками были смешаный род ДВУХ родов: «благородного» пресвитера Иоанна и Уиная (Гамаюна, у них нос с горбинкой-«орлиный» профиль). Вместо современных 3-х морей (Охотское, Японское, Жёлтое) на карте Келлера имеется только одно УиНайское море, называемое также Манги (Тихий океан).

-Современный пролив между Чукоткой и Аляской- Берингов пролив сохранился до сего времени и он назван на карте Келлера пролив «Анниан». Здесь явно связаны два имени Анниан и ИоАннн. ИоАнн превратилось в Ивана и имя явно расшифровывается как «Лунный Анн», так как Ио по-эллински (гречески) значит Луна, а Анна значит «мать». Анна указывает на «материнские» земли» зарождения человечества. Расшифровка многих имён проявляется в древнегреческих мифах и славянском-русском языке. Например, фамилия Ионов-значит Лунный в переводе с эллинского.

-На современной карте видно, что от Чукотки «отвалился» и затонул огромный выступающий остров-оконечность Чукотки. На этом «куске» находилось Белое озеро (Цианганор), которое исчезло в пучине Тихого океана. От него остался Остров Святого Лаврентия и полуостров Камчатка. Там образовалось Берингово море.

-Также обращает на себя внимание, что «отвалилась» и затонула вся северная оконечность

Чукотки прямо по границе кладбища кумиров-императоров по руслу реки Тартар (там нарисованы пирамиды). Ушли под воду и скульптуры двух «Трубачей» (статуя Либера (Диониса) и Геркулеса). Там возникло Восточно-Сибирское море и Чукотское море.

Где находился Макарийский остров.

Как оказалось, у Гамаюнов (племя Посейдона, произошедшее от Скамандра-Андрея) была своя отдельная ставка на Макарийском острове. Как ни странно, но Гамаюнов остров (Макарийский остров), определяется на карте Келлера 1590 г однозначно. На карте, действительно, на самой оконечности Востока-Чукотки, виден Остров, который с одной стороны омывается Тихим океаном, а с другой стороны большой рекой Кутиарис. И он действительно принадлежит Гамаюну (ХамЮнг), так как он на карте так и называется«Унг». Причём пояснено надписью на карте, что «Монгул Унг, а по нашему Магог Гог». То есть Гамаюн и есть Монгул Унг =Магог Гог.

Гамаюн расшифровывается как Хам Унг.

Как было выяснено, это род Унга от Скамандра-Андрея-Посейдона. Скамандр-Андрей-Посейдон был вторым пришельцем в эти земли Чукотки после Теуса-Зевса-родоначальника троянцев. Они (Унги-Юнги) мореходы, поэтому их край на побережье океана и у них Андреевский флаг буквой «Х» (Херувим).

Как выше замечено, эта земля по большей части омывается Тихим океаном, а с запада очень длинной рекой Кутиарис (Cutiaris). Это действительно самая дальняя Восточная земля и вполне соответствует описанию Гамаюнова острова. На этой реке два крупных города, первый Закабир (Zacabir), в котором находится Замок УиХама. Его и сейчас можно найти, ведь эта земля не утонула. Второй город ближе к океану Тендук (Tenduc). Сама область называется Тендук.

А теперь посмотрим на это место на современной карте. Видно, что на месте нижней части реки Кутиарис на современной карте образовался Анадырский залив, образно говоря «дыра». Вся нижняя часть реки утонула в океане, ушла в «дыру». Тогда река Кутиарис -это оставшаяся неутонувшая верхняя часть реки Кутиарис –современная река Анадырь. Тогда с городом Закабир совпадает город Усть Белая, а с городом Тендук город Анадырь. Замок УиХама должен находиться в городе Усть Белая или рядом в районе села Снежное.

«Усть-Белая — разновремённый могильник, находится на вершине Усть-Бельской сопки. Памятник смешанный, сочетает в себе остатки нескольких культурно-исторических этапов, состоит из 15 низких и плоских курганов диаметром 3-12 м и −3-х ям» (Википедия). Там было найдено бронзовое шило.

К сожалению никаких остатков Замка УиХама там не обнаружено. Но следы древней жизни всё- таки остались в виде курганов. А развалины замка надо найти, как доказательство верности карты Келлера.

Возможно, при потопе на Чукотке спаслась часть «гамаюнов» и славян, переплыв Берингов пролив и обосновавшись на Аляске и в Канаде, так как там появляется говорящее само за себя название самой крупной реки Канады Маккензи, схожее с названием острова Макарийский –ставки Гамаюнов. Хотя официально название реки считается названо фамилией её первооткрывателя Макензи. Интересно, что берёт она начало из большого озера Slave, которое перевели как Невольничье озеро, то есть «рабское». Явно «Славянское» (Slave) озеро, славяне называли себя «Рабами Божьими». Значит туда давным-давно пришли «славяне», и обжили будущую Канаду. Там до сих пор остались названия славянские, например селение Форт Провиденс (Провидение).

ИТАК. Остров Макарийский Гамаюнов-Посейдонов находился на оконечности Чукотки прямо возле Берингова пролива. Они мореходы с Андреевским флагом. Их символ-Херувим (Х) на флаге. Возможно сохранившиеся острова Диомида-«Стопы Диомида» (острова Крузенштерна и Ратманова) остатки обвалившегося в океан острого выступа Чукотки с «Белым Озером» (они в красном кружке на карте). Эти острова действительно похожи на стопы ног. Часть племён «Посейдонов» и «Зевсовых» обосновалась на Аляске и в Канаде на реке Маккензи.

На современной карте в Анадыре даже сохранился топоним Рая. Это река СеРая, которая впадает в Анадырский залив, и там находится город Анадырь.

Имя Макар должно значит что-то важное, может имя родоначальника племени. В греческих мифах есть имя одного из 4-х братьев Форонеев (Воронеев)- Карей. Имя их матери МА. Поэтому они МаКареи (автор). Может их вождём был Карей. В библии есть подобный персонаж Корей (см. ниже). А в греческих мифах-Икар.

Замок УиХама должен находиться в городе Усть Белая или в его районе- село Снежное в Чукотском округе севернее Камчатки. Если он будет найден, то карта Келлера 1590 г. не выдумка.

Меч обращающийся.

«У Сада Едемского находится «Херувим» и «пламенный МЕЧ обращающийся», чтобы ОХРАНЯТЬ путь к «дереву жизни». Может просто совпадение, но бухта в «Гамаюнском Острове» названа Мечигменский залив и там же находится город с названием Мечигмен. Там озеро Ионии (Луны). «Херувим» обычно означал «небесную колесницу» или его Возничего-управляющего этой колесницей. Там должен быть и Херувим. И он там действительно есть. Прямо рядышком с Мечигменской бухтой (севернее) он и стоит. Это посёлок Лаврентия и залив Святого Лаврентия, а на самом краю Востока тоже есть остров святого Лаврентия. Он должен быть Херувимом. Почему его можно отождествить с Херувимом? Об этом ниже.

Остров Святого Лаврентия. Лаврентий-это Лай

Как оказалось, судя по карте Келлера, от Гамаюнова Острова (Макарийского) на Чукотке остался остров Святого Лаврентия. И назван он так неспроста. Считается в честь христианского мученика Святого Лаврентия, которого живьём поджарили на решётке. «Витус Беринг первым из европейцев посетил остров в субботу 10 августа по старому стилю, или 21 августа по новому стилю 1728 года и назвал остров именем Святого Лаврентия, память которого отмечалась в этот день».

На побережье Чукотского полуострова тоже есть имя Св. Лаврентия рядом с Мечигменской бухтой. Это залив Святого Лаврентия и посёлок Лаврентия (Атлас СССР 1969 г.). Тогда почему эту бухту назвали Лаврентией?

Производное слово, от которого образовалась данное имя, имеет следующее написание — Laurentius.

Имя Лаура тоже от этого имени (Лай Ура).

Как оказалось, названые в честь Лавра монастыри, были мужскими поселениями, которые жили своим частным хозяйством, но работали и на общину («социализм»). Сейчас так называется Троице Сергиевская Лавра.

Но была ещё другая организация жизни-Киновии, по правилам которых живут современные церкви и монастыри. Там труд был только на общину («коммуна»).

«В IV—VI веках в Палестине лаврами именовались крупные монастыри, в которых сохранялась самостоятельная жизнь насельников (самостоятельное зарабатывание денег, ремесленничество) при наличии совместного устройства общих потребностей (организация богослужений, устройство стены от нападений кочевников-бедуинов). Такая форма устройства отличала лавры от киновий, где главным принципом было «общежитейное» устройство, подразумевавшее совместную собственность, общее распределение труда и благ. Позже лаврами назывались исторически и духовно значимые монастыри, независимо от формы жительства (киновия или идиоритм)».

Кино (собака) так звали самую великую колдунью Гекату (Грейвс), так как она разводила породы собак. Собака на эллинском-кино. Значит, у Кино было другое устройство общежития («коммуна»), а у Лаврентия с частными хозяйствами.

Интересное совпадение получается. Есть такое созвездие Возничий. Это Колесничий ИоЛай (версия автора), самый верный союзник троянцев. Он на небе изображён с Козой, сидящей у него на спине, то есть Коза Амалфея под его защитой. Он её покровитель. Коза Амалфея это тотем жрицы Ио-Гекаты-Луны. Возничим он назван, как умеющий управлять небесной колесницей, на спине которой летала на далёкие расстояния Геката. ИоЛай всегда покровительствовал троянцам и в старости приютил гонимых детей троянцев Геракла (Зевса) у себя.

ИТАК. Вот вам и МЕЧ (Мечигменская бухта) и рядом расположенный ХЕРУВИМ-небесная колесница ИоЛая-ЛАВРЕНТИЯ (Залив Св. Лаврентия, посёлок Лаврентия, остров Святого Лаврентия). Как сказано в славянских легендах «у Сада Едемского находится «Херувим» и «пламенный МЕЧ обращающийся». Значит за мечом и херувимом на западе расположен Сад Эдемский (Рай). Действительно он тут рядом с «Гамаюновым» Макарийским Островом. Как выше указано- западнее Гамаюнова Рая находился Славянский рай «остров Буян». Значит, на острове Св. Лаврентия должна находиться «Небесная колесница»-Херувим (аэродром).

Херувим защитник восточных границ Рая по линии от залива Лаврентия до острова св. Лаврентия.

Лавры были организованы по образу и подобию общинного устройства общества греческого царства ИоЛая и названы его именем Лаврами. Его однофамилец МенеЛай был царём Спарты. Может это было общественное устройство Спарты (Лавры). Само имя ИоЛай значит Лунный Лай. Для него не было проблемы слетать на край земли на своём Херувиме.

Неужели от Макарийского Острова не осталось ни одного топонима. На современной карте это место называется Коряки (Алюторы) на севере Камчатки. Можно с большим натягом считать что МаКарийцы названы от Коряков. Коряками жителей Камчатки назвали казаки. Сами коряки не могут объяснить своё самоназвание.

Так чьё имя в названии Макарийского острова. В мифах Древней Греции есть такой персонаж Карей.

И в библии есть почти идентичный персонаж- Корей. «Коре́й (или Ко́рах; ивр. ‏קֹרַח‏‎) — персонаж книги Чисел (Чис. 16:1-40) из колена левитов, правнук Левия; один из руководителей неудавшегося бунта против Аарона и Моисея». Он был казнён вместе с семьёй. Это очень знатный вождь, по праву знатности он хотел часть власти. Вот тут и имя Коряк проявилось-оказалось это библейский вождь Корах. Вполне вероятно Карей и Корей один и тот же персонаж. Карей в греческих мифах был один из 4 братьев Форонеев (Воронеев). Макарийский остров был его вотчиной и назывался его именем Карей-Корей с приставкой Ма. Так стали называть себя современный народ коряки по древнему названию острова. Значит, казаки знали, что эта земля когда-то была «МаКарийским островом», назвав так коряков. У коряков священной птицей считается Ворон, хотя вороны там не водятся. Не от братьев ли Воронеев (род «Атамантов» в Древней Греции) их поклонение этой птице.

Остров Св. Лаврентия вместе с Аляской был продан американцам за 5 долларов за 1кв км (за 7,2 миллиона долларов золотом). Подписание договора продажи Аляски состоялось 30 марта 1867 года в Вашингтоне с одобрения царя России Александра 2.

РАЙ СЛАВЯН. ОСТРОВ БУЯН.

Из славянских легенд становится известно, что если двигаться на запад от Гамаюнова Макарийского острова, попадёшь в рай Славян-остров Буян.

Смотрим на карту Келлера и двигаемся на запад от Макарийского острова и Тихого океана. И вот перед нами совсем недалеко действительно появляется Остров-огромная земля с трёх сторон омываемая незамкнутым кольцом огромной рекой (синее кольцо на карте заштрихованное), а с южной стороны омываемая Тихим океаном. От этой кольцевой реки отходят по сторонам света, как в библии, 4 реки (голубые отростки на карте).

Это Рай райской птицы Алконост (род Зевса называется Алкеи) и её подруги райской птицы Сирин-создательницы Рая-«Ирия». На славянском Рай-это Ирий, то есть славянский рай называется «Сирия» и птица Ирия-Рая тоже зовётся Сирин.

Как раз по руслу этой кольцевой райской реки провалилась земля и там образовалось Охотское море. Может по центру Охотского моря раньше и стоял оставшийся Остров в океане, который потом затонул окончательно. Поэтому в народных легендах Остров Буян омывался морем- океаном. Вот рельеф дна. И там к сожалению по центру провал.

Эта «кольцевая» река претендует на знаменитую реку Рая Зевса. В центре этого водного кольца и располагался славянский Рай (Буян). «Кольцевая» река и Тихий океан на юге действительно превращали его в Остров. Рай орошался рекой. Действительно, по центру кольца находятся 2 реки. Правая река вливается сначала в большое озеро а потом в какое-то неназваное озеро-болото расположенное прямо на «кольцевой» реке, а потом в «кольцевую реку. Центральная река Рая по смыслу должна называться СеРай-Серая-Ра. Но у неё нет названия, но зато есть название одного из трёх расположенных на этой реке городов, это город Серра (Serra). Он в центре.

Напротив него на другом берегу город Гинду (Gindu) Названия другого города в истоке Гиндагу (Gindagu). На большом озере располагается город Achbaluch-Ахбалух и в устье город Гуенгангу (Guengangu)

Название этого «Райского» региона тоже очень интересное Cathay (Катя-Кафау). Регион «Кати»-Рай полностью погрузился в Охотское море. Оказывается, эвенки называют это море Окат. «Охотское море названо по имени реки Охота, которое в свою очередь происходит от эвенск. окат — «река» (википедия). Предки эвенков ещё помнили, что здесь была земля «Окат»-«Кати».

Так звали жрицу Гекату-Луну (Архангела Гавриила).

ИТАК. Этот «Катин» Рай (Зевсов) Остров Буян утонул полностью прямо по контуру «кольцевой» реки, он теперь находится прямо в центре Охотского моря. Там впадина Дерюгина. От Рая осталась только его правая часть- полуостров Камчатка (см. сиреневый контур на карте), а от центра Рая даже маленького островка не осталось. Хотя в славянских мифах там остался «Бел-горюч камень Алатырь». На северной границе обвала остались три города Канглу, Кианглу, КаструТаигин. Город Канглу совпадает с городом Магадан. А Кианглу совпадает с городом Охотск.

Камчатка. Здесь начинается Россия.

Название Камчатка никто не может обьяснить, даже местные коряки. Там же находится река Камчатка. Это длинная река, протекающая через всю длинную Камчатку посередине. На карте Келлера 1590 г. это была земля Великого Хама (Кама). Может по древнему титулу «Великого Кама» Камчатка так и была названа. А что значит слово «Чатка», неизвестно. Если следовать версии первичности славянского языка, то «чатка» может означать «шаткая». Действительно Камчатку трясёт постоянно, там много вулканов. Кам Шатка.

РАЙСКИЕ РЕКИ.

Первая река Фисон

Посмотрим, совпадают ли остальные приметы библейского Рая. В частности наличие околорайских рек. Из Рая вытекала река для орошения Рая (синее полукольцо), которая разделялась на 4 реки Фисон, Гихон-Геон, Хиддекель (Тигр). Они протекают пред Ассирией, то есть 3 реки находятся в «Сирии». 4-я река Евфрат в Ассирии.

Рассмотрим первую райскую реку Фисон. Как выше сказано, за пределами Рая появляется река Фисон, она обтекает землю Хавила, где золото хорошее. На карте Келлера приток «Райской» реки №1 (см. карту) совпадает с рекой Пулисанга или Пушанга (Pulisanga или Puhsanga), а область, которую она обтекает названа Камбалу «Cambalv». Там написано, что здесь в горах «Идиф» (бывшее «Семантини»), « злато в изобилии».

Город в её истоке называется Сандри (Sandri) ( Андрей), а город в месте впадения в «кольцевую реку, называется Каиду (см. ниже Троя). Сандро на грузинском значит Александр. Андрей и был АлексАндром-Парисом, но уже смешанный с родом Алекса (Ахиллеса-Навуходоносора, автор). Этот род был союзником троянцев (Зевса) в троянской войне.

Эта область (библейская Хавила) на карте Келлера названа «Cambalv»-Камбалу-Хамбалу.

Здесь СОВПАДЕНИЕ в наличии «хорошего золота» именно в в районе «Cambalv» на карте Келлера. Про золото прямо написано на карте текстом. И такое же изобилие золота имелось в библейской области Хавила на реке Фисон. Будем пока предварительно считать, что библейская река Фисон и река Пулисанга одна и таже река, так как и там и там есть злато в изобилие. Там же должно быть месторождение оникса и «бдолах».

Посмотрим эту местность на современной карте. У перешейка Камчатки имеется слева Пенжинская область, а справа Корякский край. Как оказалось, на современной карте месторождений золота и серебра на Камчатке в изобилии, есть рассыпное золото. Такое же изобилие золота в Корякском крае и Пенжинской обл. Сведений о месторождении оникса не найдено, но минералы-аметисты здесь есть. Но, в Википедии однозначно указано, что именно на Камчатке, Чукотке и Приморском крае (Амур) имеются месторождения оникса. Так что есть и второе совпадение в наличии здесь камня оникса. Автор библии неспроста нам указывает ориентир-золото, оникс и бдолах. Жаль, что никто не знает, что такое «бдолах», которое тоже является яркой приметой этого райского места. Бдолах похож на кориандровое семя и в тоже время это кристалл, но не камень. Может это алмаз. Алмазы тоже есть на Камчатке. Месторождение алмазов найдено прямо на вулкане.

Оникс

Почему-то другое самоназвание коряков Камчатки Алюторы. Почти что Алатырь. Как и название Олюторского кряжа и Олюторского залива на Камчатке. Может всё-таки там был «бел-горюч камень Алатырь» на Олюторском хребте.

Итак. Река Пушанга (Pulisanga или Puhsanga) на карте Келлера 1590 г. вполне может претендовать на реку Фисон (Писон), там есть золото, оникс, как указано в библии.

На современной карте эта местность соответствует реке Пенжина. В области Пенжина находится гора Серая (Атлас СССР 1969 г.). Эта библейская земля Хавила. На карте Келлера она названа Камбалу«Cambalv».

Эта библейская земла «Хавила» не утонула и осталась на современной карте (Пенжинская область) на севере полуострова Камчатка.

Тут даже частично совпали названия Хамбалу и Хавила. А также река Фисон (Писон) и Пушанга. Это современная река Пенжина.

Троя №1

Название земли Хавила, можно прочитать как земля АваИла, то есть земля Ила. Ил был царём первой Трои. Троя названа в честь его предка Троя-Трета-Третьего-первопредка троянцев (рода Зевса-Теуса первого поселенца в этом Сибирском Египте). Здесь должна быть Троя№1 Ила.

Посмотрите на место впадения реки Пулисанга (Пушанга) в реку Кафау (Катю). В этом месте сходятся ТРИ реки и стоят ТРИ города. Ранее в статье «Золотое Руно» было предположено, что в месте впадения реки Пулисанга в реку Короморан, где находятся кучно три города располагалась Троя№1 (Египетская сибирская), которую построил Ил. Она недалеко от океана. Это и был Илион№1 (Троя). Средний город назван Кафау-Катя (Cathay), он самый большой с мостом через реку Кафау. Перейдя этот мост против часовой стрелки, попадаешь в город Гоуза («Gouza», рядом другое стёртое название нечитаемое). Третий город называется Каиду (Caidu).

Посмотрим на современную карту. Видно, что эта Троя утонула. Остался предположительно только Катау. Сейчас на месте Катау (Cathay) расположен город Корф у перешейка Камчатки в заливе Корфа рядом с Олюторским заливом. Селение Корф и залив Корфа названо в честь первопроходца и губернатора этого места барона Андрея Николаевича Корфа. Там угольные копи.

Вторая река Гихон (Геон) №2.

Попробуем найти вторую реку Гихон. Река Гихон обтекает всю землю Куш. Река должна быть за пределами Рая. Идём против часовой стрелке по краю «кольца» Рая. Смотрим на карту. На севере речного «кольца» рая видна река №2 без названия. Там расположен интересный город, названый Галатия Золотая (Galatia Salata).

Эта земля на предполагаемой реке «Гихон» на карте Келлера называется Эгригайя (Egrigaia). Так звали «Стражей»-Ангелов (Экгрегоры или Григорьи). На ней расположены следующие города Галатия Золотая, Кингуи, Пазанфу (в месте впадения в «кольцевую» райскую реку).

Эта Эгригайя должна быть библейской областью Куш.

ИТАК. На месте библейской реки №2 Гихон (Геон) на современной карте находится река Охота и город Охотск. Река Охота протекает между Кухтомким хребтом и Юдомским хребтом. Здесь обитали Стражи Рая. Они стерегли северную границу Рая (Буяна). Это библейская земля Куш. На карте Келлера это земля Эгригайя. На месте этих городов не найдено никаких посёлков.

Здесь частичное совпадение названий земли Кух и Куш.

Там, где разветвление реки на Делькю Охотскую и Охоту должен находиться город Кингуи (карта Келлера). На современной карте там ничего нет.

А город Галатия Золотая на карте Келлера находится в истоке реки Делькю Охотская. Но на современной карте там тоже нет ничего. Если бы он был найден, хоть какие-то развалины этого города Стражей, то это было бы ценным доказательством верности этой версии.

Город Охотск это город рождения Тихоокеанского флота. ВРАТА в Сибирскую землю со стороны Тихого океана (Ламского). Река сильно разливается. Это очень богатый на природу край. Здесь водятся соболя и чернобурые лисицы. Здесь поражает обилие красной рыбы, которая здесь нереститься. Она после нереста горами лежит на побережье.

«У «Ламского окияна» побывало уже несколько отрядов первопроходцев. В начале 1642 года к устью реки Охоты, пройдя через якутский Оймякон, полюс холода, вышел отряд казака Андрея Горелого, 18 русских и 20 якутов. Осенью 1645 года на берегах Охотского моря зазимовал отряд Василия Пояркова» (википедия). Они дали начало городу Охотск («Забытая история бывшего портового города Охотска» интернет). Основали его казаки.

«О славном прошлом Охотска напоминают лишь книги по истории и старинный герб города, утверждённый ещё царицей Екатериной II в 1790 году. На гербе Охотска красуются два скрещённых якоря и штандарт, как гласит старинный указ, «в знак того, что в сём городе находится Порт». Недалеко севернее его лежит «полюс Холода»-Оймякон.

Третья река Хиддекель (Тигр).

Найдём третью реку Хиддекель. Она протекает ПРЕД АССИРИЕЙ. Продолжим идти против часовой стрелке по порядку. Следующий «отросток» от «кольцевой» райской реки-река №3 без названия, предположительно называется Дангу, так как далее по руслу расположено огромное озеро Дангу. Там города Дарата и Конгу. Это строго западный «отросток», поворачивающий на юг. В истоке находятся города Кочи (Cochi) и Кукунранфу.

Может отсюда появилось название в России-высохшее озеро Данко (Дангу) и современный город Данко (Дарата) на Дону.

На карте Келлера предполагаемая библейская земля «предсирийская»-(перед Раем-Ирием) названа на карте Кергуих . Это должна быть библейская «предсирийская» земля.

ИТАК. На современной карте реке Хиддекель (Тигр) или Худиш эль соответствует река Уда и залив Удская губа. При впадении её в Охотское море стоит город Уда. Здесь даже топонимы похожи Уда и Худиш.

Вместо озера Дангу (карта Келлера) остатки какого-то болота на современной реке Зея. Там современный город Дамбука.

Посёлков на реке Уда не обнаружено. Кроме самого города Уда и одного посёлка Баладек.

Четвёртая река Евфрат она протекает в Ассирии.

Найдём четвёртую реку Евфрат. Само название с эллинского говорит за себя. Евр-восток. «Восточные врата» в Рай со стороны Тихого океана. Она следующая против часовой стрелке после реки №3. Это река №4. Она тоже на западе «центрального» Рая. Сюда райская птица Алконост иногда залетает (на Евфрат). На карте Келлера это река Чалу (Chalu), которая впадает в кольцевую райскую реку Короморан. Видно по фиолетовому контуру, что часть реки (Короморан») полностью затонула, но осталась река Чалу. Затонула и вся суша этой реки, остался только современный остров Сахалин. «Чалу» впадает в море как раз у острова Сахалин.

На современной карте реке Чалу соответствует знаменитая современная река Амур Приморского края. Она служит границей с Китаем. Амур впадает в море у острова Сахалин.

Это земля №4 названа в библии «Ассирийская». На карте Келлера она никак не названа, но автор карты Келлера в надписи называет этот регион Манги по названию моря Манги (Тихий океан). Южнее расположен регион Цинь (Сын). Цинь был присоединён к Великому Хаму в 1286 от Спасения.

Там имеются города с началом в слове Ак и Ас (город Асмелех, Асписия). Эти города на выходе в Тихий океан. Можно предположить, что Асы-мореходы. Они контролировали морское побережье и флот. Кто этот загадочный Ас, в честь которого стала называться «Асия». В мифах Древней Греции есть персонаж с имеем Ас- ИеАссон отец Ясона и сам Ясон(АиАссон). В Истории Геродота есть Великий Кир, который владел ВСЕЙ Асией. По предложенной версии Великий Кир это греческий Ясон-Ас.

Из истории Киева известен АсКольд, который был флотоводцем (автор).

Тут речной и морской край. В Тихом океане, как написано на карте, всегда стоял наготове флот Великого Хама на случай мятежа. Флот Аса.

ИТАК. Библейская река Евфрат (Чалу (Chalu)на карте Келлера) это река Амур Приморского края. По ней можно было попасть (приЧалить) прямо в Рай (славянский)(затонувший). Современный город Николаевск на Амуре соответствует городу Конигангуи (карта Келлера). Здесь был «Район» Аса.

В истоке «Евфрата» находится город Монру. Ему приблизительно соответствует город Благовещенск. Город лежит прямо на границе с Китаем.

Вот как был основан Благовещенск, ранее называвшийся Усть Зея.

«21 мая (2 июня) 1856 года на левый берег Амура неподалёку от устья Зеи прибыл военный отряд численностью около 500 солдат, которые занялись расчисткой территории, подготовкой её для размещения будущих переселенцев. Солдаты выкорчёвывали лес, готовили брёвна для построек, расчищалось место под огороды.

29 июня (11 июля) прибыла первая группа переселенцев в количестве 60 человек, собранная из забайкальских казаков. Руководил отрядом сотник М. Г. Травин[5].»

На юге реки «Евфрат» находится ещё один приток, впадающий в океан и в реку «Евфрат» (Амур). Ему на современной карте соответствует река Уссури. На ней стоит Владивосток. Хайшэньвай на китайском. Трудно определить какой город ему соответствует на карте Келлера, это может быть «Каим» (Caim)(Хаим).

Крупный морской порт Сингуй, про который написано, что там было тысячу мостов, затонул неподалёку от Владивостока в месте впадения Уссури в океан.

Смущает небольшая длина реки Амур на карте Келлера. На современной карте эта длинная река течёт по длинной границе с Китаем (Цинь на карте Келлера).

Заключение.

Становится понятным, почему в 17 веке в далёкие земли Чукотки, Колымы снаряжалось много опасных экспедиций из России и шло активное заселение Дальнего Востока.

Здесь был в недалёком прошлом «Сибирский Египет» «Яфета» (Яма), где жили предки народов России русских и славян до катастрофы. Экспедиции шли сюда с разведывательной целью. Это были их древние земли и им было интересно узнать, что уцелело от когда-то великого царства их предков, их РАЯ. Эти земли надо было изучить и «застолбить» заново. А нам говорят, Ермак покорял Сибирь. Нет, он возвращал Сибирь. Возвращены были Чукотка, Приморский край и Аляска. На Канаду уже, наверное, «мощи» не хватило. А заселяли эти земли «Рая» предки казаков, так как именно они принимали самое активное участие в заселении Дальнего Востока (Рая), возвращаясь в отеческую землю. А нам говорят, что там всегда жили только чукчи, коряки и якуты.

Закономерность или случайность

По предложенной версии на месте Охотского моря находился Рай-Остров Буян. От него остался Камчатский полуостров. Этот Рай (Остров Буян) предназначен для сторонников Зевса. Его основательница жрица Ио-Луна.

И что же мы видим по окружности этого бывшего Рая, двигаясь против часовой стрелки. Мы видим, как все названия связаны с троянцами Зевса (см. современную карту побережья Охотского моря).

1. С начала Рая мы видим Олюторский залив, Олюторский хребет, Олюторский полуостров и залив Корфа и село Корф на Камчатке. В заливе Корфа село Олюторка. Это предполагаемое место затонувшего Илиона №1. На Камчатке Олюторский называют алъуталъу, а чукчи элютэльын. Поэтому залив и река должен носить имя царя Илиона Ила. «Олю» может искажённое «Ил». Он должен быть посвящён Илье Пророку. Ил царь троянцев. Неспроста Зевс (первопредок троянцев Теус-Тевкр) восседает на Олимпе. Здесь топонимы подобны –«Олимп» и «ОлюТор». Эта земля связана с предком троянцев Илом. Но и «бел-горюч камень Алатырь» с похожим топонимом. Может Алатырь остался на Олюторском хребте.

2. Вторым по порядку мы видим село Усть- Пенжино, залив Пенжина, реку Пенжина. Но это же имя Александра (Париса)- МегаПент (Великая Пятиконечная Звезда). Он участник троянской войны на стороне троянцев.

3. Сразу рядом мы видим Гижигу и Гижигинскую Губу и там был когда-то крупный город Гижига. Село Кушка (в библии есть такая райская земля Куш) было переименовано в Гижигу. А ведь СОВПАЛО. Действительно, село Кушка-Гижига на карте Келлера оказалась в предполагаемой библейской земле Куш (см. карту Келлера с синими пометками, река №2). Сейчас современное село Гижига-Кушка в полном упадке. Как образно назвал её путешественник- «полная жо.. мира». Гижига находится рядом с «Мегапентом». Может Гижига был заместителем, соратником Мегапента-Париса. Кто это пока неясно. Может отец Париса Скамандр-Андрей. Или старший брат Париса Гектор. Официально «Название реки Гижига происходит от корякского «китигин», что означает заморозок, студеная позёмка». Может Куш связано с птицей Кукушкой. Ведь птица Алконост «высиживала яйца», взятые из моря и потом отдавала в бездетные семьи, как кукушка, для размножения племени Алкеев (Зевса). Кичигин-русская дворянская фамилия и названия нескольких селений в России.

4. Далее по порядку идёт, город Ола и река Ола и рядом стоящий город Магадан. Но, это же название племени фракийцев Эолов (вожди Реж и Рес) союзники троянцев. Эол на эллинском Ветер. Раньше они назывались по имени сына Ивана Елисы-Елисами. Что по-русски явно Лиса. Интересное совпадение, оказывается, фракийцы славились тем, что цепляли на себя Лисьи хвосты к поясу. Они были голубоглазые и светловолосые. Носили только длинные волосы. Эолы были магами-волхвами. Волшебная сила у них заключалась в волосах.

Там рядом с городом Ола находится Магадан на реке Магаданка-«столица Колымского края».

Город Магадан появился в 1929 году, и назван по имени реки Магаданка. Может здесь была древняя ставка «фракийского» жреца –главного великого (мега) колдуна Мага (Волхва)племени Эолов рядом с ставкой его Вождя Эолов (Елисы) в городе Ола. От рода Елисы пошли знаменитые союзники троянцев «фракийцы» Реж и Рес (Архангелы Рагуил и Разиил). Они оба погибли в Троянской войне.

5. Далее на побережье прямо по центру расположен город Оха, река Оха (Окат на местном языке). Но это же имя (Окат) самой могущественной колдуньи мира «Кати»-жрицы ГеКаты. Её именем названо всё Охотское море. На его месте находился созданный ею Рай.

6. Далее по порядку расположен город Уда, река Уда. Но, это тоже имя знаменитого военноначальника Худо (Гедеон), его сын Навуходоносор, который обеспечил победу троянцам во второй войне. Он служил ГеКате.

7. Далее по порядку идёт река Амур и стоящий там город Николаевск на Амуре. Здесь тоже скрыт какой-то важный персонаж союзника троянцев. Главных было 4.

Егорий Победоносец (ему посвящён город Уда),

Михаил Архангел,

Илья Пророк (Олюторский залив),

Николай Чудотворец

На реке Амур увековечен, вероятно, Николай Чудотворец.

Существовало три партии: Зевса (Алкеи), Посейдона (Гамаюны) и Аида (царство Идиф). Морская база Посейдона находилась на Макарийском острове на побережье Тихого океана. Он охранял Рай «Остров Буян» с востока.

Ныне этот рай погрузился в Охотское море.

Народы Зевса и Посейдона создали свой новый Рай на новом месте и назвали его СеРай-«Сериф» «древнегреческий», центр которого находился в городе «СеРай» (автор) на реке СеРая на границе между Московской и Владимирской областями. Сейчас это город Александровск на реке Серая. Последним её царём был Александр-Мегапент (Великая 5-ти конечная Звезда) новый царь Серифа, пришедший из «Сибирского Египта» (Дальний Восток России). Он из рода Андрея-Скамандра. Он верный союзник троянцам в Троянской войне. Этого Александра звали в греческих мифах Парисом (п. 78). Он из «партии» Посейдона.

Статьи на сайте «Ящик Пандоры», рубрики «Свобода слова» и «История».

1. В оригинале Острожской библии нет Израиля.

2. Библейские имена в России.

3. «Неиудейская война» Иосифа Флавия.

4. Славяне и Слава Господня в Острожской библии.

5. Как Гостяту и Северяту превращали в «иудохазарский каганат».

6. «Светильник» в Острожской Библии.

7. «Слава Господня» как непобедимое оружие в Острожской Библии.

8. Европа и Азия (Исход).

9. Исход в Острожской Библии. Безжалостный и беспощадный.

10. «Золотое Руно». ( О Ясоне и Медее).

11. Герои греческих мифов-реальные великие исторические личности.

12. Библейский Исход в Мифах Древней Греции.

13. Трагедия Древнего Урала. Зороастр.

14. Город Самара и Древний Вавилон.

15. Восстание Магов и смерть Аса. Древний Урал. (Кир, Крёз в «Истории» Геродота)

16. Алтай, «Три Мага» и Урал. Скорпион для Великого Кира.(Смерть Кира).

17. «Фороней» в мифах Древней Греции и …город Воронеж.

18. Верные спутники Ориона-Лебедь, Ворон, Собаки, Лиса и города

Лебедянь, Воронеж, Нововоронеж, Лиски. Гора Белуха на карте 1590 года.

19. Царевна Лебедь и Крест. Созвездие Близнецы и города Ярославль и Кострома. Русские.

20. Александр Македонский и Созвездие Стрелец. Геркулесовы Столпы.

21. Русский Медведь и Сибирь. Созвездия Большая и Малая Медведица. Кто убил Великого Кира.

22. Куда пропал «величайший» праздник «избиение магов» в Истории Геродота. Его празднование в Европе и России.

23. Звёзды Геродота. Группа Крёза на звёздном атласе. Звезда магов. Часть 1.

24. Звёзды Геродота. Группа созвездий Ориона-Великого Кира. Часть 2.

Атлас звёздного неба как самый правдивый артефакт. Михаил Архангел.

25. Звёзды Геродота. Группа созвездий Орфея на звёздном атласе. Часть 3.

Чёрный Лебедь и Чёрная Корона.

26. Города Сибири и Урала на древнегреческой карте 6 века. Кемерово-святилище Химеры.

27. Исход из Сибирского Египта. Часть1. Путь в «Египет». (Путь предков троянцев в Сибирский Египет)

28. Исход из Сибирского Египта. Часть 2. «Троянцы» уходят из «Сибирского Египта». Город Златоуст и город Мармора.

29. Исход из Сибирского Египта. Часть 3. Война «Троянцев» за Новый «Египет». Путь к Волге.

30. Исход из Сибирского Египта. Часть 4. Война «Троянцев» за Русскую Равнину. Смерть вождя. Чаша Грааля.

31. Кто они 24 ангела на Исаакиевском соборе. Часть 1. Архангелы. «Царю Царствующих».

32. Кто они 24 ангела на Исаакиевском соборе. Часть 2. Ангелы и Музы Древней Греции.

33. Падшие Ангелы. Восстание элит.

34. Апокалипсис «всея Руси» уже был. «Откровение» Иоанна Богослова. Часть 1. Пророчество 7 церквям.

35. Апокалипсис «всея Руси» уже был. «Откровение» Иоанна Богослова. Часть 2. Трагедия Денницы.

36. В оригинале Острожской библии нет Израиля. Дополненное издание от 14.12.2018.

37. Лев, Медведь, Барс, Дракон в Книге пророка Даниила. Символы Казани Барс и Дракон.

38. Великое опустошение в Книге пророка Иеремии. Сербы и «Истребители народов» Лев, Волк, Барс. 28.01.2019г.

39. Адские машины в Книге пророка Иезекии. Месть 7-ми Ангелов. От 13.02.2019г.

40. Найти Иерусалим. Иерусалим в Книге пророка Иезекии и город Саратов.

41.Навуходоносор и Архангел Иегудиил. От 27.04.2019г.

42.Мадабская карта. Библейские города находятся в «РОСДАНЕ», а не в Израиле. От 16.06.2019г. (Продолжение темы о сибирских городах на древнегреческой карте, п. 26)

43. «Небесные корабли» Архангелов и города Орёл, Воронеж, Курск, Скопин, Гусь Железный и т.д. «Чёрный Ворон» Михаила Архангела. От 06.07.2019г.

44. Михаил Архангел и Иисус Навин. Три сына Вождя. От 15.07.2019

45. Михаил Архангел и его война в библии. Часть 1. Галгал-Иерихон-Гай-Иерусалим

От 14. 08. 2019

46. Михаил Архангел и его война на Русской равнине. Часть 2. Гаваон и др. библейские города. Смерть 5 царей. От 15. 08. 2019

47. Михаил Архангел. Конец войны. Часть 3. Города Муром, Нижний Новгород, Арзамас и др. От 01. 09. 2019.

48. Падшие Ангелы в Мифах Древней Греции. Марс и Красный Дракон. От 13. 09. 2019

49. Руины Рязани на карте Московии 1706 г. Город Рязань и библейский город Ресен. От 7. 10. 2019.

50. Киев не мать городов русских. От 16. 10. 2019.

51. Троян, Ярило и Георгий Победоносец как персонажи русской истории. От 29. 10. 2019.

52. О «документальном» фильме «Рюриковичи» 2019 г. От 7. 11. 2019. Тонких Г.Л.

53. Синеус и Трувор. Кто сказал, что это мифические герои. Города Изборск, Псков, Новгород Северский. От 19. 11. 2019.

54. Смерть Олега Вещего. Где его могила. Город Череповец и Лобное место. От 25. 11. 2019.

55. Олег Вещий последний Герой Древности. Орвар Одд. Город Углич. Библейский порт Тир и город Константинополь. От 18. 12. 2019.

56. «Один» мятежный Демон древних славян. От 04. 01. 2020 г.

57. Асгард земля «Одина». Северный Казахстан. От 26. 01. 2020.

58. Российские города на древней Мадабской карте. Царство Крёза «Лидия» в Пермском крае. Тор, Тюр и Туркестан. От 02. 04. 2020. (О хронологии)

59. Рязанский Армагеддон. Древнее царство Рязанское. Версия. От 23. 04. 2020. (Продолжение «Руины Рязани…» п. 49).

60. Мервино и Мурмино в Рязанской области. От 09. 05. 2020.

61. Архангел Иеремиил и город Вятка. От 17. 05. 2020.

62. «Библейские» земли Нагорная, Низовская, Полуденная на карте Московии 1706 г. От 19. 05. 2020.

63. Архангел Уриил и город Архангельск. От 04. 06. 2020.

64. Странности древней истории Грузии. Древние названия России. (Грузия) ( Этруски) От 15. 07. 2020.

65. Странности древней истории Грузии. Часть 2. Армази. Русские надписи на артефактах в Армази. От 1. 08. 2020 г.

66. Архангел Михаил. «И пасть, опалённый звездой по имени Солнце». От 02. 09. 2020 г.

67. Геракл и Русское отечество. Петербург и библейский город Нево. От 29. 10. 2020 г.

68. «Сибирский Египет» на старой карте мира. 12 библейских родов в мифах Древней Греции. Казаки и греческие Атаманты. От 23. 01. 2021 г.

69. Химера, Геката и Афина Паллада. Воинственный клич Афины Паллады. От 10. 02. 2021 г.

70. Библейскую «Долину Сеннаарскую» и Ноев Ковчег ищите в России. От 22. 02. 2021 г.

71. Фракийский царь Рес, «Ресеи» и Русы. Город Рязань От 18. 03. 2021 г.

72. Гог и Магог покровители Лондона. Как Росомаха «сожрала» Гога. От 08. 04. 2021 г.

73. «Назарет» библейский на карте Московии 1706 г. «Невезучая» птица Гамаюн и алмаз Кохинор. Сыктывкар и Ужга. От 17. 04. 2021 г.

74. Русы и Зыряне в Пермском крае, Эрзя в Мордовии, Рязанцы в Рязанском крае. Что общего? От 27.04.2021г. Тонких Г.Л.

75. Смерть фракийских вождей Рега и Реза и их могила в городе Курган. «Ослиная челюсть» Самсона. От 28.04.2021г. Тонких Г.Л.

76. Троянская загадка. Созвездие Русов-Рысь. Город Ржев. От 13.05.2021г.

77. Александровская слобода и Сериф древнегреческий. Созвездие отца Персея Трета Треугольник. От 31.05.2021г.

78. Всадники Апокалипсиса находятся в Петербурге. От 11.06.2021г.

79. Рай. Часть 1. Райская земля в Магаданском крае на карте Келлера 1590 г. Катастрофа на Чукотке. От 19.07.2021г. Тонких Г.Л.

80. Рай. Часть 2. Источники о Рае (Библия, Мифы Древней Греции, мифы Славян и т. д.) От 19.07.2021г. Тонких Г.Л

*Карта в хорошем разрешении находится на сайте Михаила Волка и называется Карта Даниэля Келлера и Герарда Меркатора 1590 г. (7522г от сотворения мира в Звёздном Храме).