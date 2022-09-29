Марко Поло описал нам МИР, буквально за час до гибели мира. На карте Келлера 1590 г. переиздания мы видим густозаселённую Евразию, Аравию-там яблоку негде упасть, слитое воедино Аральское и Каспийское море, на всей территории очень тёплый климат. Тепло на Ледовитом (Гиперборейском, на карте такое его название) и Тихом океанах. Чукотка заселена и на месте Охотского моря Земля с реками и множество городов-там «Катай». Тунгусы (якуты) в сандалиях ходят. Везде множество городов и крепостей. Этот мир нам описывает Марко Поло до 1300 года, как раз в это время он закончил службу у Великого Хана Кублая и убыл в Венецию. А вот, что стало причиной гибели этого мира, говорит Келлер. Он пишет, что комета 1212 г. предвестила, что «зло придёт с севера» и буквально через год «тартары» начали уходить с востока в Европу. Конечно, можно сказать, что это просто совпадения, и тартары просто пошли на Русь в этот момент. Что не комета стала причиной природной катастрофы. Но тогда почему Мир изменился до неузнаваемости вскорости. Испарились реки и исчезли цивилизации.

А что представляла собой Русь до появления этой кометы, и что стало с ней после катастрофы, попробуем узнать у Марко Поло и Келлера.

Предисловие

Если пишут, что русы произошли от людоедов, что их так назвали какие-то усуни, что их покоряли сарматы, гунны, что русские князья валялись в ногах у «монголо-татар» и вообще были рабами, то это значит только одно- всё было с точностью наоборот. Не «усуни» это были, а «русуни». Вы на карту России посмотрите, «рабы» там половину Евразии занимают. Сейчас история переиначивается очень просто, например, в древней истории небольшое чужое племя принимается на службу к Царю Державы (он демократ), а потом, за давностью лет потомки этого племени считают, что это они были царями, а приютивший их Царь Державы был их «рабом», и это он-император, «валялся» у них в ногах, что его держава-это их держава, его история- это их история. Но самый крутой приём-назвать своё племя «греками», «тартарами», «еврианами» («восточные анны» на эллинском) и др. именами великих народов, подселившись к нему рядом или служа им, но не являясь таковым, и вот ты «самый древний и великий» и вся великая ИХ история твоя. Всего лишь взяв их имя. Но глядя на них (этнических монгол, персов-иранцев и др.), начинают терзать смутные сомнения-они ли это были, причём они сами о своём величии ничего не помнят. Если они были великими, почему мы не говорим на их «великих» языках, а говорим на языке руссов-их «рабов». Так кто у кого был «рабом»?

Руссия.

А теперь найдём все русские земли на тот момент (до 1300 года), для чего взглянем на старинную карту. Так называемые «рабы», оказались там властелинами Евразии. Смотрим на старинную фр. карту 1590 г. переиздания. Там НЕТ ни Тартарии, ни Татарии, ни Монголии, ни Украины, а РУССИЯ ЕСТЬ. Видим крупным шрифтом написано «Russia». И Москва с Московией есть.

Вам не кажется странным, что вот уже несколько веков прошло, а жители страны Россия упорно называют себя русскими, а не россами. Наверно, они всё-таки издревле с самого начала были русскими, и только потом российскими. То есть Русы более древнее название, чем росы.

А что такое Руссия, автор фр. карты нам указал довольно ясно. Сами смотрите. Наверху на месте Гиперборейского океана (Ледовитого) видна «свежая» надпись и на русском языке «ACIIA . Новое описание» в какой-то небольшой простенькой овальной рамке. Ясно, что этой надписи раньше не было, а было одно общее название в левой огромной объёмной и красивой рамке, похожей на геральдический щит. Там в этой рамке и было название «Russia» (Руссия) с областями и относилось это название ко ВСЕЙ ЕВРАЗИИ (заголовок-то общий) . Асии тогда не было. Ясно, что на Востоке произошла смена власти, она перешла под власть Аса, и на карте вдруг появилось название «Асиия» в честь некого Аса.

ИТАК. Руссия раскололась на 2 части: Руссию и Асиию (чёрная рамка).

Русь1 и Русь2

А вот как на карте показана эта оставшаяся Руссия (карта выше), после «откола» Асии. На карте она состояла из двух частей из Сарматики Европейской и Сарматики Асиатики. Когда произошёл раскол на Асию и Руссию, тогда единое название «Russia» было изъято из геральдической рамки и помещено рядом с рамкой, на белом фоне.

Сарматика Европейская (Русь1)

Под заголовком «Руссия» надпись

«Sarmatica Evr Opaea» под ней

«evropea Pars» (там «Булгария») и «Moscouia» (там показан г. «Москов» мужского рода)

Эта земля «Сарматика Европейская» простирается от Константинополя вокруг Чёрного моря и на северные земли вдоль Днепра, Дона, Волги и до устья реки Оби.

Вы заметили, написание Европы-«Evr Opaea». Судя по надписи «Evr Opaea», Европа расшифровывается как «Восточная Опия», «Евр» на эллинском значит Восток.

«Сарматика Асиатская» (Русь2)

Ниже надпись

«Sarmatia Asia tica»

Это земли южнее Дона, Волги и Оби до Кавказа.

ИТАК. Руссия состояла из Руси Европейской и Руси Асиатской (южной) Чтобы как-то избавиться от слова «русь», две Руси переименовали в Сарматики на карте 1590 г. Русы и есть Сарматы.

Сами европейцы полностью согласны с этим, они называют эти земли «Русская Равнина или Сарматская», ставя знак равенства Руси и Сарматии. На территории равнины расположены Белоруссия, Латвия, Литва, Эстония, Молдавия, Россия, Украина, Финляндия, Польша и Румыния.

Конечно, можно возразить и сказать, что Сарматы завоевали Русь1 и 2, поэтому появилось названия Сарматика. Но в ниже приведённом списке завоевателей Руси сарматов НЕТ.

Факт остаётся фактом, территория Сарматики сейчас Русь и «Русская равнина», так официально названная на карте самими европейцами. Сам народ тоже себя называет русскими, а не сарматами (о сарматах почему-то никто не помнит).

Третья Руссия

У Марко Поло написано, что на месте АСИИ раньше находилась держава «Попа Ивана» (Пастух и Священник), пока его не убил его брат «Темурджин» (Кузнец Железа). Раскол происходит в 1187 году, в этот год Темурджин был провозглашён Великим Ханом-Хамом.

Самое удивительное, именно АСОВ сам Македонский назвал РУССКИМИ!!!. В послании при обращении к асам он пишет о них, как о «знатнейшем РУССКОМ колене словенов (россов)». Он и Вождей русских перечислил и даже «любезно поцеловал» их.

Великого Аса,

Аса,

АвехАсана.

Вот откуда ещё с тех времён идёт этот древний обычай «целования» на Руси.

В своём «Послании…» Александр к ним так и обращается «храбрственному Великосану, мудрому Асану, счастному Авехасану вечне поздравляю, яко самех вас лицем к лицу любезне целую» («Сказание о Словене и Русе и городе Словенске»).

ИТАК. Тогда именно Древняя Асиия Дальневосточная, это претендент на Третью Русь Дальнего Востока (Евръ Анскую, т. е «Восточную Аннию» на эллинском), возникшую при императоре «Попе Иване –«Пресвитере ИоАне».

Марко Поло говорит о народе Попа Ивана, избегая наименования народа Попа Ивана, хотя именно имя Иван связывают с русскими. Иван Грозный считался русским царём и у него соответствующее имя. Но этот народ у Марко Поло жил на Дальнем Востоке (от реки Лена и Чукотка). В то же время он называет Попа Ивана императором огромной Державы.

ИТАК. Третья Русь была на земле Попа Ивана-первого властителя Восточной Сибирской Державы.

Названия

Судя по тексту на карте, вот какая сложилась последовательность переименований Руссии.

- Руссия переименовывается в Сарматию в 1590 г. (год переиздания карты), но только на карте западниками, а название всё равно остаётся Руссия. В тексте на старой карте выясняется, что сарматы Русь не завоёвывали, их нет в перечисленном списке пришедших на центральную Русь (текст ниже).

- Потом позже на севере (Северная Двина до устья Оби) появляется «Великая Рόсия». Марко Поло её подробно описывает, а на карте Келлера её названия пока НЕТ.

- Потом вся Руссия перенимает название Россия в честь нового властителя из России, видимо сыгравшего огромную роль в сохранении Руси («Роса Луна» с Рюриком).

-Потом снова становится Русью при Иване Грозном.

- Потом опять превращается в «Российскую империю» при Петре1. Тот явно не любит русских и боится русской Москвы. Он любит латинян и его соратник Лефорт был из Женевы (Швейцария, туда сбежали иугоры-белые венгры от Росы). Поразительно, что Романовы держали Московский Кремль в чёрном теле и запустении вплоть до начала XIX века включительно и устроили там конюшни. Там сидел брат Петра Иван Алексеевич.

- Потом Россия переименовывается в «Российскую федерацию» (РСФСР) в СССР при советской власти, при ней планомерно уничтожается русское православие (все соборы и церкви).

- Сейчас в 2022 г. это опять «Российская Федерация». Русское православие возрождается.

А РУССКИЙ НАРОД никуда не девается, он сидит себе на месте и не СОБИРАЕТСЯ переименовываться, потому что считает себя таковым «отродясь». Он и россов «поглотил», они тоже стали «русскими».

Имя Иван

Само имя ИоАн состоит из двух имён. Ио на эллинском Луна и Анна –мать. Он «Лунный Ан». Он из рода некого Яна. Келлер сообщает, что он родился в Наяме, городе Наян (совр. Тикси). Ян один из первых пришельцев на Дальневосточные земли. Первым был КоИр ЧамПиом (Неопалимое Пламя, почти что Феникс, автор).

Кто правил на Руси1 и Руси2

Возникает вопрос, если на Руси3 Дальневосточной правил Иоанн, то кто правил в Руси1 и Руси2. Может там сарматы правили. Ан нет. Кто правил, нам сообщает сам автор карты Келлер. Он так и пишет на карте. «В Наяме родился пресвитер Иоанъ, потомки котораго ныне правят в Эдиопии». Эдда-Дом, откуда они пришли сюда в Русь 3. Судя по названию Руссия на карте, это и есть их изначальный Дом-Эдем. Земли Руси на карте Келлера названы Евр Опия. Руссия и Опия оказались одной и той же землёй.

ИТАК. Судя по фразе, потомки Иоанна правили на Руси1 и Руси2.

Погибель земли Русской

Тогда прямо сейчас, подразумевая под руссами сарматов, из рядом расположенной надписи мы и узнаем, что творилось в Руссии (Сарматике) и как произошла «погибель земли Русской» в 12 веке.

Вот этот текст из карты Келлера.

« Сарматика Азиатская и Скифия уже давно заселены . Они постоянно ведут с персами и мидийцами , а также с окружающими их соседями. Сарматы и скифы воеваху даже с Александром Великим с большим фанатизмом. Однако очень тяжело им это давалось. К настоящему времени в этой части света существует множество колоний, образованных посредством вторжения и ожесточённых грабежей изнасилований и мародёрства убийств различных наказаний, осуществляху Скифами, Готами, Фнурами (фиурами-даурами?), вандалами Аланами и амазонками позорными женщинами, которые есть источником разврата и мерзости. Затем Тартары в год от спасения в 1213 учинили мародёрства и жестокие убийства в части великой Европы . Эту катастрофу предвестила комета, появляхуся в 1212 году. Тогда Матиасъ Мишо предсказал, что зло придёт с севера».

Судя по тексту, последовательность событий такая.

1. Русь ещё едина и ведёт войны. («Они (южные русы) постоянно ведут с персами и мидийцами »). Выясняется, что самыми близкими соседями Южной Руссии (Сарматики) были Персия, Мидия.

-Персия это современный Иран, в те времена уже оставленная греками (греческие волхвы уже умерли и лежат там в гробницах).

-Мидия это дельта Волги, река Урал, Южный Урал, река СырДарья и Аму-Дарья (Казахстан, Узбекистан), река Иртыш. Это и должна быть Мидия (см. карту).

2. Руссия дружит со Скифией, они всегда вместе и они самые древние ( «давно заселены»). А нам говорят, что русы некоренные и недревние, а Келлер говорит –«давно заселены». Они вместе воевали с Александром Македонским. Скиф был единым отцом Словена и Руса («Сказание о Словене…»). Скифия «экстра» показана конкретно на карте Келлера на западной стороне реки Лена. Скифия Итра Имаус располагалась прямо на реке Обь от истока на горе Белуха в Алтайском крае до реки Нижняя Тунгуска-притока Енисея.

«Кифаиско» (Китеж-2) располагалась на середине Оби до её поворота на север, здесь Иртыш впадает в Обь.

3. Далее Руссия разделяется на несколько колоний. А кто её колонизирует? Как выяснилось из надписи, войной пошли Скифы, Готы, Фиуры, Вандалы Аланы, Амазонки («Скифов, Готов, Фиуров, вандалов Аланов, Амазонок»). Они разделили Руссию на несколько колоний. Скифы друзья и предки Руси, и те тоже ринулись на Русь. ЧТО-ТО начало происходить на востоке и погнало все эти народы в центр Евразии.

Но смены названия НОВОЙ СТРАНЫ, уже состоящей из нескольких колоний, не произошло. Автор французской карты просто вынул Руссию с геральдической надписи и поместил рядом, а на её землях написал, «Сарматики». Все называли её по старому «Руссия».

4. Потом появилась комета в 1212 г. и пришли на Русь тартары (не татары), но уже в Великую Европу. «Затем Тартары в год от спасения в 1213 учинили мародёрства и жестокие убийства в части великой Европы. Эту катастрофу предвестила комета, появляхуся в 1212 году. Тогда Матиасъ Мишо предсказал, что зло придёт с севера».

Они пришли в Великую Европу буквально через год, как только увидели на небе эту «вещую» КОМЕТУ 1212 г.

Но на этой карте почему-то нет Западной Европы, есть только Восточная (великая). Тогда они пришли на Русскую равнину вплоть до Константинополя, именно там написано ЕврОпия.

Кто такие «тартары» очень подробно объясняет Марко Поло и Келлер на своей карте. Это 5 «белых» и «бородатых от природы» северных племён охотников, проживавших на берегу Ледовитого океана. А конкретное место их центра и кладбище с пирамидами были в районе г. Среднеколымска, показанные на притоке реке Колыма Омолон (молочная), названной на старой карте рекой «Тартар». Их присоединил «Темурджин» к своему небольшому царству «Монгул» для увеличения численности.

Комета смерти 1212. За час до гибели Мира

Итак, на небе появляется комета 1212 г. и Мир начинает меняться. Вот как это написано на карте. «Затем Тартары в год от спасения в 1213 учинили мародёрства и жестокие убийства в части великой Европы . Эту катастрофу предвестила комета, появляхуся в 1212 году. Тогда Матиасъ Мишо предсказал, что ЗЛО ПРИДЁТ с СЕВЕРА».

Комета появляется в 1212, а тартары («зло с севера») приходят с севера (Ледовитого океана) буквально через год в 1213 г. Им кто-то сообщил о последствиях её приближения и они начали свой поход до Европы. Келлер не говорит, что комета что-то разрушила, а только предвестила (ВЕЩАЯ). Но тогда отчего в 14 веке изменился Мир до неузнаваемости. Тартары приходят на землю, с которой стремительно «убежали» «греки» и волхвы. Это отчётливо видно на карте Келлера-там показан мир до катастрофы и властвуют греки, там все названия греческие. И вдруг они исчезают разом. Это произошло около 1300 года, потому что Батый захотел вернуться в Китеж («Катай-джа») около 1270 г. и не НАШЁЛ его, тот УТОНУЛ. «Десять дней, десять ночей Батыевы полчища искали града Китежа и не могли сыскать, ослеплённые».

Эта комета 1270 г., вероятно, коснулась Земли и сожгла землю. Там где были пустыни стали ещё более пустынные земли. Обрушились северные берега Ледовитого океана и Тихого океана, образовав новые моря, и народы севера и востока хлынули в центр Евразии. Тогда эти земли были покинуты руссами и тамошними царями, но не только ими, но и якутами и тунгусами. Потом они стали возвращаться обратно. Об этой комете греки узнали первыми и, каким-то образом, «эвакуировались» заранее, или они все погибли, так как основной удар пришёлся именно по их землям (совр. Турция-«Натолия», Иран-«Персия», Монголия-«Манги» на карте Келлера). Так исчезла цивилизация Исполинов-греков.

Как изменилась Русь после катастрофы

Какое счастье, что Марко Поло оставил нам свою хронику, а Келлер карту-приложение к ней. Если бы не Марко Поло, мы бы никогда не узнали логику истории Руссии. А логика такова.

Северная Евразия называлась Русией. И состояла из трёх Русей. В каждой Руси сидели свои КЛАНЫ. Всего 5 кланов: Константинопольский, Московский с Новогородским на Волхове (Русь1), клан южноасиатских руссов (Русь2), клан дальневосточных руссов Асов Алау (Русь 3).

Единая столица была в «Царьграде» в районе Охотского моря (звезда на карте). После убийства Попа Ивана его место занимает его брат «Темурджин» и подчиняет себе третью Русь и она становится Асией. Там на карте меняют названия, Тихий океан тогда назывался Восточным, а при Чингисхане называется Чин. Элита Попа Ивана бежит в центральную Русь1 и подчиняет себе.

В 1268 на Тихом океане в устье Амура Великий Хан Кублай подчиняет царство Манги-Мани и его царица ( Луна Мани Роса, автор) была пленена. И тогда элита этого царства Фиуры-ДаУры бежит на Русь1, а конкретно, на Северную Двину, там их родственники. На севере там образовывается «Великая Росия», которую описывает Марко Поло. ЭТО КЛАН МАНИ-ЛУНЫ-РОСОВ. Она вытесняет оттуда Иугоров-югров (оттуда «венгры изыдоша»- надпись на карте). Оттуда она потом начнёт борьбу за власть на Руси.

В это время на Третьей Руси (ставшей Асией) правил клан Алау (Кублай) вплоть до своей смерти 1298 г. Чингисхан быстро через 6 лет умер и власть перехватили родственники россов Луны Алау.

Земля ещё цела на карте Келлера переиздания 1590 г., но карта отражает расклад на 1300 г.

Далее появляется комета, замеченная в 1212 г. долетевшая до Земли около 1300 г. (около 1270 г. Бату уже не находит утонувшего Китежа-1(Катай), на его месте появляется Охотское море). В греческих мифах тоже отмечается эта катастрофа, когда «вскипели реки». При этом ударе гибнет прикованный Прометей, скалы на берегу Скифии обрушиваются и погребают его в Аиде. Начинают рушиться берега Ледовитого и Тихого океанов. Столицы Камбалу (Царьград) и Квинцей («Небо») погружаются во вновь образовавшееся Охотское море (они найдены по карте Келлера и описанию Марко Поло). Там на Третьей Руси (Асии) наступает Великое Похолодание.

Начинается Исход народов с Дальнего Востока на запад. 12 знатных родов из третьей Руси уходят на Урал и заселяют центральную Россию. Часть уходит на Юг в Персию. Они выгоняют прежних царей и создают Державу. Этот союз рушится из-за мятежа клана Змеев-«мидийцев». Северные росы с русами временно уходят. Власть у Змеев (Мидии). Затем северные росы с русами возвращаются с новым вождём Росой и восстанавливают власть россов и руссов.

Третья Русь к тому времени постепенно погибала и опустошалась из-за природной катастрофы.

Великий Гамаюн. Гамаюн-птица Вещая и Комета 1212 г.

Кажется, у этой кометы есть своё название и связано оно с именем «Попа Ивана». Оказывается, отца Ивана Грозного Василия арабы называли Великий Гамаюн по второму имени Попа Ивана- Хам Ун. Его звали также Уне Кан и Гог Унг (у Марко Поло и в надписи на карте).

Тогда Гамаюн это ПТИЦА Попа Ивана, отчасти несчастливая (Поп Иван был убит), но очень грозная. «Гамаю́н — в славянской мифологии ВЕЩАЯ птица... Считалось, что когда Гамаюн летит со стороны восхода, следом за ней приходит БУРЯ».

Это лишний раз указывает на то, что комета летела с Востока .

«Гамаю́н — мифическая райская птица в русской культуре. В произведениях книжности XVII—XIX веков это залетающая из рая безногая и бескрылая вечнолетающая при помощи хвоста птица, предвещающая своим падением смерть государственных деятелей. В XVII—XVIII веках эта птица изображалась на произведениях декоративно-прикладного искусства, пушках и знамёнах».

Согласитесь- это же описание КОМЕТЫ 1212. «ВЕЩАЯ» потому, что предвестила «Бурю», грядущую природную катастрофу, гибель Мира. Она «безногая», «бескрылая» и «ВЕЧНОЛЕТАЮЩАЯ» при помощи «ХВОСТА», как КОМЕТА. Она привела к смерти 5 славянских царей центральной Руси при приходе Асов из Асии. Она вылетает из какого-то Рая. Вопрос- из какого-такого Рая она вылетела? Из какого гнезда. Считается, что Рай находился на Востоке, значит, всё-таки комета влетела в Тихий океан в районе Охотского моря. Тогда как комета сожгла Турцию, Аравию, Африку? Может разорвалась на 2 части, одна врезалась в Тихий океан, а вторая опалила Аравию.

ИТАК. Комета 1212 года летела с Востока («залетаюшая из Рая») в 1300 г. Она разрушила центр Асиатской Восточной державы в «Катае» (Охотское море) и ВСЁ побережье на Ледовитом и Тихом океанах. На карте Келлера эти побережья ещё целые. На Востоке была держава «Попа Ивана»-Гамаюна. Поэтому и комета получила его имя. Удивляет, с какой точностью она разрушила самые густонаселённые греками земли в Аравии и Персии.

Заключение.

Суть войн на Руси и «погибели земли русской» не только в борьбе за власть кланов Трёх Русей. «Русь3-Асиия» жила бы себе и жила в своих границах и в союзе с Русью 1 и 2, ей своих земель хватало, но природная КАТАСТРОФА от кометы 1212 г. вынудила её сняться с места и идти на земли центральной Руси на «Русскую равнину» и на Юг Азии.

Третью Русь (Асиию) западные историки назвали «монголо-татарами» и превратили бородатого Чингисхана в этнического безбородого монгола (на бородатость указывает Марко Поло и Келлер). Золотую Орду (золотоволосых и бородатых) приписали себе этнические татары. Так «бородатых» руссов АСОВ ОРДЫ превратили на картинах художников в «безбородых» баскаков и запад злорадно стал писать, как русские князья «валялись» у них в ногах. Оказалось –«разборки» трёх славяно-русских кланов между собой. В последние времена Русско-Росскую землю спасла Роса (Синеус-Птица Сирин) с Рюриком и Георгием, и поэтому Русия стала Россией в благодарность ей. Росы растворились в русах.

До неё «Мидия» (Змеи-маги) хотела править Русью, но им не удалось победить Росу (Луну).

В заставке «Вещая Птица Гамаюн» художника Васнецова.

Версия автора.

Статьи на сайте «Ящик Пандоры».

1. В оригинале Острожской библии нет Израиля.

2. Библейские имена в России.

3. «Неиудейская война» Иосифа Флавия.

4. Славяне и Слава Господня в Острожской библии.

5. Как Гостяту и Северяту превращали в «иудохазарский каганат».

6. «Светильник» в Острожской Библии.

7. «Слава Господня» как непобедимое оружие в Острожской Библии.

8. Европа и Азия (Исход).

9. Исход в Острожской Библии. Безжалостный и беспощадный.

10. «Золотое Руно». ( О Ясоне и Медее).

11. Герои греческих мифов-реальные великие исторические личности.

12. Библейский Исход в Мифах Древней Греции.

13. Трагедия Древнего Урала. Зороастр.

14. Город Самара и Древний Вавилон.

15. Восстание Магов и смерть Аса. Древний Урал. (Кир, Крёз в «Истории» Геродота)

16. Алтай, «Три Мага» и Урал. Скорпион для Великого Кира.(Смерть Кира).

17. «Фороней» в мифах Древней Греции и …город Воронеж.

18. Верные спутники Ориона-Лебедь, Ворон, Собаки, Лиса и города

Лебедянь, Воронеж, Нововоронеж, Лиски. Гора Белуха на карте 1590 года.

19. Царевна Лебедь и Крест. Созвездие Близнецы и города Ярославль и Кострома. Русские.

20. Александр Македонский и Созвездие Стрелец. Геркулесовы Столпы.

21. Русский Медведь и Сибирь. Созвездия Большая и Малая Медведица. Кто убил Великого Кира.

22. Куда пропал «величайший» праздник «избиение магов» в Истории Геродота. Его празднование в Европе и России.

23. Звёзды Геродота. Группа Крёза на звёздном атласе. Звезда магов. Часть 1.

24. Звёзды Геродота. Группа созвездий Ориона-Великого Кира. Часть 2.

Атлас звёздного неба как самый правдивый артефакт. Михаил Архангел.

25. Звёзды Геродота. Группа созвездий Орфея на звёздном атласе. Часть 3.

Чёрный Лебедь и Чёрная Корона.

26. Города Сибири и Урала на древнегреческой карте 6 века. Кемерово-святилище Химеры.

27. Исход из Сибирского Египта. Часть1. Путь в «Египет». (Путь предков троянцев в Сибирский Египет)

28. Исход из Сибирского Египта. Часть 2. «Троянцы» уходят из «Сибирского Египта». Город Златоуст и город Мармора.

29. Исход из Сибирского Египта. Часть 3. Война «Троянцев» за Новый «Египет». Путь к Волге.

30. Исход из Сибирского Египта. Часть 4. Война «Троянцев» за Русскую Равнину. Смерть вождя. Чаша Грааля.

31. Кто они 24 ангела на Исаакиевском соборе. Часть 1. Архангелы. «Царю Царствующих».

32. Кто они 24 ангела на Исаакиевском соборе. Часть 2. Ангелы и Музы Древней Греции.

33. Падшие Ангелы. Восстание элит.

34. Апокалипсис «всея Руси» уже был. «Откровение» Иоанна Богослова. Часть 1. Пророчество 7 церквям.

35. Апокалипсис «всея Руси» уже был. «Откровение» Иоанна Богослова. Часть 2. Трагедия Денницы.

36. В оригинале Острожской библии нет Израиля. Дополненное издание от 14.12.2018.

37. Лев, Медведь, Барс, Дракон в Книге пророка Даниила. Символы Казани Барс и Дракон.

38. Великое опустошение в Книге пророка Иеремии. Сербы и «Истребители народов» Лев, Волк, Барс. 28.01.2019г.

39. Адские машины в Книге пророка Иезекии. Месть 7-ми Ангелов. От 13.02.2019г.

40. Найти Иерусалим. Иерусалим в Книге пророка Иезекии и город Саратов.

41. Навуходоносор и Архангел Иегудиил. От 27.04.2019г.

42. Мадабская карта. Библейские города находятся в «РОСДАНЕ», а не в Израиле. От 16.06.2019г. (Продолжение темы о сибирских городах на древнегреческой карте, п. 26)

43. «Небесные корабли» Архангелов и города Орёл, Воронеж, Курск, Скопин, Гусь Железный и т.д. «Чёрный Ворон» Михаила Архангела. От 06.07.2019г.

44. Михаил Архангел и Иисус Навин. Три сына Вождя. От 15.07.2019

45. Михаил Архангел и его война в библии. Часть 1. Галгал-Иерихон-Гай-Иерусалим

От 14. 08. 2019

46. Михаил Архангел и его война на Русской равнине. Часть 2. Гаваон и др. библейские города. Смерть 5 царей. От 15. 08. 2019

47. Михаил Архангел. Конец войны. Часть 3. Города Муром, Нижний Новгород, Арзамас и др. От 01. 09. 2019.

48. Падшие Ангелы в Мифах Древней Греции. Марс и Красный Дракон. От 13. 09. 2019

49. Руины Рязани на карте Московии 1706 г. Город Рязань и библейский город Ресен. От 7. 10. 2019.

50. Киев не мать городов русских. От 16. 10. 2019.

51. Троян, Ярило и Георгий Победоносец как персонажи русской истории. От 29. 10. 2019.

52. О «документальном» фильме «Рюриковичи» 2019 г. От 7. 11. 2019. Тонких Г.Л.

53. Синеус и Трувор. Кто сказал, что это мифические герои. Города Изборск, Псков, Новгород Северский. От 19. 11. 2019.

54. Смерть Олега Вещего. Где его могила. Город Череповец и Лобное место. От 25. 11. 2019.

55. Олег Вещий последний Герой Древности. Орвар Одд. Город Углич. Библейский порт Тир и город Константинополь. От 18. 12. 2019.

56. «Один» мятежный Демон древних славян. От 04. 01. 2020 г.

57. Асгард земля «Одина». Северный Казахстан. От 26. 01. 2020.

58. Российские города на древней Мадабской карте. Царство Крёза «Лидия» в Пермском крае. Тор, Тюр и Туркестан. От 02. 04. 2020. (О хронологии)

59. Рязанский Армагеддон. Древнее царство Рязанское. Версия. От 23. 04. 2020. (Продолжение «Руины Рязани…» п. 49).

60. Мервино и Мурмино в Рязанской области. От 09. 05. 2020.

61. Архангел Иеремиил и город Вятка. От 17. 05. 2020.

62. «Библейские» земли Нагорная, Низовская, Полуденная на карте Московии 1706 г. От 19. 05. 2020.

63. Архангел Уриил и город Архангельск. От 04. 06. 2020.

64. Странности древней истории Грузии. Древние названия России. (Грузия) ( Этруски) От 15. 07. 2020.

65. Странности древней истории Грузии. Часть 2. Армази. Русские надписи на артефактах в Армази. От 1. 08. 2020 г.

66. Архангел Михаил. «И пасть, опалённый звездой по имени Солнце». От 02. 09. 2020 г.

67. Геракл и Русское отечество. Петербург и библейский город Нево. От 29. 10. 2020 г.

68. «Сибирский Египет» на старой карте мира. 12 библейских родов в мифах Древней Греции. Казаки и греческие Атаманты. От 23. 01. 2021 г.

69. Химера, Геката и Афина Паллада. Воинственный клич Афины Паллады. От 10. 02. 2021 г.

70. Библейскую «Долину Сеннаарскую» и Ноев Ковчег ищите в России. От 22. 02. 2021 г.

71. Фракийский царь Рес, «Ресеи» и Русы. Город Рязань От 18. 03. 2021 г.

72. Гог и Магог покровители Лондона. Как Росомаха «сожрала» Гога. От 08. 04. 2021 г.

73. «Назарет» библейский на карте Московии 1706 г. «Невезучая» птица Гамаюн и алмаз Кохинор. Сыктывкар и Ужга. От 17. 04. 2021 г.

74. Русы и Зыряне в Пермском крае, Эрзя в Мордовии, Рязанцы в Рязанском крае. Что общего? От 27.04.2021г.

75. Смерть фракийских вождей Рега и Реза и их могила в городе Курган. «Ослиная челюсть» Самсона. От 28.04.2021г.

76. Троянская загадка. Созвездие Русов-Рысь. Город Ржев. От 13.05.2021г.

77. Александровская слобода и Сериф древнегреческий. Созвездие отца Персея Трета Треугольник. От 31.05.2021г.

78. Всадники Апокалипсиса находятся в Петербурге. От 11.06.2021г.

79. Рай. Часть 1. Райская земля в Магаданском крае на карте Келлера 1590 г. Катастрофа на Чукотке. От 19.07.2021г.

80. Рай. Часть 2. Рай в Библии, Мифах Древней Греции, мифах Славян и т.д. (Китайский Рай). От 21.07.2021г.

81. Рай. Часть 3. Где был Рай Израиля, Мусульманский Рай, Рай Индийский. От 19.08.2021г.

82. Древние города Охотского моря на реках Охота, Уда, Пенжина, Амур. Страна Лемурия и Ламское (Охотское) море. От 15.09.2021г.

83. Древние города реки Анадырь на Чукотке на карте Келлера 1590 г. Название Якутия. От 19.09.2021г.

84. Древние города реки Лена на карте Келлера 1590 г. Море Лаптевых и Новосибирские острова на месте утонувшего материка. От 29.09.2021г.

85. Древняя Пустыня Лоп на реке Алдан на карте Келлера 1590 г. От 12.10.2021г.

86. Древние города на реке Алдан на карте Келлера 1590 г. Марко Поло на Алдане? От 18. 10. 2021.

87. Древний город Оймякон в Якутии на старой карте и у Марко Поло. Древние города на реке Индигирка. Путь Марко Поло в Карокорум. От 25. 10. 2021.

88. Марко Поло разрушает миф о монголо-татарах. От 13. 11. 2021г.

89. Путь Марко Поло по древнему Таджикистану, Узбекистану, Туркмении, Казахстану и Киргизии. От 16. 12. 2021. (Путь-1).

90. Могущественная держава Попа Ивана. Читаем только первоисточники (от Марко Поло). От 09. 01. 2022.

91. Путь Марко Поло по древней Якутии и Чукотке. Путь-2. От 20. 01. 2022.

92. Путь-3 Марко Поло от Охотского моря на озеро Байкал, реку Амур и в Маньчжурию (Китай). (Камбалу-Царьград) От 27.01.2022 г.

93. Путь-4 Марко Поло по Катаю (Охотское море). От 08.02. 2022 г.

94. Путь-5 Марко Поло в Манги (Охотское море). «Небесный город» Квинсай у Шантарских островов. От 15.02. 2022 г.

95. Китеж град и «Небесный город» Квинсай. Москва и столица Катая «Царьград». От 23. 02. 2022г.

96. У кого «украли» историю, отдав её монголо-татарам (Марко Поло и Меркатор). От 15. 03. 2022 г.

97. Путь-6 Марко Поло в Индию. Русский след. От 7. 04. 2022 г.

98. Путь-7 Марко Поло в Россию. От 21. 04. 2022 г. Автор Тонких Г.Л.

99. Две Руси в «Сказании о Словене и Русе и городе Словенске». От 20.06.2022г .

100. Орки. Лиши народ памяти и бери его без боя. От 24.06.2022г .

101. Три Волхва и те- русы. Путь Волхвов на карте и их могила в книге Марко Поло. От 18.07.2022г.

102. Персия с русским уклоном у Марко Поло. Дарий сын Волхва Каспара. От 15.08.2022г .

103. О фильме «Золотая Орда» (Показ 2022 г.). От 09.09.2022 г.

104. Вещая Птица Гамаюн и Комета 1212 г. «Погибель земли Русской». От 29.09.2022 г. Автор Тонких Г.Л. («nekto» на Ящике Пандоры).

*Карта в хорошем разрешении находится на сайте Михаила Волка и называется Карта Даниэля Келлера и Герарда Меркатора 1590 г. (7522г от сотворения мира в Звёздном Храме).

«Книга о разнообразии мира» Марко Поло. Подарочное издание 2015 г. Москва. ОЛМА Медиа Групп.