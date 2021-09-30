На карте Келлера 1590 г. показана река Лена во времена ещё не утонувших в Тихом океане береговых земель, во времена, когда ещё не было Чукотского, Охотского, Берингова, Японского Жёлтого морей в Тихом океане, а также морей Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского и Новосибирских островов в Ледовитом океане. Какая удача, что на ней можно найти все древние города реки Лены и узнать её древнее название. Чёрным контуром на современной карте указана граница утонувших земель и эти же, ещё не утонувшие земли, показаны на карте Келлера 1590 г. (фиолетовый контур современного побережья).

Было предположено, что в Библии изложен Исход Северных и Восточных народов (из Чукотки) из-за похолодания и природной катастрофы в центр Евразии. Там и развернулась борьба за власть между правящими элитами. То есть там изложена история России, а не Израиля. Поэтому царства трёх братьев в библии Сима, Хама и Яфета должны быть царствами России и её народа. На карте Келлера 1590 г. нанесены границы этих царств, коими являлись реки Евразии от Чукотки до Днепра.

Река Лена это граница Дальневосточного края. В библии это земля Яфета (Египет сибирский). На карте Келлера 1590 г. это земля двух родов ИоАнна (от Анны) и Уи (Унга)-«Гамаюнов» (автор). Так написано на карте.

Следует отметить, на старинной карте Келлера 1590 г. название всех земель общее «Асия», явно от имени Аса, кстати, написанное в заголовке ещё по-славянски « ACIIA»(«с» читается как русское «с», а не как «к» по- латински, здесь все надписи раньше были славянскими, которые с грехом пополам перевели на примитивную латиницу, где нет звуков-ч,щ, ж,я,ы,ъ, ь,ё,ю ). Но уже здесь в 1590 г. начинается подмена Асии на Тартарию. Уже проскакивают в НОВЫХ надписях термин «тартары». На карте написано, что это НОВОЕ описание Асии. Видно, как в новой чёткой надписи у вновь нарисованного трона написано «Великий Хам Тартарии», хотя его земля названа на карте Асия, а земли «тартарии» вообще НЕТ в Сибири на карте Келлера, где он правил. Он должен называться Великий Хам Асии или «Манги», или «Сибири». Откуда взялся этот термин. Парадокс. Царь земли Асии назван царём Тартарии, названия которой Асия на карте Келлера 1590 г.

На карте Келлера на месте моря Лаптевых и Восточно- Сибирского моря на карте нанесена река Тартар, которая действительно утонула. И даже там НЕТ области с названием «тартария», эта местность названа «плато Баргу» и «Табин» на карте (см в конце). Если даже на реке Тартар нет области «тартарии», то почему ни с того ни сего весь материк Асию переименовали в Тартарию. «Фараоны» этой Дальневосточной земли Уи (Унг) и Иоанн. Так как их земля затонула, подобно реке Тартар, то, может быть, их как «потопленцев», стали образно называть «тартарами»-утонувшими, провалившимися в Ад. Но одно дело образ, а другое дело истинное название земли и народа на ней проживающего. А вот те, кто непосредственно ушёл с этой реки Тартар, когда она стала погружаться в океан, могли приплюсовать к имени своего народа добавочное слово-«тартарские».

Самое смешное, на территории Азии (от Чукотки до Днепра) ни один народ не называет себя тартарами!!! И до сих пор не могут понять кто это. Такого племени не было.

На следующих поздних западных картах с какой-то целью вместо названия Асия появилось название Тартария, наверное, с тайной мечтой о том, чтобы «Россия», пусть хоть на карте, скорее «провалилась в тартарары». Может, чтобы замолчать того, кто действительно правил этой огромной державой Асией. В Истории Геродота это был Великий Кир, названный на монете «Си Рус», который правил Верхней Асией 520 лет и Мидией (Урал) около 138 лет. Он называл себя «бессмертным» и во главе « бессмертного» войска (см. «Восстание Магов и смерть Аса»).

Название Лены

По предложенной версии все названия связаны с союзниками жрицы Гекаты-Луны-Ио, победительнице в войне богов. Сразу возникает версия о том, что река Лена названа именно в её честь-СеЛена, что на греческом значит Луна-в честь победителя. Богиня Ника может изваяна в её честь, потому ей в скульптуре и отбили руки и голову несогласные с ней. В Дальневосточном крае есть река Селенга, река Селенняха, названные явно от её имени на греческом СеЛена.

Если река Лена названа именем главной жрицы-создательнице человечества (человечество вводилось взамен цивилизации исполинов) Луны, то река Волга должна быть названа именем её подруги праматери человечества -Анны, потому что Волгу мы воспринимаем как реку- «Матушку» и она «Мать» детей человеческих. Сейчас там место расселения и обитания русских. Восточно-Европейская равнина на Волге с давних времён так и называется европейцами «Русская равнина». Жрица Анна (Калисто в мифах) уроженка этих мест (автор). По отцу она из рода Волка (Ликаона). На другой старинной карте это река названа Волха (Volha). То есть она Волчица-Волка-Волхв. На карте Келлера приведены три наименования Волги это РА, Едель, русские зовут её Волга (так написано на карте- «по русьськи Волга, по тартар ски Едель, по сарматски Ра»). Причём исток Волги идёт от истока Оки, Ока названа Волгой. Ока была раньше началом Волги.

Посмотрим на карте Келлера, какое название реки Лена было в древние времена. В месте устья Лены и ответвления от реки Лены притока Алдан написано крупно вдоль реки название города Camul (Камул). Но это всего лишь название этой области, в числе других многих областей и не может быть её названием.

Ранее в предыдущих статьях было предположено, что это река Колыма, так как на другой старинной карте там, где нарисован трон Великого Хама, было название Колум. Но, когда было очерчена граница утонувших земель и определился контур Охотского моря, стало ясно по географическому расположению, что это река Лена, а не река Колыма. Название самой реки почему-то нет. Оно закрыто новой надписью в области Пеим или в месте расположения рисунка с троном.

Итак. В древности название Лены неизвестно-стёрто с карты, ориентировочно Колум или Камул. Потом она была названа именем жрицы Луны-СеЛены Леной, как победителя в «войне богов». Так как раньше было главенство жриц женщин, а не мужчин, то может она была раньше названа именем главной жрицы Касси (так звали бабушку Зевса КассиоПея). В честь неё на карте на реке Лене названы и горы Кассер (совр. Патомское нагорье)и область Кассер. Топоним Кассин имеется на территории России и сейчас. Кашином раньше назывался современный город Касимов в Рязанской области (татары переименовали его в Касимов, когда им было разрешено здесь поселиться).

ЧАСТЬ 1. Лена.

Древние города на Лене в районе озера Байкал

Найдём все древние города на реке Лене и нанесём их на современной карте. Начнём с озера Байкал. Лена берёт начало у озеро Байкал. Действительно на старинной карте в истоке видно вытянутое озеро без названия, но с большим городом в истоке Лены с названием Carazan (Каразан). Эта область на карте Келлера тоже называется Каразан.

Итак. Озеро Байкал на карте не названо. Ориентировочно по названию области Каразан озеро должно называться Каразан.

1. Первый город находится в истоке Лены с названием Carazan (Каразан). На карте Келлера река сливается с северной частью Байкала, а не как сейчас её исток сбоку в западной части Байкала. Тогда возникают две версии расположения этого древнего города Каразан.

Первая . Если просто «тупо» следовать карте Келлера, то в этом месте Байкала находятся посёлки Нижнеангарск, Душкачан и Холодное (они рядом и на левой стороне русла реки, как и нарисовано на карте Келлера). За реку «Лену» тогда принимаем маршрут по реке Кичера, далее река Левая Мама и далее по реке Мама, попадаем в Витим, а затем в Лену.

Предполагаемая река обозначена синим пунктиром и проходит по реке Кичера-Мама-Витим-Лена. Может это древний маршрут. Кстати и сейчас есть такой туристический маршрут (см.в интернете- река Мама, сплав по рекам). Мама славится месторождениями слюды. Именно в этих местах проходит дорога к Витиму и Лене от месторождений слюды.

Вторая . По другой версии, если исходить из современного истока Лены из середины Байкала с левого бока и предположения, что Байкал был в два раза меньше, то этот город должен совпасть с городом Усть-Кут. Когда русскими осваивались восточные земли, то путь их начался с Иркутска, потом Усть-Кут на реке Кута, потом Якутск. Когда в топониме есть ещё и название реки Кута, то это сразу говорит , что здесь была ставка-стан этого Кута-вождя русских казаков в древности. Первопроходцы шли по известному им маршруту и заново вернули покинутые из-за природной катастрофы земли. Вероятно, тут пролегала древняя дорога-тракт, не заходя на Байкал, мимо Байкала. Все пути в древности сходились в городе Якутске.

Итак. Древний город Carazan (Каразан) находился в районе совр. посёлков Нижнеангарск, Душкачан, Холодное у озера Байкал. Вероятнее всего в районе Душкачан и Нижнеангарск. По второй версии в городе Усть-Кут.

Города на реке Селенга

В южной части в озеро Байкал впадает современная река Селенга, которая раздваивается на реку Чикой и Селенгу. Их истоки в горах на границе с Монголией. Эти истоки нарисованы на карте Келлера именно на границе с Монголией, в горах Монголии. Им соответствует только исток Селенги и Чикой. В этих горах много золота, но очень много змей (так написано на карте Келлера). Это место междуречье названо Cardandan (Кардандан). Здесь стоят два города.

2. Итак, определился второй древний город Uocian (Уокиан) на реке Селенга, ему соответствует район современного селения Джида. В пользу этого предположения говорит наличия здесь двух дорог, одна ведёт в Монголию в Сухэ-Батор и Улан-Батор. Здесь пролегали древние дороги. На карте предполагаемый Улан-Батор назван Cabul (Кабул). Он нанесён на карте Келлера.

3.Третий древний город Mechenderin (Мечендерин) лежит на одной линии с запада на восток (зелёная линия) с первым на середине притока Чикой. Ему идеально соответствует район села Усть Харлун, но он далеко от дороги. Ближе к дороге находится Усть- Киран, но он на другой стороне реки. Река Чикой, приток Селенги на карте Келлера никак не названа.

Итак. Река Селенга (Луна) раньше вероятно называлась именем древней области Кардандан. Там в междуречье Селенги и Чикой находятся 2 древних города первый Уокиан на Селенге (совр. село Джида). Второй древний город Мечендерин на реке Чикой (совр. село Усть Харлун).

Средняя часть реки Лены.

Продолжим опознавать древние города на средней части реки Лена. Перемещаемся на север из области Каразан (Байкал) в область Кассер до реки Нюя. Там лежит только один город прямо на середине отрезка реки Лены. Карта Лены в начале с треугольниками-обозначениями древних городов.

4. Четвёртый древний город (Sazechian) Сазечиан-Сазехан. Он совпадает с современным городом Витим или Пеледуй. Но почему-то на правой стороне Лены нет реки Витим. Если она не показана, тогда Витим с Мамой и есть на карте Келлера начало Лены.

Напротив этого Витима нарисована на противоположном берегу горная цепь с очень интересным названием Cassy (Касси) и неспроста отмеченная на карте. Название этого царства на карте Casser (Кассер) протягивается до современной реки Нюя. С этим названием должно быть связано какое-нибудь знаковое имя.

В греческих мифах бабушка Ясона (Великого Кира-СиРуса) была КассиоПея. Может, она здесь жила и здесь было её царство. Вторая часть имени Пея тоже отмечена на карте как область Пеим и город Пеим (см. ниже). Есть ещё один знаковый персонаж в ангелологии с таким же именем- это падший Ангел КассикАндриэра прототип Афродиты-жены Люцифера (Утренняя Звезда Венериан) и Гефеста. Она перешла на сторону мятежных Ангелов.

Итак. Древний город Сазехан совпадает с районом современного города Витим или Пеледуй. Там на противоположном берегу лежат горы Кассер (современная горная цепь Патомское нагорье).

Царство Кассиопеи и Афродиты?

Или это современный Ленск, где залежи золота.

Две горы.

От города Sazechian (Сазечиан) –современный город Витим по обоим сторонам на карте Келлера, как ОРИЕНТИРЫ, есть две знаменательные горы.

Слева от реки Лены в области Белор выделена отдельно самая высокая гора на карте Келлера- На карте её название Turrus lapidea (Туррус Лапидея). Почти что Лапландия.

Это гора Белуха на Алтае. Это САМАЯ БОЛЬШАЯ гора на Алтае.

На правом восточном берегу реки Лены (Витима) в области Caindu (Каинду) нарисована горная цепь Кассер. Этой горной цепи соответствует современное Северо-Байкальское нагорье и Патомское нагорье. Там у подножия гор (справа от гор) находится гора поменьше Tagurus (Тагурус). Это гора среднего размера в два раза меньше горы Белухи, которая имела значение, как ориентир и вела, вероятно, к какого-нибудь перевалу. Оттуда как раз можно пройти к Охотскому морю –«Раю» к реке Амур (Евфрат). Действительно, там на реке нарисован мост и город перевалочного пути-тракта (см. красный пунктир).

Напротив Витима и должна лежать эта гора на восточном склоне горной гряды Кассер- ориентировочно на зелёной линии в круге. На этой зелёной линии лежит Гора Пурпула, неназванная Гора 1959 м и Скалистый Голец.

Скалистый Голец высочайшая точка Каларского хребта (2519 м) на истоке реки Калар. Мимо него проходил древний тракт к Амуру. Но эта гора далеко от реки Лена. Должна быть ближе к Лене.

Вершина горы "стёртая"

Вероятнее всего это Гора 1959 м, она, как на карте Келлера, лежит на восточном склоне Патомского нагорья и расположена близко к Лене.

Голец Пурпула тоже подходит. Информации о горе в интернете не найдено. Смотрите на карту, в красных кружках горные вершины.

Северо-Байкальское нагорье и Патомское Нагорье ("Кассер"на карте Келлера).

Характерная черта этих «Гольцов» это рассыпанные в камни стёртые вершины. Как на фото. Как будто здесь что-то стояло, но рассыпалось в мелкий камень, подобно «Патомскому кратеру» действием то ли природной силы, то ли неизвестной нам силы.

Нельзя не упомянуть о знаменитом «Патомском кратере», он рядом посёлком Перевоз (жёлтый кружок). Может он и был ориентиром- горой Тагурус. Хотя он появился недавно, вернее был найден недавно в наше время и только сейчас стал зарастать лесом. Его возраст оценивают 15 век.

Главным богатством Патомского нагорья является, открытое в 1863 году россыпное золото в долине реки Бодайбо.

Патомский кратер.

«В Бодайбинском районе на склоне одной из горных вершин Патомского нагорья находится уникальное геологическое образование, представляющее собой крупный конус диаметром 86 м и высотой до 40 м из разрушающихся известняковых глыб – Патомский кратер. Исследование кратера началось с момента его обнаружения в 1949 году в труднодоступной таежной местности геологом В. Колпаковым. Местные народы именуют его «Гнездом огненного орла» (см. на карте жёлтый круг).

Итак. Большая гора Туррус это Белуха на Алтае.

Вторая гора Тагурус нарисована на карте Келлера за горами «Кассер» (современное Северо-Байкальское Нагорье и Патомское Нагорье). Точно её определить не удалось. Ориентировочно гора Голец Пурпула, она лежит ближе к реке Лена.

Или Гора 1959 м, которая лежит на восточном склоне Патомского нагорья у реки Жуя (см. приложенную карту и красные круги).

Древние города на реке Нюя (приток Лены)

Перемещаемся на север в область Кархам. Между реками Нюя и Марха. Там на левом берегу реки (Нюя) лежат 2 города, а на правом берегу Лены 1 город.

5.Пятый город Carcham (Кархам) расположен на притоке (Нюя) реки Лена на левом берегу. Городу на современной карте соответствует ориентировочно район посёлков Нюя Северная, Чамга, Орто Нахала. Нюя, почти что Анюта (детское имя Нюша от имени Анны). Недалеко, правее находится знаменитый город Ленск и проходит дорога на Ленск (золотодобыча). Бунты и расстрел рабочих на Ленских приисках дали толчок к революции 1905 г.

6. Шестой город Samarcham (Самархам) лежит в истоке современной реки Нюя тоже на левом берегу. Посмотрим, что там сейчас находится на карте. Там находятся посёлки Хамакы и Оргул (Атлас СССР1969 Якутия 48). А это был большой город и лежал на какой-то древней дороге. Придётся искать эту древнюю дорогу. Обычно она совпадает с современными дорогами.

7. Город Timitri (Тимитри). Он стоит на правом притоке реки Лены ближе к Нюе на предполагаемой реке Большой Патом. Он должен находиться в районе современного посёлка Мача.

Церковь Николая Чудотворца в Маче.

Жили здесь русские и немного пришлых якутов. Но когда на Большом Патоме и Ленске нашли золото, народу прибавилось. «Мачу золотопромышленники облюбовали, вероятно, из-за удобства расположения: на берегу Лены, куда можно подвозить груз на пароходе и откуда можно было попасть на прииски. Мача до революции насчитывала до пятисот дворов, состояла из нескольких улиц. Купцы и золотопромышленники жили в просторных одно и двухэтажных домах, срубленных на долгие годы (часть этих домов сохранилась до сих пор). Дома строили с резными витиеватыми узорами на наличниках и фронтах, с колоннами. Внутри двора у каждого зажиточного хозяина стояла витая плющом беседка. Дети купцов и золотопромышленников учились в Якутске, Иркутске, а дочь золотопромышленника В.Н. Березина Раиса даже в Москве Бедный люд проживал в плохоньких, наскоро сделанных домиках, обмазанных навозом». В настоящее время в Маче насчитывается 113 дворов, общее количество населения составляет около 380 человек, в состав которого входят национальности: русские, якуты, эвенки, татары, башкиры, украинцы. Основное занятие жителей – сельское хозяйство. На территории наслега имеются: администрация, участковая больница, неполная средняя школа, библиотека, почта, АТС, метеостанция, СПО «Абага», ДЭС, ДК, база артели старателей «Витим».

Итак. Название реки Нюя вероятно связано с именем области Кархам. Нюя вероятно так называлась в древности -Кархам (или Кассер). На ней 2 древних города-первый Кархам (современный посёлок Северная Нюя) и второй Самархам ( совр. пос. Хамакы). Третий Fimitri (Фимитри, почти что ДиМитра-Солнце) (современный посёлок Мача) лежит на реке Большой Патом.

Города между рек Марха и Синяя.

Перемещаемся на север в область Cotam (Котам) между реками Марха и Синяя. Эти реки показаны пунктиром автором. Они были закрыты нанесённой надписью, но города остались незакрытыми ею или сохранилась только надпись. Обычно все города лежат только на реках, поэтому реку можно нанести приблизительно пунктиром. Хорошо, что небольшой отросток реки Синяя остался на карте и её можно продолжить пунктиром.

Здесь на самой реке Лене на левой стороне никаких городов нет. Города есть только на правой стороне Лены.

8. В истоке реки Марха лежит город Citam (Китам). Ему соответствует район современного посёлка Тоубуя или посёлка покрупнее- Марха. Они рядом.

9. Перемещаемся на север в область Киарти. На правом берегу Лены находится область Киарти (Ciarti) между совр. рек Туолба и рекой Майя ( Lop на карте Келлера).

Там лежит Город Chiarti an aliqua (Харти ан аликуа) на правом берегу Лены напротив древнего Пеима (совр. Синск). Там прямо напротив Синска лежит современный посёлок Жильгур.

Следует отметить особенность этой реки (Туолбы) на карте Келлера 1590 г.-она берёт начало из крупного озера в горах. У современной Туолбы в истоке озера на совр. карте нет. Может в древности было. Какое-нибудь небольшое горное озеро. А ведь было! Вот сведения из интернета.

« В истоке реки Туолбы находятся озера Олекминского заповедника по происхождению подпрудные. Размер их незначителен, а периметр, как правило, является сильно заболоченным. Самое большое из них – Мундунда (крайний север заповедника). Наибольший диаметр – 462 м».

На старинной карте Келлера мы видим озеро на месте Олёкминского заповедника! Карта выше.

Посмотрите на фото, как навалены грудами невесть откуда взявшиеся крупные камни в Олёкминском заповеднике. Какой-то ЗНАК! Если это не курум. Слишком большие камни для курума. Камни наваливали обычно на захоронении знатной особы. Для царских особ возводили курганы.

Итак. Между Синяя и Марха находится древняя область Котам. Там на современной реке Марха находится древний город Китам (совр. Тоубуя или пос. Марха, они рядом).

На реке Лена на правом берегу между реками Туолба и Майей лежит город Chiarti (Карти) (в районе современного посёлка Жильгур).

Река Олёкма.

Южнее совр. реки Туолбы не доходя до Большого Патома, лежит очень крупная река Олёкма. А на карте Келлера это небольшой отросток и на ней нет никаких древних городов.

«Русские землепроходцы впервые вышли к Олёкме в 1633 году, и близ её устья основали ясачное зимовье. Спустя два года Пётр Бекетов на месте зимовья построил Олёкминский острожек. В 1649 году по реке прошёл Ерофей Хабаров. В 1843 году в бассейне Олёкмы были открыты богатые месторождения россыпного золота». Сейчас именно вдоль Олёкмы идёт стратегическая дорога БАМ (Байкало-Амурская магистраль). Там по трассе БАМА возможно проходила древняя дорога. Почему-то именно на ней отсутствуют города, хотя они должны быть. Там и сейчас не густо с посёлками, судя по карте. Безлюдно.

Города на реке Синяя

Перемещаемся далее на север в область Пеим между реками Синяя и Вилюй.

Река Синяя

За рекой Синяя начинается область Peim (Пеим), которая находится в Скифии Екстра. На карте написано, что именно в области Пеим жёны имеют право выбирать другого мужа, если первый ушёл надолго в поход.

10. Найдём 10 город. На реке Синяя на северном берегу в месте впадения в Лену находится интересный город Пеим. Наверное, второй город КассиОпеи. Возможно здесь была греческая ИоПия (Лунная Пеим). Посмотрим, что от неё осталось на современной карте реки Лены. Ему соответствует район левобережного посёлка Синск между Синяя и Леной или пос. Былбан .

11. Следующий город Cogicamri (Когикамри) стоит в истоке реки Синяя. Он находится в районе совр. пос. Кептин, Хампа и Тала. Вероятней всего это пос. Хампа или Кептин.

Итак. Между рекой Синяя и Вилюй находится область Пеим.

На реке Синяя лежат два древних города.

В междуречье Лены и Синяя лежит первый древний город Пеим (современный левобережный посёлок Синск на Лене или верх по течению реки Синей пос. Былбан). Там жили «экстра скифы». Очень элитные скифы. Армия. Она надолго уходила на завоевания, поэтому жёнам разрешалось законно заводить других мужей. Наверное, это «Страна Иопия» (Пеим) древнегреческая.

Второй город лежит в истоке реки Синяя Когикамри. Там совр. пос. Кептин, Хампа и Тала (атлас СССР 1969 г). Вероятней всего это пос. Хампа или Кептин.

Село Кептин расположено в центральной части Якутии, в долине реки Синей, у озера Кептин и р. Учюгей. Богом забытое место, но есть улица Берёзовая. В честь праматери человечества Калисты жрица Ио-Луна высаживала берёзы. Калиста на звёздном атласе-созвездие Большая Медведица-Бер.

Якутск

Продолжаем двигаться на север в области Пеим к Якутску.

12. Наконец-то мы добрались до Якутска. На карте Келлера это большой город (в красном круге выше) и назван Pinegle (Пинегле). Историки удивляются, почему именно на это место пришли русские казаки и основали город Якутск, и назвали не именем местных народов, а в честь некого своего кумира и Вождя Кута. Местные народы назывались «саха», они себя якутами не называют. Сама область стала называться Якутией вероятно от слова АиКут или ИеКут (Я Кут). Неспроста здесь основан город, здесь в древности сходились ВСЕ транспортные пути и сейчас пролегают, и стоял древний город. Там большой транспортный узел. Именно здесь раньше в древности находился очень крупный город, остатки которого предстоит найти.

Итак. Якутск лежит в области Пеим (царство бабушки Зевса КассиОпеи). Его древнее название Пинегле. В области Якутска на какой-то возвышенности должны лежать развалины этого древнего города Пинегле (Якутска).

Лоп

Напротив Якутска на другом берегу Лены на старинной карте имеется река Lop (совр. река Мыла или Майя). Мыла почти что Мила (Людмила). На этом притоке стоит недалеко от его истока город Lop (Лоп). Не там ли жили лопари, ушедшие в Лапландию на Кольский полуостров.

Этой области Лоп посвящена надпись на карте. Там написано, что пустыня Лоп совершенно бесплодна и непригодна для жизни людей и животных. Здесь люди испытывают галлюцинации и видят миражи. Несмотря на это, здесь на реке стоит древний город. Может через него пролегала дорога к Охотскому морю-там раньше находился «Рай». Все дороги ведут в Рай.

Между современными реками Туолба и Мылой-Майей лежит древняя область «Киарти ам» (Харти). Там в истоке речки Майи или Мылы лежит древний город Лоп. Там сейчас проходит федеральная дорога, а может в древности там пролегала и древняя дорога. Поэтому неудивительно наличие древнего города Лоп в «безлюдной» пустыне Лоп.

Может город стоял на реке Мыла, там в истоке стоит село Хочо (Наахара, якут). Тут топонимы частично совпали -область Карти и НааХара (Хочо). Хочо расположено в верховьях реки Мыла в 30 км к юго-востоку от села Майя. Село Майя было центром улуса. Рядом с селом Хочо проходит автодорога Нижний Бестях (он напротив Якутска) — Майя — Амга.

Значит, из Якутска землепроходцы переправлялись через реку Лену, шли по реке Лоп (совр. р. Майя) на восток через современное большое село Майя, попадали в Амгу, а потом спускались к другой реке Майя (см. тонкую зелёную линию, карта выше) на карте Хабаровского края (таких названий рек Майя несколько,) и попадали в реку Уду на Охотском море или в Магадан. Майя в греческих мифах жена Уды (военноначальника Гудо-Гедеона, отца великого воина НавуХодоносора-Архангела ИеГудиила-одного из 4-х всадников апокалипсиса).

13. Итак 13 древний город Лоп должен находиться в районе современного села Майя на небольшой речке Майя. Там пролегала древняя дорога. Сейчас там современная автодорога.

Другое село Хочо (Наахара) на рядом расположенной реке Мыла указывает, что здесь действительно была древняя область Киарти-Харти.

В селе Майя восстановили старинную башню 19 века «Объект культурного наследия «Башня Манчаары. XIX век» была построена в начале 19-го века известным богачом Иваном Пономаревым и является одним из самых известных памятников истории республики. Башня входит в список объектов культурного наследия федерального значения».

Древние города на Вилюе-притоке Лены.

Перемещаемся на север к реке Вилюй. Этот приток на старинной карте не назван. Видно, что это самый крупный приток. Ему соответствует река Вилюй.

На карте Келлера там нарисованы 2 крупных города.

14. Прямо у истока предполагаемого Вилюя лежит город Chucia (Чукия или Щука, названий «Щучье» очень много на карте России) на его правом берегу у гор названных приблизительно Fmous (Фмоус)- неразборчивая надпись. Древний «Щука» расположен в районе посёлка Чернышевский. Именно там сейчас построена плотина гидроэлектростанции. Здесь вероятно было самое узкое место реки Вилюй и была древняя переправа. Это видно на фото плотины.

15. На середине Вилюя лежит город Chialis (Чалис или Халис). Ему на карте соответствует район современного посёлка Нюрба или район современного посёлка Сунтар. Вероятнее всего Сунтар-он находится в изгибе реки, как нарисовано на карте Келлера- в изгибе.

На реке Вилюй добывают алмазы, нефть и газ. На реке построены Вилюйская ГЭС (648 МВт, 2,71 млрд кВт·ч в год) и Светлинская ГЭС (270 МВт, до 1 млрд кВт·ч в год) для населённых пунктов Ленск, Мирный, Айхал, Удачный, Алмазный, Чернышевский и Светлый.

Как оказалось, эти края Вилюя (Якутия) активно освоены сейчас и страшно загрязнены остатками от добычи ископаемых и тектила от пуска ракет с космодрома Свободный.

Местность Вилюя.

«Это труднопроходимая местность имеет следы непонятного глобального катаклизма — сплошные вывалы леса, разбросанные на сотни километров каменные обломки, холмы непонятного происхождения не имеющие никакой растительности. Здесь рассредоточены непонятные металлические объекты, которые называют котлами. Котлы находятся глубоко под землей, в вечной мерзлоте. Их присутствие проявляется на поверхности земли только пятнами причудливой растительности».

«За цепочкой долин в верховьях Вилюя издавна тянется дурная слава. Местным жителям эта территория известна как Елюю Черкечех — «Долина Смерти». С ней связаны рассказы о таинственных огромных бронзовых котлах-олгуях, которые якобы порой можно обнаружить в этих краях».

«Вилюй переполнен песком. Тут и песчаные пляжи, и утесы и затоки, да и в самой реке очень много песка. Такое обилие вызывает массу вопросов среди ученых, но пока на них нет ответов».

Устье Лены и море Лаптевых

Идём дальше на север к устью Лены в море Лаптевых. Наконец-то мы добрались до устья реки Лены, похожее на веер. Там нет никаких городов и там нарисован трон Великого Хама. Есть только название этой области. В месте впадении Лены в Ледовитый океан (он назван на карте Гиперборейским) находится название области Cauona (Кауона). На другом берегу правом по течению стоит маленький город Naian (Наиан или Наян).

16. Итак, 16 город Naian (Наиан), нанесён неспроста. Ему посвящена отдельная надпись «Здесь в Наяме родился пресвитер Иоанъ, потомки которого ныне правят в Эдиопии». Эдиопия это некая Эдда Иопия (Дом Луны Пеи). Волгу тоже называли Еделем «тартары» (см. вначале о Волге), то есть Домом.

Если на карте Келлера показано устье Лены, то сразу определяется контур моря Лаптевых. Также определяется контур Новосибирских островов. На месте моря Лаптевых была утонувшая земля Barscol (Барскол). Прямо на этом контуре образовавшегося залива Тикси лежит посёлок Тикси, который совпадает с древним городом Наян. Здесь тундра и скудная растительность. На фото песчаные берега.

Итак. В области Барскол находится город Наян, в котором родился пресвитер Иоанн («Ваня»), имеющий какую-то связь с русами. Величайшая личность древнего времени. Именно с ним роднились Великие Хамы Уи через своих дочерей, чтобы облагородить свой род (так написано на карте). Древняя «Наяма» находится ориентировочно в районе пос. Тикси. См. прилагаемую карту (красный прямоугольник и треугольник).

Найти этот городок почти что невозможно. Но может что-нибудь осталось-знак-камень или гора, или название. Это знаковый городок. Вероятнее всего, он всё-таки утонул в море Лаптевых.

На современной карте осталась река Яна (ИоАнна). Ян значит Иван.

Тикси.

«До революции и в ранние советские годы здесь не было постоянных населённых пунктов. Посёлок Тикси начался в 1932 году с полярной станции. Годом позже здесь основано поселение — как один из портов строящегося Севморпути. Статус посёлка городского типа Тикси получил в 1939». Это морской порт, который работает всего 3 месяца, а потом замерзает.

Заключение.

Пройдены все древние города на реке Лена. Их всего 16. Во второй части будут найдены все древние города на притоке Лены реке Алдан.

Самым ценным открытием стало проявление очертаний моря Лаптевых и Новосибирских островов (карта выше). Оказалось, остров Котельный, это остаток неутонувшей части древней земли Табин у реки Тартар (см. карту Келлера и фиолетовый контур утонувших земель, это версия автора). На карте Келлера там нет никаких городов и жили охотники. Но должны быть какие-то селения, ведь где-то они всё-таки жили. Тут бегали кабанчики и медведи. Они нарисованы на карте. Копьём охотник, одетый в высокую меховую шапку и кафтан, нацеливается на медведя. Другой гонит кабанчика. Написано, что это плодородная земля. Она находилась севернее за рекой Тартар. Она утонула, оставив после себя Новосибирские острова и море Лаптевых, Новосибирское море и Чукотское море, а также остров Врангеля.

Новосибирские острова покрыты сейчас вечной мерзлотой. Но не совсем вечной. Мерзлота сейчас активно тает. Когда она оттает, может там какая-нибудь древность и найдётся.

Новосибирские острова. Остров Ляховский.

«Новосибирские острова - это обычная тундра, покрытая мхом и травой. Но и там есть кое-что необычное. Когда я увидел это впервые, то был просто ошеломлен: далеко за полярным кругом, рядом с Северным полюсом цветут желтые маки!

На островах обитают олени и куропатки. Их сейчас стало мало, поэтому на них не охотятся - разве что с фотоаппаратом. Ловят только жирного и вкусного морского омуля - его много плавает около берегов. И конечно, самый мощный зверь Севера - белый медведь. В конце марта мишки вылезают из своих берлог и, бывает, наведываются к нашим полярникам в гости». Здесь просто стада этих мишек.

Там сейчас восстановили военный аэродром. Сюда приезжают за бивнями мамонта. Здесь мамонты ходили и в очень большом количестве.

Остров Врангеля.

А на острове Врангеля может найдутся «два бронзовых Трубача» (они в красном кружке на карте Келлера).

«сия земля имеет жителей, которые называют её Тикеген, а сами, известны под именем Хрохаев и состоят из двух племён. Некоторые из них бородатые и похожи на россиян, другие же чукотской породы» (Фердинанд Петрович Врангель приводит выдержку из «Сибирского Вестника» за 1823 год).

Так вот, кто оказывается жил за рекой Тартар- «бородатые, похожие на россиян» и другие, похожие на чукчей. И это было не так давно. А нам говорят это «тартары». Оказалось «русы»-россы. Их земля называлась Тикеген и называли они себя «Хрохаев» ( Рока). Есть имя такое в фильме «Рокко и его братья». Это имя итальянское Rocco.

«От древнегерманского имени Roh (Roho, Rocco), происходящего от (h)ruoh, hrok - "ворона, ворон, грач". Форонеи древнегреческие, давшие род Зевса (троянцев). Росы.

Здесь на острове богатый животный мир. Медведи ходят стаями. Птицы гнездятся. Тюлени лежат вповалку на «пляже». Фантастическое зрелище этого острова на фото.

Послесловие

Боюсь, что древние города представляют собой подобие стёртых вершин на горе Скалистый Голец. Просто рассыпанные камни.

Когда началась природная катастрофа на Востоке (Чукотка), некий атаман Кудеяр, собрал все самое ценное и схоронил где-то в центре России. Может это и был Кут. Эти сокровища великой «Сибирской» державы (за рекой Леной) ещё не найдены.

В следующей статье (часть2) будут найдены все древние города на реке Алдан-притока реки Лены. И он имеет древнее название, написанное на карте!

Статьи на сайте «Ящик Пандоры», рубрики «Свобода слова» и «История».

1. В оригинале Острожской библии нет Израиля.

2. Библейские имена в России.

3. «Неиудейская война» Иосифа Флавия.

4. Славяне и Слава Господня в Острожской библии.

5. Как Гостяту и Северяту превращали в «иудохазарский каганат».

6. «Светильник» в Острожской Библии.

7. «Слава Господня» как непобедимое оружие в Острожской Библии.

8. Европа и Азия (Исход).

9. Исход в Острожской Библии. Безжалостный и беспощадный.

10. «Золотое Руно». ( О Ясоне и Медее).

11. Герои греческих мифов-реальные великие исторические личности.

12. Библейский Исход в Мифах Древней Греции.

13. Трагедия Древнего Урала. Зороастр.

14. Город Самара и Древний Вавилон.

15. Восстание Магов и смерть Аса. Древний Урал. (Кир, Крёз в «Истории» Геродота)

16. Алтай, «Три Мага» и Урал. Скорпион для Великого Кира.(Смерть Кира).

17. «Фороней» в мифах Древней Греции и …город Воронеж.

18. Верные спутники Ориона-Лебедь, Ворон, Собаки, Лиса и города

Лебедянь, Воронеж, Нововоронеж, Лиски. Гора Белуха на карте 1590 года.

19. Царевна Лебедь и Крест. Созвездие Близнецы и города Ярославль и Кострома. Русские.

20. Александр Македонский и Созвездие Стрелец. Геркулесовы Столпы.

21. Русский Медведь и Сибирь. Созвездия Большая и Малая Медведица. Кто убил Великого Кира.

22. Куда пропал «величайший» праздник «избиение магов» в Истории Геродота. Его празднование в Европе и России.

23. Звёзды Геродота. Группа Крёза на звёздном атласе. Звезда магов. Часть 1.

24. Звёзды Геродота. Группа созвездий Ориона-Великого Кира. Часть 2.

Атлас звёздного неба как самый правдивый артефакт. Михаил Архангел.

25. Звёзды Геродота. Группа созвездий Орфея на звёздном атласе. Часть 3.

Чёрный Лебедь и Чёрная Корона.

26. Города Сибири и Урала на древнегреческой карте 6 века. Кемерово-святилище Химеры.

27. Исход из Сибирского Египта. Часть1. Путь в «Египет». (Путь предков троянцев в Сибирский Египет)

28. Исход из Сибирского Египта. Часть 2. «Троянцы» уходят из «Сибирского Египта». Город Златоуст и город Мармора.

29. Исход из Сибирского Египта. Часть 3. Война «Троянцев» за Новый «Египет». Путь к Волге.

30. Исход из Сибирского Египта. Часть 4. Война «Троянцев» за Русскую Равнину. Смерть вождя. Чаша Грааля.

31. Кто они 24 ангела на Исаакиевском соборе. Часть 1. Архангелы. «Царю Царствующих».

32. Кто они 24 ангела на Исаакиевском соборе. Часть 2. Ангелы и Музы Древней Греции.

33. Падшие Ангелы. Восстание элит.

34. Апокалипсис «всея Руси» уже был. «Откровение» Иоанна Богослова. Часть 1. Пророчество 7 церквям.

35. Апокалипсис «всея Руси» уже был. «Откровение» Иоанна Богослова. Часть 2. Трагедия Денницы.

36. В оригинале Острожской библии нет Израиля. Дополненное издание от 14.12.2018.

37. Лев, Медведь, Барс, Дракон в Книге пророка Даниила. Символы Казани Барс и Дракон.

38. Великое опустошение в Книге пророка Иеремии. Сербы и «Истребители народов» Лев, Волк, Барс. 28.01.2019г.

39. Адские машины в Книге пророка Иезекии. Месть 7-ми Ангелов. От 13.02.2019г.

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От 14. 08. 2019

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80. Рай. Часть 2. Рай в Библии, Мифах Древней Греции, мифах Славян и т.д. (Китайский Рай). От 21.07.2021г.

81. Рай. Часть 3. Где был Рай Израиля, Мусульманский Рай, Рай Индийский. От 19.08.2021г.

82. Древние города Охотского моря на реках Охота, Уда, Пенжина, Амур. Страна Лемурия и Ламское (Охотское) море. От 15.09.2021г.

83. Древние города реки Анадырь на Чукотке на карте Келлера 1590 г. Название Якутия. От 19.09.2021г.

84. Древние города реки Лена на карте Келлера 1590 г. Море Лаптевых и Новосибирские острова на месте утонувшего материка.

От 30.09.2021г. Автор Тонких Г.Л.

*Карта в хорошем разрешении находится на сайте Михаила Волка и называется Карта Даниэля Келлера и Герарда Меркатора 1590 г. (7522г от сотворения мира в Звёздном Храме).